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Новини Агресія Росії проти України
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Якщо не будемо говорити з Путіним, то не зможемо повернути всі наші території, - Зеленський

Якщо не будемо говорити з Путіним, то не зможемо повернути всі наші території, - Зеленський

Якщо Україна не буде вести переговори з Росією, то війна ніколи не закінчиться.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це в інтерв'ю Politico Europe заявив президент Володимир Зеленський.

"Я впевнений, що ми ніколи не зупинимо війну, якщо не будемо говорити з Росією. Окремий кейс – це підтримка наших західних партнерів. Але якщо ми не будемо говорити з Президентом Путіним, ми не зможемо повністю відновити Україну, повернути всі наші території", - зазначив глава держави.

За словами Зеленського, на жаль, ЗМІ роблять все, щоб зірвати будь-які можливості діалогу. Навіть в рамках "Нормандії" або Мінського процесу.

"Це стосується саме тих медіа, які належать чи великим фінансовим структурам, чи політикам, які були у владі до мене та обіймали найвищі посади. У них у всіх є медіа. Вони їм належать – на превеликий жаль. Хоча ми ніколи не здаємося і вважаємо, що в будь-якому разі в питанні припинення війни ми будемо рухатися вперед і розмовлятимемо і з партнерами, і з Росією для того, щоб повернути людей і території", - підсумував президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський: Я особисто незадоволений форматом "Мінська"

Автор: 

Зеленський Володимир (24391) Крим (14192) путін володимир (24130) росія (66144) ЗМІ (1367) Донбас (22358)


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Топ коментарі
+113
Москва, 1943-й, где-то в Кремле:
- Если мы не будем разговаривать с Гитлером то не сможем вернуть все наши территории...

Гениально, ёпта!!!
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06.10.2020 09:36 Відповісти
+99
Зеленский ты Ублюдок
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06.10.2020 09:35 Відповісти
+92
Блин, какое же ОНО тупое.....
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06.10.2020 09:35 Відповісти
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Сторінка 3 з 3
Чего не скажешь перед выборами для ватного лохторату !!
Кстати, о Коломойском.
Владелец нынешнего президента продолжает переводить свои медиа-активы в политические: шесть сотрудников холдинга «1+1» идут на выборы в Киевоблсовет от «Слуги народа», а возглавляет эту свору Бениных пропагандистов фейкомёт
ДУБинский!!

Впрочем, если Зе видит мир в глазах Путина ,
Ермак советуется с Машей Фокиной, Коля-котлета взялся разруливать "кризис" на Донбассе, а "корабельная сосна" - наивысший комплимент женщине, стоит ли удивляться очередному оксюморону?
Собственно, это их уровень, и Арахамия с Корниенко ничем не лучше Дубинского)
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06.10.2020 14:02 Відповісти
О ЧЁМ С ПУТЛЕРОМ ВООБЩЕ МОЖНО ГОВОРИТЬ???Якщо не будемо говорити з Путіним, то не зможемо повернути всі наші території, - Зеленський - Цензор.НЕТ 526
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06.10.2020 14:03 Відповісти
И шо, много Путин уже вернул?
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06.10.2020 14:03 Відповісти
этот как Ходжа Насреддин
Насреддин не боится неминуемой казни: - «Ведь за двадцать лет, - говорит он, - кто-нибудь из нас троих обязательно умрёт - или эмир, или ишак, или я. А тогда поди разбирайся, кто лучше знал богословие!»
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06.10.2020 14:07 Відповісти
Эрдоган не особо говорит с ху..лом про Карабах, Ливию, Сирию....и это не мешает ему достигать того что нужно его стране.
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06.10.2020 14:23 Відповісти
Каково быть слабым,перед лицом заклятого врага? Ощущенице так себе😏
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06.10.2020 14:24 Відповісти
Мелкому, хрипатому шлемазлу хотелось бы напомнить:Якщо не будемо говорити з Путіним, то не зможемо повернути всі наші території, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7131
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06.10.2020 14:35 Відповісти
У гундосого інші методи.

