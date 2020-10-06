Україна для протистояння РФ має налагодити відносини із сусідами, розвивати флот і забезпечити повну свободу Одеси від російського впливу, - генерал США Ходжес

Американський генерал Бен Ходжес вважає, що Україні потрібно побудувати хороші відносини з іншими країнами в регіоні - Румунією, Грузією, Молдовою, Польщею, Туреччиною. Це дасть не лише безпеку, але і дипломатію, і економіку.

Про це розповів в інтерв'ю РБК-Україна колишній командувач військ США в Європі в 2014-2017 роках, ветеран війни в Іраку та Афганістані Бен Ходжес, передає Цензор.НЕТ.

"Україні варто подумати: добре, розпочнімо побудову наших відносин з іншими країнами в регіоні. Я маю на увазі Румунію, Грузію, Молдову, Польщу, Туреччину. Це місцеві відносини, які дуже важливі. Таким чином, ви отримуєте не тільки безпеку, але і дипломатію, і економіку, і переконаєтеся, що жодному російському кораблю не дозволяється йти з Криму в будь-який інший європейський порт. Я маю на увазі, має бути так, щоб Росія не могла використовувати Крим для будь-яких комерційних цілей. Але для цього буде потрібна співпраця", - розповів він.

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"Далі треба забезпечити повну свободу Одеси від російського впливу. За моєю інформацією, багато компаній, які ведуть роботи на портових спорудах Одеси, насправді російські. Як можна так робити?! Я маю на увазі, що це рана, це вразливість, завдана самим собі. Уряд має підвищити стійкість своїх інститутів та інфраструктури, щоб захистити себе від такого впливу. Маріуполю і Бердянську належить довго зазнавати труднощів. Поки Росія продовжує блокувати або порушувати рух через Керченську протоку, як ви збережете життєздатність Маріуполя і Бердянська? А якщо поліпшити залізничне сполучення від тих місць до Одеси, перетворити вразливість на силу?" - додав Ходжес.

"Так що Україна не має визнавати втрату Донбасу. Але поки що зосередьтеся на нарощуванні своєї сили скрізь і ніколи не визнавайте поділ Донбасу, ніколи не приймайте анексію Криму, але зміцнюйтеся у всьому. Хоробрі жінки і чоловіки, українські військові, зупинили російські війська. Якби Росія хотіла щось змінити (на Донбасі. - Ред.), було б неможливо приховати свою причетність. Тому зміцнюйте вашу соціальну стійкість і продовжуйте модернізувати армію. І я б доклав особливих зусиль до флоту. Справа не тільки в кораблях. Це про інфраструктуру, це про тренування. Україні варто інвестувати в те, що ми називаємо морськими безпілотними системами, "дронами для води". Ця технологія зараз дуже хороша для виконання безлічі різних завдань ВМФ, які не потребують людей. Вони набагато дешевші. І це викликало б реальну заклопотаність у Чорноморського флоту, що базується в Севастополі, якби вони знали, що Україна має кілька безпілотних систем, що переміщуються в Чорному морі. Особливо, якщо б це відбувалося у співпраці з Румунією, Грузією, Туреччиною Болгарією. Йдеться про швидкий прояв ініціативи. Я ненавиджу те, що ми, Захід, завжди лише реагуємо на дії Кремля", - резюмував генерал.