УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7557 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
5 921 17

Коронавірус може передаватися на відстань більшу, ніж 1,8 м, - американські вчені

Коронавірус може передаватися на відстань більшу, ніж 1,8 м, - американські вчені

Центри США з контролю і профілактики захворювань (CDC) оновили свої рекомендації щодо коронавірусу. Тепер вони вважають, що хвороба може поширюватися повітряно-краплинним шляхом на більшій відстані, ніж думали раніше.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Букви".

В оновлених рекомендаціях зазначено, що за певних умов люди, хворі на коронавірус, ймовірно, могли заражати інших людей, що перебували на відстані більше 1,8 метра (6 футів) від них.

Тепер вчені говорять, що при поганій вентиляції у приміщенні заразитися можна і від людини, яка перебуває від вас далеко, і навіть від того, хто вже пішов із приміщення.

"Ці передачі проходили в закритих приміщеннях, які мали недостатню вентиляцію. Іноді заражена людина важко дихала, наприклад під час співу або фізичних вправ. За цих обставин, як вважають вчені, кількість інфікованих краплин і частинок, вироблених людьми з COVID-19, стала достатньо концентрованою для поширення вірусу на інших людей. Люди, які були інфіковані, перебували в одному просторі в той самий час або невдовзі після того, як людина з COVID-19 вийшла", - сказано в оновлених рекомендаціях CDC.

Читайте також: Трамп заявив, що у найближчі години покине лікарню, і закликав не боятися коронавірусу

При цьому в рекомендаціях зазначено, що найчастіше COVID-19 поширюється під час тісного контакту.

CDC як і раніше радить триматися на відстані принаймні 1,8 метра від інших людей, а також носити маски, що закривають ніс і рот.

Залишається незмінною і рекомендація про необхідність часто мити руки з милом або використовувати дезінфікуючий засіб для рук.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У МВС розглядають можливість залучення собак-нюхачів для виявлення людей із COVID-19

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+7
Коронавирус может передаваться на расстоянии большем, чем 1,8 м, - американские ученые - Цензор.НЕТ 2062
показати весь коментар
05.10.2020 23:53 Відповісти
+2
«https://bykvu.com/ua/bukvy/covid-19-mozhe-poshirjuvatisja-v-primishhennjah-na-vidstani-ponad-1-8-metriv-cdc/ Уникайте переповнених внутрішніх приміщень та забезпечуйте належне провітрювання внутрішніх приміщень, подаючи якнайбільше повітря на вулиці. Загалом перебування на відкритому повітрі та у приміщеннях з хорошою вентиляцією зменшує ризик потрапляння інфікованих крапель, які видихають", - радять в CDC (Центри США по контролю і профілактиці захворювань).
показати весь коментар
06.10.2020 00:12 Відповісти
+2
Если плеваться то заражать можно и больше чем 1.8 метра. Открытие американских ученых потрясает своей научностью. Нобелевский комитет прочитав новость уже заполняет списки.
показати весь коментар
06.10.2020 01:03 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Коронавирус может передаваться на расстоянии большем, чем 1,8 м, - американские ученые - Цензор.НЕТ 2062
показати весь коментар
05.10.2020 23:53 Відповісти
«https://bykvu.com/ua/bukvy/covid-19-mozhe-poshirjuvatisja-v-primishhennjah-na-vidstani-ponad-1-8-metriv-cdc/ Уникайте переповнених внутрішніх приміщень та забезпечуйте належне провітрювання внутрішніх приміщень, подаючи якнайбільше повітря на вулиці. Загалом перебування на відкритому повітрі та у приміщеннях з хорошою вентиляцією зменшує ризик потрапляння інфікованих крапель, які видихають", - радять в CDC (Центри США по контролю і профілактиці захворювань).
показати весь коментар
06.10.2020 00:12 Відповісти
Это при условии ,что на вас очки.Если на вас нет очков,% защиты практически 0
показати весь коментар
06.10.2020 08:01 Відповісти
Такі постери треба вивішувати при вході у всі громадські місця!
показати весь коментар
06.10.2020 08:28 Відповісти
Після вашого коментаря далі можна не читати.
Здорові люди - носять маски, миють руки, уникають скупчення людей, тобто по максимуму зменшують шанс заразитися ковід19.
Хворі люди - не носять маски, в цивільних закладах на них надягають намордники, на кожну статтю про ковід19 реагують як на червону ганчірку, вони не бояться захворіти тому що хворі іншою хворобою яку називають "дебиловирус".
показати весь коментар
06.10.2020 08:53 Відповісти
Дуже інформатифно, але - 0% це брехня, прочто шанс прямує до 0, але навіть на відстані 100 метрів він не нульовий.
Дивлячись як виконується масочний режим у країні, як реакує більшість, як все це контролює влада і ЩО вона контролює, то виникає питання - чому в нас ще не італія піврічної давнини.
показати весь коментар
06.10.2020 09:16 Відповісти
Ага, при певних умовах сходив, до вітру, а сказав що дощ пройшов.
показати весь коментар
06.10.2020 00:04 Відповісти
Вам же Трамп сказал, что не надо бояться это вируса! Чего вы переживаете? Ведь все же могут лечится в лучшей больнице, у лучших докторов...
показати весь коментар
06.10.2020 00:11 Відповісти
Если плеваться то заражать можно и больше чем 1.8 метра. Открытие американских ученых потрясает своей научностью. Нобелевский комитет прочитав новость уже заполняет списки.
показати весь коментар
06.10.2020 01:03 Відповісти
Якщо зацікавлені люди добре заплатять, то вчені раптом з'ясують, що цей вірус може літати на 1,8 кілометра. Коронапсихоз нагадує мені психоз із глобальним потеплінням, начебто спричиненим людською діяльністю (і пуканням корів), а не сонячною активністю. У випадку з потеплінням істерику роздували безпринципні науковці, яким добре заплатили.
показати весь коментар
06.10.2020 05:51 Відповісти
Щось тут не так. Лєнка хворіла, а ЗЄ ні. Хочете сказати, що в них стосунки на відстані більше ніж 1,8 м?
показати весь коментар
06.10.2020 07:11 Відповісти
Ну так о соблюдении социальной дистанции речь шла о расстоянии на улице и в супермаркетах. Если кто из нормальных людей и видел плохо проветриваемый супермаркет, второй раз туда не пойдет и вовсе не из-за карантина.
показати весь коментар
06.10.2020 07:48 Відповісти
брехня.
"Немец Хорст Ортман плюнул вишневой косточкой на расстояние 28,98 м в Лангентале (Германия) 27 августа 1994 г. Джейсон Шайот плюнул арбузным зернышком на самое большое расстояние - 22,91 м в Де-Леоне (Техас, США) 12 августа 1995 г."
показати весь коментар
06.10.2020 08:41 Відповісти
 
 