Якщо не будемо говорити з Путіним, то не зможемо повернути всі наші території, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2468
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06.10.2020 15:27 Відповісти
Якщо все ж таки розмовляти з ******, то хто саме поверне наші території - ***** власною персоною чи наші клоуни із ЗЕленого шапіто?

Якщо не будемо говорити з Путіним, то не зможемо повернути всі наші території, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9286
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06.10.2020 14:42 Відповісти
Обидва варіанти є неможливими.
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06.10.2020 15:19 Відповісти
https://twitter.com/Lugan4anin
https://twitter.com/Lugan4anin

Луганчанин

@Lugan4anin

Уровень 1:

Назови страны, которые добились мира с *********** через диалог) Их нет, и не будет, потому что быдло понимает лишь силу, а значит и говорить не о чем. Не призываю наступать, но лучше бороться с коррупцией и наращивать армию, это больше к миру приблизит, чем пустой треп
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06.10.2020 14:49 Відповісти
Зеленский !! Не исчи себе оправдания!! Порошенко ни разу не сидел за столом переговоров с тираном и террористом путиным, но путин его боялся и не навидел, за то, что порошенко всегда его обегоривал!! А ты только оправдываешься, за свою безграмотность, вечно ноешь, ходишь вприсядки , на коленях перед российским идиотом и мировым террористом и сдаёшь позиции Украины на международной арене!! Такие как Ермак, Кравчук, рабиновичи, бойки, волошины, погребинские, киваловы и бондаренки доведут тебя до .нового майдана и импичмента..
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06.10.2020 14:50 Відповісти
Він тільки забув додати,що говорити треба обов*язково стоячи на колінах,та запопадливо кланяючись.
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06.10.2020 14:54 Відповісти
Якщо не будемо говорити з Путіним, то не зможемо повернути всі наші території, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4594
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06.10.2020 14:57 Відповісти
+ 100500! зелепуга це українська стидоба і міжнародне посміховище.
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06.10.2020 15:08 Відповісти
говно тупое, а не президент. С Путиным не говорить надо, а воевать! Делать сильную Армию миллионную, с которой даже РФ бадатья не рискнет, и требовать от союзников ослаблять РФ экономически. Вот и все мать его за ногу, что требуется от Зе и конечно экономику Украины делать сильной и закупать больше тех же Байрактаров и делать их на территории Украины и делать еще другие беспилотники, типа камикадзе и других видов. Донбасс не на коленях надо выпрашивать у Путина ибо он не отдаст так ничего и унижать будет Украину, а Донбасс можно вернуть, когда дождаться пикового кризиса в РФ и воспользоваться этим моментом, чтобы военной большой силой за 3 дня взять Донбасс. А чтобы Крым вернуть, то тут даже выгодно, чтобы Донбасс был еще у РФ, ибо санкции будут ее давить и делать слабее и санкции будут усиливаться - Холодная война все таки. Зеленский должен добиться отказа от русского газа и нефти - путем добычи Украинских и из других источников - рынков покупать, а еще лучше - это модернизировать страну, чтобы перевести ее полностью на электричество - создавать больше малых АЭС и делать их под землей от случая аварии и от малых не такой ущерб будет, но они безопасны, но все же. И добиться выработки столько электроэнергии, чтобы дешево можно было обогревать ей воду - бойлеры всем установить и убрать центральную подачу, батареи электрические сделать всем и убрать центральное отопление, плиты индукционные сделать всем. И будет дешевле это все, чем сейчас во много раз. Если строить АЭС с дешевым электричеством. Тогда будет и для страны хорошо это ибо ресурсы старые исчерпываются и это будут все делать все ровно и лет через 50 все уже будут на электричестве - от машин, до батарей в кв. и плит и т.д. Это будет большой удар по РФ, когда их ресурсы будут в бане - эмбарго. от ресурсов не будет дохода, а значит большая такая страна будет разваливаться. Но РФ набраковала много ресурсов и нехило наполнила РФ деньгами и жирок там есть, его нужно с союзниками истощать и обескровить РФ.
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06.10.2020 15:01 Відповісти
Про що мова... Він прийшов не "модернизировать страну и наращивать армию", а знищити Україну, як державу, і якщо не придавити цю зелену соплю, то він так і зробить. Він так і сказав: "Я не ваш опонент, я ваш вирок!". Антиукраїнські медіа треба прибрати з інформаційного простору, як і імперських агентів з Банкової. Геть!
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06.10.2020 15:30 Відповісти
https://timeze2019.blogspot.com/ За 1 октября 2020 года Зеленский соврал 3 раза.
"... жесткие карантинные меры сбили полностью первую волну. Мы были на душу населения почти самыми лучшими в Европе. Просто самыми лучшими"
