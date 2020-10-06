Мене викликали на допит в ДБР у справі про катастрофу Ан-26, - глава Харківської ОДА Кучер

Голову Харківської обласної державної адміністрації Олексія Кучера викликали на допит в Державне бюро розслідувань у справі про катастрофу літака Ан-26Ш в Чугуєві Харківської області.

Про це Кучер повідомив в ефірі телеканалу Zik, інформує Цензор.НЕТ.

"Я вже сьогодні отримав телефонний дзвінок від слідчого ДБР, який викликав мене на допит. На як свідка я запрошений. Ну, вдумайтеся: як головного свідка трагедії, напевно, так? Хоча я йому повідомляю, що я йому можу повідомити виключно ту інформацію, яка у мене є", - сказав Кучер.

Він зазначив, що є членом державної комісії, яка займається вивченням обставин трагедії, і не може озвучувати певні прізвища.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак із курсантами Харківського університету Повітряних сил ЗС України.

На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 25 осіб. Двох потерпілих госпіталізовано в медустанови, один із них помер у лікарні. На сайті вузу оприлюднили список загиблих.

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Вижив і перебуває в лікарні В'ячеслав Золочевський - курсант 133-ї навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.

Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський. 26 вересня Зеленський прибув на місце авіакатастрофи на Харківщині, а також відвідав у лікарні курсанта Золочевського, який вижив в авіакатастрофі на Харківщині.

Раніше Кучер говорив про затримку з дозволом на посадку Ан-26. За його словами, пілот нібито отримав відповідь на прохання про посадку тільки через хвилину.

З'ясувалося, що в цей же час на посадку заходив ще один літак з курсантами. На цьому другому борту перебував син командувача ПС ЗСУ Дроздова.

Командування Повітряних сил звинувачує Кучера в брехні і маніпуляціях. Згідно з візуалізацією, опублікованою ЗС, першим повинен був сісти саме борт, на якому був син командувача ПС ЗСУ Дроздова.

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