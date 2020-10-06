У Києві заарештовано громадянина РФ, який розшукується Інтерполом за організацію замовного вбивства, - прокуратура
Громадянина РФ, який перебуває в міжнародному розшуку за організацію замовного вбивства, затримано в Києві і заарештовано на 40 діб рішенням слідчого судді.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба прокуратури м.Києва.
"За клопотанням Київської місцевої прокуратури № 10 слідчий суддя застосував тимчасовий арешт строком на 40 діб щодо громадянина РФ, який перебуває у міжнародному розшуку", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що затримання іноземця відбулося в Києві.
Згідно з обліками Генерального секретаріату Інтерполу, цей громадянин перебуває в міжнародному розшуку за обвинуваченням в організації умисного вбивства, вчиненого на замовлення.
Відповідно до ухвали суду, чоловік перебуватиме під вартою у Київському слідчому ізоляторі. На теперішній час щодо затриманого розпочато екстрадиційну перевірку.
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Что то подсказывает мне что зелень выслуживается перед рашей,которая не только прячет,а зысылает и героизирует убийц украинцев.