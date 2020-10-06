У Брюсселі сьогодні відбудеться перший від початку пандемії двосторонній саміт Україна-ЄС

У Брюсселі відбудеться 22-й саміт Україна-ЄС, який буде першим реальним двостороннім самітом Євросоюзу з третьою країною, проведеним фізично в Брюсселі з моменту початку пандемії COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

У зв'язку із запровадженням в усій Європі, зокрема і в Бельгії, обмежувальних заходів, з кінця березня нинішнього року всі заходи, як за лінією ЄС, так і за лінією НАТО, були скасовані. Лише нещодавно лідери ЄС знову повернулися до практики фізичної участі в саміті ЄС.

На заході не буде присутня, як планувалося раніше, президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн. У понеділок стало відомо, що під час поїздки в Лісабон минулого вівторка вона контактувала з носієм коронавірусу. З цієї причини президентка Єврокомісії самоізолювалася. Попри те, що її тест, зроблений у понеділок, показав негативний результат, фон дер Ляєн написала в твітері, що залишиться на карантині до вечора вівторка, як це наказано бельгійськими правилами, де карантин триває сім днів.

Від ЄС у саміті братиме участь президент Європейської Ради Шарль Мішель, а президента Єврокомісії представлятиме високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки, віцепрезидент ЄК Жозеп Боррель. Україну представлятиме президент Володимир Зеленський.

Очікується, що саміту передуватиме двостороння зустріч Мішеля із Зеленським, яка почнеться після прибуття глави української держави о 16:00 за Брюсселем (17:00 за Києвом). Безпосередньо початок саміту заплановано на 16:30. Захід відбудеться з дотриманням усіх заходів безпеки, запроваджених у Брюсселі, з обмеженою кількістю учасників у приміщенні і дотриманням соціальної дистанції. Після закінчення лідери дадуть пресконференцію, яка відбудеться у відео-форматі: у журналістів, як і раніше, немає фізичного доступу до будівлі Європейської Ради.

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Під час засідання лідери розглянуть двосторонні відносини, зокрема соціально-економічні наслідки пандемії COVID-19 і підтримку України з боку ЄС, наступні кроки з реалізації Угоди про асоціацію, включно з поглибленою та всеохоплюючою зоною вільної торгівлі, стан реформ в Україні.

"Ми очікуємо, що лідери підтвердять свої зобов'язання посилювати політичну асоціацію та економічну інтеграцію України на основі чинної угоди", - сказав напередодні саміту журналістам високопоставлений європейський чиновник.

Крім того, сторони обговорять конфлікт на сході України. "Ми прагнемо почути від Зеленського його думку, його оцінку, де є прогрес, де його немає. Я переконаний, що обмін думками допоможе європейській стороні або в прямих контактах з президентом Путіним, або в більш багатосторонніх рамках", - змалював чиновник очікування європейської сторони.

Він також не став приховувати, що в ЄС бачать небезпеку згортання в Україні антикорупційних зусиль. "Є ризик регресу. Я це говорю тому, що є довгий список рішень, який може негативно вплинути на антикорупційні зусилля ... З Україною це завжди про те, наскільки наповнено порожню склянку. Найімовірніше, склянка наполовину повна, якщо ви подивитеся на те, що було вкладено - були створені інституції, прийнято законодавство. Але наполовину порожня, коли ви подивитесь на конкретні результати. Наприклад, кількість засуджених і посаджених до в'язниці за корупцію, дуже мало в порівнянні з країнами ЄС. Це складна ситуація", - змалював він ситуацію.

"Лідери ЄС будуть шукати сильні зобов'язання щодо продовження і незворотності зусиль у боротьбі з корупцією і також у судовій сфері. Відсутність кримінального переслідування за махінації з "Приватбанком" - проблемна справа, це ключ і питання авторитету серед міжнародних партнерів", - заявив він.