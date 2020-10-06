Найманці РФ відкривали вогонь із гранатомета поблизу Авдіївки і Новолуганського, бойових втрат немає, - штаб ОС

Минулої доби, 5 жовтня, в районах відповідальності українських бригад зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Так, поблизу Новолуганського противник відкрив вогонь із підствольного гранатомета, неподалік Авдіївки застосував ручний протитанковий гранатомет.

"В обох випадках ворожі постріли були неприцільними, тому українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали.

Бойових втрат і поранень серед українських захисників не було", - зазначено з повідомленні.

Також повідомляється, що в районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони.

"Так, військовослужбовцями Збройних Сил спільно з пожежниками ДСНС ліквідовано пожежі в районі населених пунктів Кряківка, Трьохізбенка, Старий Айдар, Шуми. Лише від Збройних Сил до гасіння осередків займань залучались понад 300 військовослужбовців та майже 20 одиниць спецтехніки", - йдеться в повідомленні.

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"Від початку поточної доби, 6 жовтня, на всіх ділянках лінії розмежування спостерігається тиша, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Наші військовослужбовці продовжують виконувати визначені завдання і перебувають напоготові надати відсіч у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю", - додали в пресцентрі ОС.