Со времени введения карантина наблюдается беспрерывный рост рост количества заболевших, который уже превысил уровень 4000 в день. Реальные действий Зеленского по борьбе с эпидемией и его команды были просто провальными.
см. по теме
2020-07-31 Мы предупредили https://timeze2019.blogspot.com/2020/07/blog-post_31.html
2020-07-24 Второй тест на выздоровление, или они опасны для нашего здоровья
https://timeze2019.blogspot.com/2020/07/blog-post_24.html
"Многие страны будут работать над уничтожением атомной энергетики в Украине, а мы ее будем наоборот защищать "
За время правления Зеленского доля энергогенерации (самой дешевой из всех) АЭС в Украине упала до уровня 43% и продолжает падать. Из прибыльного и стабильно работающего предприятия "Энергоатом" превратился в убыточное.
"...Дубненский, Острожский замки и Таракановский форт отреставрируют в рамках проекта "Большая реставрация" "
Такой программы не существует вообще. Это просто выдумка Зеленского.
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06.10.2020 15:06 Відповісти
То он наверное где-то в программе "Единой России" вычитал. Как показал журналистский эксперимент - они сами не видят разницы между ними и срусней
https://www.youtube.com/watch?v=kYju8J-rZV4
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06.10.2020 15:41 Відповісти
Пагавари, пагавари...
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06.10.2020 15:19 Відповісти
30 (ТРИДЦЯТЬ) років в Мінській групі ОБСЄ, куди входить в т.ч. і РФ, Азербайджан намагався в мирний спосіб добитися звільнення від агресора МІЖНАРОДНО ВИЗНАНИХ ТЕРИТОРІЙ СВОЄЇ КРАЇНИ (а це 20 %). Тепер, коли Азербайджан почав визволяти її силою, відразу почули, в т.ч. і від російської псевдоліберальної тусовки (Шендерович, Латиніна, Дубнов, Зобов, Биков тощо) критику в бік країни, яка десятиліттями марно добивалася мирного розв"язання проблеми Карабаху. У нас вже понад 6-ть років майже те ж саме, але тепер вже інша Мінська група начебто намагається також щось зробити. Так, перемовини треба проводити, треба постійно привертати увагу міжнародної громади до проблеми окупованих кремлем українських територій, але годі вже говорити про "очі", бо окрім лютої зненависті до України там нічого немає!!!
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06.10.2020 15:30 Відповісти
Якщо НЕСПРОМОЖНІ самостійно повернути території, то з путєним говорити безтолку...
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06.10.2020 15:35 Відповісти
Таке враження що Вова зізнається - вже купив квиток до Ростова.
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06.10.2020 15:35 Відповісти
Много наговорился уже, квнщик?
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06.10.2020 15:38 Відповісти
Якщо не будемо говорити з Путіним, то не зможемо повернути всі наші території, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1524
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06.10.2020 15:50 Відповісти
Депилмля
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06.10.2020 15:59 Відповісти
з ****** можна і треба "розмовляти" тільки "язиком", який він розуміє- з позиції сили, тому армію треба не скорочувати, а нарощувати, озброювати і вступати в НАТО!
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06.10.2020 16:09 Відповісти
Ви висловили просту істину, яку не розуміє секта 73-х з 95-ого.
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06.10.2020 16:31 Відповісти
Ну понятно, что только говорить и способен, ни думать ни даже вспомнить сколько лет уже говорили и договора с ними заключали а все привело к нападению на нашу страну.
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06.10.2020 16:10 Відповісти
Седьмой год разговариваем.....А воз и ныне там ! Ху"ло понимает только силу и надо готовиться ,армию укреплять! Как эти болтуны-миротворцы уже задолбали !??
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06.10.2020 16:38 Відповісти
Зеленский - гос изменник и он потерял легитимность уже! Его нужно в браслеты и в тюрьму кинуть!!!
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06.10.2020 16:41 Відповісти
конченная мразь Зеленский
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06.10.2020 16:45 Відповісти
ПреЗЕдент не Президент. І досі не знає навіть недалекого минулого. Адже в його оточенні має бути хоча б одна людина, яка б розповіла йому, що
перші та другі Мінські домовленості (відповідно, у вересні 2014 року і лютому 2015 року) були безпардонно порушені москвою відразу ж по завершенні переговорів. Особливо цинічна позиція була продемонстрована росією в останньому випадку, коли наступ російсько-терористичних військ на м. Дебальцеве відбувався безпосередньо під час зустрічі «нормандської четвірки» за участю лідерів ФРН, Франції, України та росії. При цьому, всупереч очевидним фактам, хутін запевнював учасників переговорів, що росія «не причетна до подій на Донбасі».
Своєю збройною агресією проти України режим хутіна порушив всі основні принципи міжнародного права, кремлівські зобов'язання перед світовою спільнотою, а також базові принципи та угоди між росією та Україною.
