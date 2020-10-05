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Новини Коронавірус і карантин
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Карантин по всій країні посилять, якщо буде зайнято понад 60% ліжок для хворих на COVID-19, - Степанов

Карантин по всій країні посилять, якщо буде зайнято понад 60% ліжок для хворих на COVID-19, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я запропонує ввести по всій країні посилені карантинні обмеження, якщо заповнюваність ковідних ліжок у лікарнях перевищить 60%.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив в ефірі одного з телеканалів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Якщо заповнюваність ліжок збільшуватиметься такими темпами, і ми вийдемо на більш ніж 60%, то будемо пропонувати не діяти виключно в умовах адаптивного карантину, коли залежно від епідситуації в регіонах встановлюються різні рівні обмежень, а запропонуємо вводити більш жорсткі обмеження на території всієї країни", - сказав він.

Степанов зазначив, що за минулий тиждень кількість пацієнтів, які були госпіталізовані з ковідом або з підозрою на нього, збільшилася на 2 500 осіб.

При цьому Степанов зазначив, що про жорсткий локдаун не йдеться.

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"Коли ми говоримо про жорсткіші обмеження, ми не говоримо про повну зупинку країни. Я не вважаю, що потрібно робити повний локдаун, але певні обмеження треба вводити, щоб розривати ланцюг передачі захворювання", - сказав він.

За словами Степанова, йдеться про обмеження проведення масових заходів, святкувань, гулянь і концертів із великою кількістю глядачів.

Всього, за інформацією Степанова, зараз зайнято близько 37 тис. ковідних ліжок. При цьому в лікарнях перебувають 16 745 пацієнтів із COVID-19 або з підозрою на нього.

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Автор: 

карантин (18172) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
Карантин по всей стране усилят, если будет занято более 60% для больных COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 4076
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05.10.2020 23:51 Відповісти
+7
Нужно переходить к шведскому или белорусскому опыту. Там нет таких ограничений как в Украине и тем не менее болеет меньше и нет такого падения экономики и бизнеса. В Белоруссии даже массовые выступления на протестах особого влияния на уровень заболеваемости не оказали. Потому прошу вас не калечьте народ и его психику. Не запугивайте народ. Не компостируйте людям мозги страхами заболеть. Ограничения должны быть разумно ограничены. И главное заткните рот вашему телевизору, где выступают заинтересованные в ограничениях политики. Иначе последствия будут очень тяжелые.
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06.10.2020 02:50 Відповісти
+3
От короновируса умирает 2%, от голода умрёт 100%.
Поэтому никакого жёсткого карантина не будет.
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05.10.2020 23:53 Відповісти
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Карантин по всей стране усилят, если будет занято более 60% для больных COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 4076
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05.10.2020 23:51 Відповісти
От короновируса умирает 2%, от голода умрёт 100%.
Поэтому никакого жёсткого карантина не будет.
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05.10.2020 23:53 Відповісти
Скоро народ влаштує жорсткий карантин Зе-владі.
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06.10.2020 06:24 Відповісти
Зестепанова з зенелохом в Бышкек, тупі тварюки.
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06.10.2020 06:50 Відповісти
Карантин по всей стране усилят, если будет занято более 60% для больных COVID-19, - Степанов

