Трамп заявив, що у найближчі години покине лікарню, і закликав не боятися коронавірусу

Президент США Дональд Трамп, у якого раніше діагностували COVID-19, пообіцяв залишити лікарню і повернутися в Білий Дім вже через кілька годин.

Про це Трамп написав у Твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Почуваюся справді добре! Не бійтеся Covid. Не дайте йому командувати вашим життям. Під керівництвом Адміністрації Трампа ми розробили дійсно чудові ліки. Я почуваюся краще, ніж 20 років тому!" - написав Трамп.

Він зазначив, що збирається виписатися з лікарні о 18:30 за місцевим часом (1:30 6 жовтня за київським часом. - Ред.).

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Нагадаємо, 2 жовтня у президента США Дональда Трампа і його дружини Меланії виявили коронавірус. Менш ніж через 24 години після постановки діагнозу політика госпіталізували. Трамп каже, що в лікарню його відправили для перестраховки, а сам він почувається добре і продовжить керувати країною з лікарняної палати.

3 жовтня стало відомо, що Трампа лікують експериментальним препаратом.

Джерела The Wall Street Journal стверджують, що Трамп знав про свою хворобу з 1 жовтня, але приховав результати першого експрес-тесту.