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У Києві заарештовано громадянина РФ, який розшукується Інтерполом за організацію замовного вбивства, - прокуратура

У Києві заарештовано громадянина РФ, який розшукується Інтерполом за організацію замовного вбивства, - прокуратура

Громадянина РФ, який перебуває в міжнародному розшуку за організацію замовного вбивства, затримано в Києві і заарештовано на 40 діб рішенням слідчого судді.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба прокуратури м.Києва.

"За клопотанням Київської місцевої прокуратури № 10 слідчий суддя застосував тимчасовий арешт строком на 40 діб щодо громадянина РФ, який перебуває у міжнародному розшуку", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що затримання іноземця відбулося в Києві.

Згідно з обліками Генерального секретаріату Інтерполу, цей громадянин перебуває в міжнародному розшуку за обвинуваченням в організації умисного вбивства, вчиненого на замовлення.

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Відповідно до ухвали суду, чоловік перебуватиме під вартою у Київському слідчому ізоляторі. На теперішній час щодо затриманого розпочато екстрадиційну перевірку.

Автор: 

замовне вбивство (151) Інтерпол (376) Київ (19688) прокуратура (3705)


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А кто его запросил?
Что то подсказывает мне что зелень выслуживается перед рашей,которая не только прячет,а зысылает и героизирует убийц украинцев.
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06.10.2020 09:04 Відповісти
мог заехать нелегально, через ордло
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06.10.2020 09:14 Відповісти
Нет не мог .
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06.10.2020 10:22 Відповісти
 
 