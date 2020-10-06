УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13285 відвідувачів онлайн
Новини
2 649 15

Ми не обговорювали створення додаткової ради для допомоги учасникам переговорів стосовно Донбасу, - Казанський

Ми не обговорювали створення додаткової ради для допомоги учасникам переговорів стосовно Донбасу, - Казанський

Представник Донецької області, член української делегації в Тристоронній контактній групі Денис Казанський заявив, що не знає, про яку раду для допомоги ТКГ говорить керівник української делегації Леонід Кравчук.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі Громадського радіо.

"Я взагалі не знаю про яку раду говорить Кравчук, бо він про це казав під час якогось ефіру, а ми не обговорювали створення жодної ради", – зазначив Казанський.

Нагадаємо, що керівник української делегації в ТКГ Леонід Кравчук в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що Україна опрацьовує можливість створення ради вихідців із Донбасу, які допомагатимуть делегації в Тристоронній контактній групі.

Також читайте: Терористи в ТКГ вимагають, щоб Рада голосувала за потрібні їм закони, шантажуючи обміном полоненими, - Казанський

Автор: 

Кравчук Леонід (546) перемовини (3014) Донбас (22358) Казанський Денис (308) Тристороння контактна група (827)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+7
Кравчук це агент КДБ-ФСБ і тому його потрібно віддавати під трибунал, а не призначати переговорником! Керівником дипломатичної групи на переговорах має бути найбільш досвідчений дипломат та патріот України - Борис Тарасюк!
показати весь коментар
06.10.2020 00:05 Відповісти
+7
так тебя туда и не для того записали, чтобы с тобою что0то обсуждать )))

а ты и не понял, что ты - фон ?
показати весь коментар
06.10.2020 00:05 Відповісти
+3
"Мы не обсуждали создание дополнительного совета для помощи переговорщикам по Донбассу, - Казанский" - Разумеется нет. Слуги кремля это затеяли уж конечно не для Украины.
показати весь коментар
06.10.2020 00:12 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кравчук це агент КДБ-ФСБ і тому його потрібно віддавати під трибунал, а не призначати переговорником! Керівником дипломатичної групи на переговорах має бути найбільш досвідчений дипломат та патріот України - Борис Тарасюк!
показати весь коментар
06.10.2020 00:05 Відповісти
а почему не сама Юлия Владимировна ?
показати весь коментар
06.10.2020 00:07 Відповісти
Вона лише лабутени надраїт і вперед !!))
показати весь коментар
06.10.2020 00:17 Відповісти
Не, Толя Гриценко. Это же IgorL
показати весь коментар
06.10.2020 00:54 Відповісти
ну этот-то за ВАНУ
показати весь коментар
06.10.2020 00:56 Відповісти
Ну так ИгорекЛ переобулся. Легко как это делает ваня сулима. Им не впервой
показати весь коментар
06.10.2020 01:01 Відповісти
И ещё дипломат ,который спел путлер - ***** ! Дещица
показати весь коментар
06.10.2020 00:22 Відповісти
так тебя туда и не для того записали, чтобы с тобою что0то обсуждать )))

а ты и не понял, что ты - фон ?
показати весь коментар
06.10.2020 00:05 Відповісти
Он до этого рассказывал, что это Порошенко всё тормозит "минский процесс". Но после того как попал туда, заявил, что всё таки свинособаки всё стопорят. Хотя сам казанский "нелох", это его обманули
показати весь коментар
06.10.2020 01:21 Відповісти
"Мы не обсуждали создание дополнительного совета для помощи переговорщикам по Донбассу, - Казанский" - Разумеется нет. Слуги кремля это затеяли уж конечно не для Украины.
показати весь коментар
06.10.2020 00:12 Відповісти
Цікаво , хто дозволить обговорювати вказівки керівництва ??))
показати весь коментар
06.10.2020 00:16 Відповісти
Казанский ,какой-то никакой
показати весь коментар
06.10.2020 00:24 Відповісти
ну той що?
показати весь коментар
06.10.2020 01:29 Відповісти
Мы не обсуждали создание дополнительного совета для помощи переговорщикам по Донбассу, - Казанский

================
Это говорит о наличии закулисных переговоров, которые проводятся в тайне от проукраинских членов ТГК
показати весь коментар
06.10.2020 07:41 Відповісти
Правильно сказав Портніков. Підкацапника фокіна прибрали лише для того, щоб замінити на свору таких же підкацапників.
Їх буде важче прибрати, бо вони будуть протягувати "гуззкій мір" по черзі. Планують, що кожен день, якесь сівошне бидло буде кидати кацапське лайно на вентилятор. Та ж технологія, що й у "слуг".
показати весь коментар
06.10.2020 09:37 Відповісти
 
 