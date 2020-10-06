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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні за добу від COVID-19 померли 90 осіб, зафіксовано 4 348 нових випадків зараження, одужали 2 149 пацієнтів

В Україні за добу від COVID-19 померли 90 осіб, зафіксовано 4 348 нових випадків зараження, одужали 2 149 пацієнтів

За останню добу в Україні підтвердили 4 348 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19.

Про це в ході онлайн-брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

За минулу добу в Україні захворіли 4 348 осіб. Було госпіталізовано 720 осіб

Загальна кількість госпіталізованих з підозрою на COVID-19 і підтвердженим діагнозом становить 17 585 людей.

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За добу зафіксовано 90 летальних випадків. Водночас, одужали 2 149 пацієнтів.

За весь час пандемії в Україні захворіли 244 584 особи.

За весь час пандемії видужав 103 401 пацієнт, а загальна кількість летальних випадків - 4 520.

Протягом доби медики провели 44 977 тестів методом ПЛР.

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5401) статистика (2249) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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В Украине за сутки 4 348 новых случаев COVID-19, умерли 90 человек, выздоровели 2 149 пациентов - Цензор.НЕТ 4182
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06.10.2020 09:20 Відповісти
Померлі на совісті нової влади. Де фонд на боротьбу з ковідом? Чому лікарі скаржаться на погані умови роботи і відсутність необхідного?
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06.10.2020 09:56 Відповісти
Потому что всем властям, начиная с Кравчука и кончая Зеленским наплевать и на пациентов и на врачей
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06.10.2020 10:20 Відповісти
"За все время пандемии в Украине заболели 244 584 человека." - вчера было 230236 плюс 4 348 новых получается 234 584, а не 244 584.
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06.10.2020 10:29 Відповісти
шо вам ненравится....данная статистика берется с потолка.холопы должны бояться и сидеть в своих норах
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06.10.2020 19:48 Відповісти
Не нравится, что Цензор не читает то, что публикует. А так да. Подумаешь на 10 000 заболевших ошиблись
В Новых Санжарах ребята суровые - могут не понять.
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08.10.2020 12:19 Відповісти
 
 