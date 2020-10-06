Ми не обговорювали створення додаткової ради для допомоги учасникам переговорів стосовно Донбасу, - Казанський
Представник Донецької області, член української делегації в Тристоронній контактній групі Денис Казанський заявив, що не знає, про яку раду для допомоги ТКГ говорить керівник української делегації Леонід Кравчук.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі Громадського радіо.
"Я взагалі не знаю про яку раду говорить Кравчук, бо він про це казав під час якогось ефіру, а ми не обговорювали створення жодної ради", – зазначив Казанський.
Нагадаємо, що керівник української делегації в ТКГ Леонід Кравчук в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що Україна опрацьовує можливість створення ради вихідців із Донбасу, які допомагатимуть делегації в Тристоронній контактній групі.
Топ коментарі
+7 Igor Lyashenko #336463
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+7 133133
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+3 NonCFist
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Это говорит о наличии закулисных переговоров, которые проводятся в тайне от проукраинских членов ТГК
Їх буде важче прибрати, бо вони будуть протягувати "гуззкій мір" по черзі. Планують, що кожен день, якесь сівошне бидло буде кидати кацапське лайно на вентилятор. Та ж технологія, що й у "слуг".