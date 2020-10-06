Понад 35,7 млн ​​осіб у світі інфіковані COVID-19, кількість жертв досягла 1 млн 45 тис. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 6 жовтня у світі зареєстрували 264 209 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 4 251 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, в світі зафіксовано 35 703 826 випадків інфікування, з них 264 209 тільки за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 1 045 955 осіб, з них 4 251 за минулу добу.

Успішно подолали хворобу і вилікувалися 26,8 млн осіб.

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія і Колумбія. Україна перебувають на 25-му місці світового рейтингу і на 7-му в Європі.

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