http://bintel.com.ua/uk/article/moskali/ - «Не вірте москалеві», або Як росія виконує свої міжнародні зобов'язання.
- https://day.kyiv.ua/uk/article/podrobyci/ugody-z-rosiyeyu-ne-varti-y-paperu «Угоди з росією не варті й паперу...»
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06.10.2020 16:52 Відповісти
Свого часу Путін, щоб Порох не зміг продати свою фабрику Ліпецьку, наклав на неї арешт - а потім пропагандони піднімали увесь час гвалт, що у Пороха бізнес на крові.
Зеленський, у якого увесь бізнес на росіі , такої долі не хоче, тому буде робити усе, що йому накаже Кремль !
Тому , дорогі украінці , будьмо пильними , щоби не втратити Украіну , тому що для бені і зе , головне капусти накосити побільше , а на Україну їм начхати , м'ко кажучи !!
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06.10.2020 16:55 Відповісти
Та ти шо? Так все і було, ага) В 2015 році заарештували, а в 2016 пєтя заплатив 8 мільйонів баксів до казни **********. Так ось так твій «гетьман»-колаборант і працює. Запам'ятай, дупа продажна, у олігархів немає національності. Коли пєтє буде вигідно - тебе він кине одним з найперших.
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06.10.2020 17:15 Відповісти
Случай тяжёлый, клинический.
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06.10.2020 17:23 Відповісти
Боже, какое оно дибильное. Я думал, что оно на сцене дурака играет, а он идиот по жизни.
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06.10.2020 17:42 Відповісти
Якщо не будемо говорити з Путіним, то не зможемо повернути всі наші території, - Зеленський - Цензор.НЕТ 668
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06.10.2020 17:51 Відповісти
Нужно хорошо готовиться ко времени, когда Путин умрет или будет свергнут окружением и в орде начнется борьба за передел власти и богатств и новый подъем национально-освободительного движения : пока не придет к власти новый хан, можно освободить Донбасс и Крым - новым чекистам будет не до Украины. Да, и еще успеть вступить в НАТО, как это услели сделать страны Балтии, пока "демократ" Ельцын воевал с Чечней и Дагестаном.
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06.10.2020 17:51 Відповісти
а вдруг не умрет...
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06.10.2020 20:41 Відповісти
Вечная только музыка.
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07.10.2020 08:41 Відповісти
Бессмертный, что ли?Он БЕС, но СМЕРТНЫЙ. Даже вяликий диктатор Сталин умер, лежа в луже мочи, да и его предшественник Ленин быстро туда же ушел. А ты все:"Путин,Путин!"
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07.10.2020 16:51 Відповісти
Вова Пу предложит Вове Зе только анилингус...
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06.10.2020 17:52 Відповісти
Если Шмаркле не сделать лоботамию, то ни одного умного слова мы от него не услышим.
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06.10.2020 18:01 Відповісти
Оце президент? Це якийсь звіздець. Капітулянт, уставшийАтвойни, який марить здатися загарбнику. Для нього ворог Порошенко, який не дає злити фуйлу Україну.
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06.10.2020 19:08 Відповісти
При Порохе ВСУ метр за метром выгрызали свою землю у врага!
при ЗЕ ради того, чтобы Путин согласился побыть с ним наедине армии приказали отступить!
Надо было спросить у армейцев в какой глазик Путина надо было просить и что с ним надо было делать!!!
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06.10.2020 19:27 Відповісти
Зеленский ну уж очень хочет построить глазки путину.
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06.10.2020 19:28 Відповісти
Якщо не будемо говорити з Путіним, то не зможемо повернути всі наші території, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8156
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06.10.2020 19:31 Відповісти
оно в неадеквате.
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06.10.2020 19:35 Відповісти
Ермак у кацапов веселящего порошка взял . Они самолетами для себя из Южной Америки возят отменного качества.
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07.10.2020 08:43 Відповісти
Ой, блд! Ти ще в карти сядь з хутіним грати на виграш територій України! Розмовляльщик.....Двох слів без папірця зв'язати не здатний.
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06.10.2020 19:43 Відповісти
Хто небудь скажіть цьому мудаку, що путін не для того забирав українські землі щоб вести переговори про їх повернення. Переговори можуть вестися тільки про капітуляцію. Ну що за нещастя напало на Україну. Зебіли, ну кого ви вибрали? Цей урод таки здасть неньку москалям.
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06.10.2020 19:45 Відповісти
''...политикам, которые были во власти до меня и занимали высокие должности. У них у всех есть медиа. Они им принадлежат - к сожалению''. Прозорий натяк на 5 канал й Прямий. Скільки ще цей царьок буде терпіти медіа з їх іншою точкою зору?
