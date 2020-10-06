1 022 3
Понад 35,7 млн осіб у світі інфіковані COVID-19, кількість жертв досягла 1 млн 45 тис. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 6 жовтня у світі зареєстрували 264 209 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 4 251 осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
Згідно з даними центру, в світі зафіксовано 35 703 826 випадків інфікування, з них 264 209 тільки за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 1 045 955 осіб, з них 4 251 за минулу добу.
Успішно подолали хворобу і вилікувалися 26,8 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія і Колумбія. Україна перебувають на 25-му місці світового рейтингу і на 7-му в Європі.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Могли бы и приписывать - статистика может(может?) быть неточной и зараженных навскидку - 300млн.(это) тогда чуть ли не каждый двадцатый - выглядело бы логично шо такая паника была. А сейчас - , самое время сходить куда-то на сборище(и.... заразиться)