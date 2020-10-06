В Україні за добу від COVID-19 померли 90 осіб, зафіксовано 4 348 нових випадків зараження, одужали 2 149 пацієнтів

За останню добу в Україні підтвердили 4 348 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19.

Про це в ході онлайн-брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

За минулу добу в Україні захворіли 4 348 осіб. Було госпіталізовано 720 осіб

Загальна кількість госпіталізованих з підозрою на COVID-19 і підтвердженим діагнозом становить 17 585 людей.

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За добу зафіксовано 90 летальних випадків. Водночас, одужали 2 149 пацієнтів.

За весь час пандемії в Україні захворіли 244 584 особи.

За весь час пандемії видужав 103 401 пацієнт, а загальна кількість летальних випадків - 4 520.

Протягом доби медики провели 44 977 тестів методом ПЛР.