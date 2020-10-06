Якщо не будемо говорити з Путіним, то не зможемо повернути всі наші території, - Зеленський
Якщо Україна не буде вести переговори з Росією, то війна ніколи не закінчиться.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це в інтерв'ю Politico Europe заявив президент Володимир Зеленський.
"Я впевнений, що ми ніколи не зупинимо війну, якщо не будемо говорити з Росією. Окремий кейс – це підтримка наших західних партнерів. Але якщо ми не будемо говорити з Президентом Путіним, ми не зможемо повністю відновити Україну, повернути всі наші території", - зазначив глава держави.
За словами Зеленського, на жаль, ЗМІ роблять все, щоб зірвати будь-які можливості діалогу. Навіть в рамках "Нормандії" або Мінського процесу.
"Це стосується саме тих медіа, які належать чи великим фінансовим структурам, чи політикам, які були у владі до мене та обіймали найвищі посади. У них у всіх є медіа. Вони їм належать – на превеликий жаль. Хоча ми ніколи не здаємося і вважаємо, що в будь-якому разі в питанні припинення війни ми будемо рухатися вперед і розмовлятимемо і з партнерами, і з Росією для того, щоб повернути людей і території", - підсумував президент.
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Кстати, о Коломойском.
Владелец нынешнего президента продолжает переводить свои медиа-активы в политические: шесть сотрудников холдинга «1+1» идут на выборы в Киевоблсовет от «Слуги народа», а возглавляет эту свору Бениных пропагандистов фейкомёт
ДУБинский!!
Впрочем, если Зе видит мир в глазах Путина ,
Ермак советуется с Машей Фокиной, Коля-котлета взялся разруливать "кризис" на Донбассе, а "корабельная сосна" - наивысший комплимент женщине, стоит ли удивляться очередному оксюморону?
Собственно, это их уровень, и Арахамия с Корниенко ничем не лучше Дубинского)
Насреддин не боится неминуемой казни: - «Ведь за двадцать лет, - говорит он, - кто-нибудь из нас троих обязательно умрёт - или эмир, или ишак, или я. А тогда поди разбирайся, кто лучше знал богословие!»
https://twitter.com/Lugan4anin
Луганчанин
@Lugan4anin
Уровень 1:
Назови страны, которые добились мира с *********** через диалог) Их нет, и не будет, потому что быдло понимает лишь силу, а значит и говорить не о чем. Не призываю наступать, но лучше бороться с коррупцией и наращивать армию, это больше к миру приблизит, чем пустой треп
"... жесткие карантинные меры сбили полностью первую волну. Мы были на душу населения почти самыми лучшими в Европе. Просто самыми лучшими"
Со времени введения карантина наблюдается беспрерывный рост рост количества заболевших, который уже превысил уровень 4000 в день. Реальные действий Зеленского по борьбе с эпидемией и его команды были просто провальными.
см. по теме
2020-07-31 Мы предупредили https://timeze2019.blogspot.com/2020/07/blog-post_31.html
2020-07-24 Второй тест на выздоровление, или они опасны для нашего здоровья
https://timeze2019.blogspot.com/2020/07/blog-post_24.html
"Многие страны будут работать над уничтожением атомной энергетики в Украине, а мы ее будем наоборот защищать "
За время правления Зеленского доля энергогенерации (самой дешевой из всех) АЭС в Украине упала до уровня 43% и продолжает падать. Из прибыльного и стабильно работающего предприятия "Энергоатом" превратился в убыточное.
"...Дубненский, Острожский замки и Таракановский форт отреставрируют в рамках проекта "Большая реставрация" "
Такой программы не существует вообще. Это просто выдумка Зеленского.
https://www.youtube.com/watch?v=kYju8J-rZV4
перші та другі Мінські домовленості (відповідно, у вересні 2014 року і лютому 2015 року) були безпардонно порушені москвою відразу ж по завершенні переговорів. Особливо цинічна позиція була продемонстрована росією в останньому випадку, коли наступ російсько-терористичних військ на м. Дебальцеве відбувався безпосередньо під час зустрічі «нормандської четвірки» за участю лідерів ФРН, Франції, України та росії. При цьому, всупереч очевидним фактам, хутін запевнював учасників переговорів, що росія «не причетна до подій на Донбасі».
