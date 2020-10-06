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Новини Авіакатастрофа під Чугуєвом
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Мене викликали на допит в ДБР у справі про катастрофу Ан-26, - глава Харківської ОДА Кучер

Мене викликали на допит в ДБР у справі про катастрофу Ан-26, - глава Харківської ОДА Кучер

Голову Харківської обласної державної адміністрації Олексія Кучера викликали на допит в Державне бюро розслідувань у справі про катастрофу літака Ан-26Ш в Чугуєві Харківської області.

Про це Кучер повідомив в ефірі телеканалу Zik, інформує Цензор.НЕТ.

"Я вже сьогодні отримав телефонний дзвінок від слідчого ДБР, який викликав мене на допит. На як свідка я запрошений. Ну, вдумайтеся: як головного свідка трагедії, напевно, так? Хоча я йому повідомляю, що я йому можу повідомити виключно ту інформацію, яка у мене є", - сказав Кучер.

Він зазначив, що є членом державної комісії, яка займається вивченням обставин трагедії, і не може озвучувати певні прізвища.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак із курсантами Харківського університету Повітряних сил ЗС України.

На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 25 осіб. Двох потерпілих госпіталізовано в медустанови, один із них помер у лікарні. На сайті вузу оприлюднили список загиблих.

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Вижив і перебуває в лікарні В'ячеслав Золочевський - курсант 133-ї навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.

Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський. 26 вересня Зеленський прибув на місце авіакатастрофи на Харківщині, а також відвідав у лікарні курсанта Золочевського, який вижив в авіакатастрофі на Харківщині.

Раніше Кучер говорив про затримку з дозволом на посадку Ан-26. За його словами, пілот нібито отримав відповідь на прохання про посадку тільки через хвилину.

З'ясувалося, що в цей же час на посадку заходив ще один літак з курсантами. На цьому другому борту перебував син командувача ПС ЗСУ Дроздова.

Командування Повітряних сил звинувачує Кучера в брехні і маніпуляціях. Згідно з візуалізацією, опублікованою ЗС, першим повинен був сісти саме борт, на якому був син командувача ПС ЗСУ Дроздова.

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Автор: 

авіакатастрофа (1101) допит (696) Харківщина (6054) ДБР (3564) Кучер Олексій (66)


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Цирк уродов продолжается.
Вместо объективного расследования, серия выступлений высокопоставленных шакалов, которые готовы пиариться даже на смерти молодых ребят!
Главное, что бы люди не забыли про эти политические трупы.
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06.10.2020 00:17 Відповісти
Давай вали на свою даунбасятину
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06.10.2020 00:27 Відповісти
Ну всё правильно.обвинил командующего ВВС Украины,конечно нужно разбираться.
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06.10.2020 00:18 Відповісти
У Толяна фамилия совсем не палевная такая, можно сказать галахическая украинская фамилия.
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06.10.2020 00:38 Відповісти
Когда лить своим поганым ртом гавно и сплетни в СМИ, то молодец, а когда вызвали на допрос для подтверждения этого гавна и сплетен, то уже завилял жопой - а шо такое, а меня за что, я же не главный свидетель...
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06.10.2020 02:09 Відповісти
"Он отметил, что является членом государственной комиссии, которая занимается изучением обстоятельств трагедии, и не может озвучивать определенные фамилии." - но всякую- разную бредятину о катастрофе и ее причинах нес регулярно.
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06.10.2020 08:51 Відповісти
Этого зедебила ,надо на допрос к психиатру вызывать или в суд за клевету.
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06.10.2020 09:07 Відповісти
Це той що так сильно хотів обвинити генерала що прослухав годину розмови в ефірі, потім в один момент виставив себе дурнем, зедурнем.
А потім все це у Медведчука на каналах обговорювали. Раджу подивитися хто не бачив.
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06.10.2020 09:44 Відповісти
 
 