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Новини Агресія Росії проти України
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Найманці РФ відкривали вогонь із гранатомета поблизу Авдіївки і Новолуганського, бойових втрат немає, - штаб ОС

Найманці РФ відкривали вогонь із гранатомета поблизу Авдіївки і Новолуганського, бойових втрат немає, - штаб ОС

Минулої доби, 5 жовтня, в районах відповідальності українських бригад зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Так, поблизу Новолуганського противник відкрив вогонь із підствольного гранатомета, неподалік Авдіївки застосував ручний протитанковий гранатомет.

"В обох випадках ворожі постріли були неприцільними, тому українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали.

Бойових втрат і поранень серед українських захисників не було", - зазначено з повідомленні.

Також повідомляється, що в районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони.

"Так, військовослужбовцями Збройних Сил спільно з пожежниками ДСНС ліквідовано пожежі в районі населених пунктів Кряківка, Трьохізбенка, Старий Айдар, Шуми. Лише від Збройних Сил до гасіння осередків займань залучались понад 300 військовослужбовців та майже 20 одиниць спецтехніки", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 71-шу добу на Донбасі триває режим припинення вогню, якого сторони в цілому дотримуються, - Хомчак на нараді у Зеленського

"Від початку поточної доби, 6 жовтня, на всіх ділянках лінії розмежування спостерігається тиша, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Наші військовослужбовці продовжують виконувати визначені завдання і перебувають напоготові надати відсіч у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю", - додали в пресцентрі ОС.

Найманці РФ відкривали вогонь із гранатомета поблизу Авдіївки і Новолуганського, бойових втрат немає, - штаб ОС 01

Автор: 

обстріл (29282) Донбас (22358) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+8
В обоих случаях вражеские выстрелы были неприцельными, поэтому украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали.Источник: https://censor.net/ru/n3223074

====================
как откроешь огонь, если зарплаты лишат? Сепары на этом приказе МО сожгли Луганщину.
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06.10.2020 08:20 Відповісти
+5
Ааа... Не попали, значит неприцельные... Ясно, понятно.
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06.10.2020 08:25 Відповісти
+2
Треба відходити за Дніпролвський вал і пєрєстать стрєлять .
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06.10.2020 08:38 Відповісти
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В обоих случаях вражеские выстрелы были неприцельными, поэтому украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали.Источник: https://censor.net/ru/n3223074

====================
как откроешь огонь, если зарплаты лишат? Сепары на этом приказе МО сожгли Луганщину.
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06.10.2020 08:20 Відповісти
"Втрат немає", тільки борти з пораненими прибувають.
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06.10.2020 16:13 Відповісти
а откуда знаешь?
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06.10.2020 22:08 Відповісти
Найманці РФ відкривали вогонь із гранатомета поблизу Авдіївки і Новолуганського, бойових втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 7912Найманці РФ відкривали вогонь із гранатомета поблизу Авдіївки і Новолуганського, бойових втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 341Найманці РФ відкривали вогонь із гранатомета поблизу Авдіївки і Новолуганського, бойових втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 662Найманці РФ відкривали вогонь із гранатомета поблизу Авдіївки і Новолуганського, бойових втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 6241Найманці РФ відкривали вогонь із гранатомета поблизу Авдіївки і Новолуганського, бойових втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3573

...
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06.10.2020 08:22 Відповісти
Ааа... Не попали, значит неприцельные... Ясно, понятно.
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06.10.2020 08:25 Відповісти
Можно не боятся, они же не прицельные!
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06.10.2020 13:12 Відповісти
06.10.20 14:45 Германия отправила в Украину самолет за 13 ранеными украинскими военными https://censor.net/ru/p3223188
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06.10.2020 15:16 Відповісти
Треба відходити за Дніпролвський вал і пєрєстать стрєлять .
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06.10.2020 08:38 Відповісти
Коли дивишся на пожежі то, виникають сумніви в "неприцільності" вогню. Більше десятка загиблих і всі не бойові. Ну, який звязок між боєм та пожежою?
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06.10.2020 09:48 Відповісти
72 день "режиму тиші" для кацапських терористів.
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06.10.2020 09:49 Відповісти
Який відкрили вогонь? Що ви видумали? Та сторона, і мирні ополченці з повстанцями пукнули, а вам показався вистріл. Не видумуйте, найсвітліший і наймогутнійший сказав тиша - значить тиша. Крапка. Він пройшов всі бої, починаючи з "колчаковських сраженій в КВН" і гнив в окопах і знає, що робить.
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06.10.2020 10:03 Відповісти
неподалеку от Авдеевки применил ручной противотанковый гранатомет.

... выстрелы были неприцельными, поэтому украинские военнослужащие ...
... потом, при передвижении в районе взводного опорного пункта, подорвутся "на неизвестном взрывном устройстве" ....
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06.10.2020 11:10 Відповісти
Міни підкладають, пожежами випалюють територію, наші позиції, попалили військову техніку, зброю, квадрокоптери, тепловізори, а їм же все можна, то ж "наши люди" з особим статусом. А тут -- у розвідку не ходи, тепловізори відібрали, якщо стельнув у відповідь або висрався не там -- штраф.
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06.10.2020 16:21 Відповісти
 
 