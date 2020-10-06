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Новини Коронавірус і карантин
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Понад 35,7 млн ​​осіб у світі інфіковані COVID-19, кількість жертв досягла 1 млн 45 тис. ІНФОГРАФІКА

Понад 35,7 млн ​​осіб у світі інфіковані COVID-19, кількість жертв досягла 1 млн 45 тис. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 6 жовтня у світі зареєстрували 264 209 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 4 251 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, в світі зафіксовано 35 703 826 випадків інфікування, з них 264 209 тільки за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 1 045 955 осіб, з них 4 251 за минулу добу.

Понад 35,7 млн ​​осіб у світі інфіковані COVID-19, кількість жертв досягла 1 млн 45 тис 01

Успішно подолали хворобу і вилікувалися 26,8 млн осіб.

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія і Колумбія. Україна перебувають на 25-му місці світового рейтингу і на 7-му в Європі.

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Понад 35,7 млн ​​осіб у світі інфіковані COVID-19, кількість жертв досягла 1 млн 45 тис 02

Автор: 

карантин (18172) статистика (2249) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Каждый двухсотый - это просто исполинское количество, это да))
Могли бы и приписывать - статистика может(может?) быть неточной и зараженных навскидку - 300млн.(это) тогда чуть ли не каждый двадцатый - выглядело бы логично шо такая паника была. А сейчас - , самое время сходить куда-то на сборище(и.... заразиться)
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06.10.2020 09:03 Відповісти
Реальные цифры могут быть еще страшнее. рашка, Китай, Северная Корея, Туркмения искажают отчетность, а в таких странах как Либерия, Сомали, Судане ни кто и не считает жертв эпидемии
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06.10.2020 09:06 Відповісти
 
 