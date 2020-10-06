У Росії немає реальних союзників, тому Кремль розробив гібридний підхід до протистояння із Заходом, - генерал США Ходжес
Російська Федерація не хоче вступати в конфлікт з НАТО. Тому Кремль розробив гібридний підхід до боротьби з Заходом.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомив колишній командувач військ США в Європі, генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес, передає Цензор.НЕТ.
"Кремль не хоче вступати в конфлікт з НАТО. Я маю на увазі, що у нас є населення, економіка і збройні сили 30 країн, плюс наші партнери. А у Росії немає реальних союзників. Вони заявляють, що Білорусь є союзником, але не в тому сенсі, як в НАТО. Отже, вони побачили, що може зробити Альянс, коли він працює разом, і вони не хочуть мати з ним справу.
Ось чому вони розробили підхід, який включає ядерну зброю і звичайні озброєння, але також отруєний чай, знаєте, і все, що між цим: дезінформація, кіберзагрози, блокада тощо. І коли вони бачать, що Захід не реагує, вони просто продовжують рухатися. Отже, згуртованість НАТО, згуртованість Європейського Cоюзу, чіткі зобов'язання Америки - це найкраща гарантія запобігання того, що Кремль сподівається зробити.
Але країни повинні думати про захист свого суспільства так само, як і про звичайний військовий захист. Розумієте, захищаючи вашу інфраструктуру від кібератак, захищаючи ваші виборчі процеси від маніпуляцій, захищаючи вашу судову систему від корумпованого впливу, забезпечуючи систему освіти, яка допомагає розвивати таланти розумних молодих жінок і чоловіків в Україні. Все це необхідно для більшого захисту від нових загроз з боку Росії", - розповів Ходжес.
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Ця ж мафія влаштувала і жовтневий заколот 1917 року.
Прийшла до влади на червоному терорі і І ніколи влади з рук не випускала
За бабло, газ і пожрать вони будуть висловлювати тільки занепокоєність!!!
Издание "Медуза" https://meduza.io/slides/putin-obeschal-prodolzhit-politiku-eltsina-i-govoril-klintonu-chto-tozhe-razbombil-by-irak опубликовало переводы ещё нескольких бесед Владимира Путина и Билла Клинтона, которые состоялись в период с середины 1999-го года и до конца 2000-го. Ранее эти беседы на английском языке были выложены на сайте цифровой библиотеки Клинтона.
Из новых фрагментов следует, что Путин, когда ещё был премьер-министром России, просил Центральный банк страны девальвировать рубль, а также обещал тогдашнему президенту США решить вопрос с освобождением из-под стражи американского гражданина Эдмонда Поупа, арестованного в Москве по обвинению в шпионаже. По российским законам Путин не имел права делать ни того, ни другого.
Согласно опубликованным переводам, несколько бесед между премьер-министром России и президентом США касались различных вооружённых конфликтов. В одной из них Путин сообщил, что семья президента Чечни Аслана Масхадова, которого позже в России официально объявят террористом и ликвидируют в ходе операции спецслужб, находится под защитой российских властей, хотя об этом, по словам Путина, "никто не знает".
Говоря с Клинтоном о вооружённом конфликте в Приднестровье, Путин заверял, что хочет вывести российские войска с этой территории, но ему якобы мешает это сделать президент непризнанной республики Игорь Смирнов, который, по словам российского премьера, "связан с криминальными элементами". "Медуза" отмечает, что Смирнов оставил свой пост в конце 2011 года, но российские войска из Приднестровья не выведены до сих пор.
В более поздних беседах с Клинтоном, когда Владимир Путин уже стал президентом России, он признался президенту США "не для протокола", что поддерживал бомбёжки Ирака американской армией и на месте Клинтона "сделал бы то же самое".
Ранее в понедельник издание "Медуза" опубликовало стенограмму встречи Клинтона и Путина, на которой, помимо прочего, обсуждалась гибель российской подводной лодки "Курск". Согласно стенограмме, Путин во время разговора дважды рассуждает о своём рейтинге, опасаясь его возможного падения. Из ещё одного фрагмента следует, что Путин был готов обсуждать с руководством США сценарии отстранения от власти президента Югославии Слободана Милошевича.
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Откуда же взяться союзникам, если что ни слово первого лица -- то ложь?
Технология отработана, будут "колоть" ЕС.
Партицы сами распустили СССР им обрыдли уродливые Волги - душа просила Лексус.
Почему дефицит если предприятия работали в 3 смены, сейчас вообще стоят, а дефицита нет?
Союз погубила алчность и зависть! Как среди народа, так и среди партийцев. Все хотели стать миллионерами.
Анекдот:
- Почему в СССР был дефицит колбасы?
- Потому, что эти идиоты её из мяса делали.
Іншими словами, нападки на суспільство, які проявляються в знищенні інфраструктури, фальсифікації виборів, корупція в судах, деградація освітнього процесу і економічна стагнація, є ні чим іншим, як елементами гібридної війни проти України. Кожен, хто приймає в цьому участь є агентом ворога інфільтрованим в українську владу. Той, хто краде при будівництві дороги, чи ремонті водогону, виставляє високі тарифи на підключення підприємства до енергомережі, є посібником ворога, який послаблює обороноздатність країни. Той, хто приймає участь в фальсифікації виборів приводить до влади ворожих агентів, які потім будуть руйнувати обороноздатність. Той, хто в судах судить невинних чи відмазує злочинців та інших агентів ворога, є прямим агентом *****. Кожен педагог чи працівник освіти, який відбирає час на навчання псевдонауковим теоріям, бере гроші за гарні оцінки та дипломи на справді готує не здатну до спротиву ворогу біомасу, а подекуди і реальних агентів ворога. Кожен, хто не дає розвиватися малому та середньому бізнесу, замість підприємств здатних виробляти товари з високою доданою вартістю витрачає ресурси на житлові масиви, відберає територію у нових шкіл, лікарень тощо. Розбудова ТРЦ замість власного виробництва вимиває капітал на користь ворога бо, більшість товарів на українському ринку або виготовлені на ерефії, або імпортовані через ерефію. Всі мобільні оператори та більшість інтернет провайдерів залежать від ерефії. Ворог набагато глибше інфільтрований в Україну і за шість років його вплив не зменшився.
Дуже актуальне питання.
Нехай хтось назве.