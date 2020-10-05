Трамп заявив, що у найближчі години покине лікарню, і закликав не боятися коронавірусу
Президент США Дональд Трамп, у якого раніше діагностували COVID-19, пообіцяв залишити лікарню і повернутися в Білий Дім вже через кілька годин.
Про це Трамп написав у Твіттері, інформує Цензор.НЕТ.
"Почуваюся справді добре! Не бійтеся Covid. Не дайте йому командувати вашим життям. Під керівництвом Адміністрації Трампа ми розробили дійсно чудові ліки. Я почуваюся краще, ніж 20 років тому!" - написав Трамп.
Він зазначив, що збирається виписатися з лікарні о 18:30 за місцевим часом (1:30 6 жовтня за київським часом. - Ред.).
Нагадаємо, 2 жовтня у президента США Дональда Трампа і його дружини Меланії виявили коронавірус. Менш ніж через 24 години після постановки діагнозу політика госпіталізували. Трамп каже, що в лікарню його відправили для перестраховки, а сам він почувається добре і продовжить керувати країною з лікарняної палати.
3 жовтня стало відомо, що Трампа лікують експериментальним препаратом.
Джерела The Wall Street Journal стверджують, що Трамп знав про свою хворобу з 1 жовтня, але приховав результати першого експрес-тесту.
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Чего тут переживать.
Тогда никто ничего не знал про COVID!
Поэтому, есть огромная разница между эпидемиями гриппа, которые регулярно повторяются в том или ином масштабе и болячкой про которую никто не слухом и не духом до этого момента.
Після її закінчення, вчився у Фордхемському університеті де отримав ступінь бакалавра економіки в Школі Уортона Пенсільванського університету.
число заражений 94283*4=377132 (на сегодня 236329)
число умерших 5895*4=23580 (на сегодня 4530)
число заражений в день 752*4= около 3000 (на сегодня около 4600, около 3000 было две недели назад).
При этом социальное дистанцирование в Швеции до ковида было такое, что мы никаким карантином не достигнем.
А Беларусь подшаманивает со статистикой по ковиду с самого начала.