Что-то маланцы задумали.
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05.10.2020 23:54 Відповісти
"Карантин по всей стране усилят, если будет занято более 60% для больных COVID-19, - Степанов" - Не читать перед публикацией что наклацали - это принципиальная позиция идиотов, да?
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05.10.2020 23:54 Відповісти
Локдауна, скорее всего, избежать будет трудно.
«Все мы являемся свидетелями того, как ежесуточное количество больных COVID-19 в Украине уверенно перешло «психологический порог» в 4000 инфицированных. И это точно не вызывает оптимизма, особенно на фоне того, что в октябре-апреле нас ждет сочетание эпидсезона гриппа/ОРВИ и коронавируса»
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05.10.2020 23:54 Відповісти
Отже вибори 25 жовтня не для Зе-лохів, їх не буде.
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06.10.2020 00:08 Відповісти
А выборы, на которых "зе-манде" мало что светит, к какой запрещенной категории относятся? Празднования, гулянья, массовые мероприятия?
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06.10.2020 00:23 Відповісти
Ну что - идет вторая волна. А не купить ли нам всем по второй маске?!
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06.10.2020 00:27 Відповісти
Брехливу владу вже ніхто і в гріш не ставить
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06.10.2020 00:42 Відповісти
бреше нахабно ..вже є багато де 70%...май же всюди .Але нічого не роблять.. Каратнин посилять як тільки вибори пройдуть.
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06.10.2020 00:54 Відповісти
Вже лікарні нe бeруть хворих на ковід з тeмпeратурою 39 та пнeвмонією, Стeпа. Укрзалізниця підосрала, продаючи квитки по 4 у купe, eлeктрички іздять по 6 замість 10 вагонів, в школах хворіють вчитeлі, а діти пeрeносять заразу додому
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06.10.2020 01:10 Відповісти
Нужно переходить к шведскому или белорусскому опыту. Там нет таких ограничений как в Украине и тем не менее болеет меньше и нет такого падения экономики и бизнеса. В Белоруссии даже массовые выступления на протестах особого влияния на уровень заболеваемости не оказали. Потому прошу вас не калечьте народ и его психику. Не запугивайте народ. Не компостируйте людям мозги страхами заболеть. Ограничения должны быть разумно ограничены. И главное заткните рот вашему телевизору, где выступают заинтересованные в ограничениях политики. Иначе последствия будут очень тяжелые.
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06.10.2020 02:50 Відповісти
Только "разумно ограничены" - это как? Нарид же на фоне высоких цифр взбеленится, если его разумно ограничат, т.е. фактически никак.
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06.10.2020 06:52 Відповісти
По шведскому опыту у нас больных было бы минимум в 2 раза больше. По белорусскому минимум в 1.5 раза. Что при том что при том, уже б койки кончились. Ты готов к такому ?
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06.10.2020 09:17 Відповісти
Згоден з Вами на всі 100%. Людей на стільки залякали, що невеличкий насморк, чи пчих визиває паніку. Люди просто бояться звертатись в лікарню, тому що вирок майже звжди один - корона, адже зарплати і всі решта виплат мабуть залежить від кількості захворівших. Ковід був, є і буде так як і інші болячки. Виключіть телевізор і через дві неділі про нього ніхто не згадає.
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06.10.2020 09:29 Відповісти
Степанову и его сослуживцам идут надбавки к зарплате за короновирус. Вот они и пугают народ всеми этими желтыми и красными зонами.
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06.10.2020 02:52 Відповісти
Це лайно думає, що має якусь вагу.Тьфу!
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06.10.2020 03:15 Відповісти
повторний карантин не врятує зелено-пройдисвітів від втрати влади цієї зими. населення вже зайобане по саме не хочу: тупізною, тарифами, брехнею, запродавством, і нацистською турботою.
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06.10.2020 03:25 Відповісти
Если меры в доле то усилят . Выбирайте тех кто против заговора.
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06.10.2020 04:02 Відповісти
І почніть це робити з Кііва!
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06.10.2020 05:51 Відповісти
Спам за спотворення назви міста. Нашої столиці.
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06.10.2020 07:21 Відповісти
Если на город есть 100 мест, вместо реально нужных несколько тысяч , то 60% уже имеем ...
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06.10.2020 06:10 Відповісти
Расеянские тесты вам в помощь, зеленые уроды.
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06.10.2020 06:46 Відповісти
Могли б в двох словах сказати: Пік пандемії - день виборів! Може злякаються і не прийдуть на голосування, і можна в зелений напесток зіграти в результати виборів. Зелений коопертив стаканчик вертів.
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06.10.2020 06:48 Відповісти
Відправити освіту на карантин і не довелося б усю країну відправити на карантин. Як ці бовдури не розуміють, що діти являючись переносниками короновірусу самі симптомів часто не мають?
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06.10.2020 08:45 Відповісти
так вони вірус нікому не ставлять. всім пишуть ОРВІ, пневмонія, сранка і так далі. щоб статистика була "красіва"
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06.10.2020 09:12 Відповісти
Этого степанова надо посылать в отставку
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06.10.2020 18:13 Відповісти
 
 