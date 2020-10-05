Коронавірус може передаватися на відстань більшу, ніж 1,8 м, - американські вчені

Центри США з контролю і профілактики захворювань (CDC) оновили свої рекомендації щодо коронавірусу. Тепер вони вважають, що хвороба може поширюватися повітряно-краплинним шляхом на більшій відстані, ніж думали раніше.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Букви".

В оновлених рекомендаціях зазначено, що за певних умов люди, хворі на коронавірус, ймовірно, могли заражати інших людей, що перебували на відстані більше 1,8 метра (6 футів) від них.

Тепер вчені говорять, що при поганій вентиляції у приміщенні заразитися можна і від людини, яка перебуває від вас далеко, і навіть від того, хто вже пішов із приміщення.

"Ці передачі проходили в закритих приміщеннях, які мали недостатню вентиляцію. Іноді заражена людина важко дихала, наприклад під час співу або фізичних вправ. За цих обставин, як вважають вчені, кількість інфікованих краплин і частинок, вироблених людьми з COVID-19, стала достатньо концентрованою для поширення вірусу на інших людей. Люди, які були інфіковані, перебували в одному просторі в той самий час або невдовзі після того, як людина з COVID-19 вийшла", - сказано в оновлених рекомендаціях CDC.

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При цьому в рекомендаціях зазначено, що найчастіше COVID-19 поширюється під час тісного контакту.

CDC як і раніше радить триматися на відстані принаймні 1,8 метра від інших людей, а також носити маски, що закривають ніс і рот.

Залишається незмінною і рекомендація про необхідність часто мити руки з милом або використовувати дезінфікуючий засіб для рук.

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