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06.10.2020 19:56 Відповісти
юморист ненавидящий критику собирается говорить с тем, кто людей травит новичком, тот кто развязывает войны, тот кто захватывает территории.
О чём говорить?
Отдайте землю, поплакать, пожаловаться на патриотов Украины.
О чём говорить?
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06.10.2020 20:05 Відповісти
Ну и много земель ты, чмо, навозвращало после всей этой дружбы с Пуйлом?
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06.10.2020 20:26 Відповісти
Разговор с путиным должен быть не дольше пулеметной очереди.....
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06.10.2020 20:39 Відповісти
Война не заканчивается путем принуждения своих войск не стрелять и не защищать свою землю.
Война заканчивается либо победой, либо поражением
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06.10.2020 20:44 Відповісти
нагнем кацапа, никаких сомнений...еще лет 15 и придет новое сильное поколение, а старое совковое, воспитанное на ложных идеалах псевдодружбы с мокшанью исчезнет, спасибо грядущей пенсионной системе...
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06.10.2020 20:48 Відповісти
Еще один говорун с пыней, вот тока пасет задних Светочку, Рыгорача и мертвечука...
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06.10.2020 20:48 Відповісти
Профукает страну зебильониш, на радость кацапам.
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06.10.2020 21:18 Відповісти
Алиев нервно курит.
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06.10.2020 21:20 Відповісти
Чомусь зелеботи рот гівном замазали й мовчать... Що, бидлота, нема, що сказати? На початку війни нами пишався увесь світ, з гордістю ми говорили, що з України, нам допамогали, тисячі західних фірм збанкрутували, долучаючись до санкцій проти паРаші... Сьогодні відвертаємо погляд, нам соромно.
А тупорила зелена блювота хизується, краде і розставляє кацапів на керівні посади.
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06.10.2020 21:47 Відповісти
Адепти другого пришестя пепосвина, перестаньте скиглити, бігом на Майдан, беріть приклад з киргизів.
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06.10.2020 22:04 Відповісти
Заткнулся бы, адепт первого пришествия зебила!!! Угробите Украину- народ вас на вилах выбросит за поребрик.... и без Майдана!!!
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07.10.2020 04:13 Відповісти
Да этой ослиной марионетке и майдан не нужен , ему Ренат даст команду и оно сразу завоет : Я устал , я ухожу.
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07.10.2020 08:47 Відповісти
Примітивні ви створіння, порохоботи. Всі, хто проти Порошенко - зебіли. Україна вже давно "угроблена" - найбідніша країна Європи з найвищим рівнем смертності в світі. А "народ" буде мовчки стояти в стійлі і жувати сіно.
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07.10.2020 09:34 Відповісти
Хорошо! Не нравится - "зебилы " ...?? Ну,тогда скажу проще - ДЕБИЛЫ !!!
Так даже вернее будет!! 💙💛
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08.10.2020 05:52 Відповісти
Молодець! 30 батончиків "Рошен" заробила.
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09.10.2020 19:09 Відповісти
😏 И это слово вам не понравилось????
Значит "проруськая портянка"- так верне????
Ну,вам не угодишь...
Да!! Батончики не люблю.... Предпочитаю чёрный , горький шоколад !!!
Заработала на него,при..... ???
Хоть и пишешь по-украински,мне не хотелось бы думать,что ты националист(ничего не имею против),потому что сейчас умные националисты должны понимать,что не время быть "Лебедем,Раком и Щукой",а надо объединяться для победы проукраинских сил с ЕС!!!
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11.10.2020 23:39 Відповісти
Ага ! А если будем говорить с путей - вернём всё .... путе... подарим ему раш империю за Сватов на всех каналах, включая ФМ. Короче, теперь понятно, что зеля уволил фокина из ревности. Теперь он сам говорит то, что нужно путе.
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06.10.2020 22:09 Відповісти
Зеленский, на равных с Путиным никогда не получится, к сожалению, но Украина сама выбрала свой путь отказавшись без конкретных, подписанных договоров о безопасности в случае уничтожения ЯО.
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06.10.2020 22:49 Відповісти
Это друг уже нечего не меняет,,,, ядерку на парашку все равно не скинули ,,, а такие аннексии планируют не один год,,парашка по договору как один из гарантов нашей безопасности ,,, бредятина))
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06.10.2020 23:40 Відповісти
Давайте уточним... Кто -то народ Украины спросил тогда? НЕТ!
ЯО отдал Кравчук,которому доверили сейчас отдать Парашке и Украину!!!
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08.10.2020 05:55 Відповісти
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZUiG0iFmYPUNku_nRYcS_jBjmVaMUnu-****************************************************************************-Bwb_4vXY-ayqja9Sqi7H8&__tn__=-UC%2CP-R Юрий Бутусов

