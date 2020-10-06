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Новини Агресія Росії проти України
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Україна для протистояння РФ має налагодити відносини із сусідами, розвивати флот і забезпечити повну свободу Одеси від російського впливу, - генерал США Ходжес

Україна для протистояння РФ має налагодити відносини із сусідами, розвивати флот і забезпечити повну свободу Одеси від російського впливу, - генерал США Ходжес

Американський генерал Бен Ходжес вважає, що Україні потрібно побудувати хороші відносини з іншими країнами в регіоні - Румунією, Грузією, Молдовою, Польщею, Туреччиною. Це дасть не лише безпеку, але і дипломатію, і економіку.

Про це розповів в інтерв'ю РБК-Україна колишній командувач військ США в Європі в 2014-2017 роках, ветеран війни в Іраку та Афганістані Бен Ходжес, передає Цензор.НЕТ.

"Україні варто подумати: добре, розпочнімо побудову наших відносин з іншими країнами в регіоні. Я маю на увазі Румунію, Грузію, Молдову, Польщу, Туреччину. Це місцеві відносини, які дуже важливі. Таким чином, ви отримуєте не тільки безпеку, але і дипломатію, і економіку, і переконаєтеся, що жодному російському кораблю не дозволяється йти з Криму в будь-який інший європейський порт. Я маю на увазі, має бути так, щоб Росія не могла використовувати Крим для будь-яких комерційних цілей. Але для цього буде потрібна співпраця", - розповів він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія є головним бенефіціаром війни в Нагірному Карабасі, - генерал США Ходжес

"Далі треба забезпечити повну свободу Одеси від російського впливу. За моєю інформацією, багато компаній, які ведуть роботи на портових спорудах Одеси, насправді російські. Як можна так робити?! Я маю на увазі, що це рана, це вразливість, завдана самим собі. Уряд має підвищити стійкість своїх інститутів та інфраструктури, щоб захистити себе від такого впливу. Маріуполю і Бердянську належить довго зазнавати труднощів. Поки Росія продовжує блокувати або порушувати рух через Керченську протоку, як ви збережете життєздатність Маріуполя і Бердянська? А якщо поліпшити залізничне сполучення від тих місць до Одеси, перетворити вразливість на силу?" - додав Ходжес.

"Так що Україна не має визнавати втрату Донбасу. Але поки що зосередьтеся на нарощуванні своєї сили скрізь і ніколи не визнавайте поділ Донбасу, ніколи не приймайте анексію Криму, але зміцнюйтеся у всьому. Хоробрі жінки і чоловіки, українські військові, зупинили російські війська. Якби Росія хотіла щось змінити (на Донбасі. - Ред.), було б неможливо приховати свою причетність. Тому зміцнюйте вашу соціальну стійкість і продовжуйте модернізувати армію. І я б доклав особливих зусиль до флоту. Справа не тільки в кораблях. Це про інфраструктуру, це про тренування. Україні варто інвестувати в те, що ми називаємо морськими безпілотними системами, "дронами для води". Ця технологія зараз дуже хороша для виконання безлічі різних завдань ВМФ, які не потребують людей. Вони набагато дешевші. І це викликало б реальну заклопотаність у Чорноморського флоту, що базується в Севастополі, якби вони знали, що Україна має кілька безпілотних систем, що переміщуються в Чорному морі. Особливо, якщо б це відбувалося у співпраці з Румунією, Грузією, Туреччиною Болгарією. Йдеться про швидкий прояв ініціативи. Я ненавиджу те, що ми, Захід, завжди лише реагуємо на дії Кремля", - резюмував генерал.

Автор: 

Одеса (5509) росія (66144) флот (344) Ходжес Бен (173)


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Топ коментарі
+21
На привеликий жаль ватноголові сидять не тільки в Одесі(

На теперішній момент майже УСЯ влада проякнута ватою, а ще гірше корупцією
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06.10.2020 09:21 Відповісти
+18
Скажи це тупому кловуну якого обрали ще тупіші лохи.
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06.10.2020 09:22 Відповісти
+16
Необходимость принятия закона против колаборантов агрессора и открытой рускамирской агентуры (мертвечук, шарий, с*рабинович с 5-й колонной их избирателей) уже давно перезрела. Нахер такая демократия нужна, когда агентура страны-оккупанта абсолютно свободно ведет подрывную и вредительскую государству деятельность. Поржение в гражданских правах для таких, как минмум. А будь моя воля - специальные трибуналы для особо активных.
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06.10.2020 09:27 Відповісти
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06.10.2020 09:20 Відповісти
Вот Красавчик, а дятлы что у руля этого не понимают! Кто за то чтобы он был нашим Президентом ? 👍
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06.10.2020 09:28 Відповісти
Уже прямым текстом говорит, что Одесса ватный город и 2014 мало ее палало и нужно повторить))))
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06.10.2020 09:51 Відповісти
В Одесі треба змінити пріоритети "великого будівництва" ...більше палаців профспілок..
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06.10.2020 10:39 Відповісти
Друге травня - кожен день!
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06.10.2020 13:34 Відповісти
На привеликий жаль ватноголові сидять не тільки в Одесі(

