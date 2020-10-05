Карантин по всій країні посилять, якщо буде зайнято понад 60% ліжок для хворих на COVID-19, - Степанов
Міністерство охорони здоров'я запропонує ввести по всій країні посилені карантинні обмеження, якщо заповнюваність ковідних ліжок у лікарнях перевищить 60%.
Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив в ефірі одного з телеканалів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Якщо заповнюваність ліжок збільшуватиметься такими темпами, і ми вийдемо на більш ніж 60%, то будемо пропонувати не діяти виключно в умовах адаптивного карантину, коли залежно від епідситуації в регіонах встановлюються різні рівні обмежень, а запропонуємо вводити більш жорсткі обмеження на території всієї країни", - сказав він.
Степанов зазначив, що за минулий тиждень кількість пацієнтів, які були госпіталізовані з ковідом або з підозрою на нього, збільшилася на 2 500 осіб.
При цьому Степанов зазначив, що про жорсткий локдаун не йдеться.
"Коли ми говоримо про жорсткіші обмеження, ми не говоримо про повну зупинку країни. Я не вважаю, що потрібно робити повний локдаун, але певні обмеження треба вводити, щоб розривати ланцюг передачі захворювання", - сказав він.
За словами Степанова, йдеться про обмеження проведення масових заходів, святкувань, гулянь і концертів із великою кількістю глядачів.
Всього, за інформацією Степанова, зараз зайнято близько 37 тис. ковідних ліжок. При цьому в лікарнях перебувають 16 745 пацієнтів із COVID-19 або з підозрою на нього.
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Поэтому никакого жёсткого карантина не будет.
Что-то маланцы задумали.
«Все мы являемся свидетелями того, как ежесуточное количество больных COVID-19 в Украине уверенно перешло «психологический порог» в 4000 инфицированных. И это точно не вызывает оптимизма, особенно на фоне того, что в октябре-апреле нас ждет сочетание эпидсезона гриппа/ОРВИ и коронавируса»