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/4712123025494623?__cft__[0]=AZUiG0iFmYPUNku_nRYcS_jBjmVaMUnu-****************************************************************************-Bwb_4vXY-ayqja9Sqi7H8&__tn__=%2CO%2CP-R 17 мин. ·

Информационное агентство Министерства обороны во время войны начало продвигать среди военнослужащих сегодняшнее интервью президента Зеленского про необходимость мирных переговоров с Путиным, как единственной возможности возвращения территорий Украины. Забавно, что это ставят сейчас - когда Азербайджан проводит военную операцию по освобождению оккупированной Арменией территории. Может, Минобороны Украины для поднятия боевого духа логичней показывать цитаты президента Алиева про неэффективность Минских соглашений? Может показать видео наших "Байрактаров"? Почему Азербайджан способен проводить самостоятельную политику, отставляя в сторону Минские соглашения, выстраивая с Путиным равные отношения, а Украина должна идти к Путину на поклон? Мне казалось, что во время войны информагентство Минобороны должно заниматься укреплением боевого духа армии, а за мир агитируют в МИДе, это другое ведомство. Снимите эту глупую цитату, это же стыдно...
Якщо не будемо говорити з Путіним, то не зможемо повернути всі наші території, - Зеленський - Цензор.НЕТ 463
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06.10.2020 23:43 Відповісти
Ну що ж. Заява про те, що розмовами з Росією (читай Окурком-Моллю) можна закінчити війну остаточно свідчить про те, що ума в Зеленського нема.