На теперішній момент майже УСЯ влада проякнута ватою, а ще гірше корупцією
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06.10.2020 09:21 Відповісти
НаФ флот, ракетна високоточна техніка та безліч малої ударної, АВТОНОМНОЇ, безпілотної авіації.
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06.10.2020 09:26 Відповісти
Скажи це тупому кловуну якого обрали ще тупіші лохи.
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06.10.2020 09:22 Відповісти
Можно подумать,что они появились только при Зе.
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06.10.2020 09:27 Відповісти
Подумай.
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06.10.2020 09:34 Відповісти
А нечего тута думать,они давно сплелись с нашим олигархатом и имеют влияние на нашу экономику.
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06.10.2020 09:47 Відповісти
Для этого нужно сначала поменять полшестого на патриота.
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06.10.2020 09:23 Відповісти
А как быть с прекратить войну и перестать стрелять
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06.10.2020 09:24 Відповісти
а нікак. тільки капітуляція.
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06.10.2020 09:26 Відповісти
гундявый дальше гундосит про диалог с ботоксным,может продолжает думать, что таки чтот то выпросит
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06.10.2020 09:36 Відповісти
Золотые слова , только В Украине есть 30% идиотов которые хотят дружить с РФ изо всех сил ,ну пока в плен не попадут , или патрульный катер не раздавит Наша Наоми уже через москву не поедет
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06.10.2020 09:26 Відповісти
Необходимость принятия закона против колаборантов агрессора и открытой рускамирской агентуры (мертвечук, шарий, с*рабинович с 5-й колонной их избирателей) уже давно перезрела. Нахер такая демократия нужна, когда агентура страны-оккупанта абсолютно свободно ведет подрывную и вредительскую государству деятельность. Поржение в гражданских правах для таких, как минмум. А будь моя воля - специальные трибуналы для особо активных.
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06.10.2020 09:27 Відповісти
Сделайте этого Ходжеса министром обороны Украины.
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06.10.2020 09:28 Відповісти
Все верно.Особенно Турция ключевая страна этого региона.
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06.10.2020 09:29 Відповісти
Генерал Ходжес зрит в корень. Он не стал рассказывать, что Одессой управляет пророссийская банда во главе с бандитом Трухановым.
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06.10.2020 09:29 Відповісти
у нас русские вышки на нашем шельфе под носом при сывочолом поставили..а вы про одесский порт....
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06.10.2020 09:33 Відповісти
Молоток, вспомнил ,,сивочолого", день для тебя прошел не зря. Да и прапорщик тебя похвалит.
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06.10.2020 09:39 Відповісти
дядя пьетя, ты???)))
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06.10.2020 09:40 Відповісти
Многие в Украине это понимают, но шо делать с зомбированным населением, телеканалами работающими на врага, кучей тварей у власти, типа кернеса, труханова, медведчука, дубинеску, бужанского и много-много других и заканчивая недоразумением на самом верху?
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06.10.2020 09:35 Відповісти
поради слушні,але ж зовнішня політика у Зе відсутня,МЗС напівмертвий,населення в прострації..
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06.10.2020 09:54 Відповісти
О Вову мажут по стене уже запад в открітую говорит Что Зе никакой правит регент раши Ермак
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06.10.2020 09:56 Відповісти
"зеленые" налаживают отношения очеь быстро,не исключено ,что для улучшения отношений с соседями "слуги" поначалу решили покончить с безвизом для украинского народа
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06.10.2020 10:19 Відповісти
Можно Ходжеса нам в премьер-министры? Думаю, годика хватило бы!
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06.10.2020 10:23 Відповісти
Україна для протистояння РФ має налагодити відносини із сусідами, розвивати флот і забезпечити повну свободу Одеси від російського впливу, - генерал США Ходжес - Цензор.НЕТ 7765
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06.10.2020 10:32 Відповісти
Унизительный ликбез для горе-президента от американского военного.
Но Зедвоешник прислушивается к советам коломойского.
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06.10.2020 11:05 Відповісти
печально усвідомлювати, що іноземець ліпше розбирається в проблемах України, ніж її псевдокерманичі
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06.10.2020 12:30 Відповісти
"Далее, надо обеспечить полную свободу Одессы от российского влияния. По моей информации, многие компании, ведущие работы на портовых сооружениях Одессы, на самом деле российские. Как можно так делать?! Источник: https://censor.net/ru/n3223089

ЗОЛОТІ СЛОВА
Прийшов час ФІЗИЧНО на законому рівні розібратись зі совкодрочерами і кремлєфілами які за грощі мати рідну на панель продадуть.
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06.10.2020 12:50 Відповісти
Згоден. Час їх проголосити "поза законом". І їхні родини - теж.
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06.10.2020 13:37 Відповісти
Нам би таких штук 5 генералів як Ходжес в ЗСУ і можна хунту до влади приводити.
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06.10.2020 13:19 Відповісти
Это не генерал. Это психотерапевт!
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03.04.2021 15:44 Відповісти
 
 