У Росії немає реальних союзників, тому Кремль розробив гібридний підхід до протистояння із Заходом, - генерал США Ходжес

Російська Федерація не хоче вступати в конфлікт з НАТО. Тому Кремль розробив гібридний підхід до боротьби з Заходом.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомив колишній командувач військ США в Європі, генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес, передає Цензор.НЕТ.

"Кремль не хоче вступати в конфлікт з НАТО. Я маю на увазі, що у нас є населення, економіка і збройні сили 30 країн, плюс наші партнери. А у Росії немає реальних союзників. Вони заявляють, що Білорусь є союзником, але не в тому сенсі, як в НАТО. Отже, вони побачили, що може зробити Альянс, коли він працює разом, і вони не хочуть мати з ним справу.

Ось чому вони розробили підхід, який включає ядерну зброю і звичайні озброєння, але також отруєний чай, знаєте, і все, що між цим: дезінформація, кіберзагрози, блокада тощо. І коли вони бачать, що Захід не реагує, вони просто продовжують рухатися. Отже, згуртованість НАТО, згуртованість Європейського Cоюзу, чіткі зобов'язання Америки - це найкраща гарантія запобігання того, що Кремль сподівається зробити.

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Але країни повинні думати про захист свого суспільства так само, як і про звичайний військовий захист. Розумієте, захищаючи вашу інфраструктуру від кібератак, захищаючи ваші виборчі процеси від маніпуляцій, захищаючи вашу судову систему від корумпованого впливу, забезпечуючи систему освіти, яка допомагає розвивати таланти розумних молодих жінок і чоловіків в Україні. Все це необхідно для більшого захисту від нових загроз з боку Росії", - розповів Ходжес.