Найманці РФ відкривали вогонь із гранатомета поблизу Авдіївки і Новолуганського, бойових втрат немає, - штаб ОС
Минулої доби, 5 жовтня, в районах відповідальності українських бригад зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
Так, поблизу Новолуганського противник відкрив вогонь із підствольного гранатомета, неподалік Авдіївки застосував ручний протитанковий гранатомет.
"В обох випадках ворожі постріли були неприцільними, тому українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали.
Бойових втрат і поранень серед українських захисників не було", - зазначено з повідомленні.
Також повідомляється, що в районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони.
"Так, військовослужбовцями Збройних Сил спільно з пожежниками ДСНС ліквідовано пожежі в районі населених пунктів Кряківка, Трьохізбенка, Старий Айдар, Шуми. Лише від Збройних Сил до гасіння осередків займань залучались понад 300 військовослужбовців та майже 20 одиниць спецтехніки", - йдеться в повідомленні.
"Від початку поточної доби, 6 жовтня, на всіх ділянках лінії розмежування спостерігається тиша, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Наші військовослужбовці продовжують виконувати визначені завдання і перебувають напоготові надати відсіч у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю", - додали в пресцентрі ОС.
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как откроешь огонь, если зарплаты лишат? Сепары на этом приказе МО сожгли Луганщину.
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... выстрелы были неприцельными, поэтому украинские военнослужащие ...
... потом, при передвижении в районе взводного опорного пункта, подорвутся "на неизвестном взрывном устройстве" ....