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Новини Агресія Росії проти України
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У Росії немає реальних союзників, тому Кремль розробив гібридний підхід до протистояння із Заходом, - генерал США Ходжес

У Росії немає реальних союзників, тому Кремль розробив гібридний підхід до протистояння із Заходом, - генерал США Ходжес

Російська Федерація не хоче вступати в конфлікт з НАТО. Тому Кремль розробив гібридний підхід до боротьби з Заходом.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомив колишній командувач військ США в Європі, генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес, передає Цензор.НЕТ.

"Кремль не хоче вступати в конфлікт з НАТО. Я маю на увазі, що у нас є населення, економіка і збройні сили 30 країн, плюс наші партнери. А у Росії немає реальних союзників. Вони заявляють, що Білорусь є союзником, але не в тому сенсі, як в НАТО. Отже, вони побачили, що може зробити Альянс, коли він працює разом, і вони не хочуть мати з ним справу.

Ось чому вони розробили підхід, який включає ядерну зброю і звичайні озброєння, але також отруєний чай, знаєте, і все, що між цим: дезінформація, кіберзагрози, блокада тощо. І коли вони бачать, що Захід не реагує, вони просто продовжують рухатися. Отже, згуртованість НАТО, згуртованість Європейського Cоюзу, чіткі зобов'язання Америки - це найкраща гарантія запобігання того, що Кремль сподівається зробити.

Також читайте: Україна для протистояння РФ має налагодити відносини із сусідами, розвивати флот і забезпечити повну свободу Одеси від російського впливу, - генерал США Ходжес

Але країни повинні думати про захист свого суспільства так само, як і про звичайний військовий захист. Розумієте, захищаючи вашу інфраструктуру від кібератак, захищаючи ваші виборчі процеси від маніпуляцій, захищаючи вашу судову систему від корумпованого впливу, забезпечуючи систему освіти, яка допомагає розвивати таланти розумних молодих жінок і чоловіків в Україні. Все це необхідно для більшого захисту від нових загроз з боку Росії", - розповів Ходжес.

Автор: 

НАТО (6563) росія (66144) Ходжес Бен (173)


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Топ коментарі
+5
Генерал Ходжес прав. У Московии нет союзников.
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06.10.2020 09:32 Відповісти
+4
Є. Це етнічна мафія, яка захопила владу в Україні. У московії вона бачить свого захисника від гніву українського народу, який з часом таки прозріє і гнів його біде жахливим!
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06.10.2020 09:36 Відповісти
+4
А евреи из мосада у тебя походу за 6 лет ничо не ********? Ану проверь воду в кране … И главное успокоил что коломойские, ахметовы и иже с ними не причем, ато ктото дерибанит, понимаешь, ценроэнерго, энергоатом и остальное бабло из бюджета страны, а теперь стало понятно шта это наглосаксы трамп с байденом подчищают то что обама не успел…
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06.10.2020 10:41 Відповісти
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Генерал Ходжес прав. У Московии нет союзников.
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06.10.2020 09:32 Відповісти
Є. Це етнічна мафія, яка захопила владу в Україні. У московії вона бачить свого захисника від гніву українського народу, який з часом таки прозріє і гнів його біде жахливим!
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06.10.2020 09:36 Відповісти
єдине етнічне що їх поєднує це, Совок. Всі вони нащадки совкових корупціонерів та злочинців.
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06.10.2020 10:46 Відповісти
Абсолютно та ж сама етнічна мафія сидить і в кремлі.
Ця ж мафія влаштувала і жовтневий заколот 1917 року.
Прийшла до влади на червоному терорі і І ніколи влади з рук не випускала
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06.10.2020 12:21 Відповісти
https://oleg-leusenko.livejournal.com/13254478.html Пока паскудная орда жива, весь мир будет гибнуть.

У России нет реальных союзников, поэтому Кремль разработал гибридный подход к противостоянию с Западом, - генерал США Ходжес - Цензор.НЕТ 3214
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06.10.2020 09:42 Відповісти
зебилам этого никогда не понять
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06.10.2020 09:44 Відповісти
Захід це великий всезагальний екс-канцлер Германії Шрьодер!!!
За бабло, газ і пожрать вони будуть висловлювати тільки занепокоєність!!!
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06.10.2020 09:45 Відповісти
https://rossiya-positive.d3.ru/nikto-ne-znaet-a-predstavliaete-chto-v-biblioteke-rf-2049097/ "Никто не знает". А представляете, что в "библиотеке" РФ?

У России нет реальных союзников, поэтому Кремль разработал гибридный подход к противостоянию с Западом, - генерал США Ходжес - Цензор.НЕТ 8672

Издание "Медуза" https://meduza.io/slides/putin-obeschal-prodolzhit-politiku-eltsina-i-govoril-klintonu-chto-tozhe-razbombil-by-irak опубликовало переводы ещё нескольких бесед Владимира Путина и Билла Клинтона, которые состоялись в период с середины 1999-го года и до конца 2000-го. Ранее эти беседы на английском языке были выложены на сайте цифровой библиотеки Клинтона.

Из новых фрагментов следует, что Путин, когда ещё был премьер-министром России, просил Центральный банк страны девальвировать рубль, а также обещал тогдашнему президенту США решить вопрос с освобождением из-под стражи американского гражданина Эдмонда Поупа, арестованного в Москве по обвинению в шпионаже. По российским законам Путин не имел права делать ни того, ни другого.

