У шести містах Канади відбулися мітинги з вимогою розслідувати катастрофу літака МАУ в Ірані

У шести містах Канади відбулися акції пам'яті жертв катастрофи літака рейсу PS752, збитого в січні в аеропорту Тегерана. Учасники вимагали притягнути до відповідальності винуватців трагедії.

Акції відбулися в Оттаві, Едмонтоні, Торонто, Монреалі, Вінніпезі та Калгарі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Участь у мітингу в Оттаві взяв міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань. Він заявив, що "іранському режиму, який не хоче докопатися до деталей, не вдасться залякати нас".

Міністр також розкритикував Міжнародну організацію цивільної авіації (ІКАО), яка робить недостатньо для недопущення таких трагедій у майбутньому: "Я казав багато разів, що ІКАО має робити більше для дотримання міжнародних конвенцій з безпеки авіаруху. Вони повинні не лише взяти на себе відповідальність за те, що слід зробити далі для досягнення справедливості, а й підтримати запущену Канадою ініціативу "Безпечне небо".

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Окрім глави МЗС, до акції в Оттаві долучився міністр транспорту Канади Марк Гарно, посол України в Канаді Андрій Шевченко та більше двох десятків родичів і близьких загиблих в авіакатастрофі. "Члени родин вимагають справедливого й усеосяжного розслідування без будь-якого втручання зі сторони уряду Ірану", - сказав Хамед Есмаеійон, який представляє об’єднання родичів загиблих.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

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Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

ЗМІ повідомили, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

У липні Іран доставив чорну скриньку збитого літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" у французьке Бюро розслідувань та аналізу безпеки цивільної авіації.

Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучення в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.