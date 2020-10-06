5 491 9
В Україні за добу від COVID-19 померли 90 осіб, зафіксовано 4 348 нових випадків зараження, одужали 2 149 пацієнтів
За останню добу в Україні підтвердили 4 348 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19.
Про це в ході онлайн-брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
За минулу добу в Україні захворіли 4 348 осіб. Було госпіталізовано 720 осіб
Загальна кількість госпіталізованих з підозрою на COVID-19 і підтвердженим діагнозом становить 17 585 людей.
За добу зафіксовано 90 летальних випадків. Водночас, одужали 2 149 пацієнтів.
За весь час пандемії в Україні захворіли 244 584 особи.
За весь час пандемії видужав 103 401 пацієнт, а загальна кількість летальних випадків - 4 520.
Протягом доби медики провели 44 977 тестів методом ПЛР.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
В Новых Санжарах ребята суровые - могут не понять.