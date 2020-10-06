Якщо не будемо говорити з Путіним, то не зможемо повернути всі наші території, - Зеленський

Якщо Україна не буде вести переговори з Росією, то війна ніколи не закінчиться.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це в інтерв'ю Politico Europe заявив президент Володимир Зеленський.

"Я впевнений, що ми ніколи не зупинимо війну, якщо не будемо говорити з Росією. Окремий кейс – це підтримка наших західних партнерів. Але якщо ми не будемо говорити з Президентом Путіним, ми не зможемо повністю відновити Україну, повернути всі наші території", - зазначив глава держави.

За словами Зеленського, на жаль, ЗМІ роблять все, щоб зірвати будь-які можливості діалогу. Навіть в рамках "Нормандії" або Мінського процесу.

"Це стосується саме тих медіа, які належать чи великим фінансовим структурам, чи політикам, які були у владі до мене та обіймали найвищі посади. У них у всіх є медіа. Вони їм належать – на превеликий жаль. Хоча ми ніколи не здаємося і вважаємо, що в будь-якому разі в питанні припинення війни ми будемо рухатися вперед і розмовлятимемо і з партнерами, і з Росією для того, щоб повернути людей і території", - підсумував президент.

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