І я би підписався під усими тими пару сотень коментів з анафемами на нього, якби вони не супроводжувались (ду-у-же великою кількістю) алілуйами на адресу Порошенка.

Тому що я пам"ятаю:
- порошекове "Я нєнавижу воєвать с Россієй";
- я пам"ятаю його Ліпецьку фабрику, що працювала принаймні 2 роки під час війни, тому що жаба не дозволяла Порошенку її просто закрити, якщо не вдалось вигідно продати;
- я пам"ятаю 26 перемир"їв, що заявляв Порошенко за свою каденцію, перше з которих було в двадцятих числах червня 2014 року, саме тоді, коли ту "руськомірну" шваль почали успішно гнати з нашої землі;
- я пам"ятаю його постійні заклинання після 2015 року - вирішення питання з Донбасом тільки політико-дипломатичним способом;
- я пам"ятаю, що для перемовин з Путіним Порошенко "обрав" кума недолюдка Путіна, сертифікованої гебневої гниди Медведчука;
- а ще я пам"ятаю, що Порошенко регулярно спілкувався з Путіним телефоном.

Ну і нарешті я не пам"ятаю, а просто знаю, тому що бачу на власні очі, те що з усього того вийшов пшик.

Це не на виправдання Зе, а для нагадування порохолюбам-ботам-сосам, що вашого апостола мінський договорняк, хай Зе і намагається його марно продовжити, є насправді найбільшею здачею України, яку вже до Зе здійснив Порошенко.

І Зе вже не зможе перевершити цього "досягнення" - два оточення власних військ на власній теріторії кількома батальонно-тактичними групами і підписання в результаті того ганебного договорняка, який, до речі так і залишився юридично нікчемним, бо не був ратифікований ВР - це спадок Порошенка президента.

Зе винний не в тому, що гірший Порошенка, а в тому, що його, як і Пороха сунуло марнославство, правда без побічних (поки що) побажань жаби, яка крепко сиділа в Пороха на шиї, а в Зе відсутня.