Согласно опубликованным переводам, несколько бесед между премьер-министром России и президентом США касались различных вооружённых конфликтов. В одной из них Путин сообщил, что семья президента Чечни Аслана Масхадова, которого позже в России официально объявят террористом и ликвидируют в ходе операции спецслужб, находится под защитой российских властей, хотя об этом, по словам Путина, "никто не знает".

Говоря с Клинтоном о вооружённом конфликте в Приднестровье, Путин заверял, что хочет вывести российские войска с этой территории, но ему якобы мешает это сделать президент непризнанной республики Игорь Смирнов, который, по словам российского премьера, "связан с криминальными элементами". "Медуза" отмечает, что Смирнов оставил свой пост в конце 2011 года, но российские войска из Приднестровья не выведены до сих пор.

В более поздних беседах с Клинтоном, когда Владимир Путин уже стал президентом России, он признался президенту США "не для протокола", что поддерживал бомбёжки Ирака американской армией и на месте Клинтона "сделал бы то же самое".

Ранее в понедельник издание "Медуза" опубликовало стенограмму встречи Клинтона и Путина, на которой, помимо прочего, обсуждалась гибель российской подводной лодки "Курск". Согласно стенограмме, Путин во время разговора дважды рассуждает о своём рейтинге, опасаясь его возможного падения. Из ещё одного фрагмента следует, что Путин был готов обсуждать с руководством США сценарии отстранения от власти президента Югославии Слободана Милошевича.

***********
Откуда же взяться союзникам, если что ни слово первого лица -- то ложь?
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06.10.2020 09:52 Відповісти
Имея таких друзей как наглосаксы и врагов иметь не нужно. За 6 лет их полного контроля Украина полностью потеряла свою экономику, люди массово покидают страну, разрушена медицина и образование. Они умело подогревают примитивный патриотизм обнищавшего населения, указывая где находятся враги Украины используя это противостояние в собственных геополитических интересах. А тем временем делают все что бы прибрать к рукам все ресурсы Украины. Включаем мозги и анализируем результаты "помощи" этих "друзей" Украины.
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06.10.2020 10:08 Відповісти
А евреи из мосада у тебя походу за 6 лет ничо не ********? Ану проверь воду в кране … И главное успокоил что коломойские, ахметовы и иже с ними не причем, ато ктото дерибанит, понимаешь, ценроэнерго, энергоатом и остальное бабло из бюджета страны, а теперь стало понятно шта это наглосаксы трамп с байденом подчищают то что обама не успел…
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06.10.2020 10:41 Відповісти
Вернись обратно на бутылку ватноголовое.
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06.10.2020 10:52 Відповісти
Гибридными действиями раскололи совок.
Технология отработана, будут "колоть" ЕС.
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06.10.2020 10:31 Відповісти
Совок расколся сам из-за дефицита и очередей.
Партицы сами распустили СССР им обрыдли уродливые Волги - душа просила Лексус.
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06.10.2020 12:12 Відповісти
Очереди и дефицит были.
Почему дефицит если предприятия работали в 3 смены, сейчас вообще стоят, а дефицита нет?
Союз погубила алчность и зависть! Как среди народа, так и среди партийцев. Все хотели стать миллионерами.
Анекдот:
- Почему в СССР был дефицит колбасы?
- Потому, что эти идиоты её из мяса делали.
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06.10.2020 13:02 Відповісти
"Но страны должны думать о защите своего общества так же, как и об обычной военной защите. Понимаете, защищая вашу инфраструктуру от кибератак, защищая ваши избирательные процессы от манипуляций, защищая вашу судебную систему от коррумпированного влияния, обеспечивая систему образования, которая помогает развивать таланты умных молодых женщин и мужчин в Украине." Я б ще додав захист соціально-економічних відносин, які розвивають малий та середній бізнес. Бо у нас за радянською традицією захищається тільки великий бізнес, здатний і так захистити сам себе.

Іншими словами, нападки на суспільство, які проявляються в знищенні інфраструктури, фальсифікації виборів, корупція в судах, деградація освітнього процесу і економічна стагнація, є ні чим іншим, як елементами гібридної війни проти України. Кожен, хто приймає в цьому участь є агентом ворога інфільтрованим в українську владу. Той, хто краде при будівництві дороги, чи ремонті водогону, виставляє високі тарифи на підключення підприємства до енергомережі, є посібником ворога, який послаблює обороноздатність країни. Той, хто приймає участь в фальсифікації виборів приводить до влади ворожих агентів, які потім будуть руйнувати обороноздатність. Той, хто в судах судить невинних чи відмазує злочинців та інших агентів ворога, є прямим агентом *****. Кожен педагог чи працівник освіти, який відбирає час на навчання псевдонауковим теоріям, бере гроші за гарні оцінки та дипломи на справді готує не здатну до спротиву ворогу біомасу, а подекуди і реальних агентів ворога. Кожен, хто не дає розвиватися малому та середньому бізнесу, замість підприємств здатних виробляти товари з високою доданою вартістю витрачає ресурси на житлові масиви, відберає територію у нових шкіл, лікарень тощо. Розбудова ТРЦ замість власного виробництва вимиває капітал на користь ворога бо, більшість товарів на українському ринку або виготовлені на ерефії, або імпортовані через ерефію. Всі мобільні оператори та більшість інтернет провайдерів залежать від ерефії. Ворог набагато глибше інфільтрований в Україну і за шість років його вплив не зменшився.
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06.10.2020 10:39 Відповісти
А які провайдери не залежать від Московії ?
Дуже актуальне питання.
Нехай хтось назве.
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06.10.2020 12:17 Відповісти
 
 