Ми не обговорювали створення додаткової ради для допомоги учасникам переговорів стосовно Донбасу, - Казанський

Представник Донецької області, член української делегації в Тристоронній контактній групі Денис Казанський заявив, що не знає, про яку раду для допомоги ТКГ говорить керівник української делегації Леонід Кравчук.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі Громадського радіо.

"Я взагалі не знаю про яку раду говорить Кравчук, бо він про це казав під час якогось ефіру, а ми не обговорювали створення жодної ради", – зазначив Казанський.

Нагадаємо, що керівник української делегації в ТКГ Леонід Кравчук в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що Україна опрацьовує можливість створення ради вихідців із Донбасу, які допомагатимуть делегації в Тристоронній контактній групі.

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