Але глупота Зе не є кращою від жаби По, хоча і трішечки поки що менше шкідливою - принаймні ми поки що за рік Зе не здали, наприклад Сєвєродонецьк, чи Щастя, або Краматорськ...
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07.10.2020 01:31 Відповісти
А ви уявляєте, що було б з Україною, якби в 2014 президентом став не Порошенко, а ваше лайно зеленський? Зелена ви шістка.
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07.10.2020 04:01 Відповісти
Интересно вам сравнивать 2 дерьма ?
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07.10.2020 08:38 Відповісти
минуточку , украинцы говорят что это Тихановская пропутинская дура , потому как хочет вести переговоры с Путиным ?
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07.10.2020 01:44 Відповісти
так украинцы таки ещё и другое говорят,что шмаркля натурально рашистская консерва и натуральное чмо. И что не так?
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07.10.2020 08:34 Відповісти
Все верно. И предыдущая власть 5 лет разговаривала с рф и нынешняя.
Надо пленных обменивать, и т.д.
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07.10.2020 02:16 Відповісти
Сталин с Гитлером не разговаривал. А пленных меняли.
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07.10.2020 08:39 Відповісти
дааа, пленных сильно в 41-45 меняли.
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07.10.2020 15:47 Відповісти
Сталин с Гитлером не разговаривал.

А потужный с уйлом разговаривал и даже руку жал.
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07.10.2020 15:48 Відповісти
Нет слов! Одни матюки...
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07.10.2020 06:49 Відповісти
Яка жалюгідна істота ...
Це слова найвищої посадової особи ?
"Это касается именно тех медиа, которые принадлежат или большим финансовым структурам, или политикам, которые были во власти до меня и занимали высокие должности. У них у всех есть медиа. Они им принадлежат - к сожалению.



Мерзенне і нице.
Балакай-балакай зі своїм =каллєґай=, наговоритися ж не можеш ...
Коли вже той знак з інаугурації збудеться ?
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07.10.2020 07:14 Відповісти
хоч один коментатор щось позитивне про це ЧМО написав??? Та й загалом хочу побачити все ж тих хто його підтримає... Цікаво просто
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07.10.2020 07:30 Відповісти
Более 30 лет Азербайджан ждал решения вопроса Карабаха,но Путин не видел в этом необходимости а его оппонентов из ЕС это устраивало.Украина находящаяся в аналогичной ситуации с Донбассом и более агрессивном Путина к нащей стране не мешало бы рассмотреть возможность ввода миротворческих сил ООН по линиям контакта с оккупированными регионамиТолько в этом случае произойдет замотозка конфлитак и перестрелок.,иак как переговоры с участиея Сивох,Фокиных и т.д.могут привести полько к сдаче интересов страны.
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07.10.2020 08:21 Відповісти
100 відсотків. респект.
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07.10.2020 08:32 Відповісти
Зе ревнует.....вчера весь вечер российское ТВ показывало, как лутину в глазки заглядывал В.Медведчук и даже укол вакцины российской вместе с наташей своей принял и вел себя как будущий глава украинского государства))
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07.10.2020 08:26 Відповісти
в рыбьи глазенки ботоксного Сцарька-лысогнома? мертвечук таки чмо...

ну и шмаркля чмо, натурально Зе-чмо.
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07.10.2020 08:31 Відповісти
В.Медведчук сотрудник КГБ, вот и поехал шефу отчитался, что в Украине все идет по плану...всё хорошо...ещё немного и можно флаги вывешивать..))
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07.10.2020 08:39 Відповісти
....и что Зеленый готов уже с новой программой к95 "Как я был президентом"........ на гастроли в рашу )))
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07.10.2020 08:46 Відповісти
Сейчас лучше с Путиным вообще не о чём не говорить. Он только и мечтает, чтобы с ним о чём то говорили. Особенно США.
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07.10.2020 08:30 Відповісти
Одно радует , Осляру Оманского и его тупые наркоманские видосики и высеры не долго терпеть осталось , оно уже достало всех и в Украине и Штатах и ЕС , по тому как только Байден выигрывает , оно с Банковой переезжает в вип камеру СИЗО СБУ , а потом будет вести реалити шоу из какой нибудь тюрьмы следующие лет 15 с конфискацией , вот тогда правда он выполнит хоть одно обещание , конфискованная ослинная недвига , достанется детям.
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07.10.2020 08:57 Відповісти
гадаєш? Дай Бог.
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07.10.2020 18:59 Відповісти
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