Своєю збройною агресією проти України режим хутіна порушив всі основні принципи міжнародного права, кремлівські зобов'язання перед світовою спільнотою, а також базові принципи та угоди між росією та Україною.
http://bintel.com.ua/uk/article/moskali/ - «Не вірте москалеві», або Як росія виконує свої міжнародні зобов'язання.
- https://day.kyiv.ua/uk/article/podrobyci/ugody-z-rosiyeyu-ne-varti-y-paperu «Угоди з росією не варті й паперу...»
Зеленський, у якого увесь бізнес на росіі , такої долі не хоче, тому буде робити усе, що йому накаже Кремль !
Тому , дорогі украінці , будьмо пильними , щоби не втратити Украіну , тому що для бені і зе , головне капусти накосити побільше , а на Україну їм начхати , м'ко кажучи !!
при ЗЕ ради того, чтобы Путин согласился побыть с ним наедине армии приказали отступить!
Надо было спросить у армейцев в какой глазик Путина надо было просить и что с ним надо было делать!!!
О чём говорить?
Отдайте землю, поплакать, пожаловаться на патриотов Украины.
О чём говорить?
Война заканчивается либо победой, либо поражением
А тупорила зелена блювота хизується, краде і розставляє кацапів на керівні посади.
Так даже вернее будет!! 💙💛
Значит "проруськая портянка"- так верне????
Ну,вам не угодишь...
Да!! Батончики не люблю.... Предпочитаю чёрный , горький шоколад !!!
Заработала на него,при..... ???
Хоть и пишешь по-украински,мне не хотелось бы думать,что ты националист(ничего не имею против),потому что сейчас умные националисты должны понимать,что не время быть "Лебедем,Раком и Щукой",а надо объединяться для победы проукраинских сил с ЕС!!!
ЯО отдал Кравчук,которому доверили сейчас отдать Парашке и Украину!!!
https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/4712123025494623?__cft__[0]=AZUiG0iFmYPUNku_nRYcS_jBjmVaMUnu-****************************************************************************-Bwb_4vXY-ayqja9Sqi7H8&__tn__=%2CO%2CP-R 17 мин. ·
Информационное агентство Министерства обороны во время войны начало продвигать среди военнослужащих сегодняшнее интервью президента Зеленского про необходимость мирных переговоров с Путиным, как единственной возможности возвращения территорий Украины. Забавно, что это ставят сейчас - когда Азербайджан проводит военную операцию по освобождению оккупированной Арменией территории. Может, Минобороны Украины для поднятия боевого духа логичней показывать цитаты президента Алиева про неэффективность Минских соглашений? Может показать видео наших "Байрактаров"? Почему Азербайджан способен проводить самостоятельную политику, отставляя в сторону Минские соглашения, выстраивая с Путиным равные отношения, а Украина должна идти к Путину на поклон? Мне казалось, что во время войны информагентство Минобороны должно заниматься укреплением боевого духа армии, а за мир агитируют в МИДе, это другое ведомство. Снимите эту глупую цитату, это же стыдно...
І я би підписався під усими тими пару сотень коментів з анафемами на нього, якби вони не супроводжувались (ду-у-же великою кількістю) алілуйами на адресу Порошенка.
Тому що я пам"ятаю:
- порошекове "Я нєнавижу воєвать с Россієй";
- я пам"ятаю його Ліпецьку фабрику, що працювала принаймні 2 роки під час війни, тому що жаба не дозволяла Порошенку її просто закрити, якщо не вдалось вигідно продати;
- я пам"ятаю 26 перемир"їв, що заявляв Порошенко за свою каденцію, перше з которих було в двадцятих числах червня 2014 року, саме тоді, коли ту "руськомірну" шваль почали успішно гнати з нашої землі;
- я пам"ятаю його постійні заклинання після 2015 року - вирішення питання з Донбасом тільки політико-дипломатичним способом;
- я пам"ятаю, що для перемовин з Путіним Порошенко "обрав" кума недолюдка Путіна, сертифікованої гебневої гниди Медведчука;
- а ще я пам"ятаю, що Порошенко регулярно спілкувався з Путіним телефоном.
Ну і нарешті я не пам"ятаю, а просто знаю, тому що бачу на власні очі, те що з усього того вийшов пшик.
Це не на виправдання Зе, а для нагадування порохолюбам-ботам-сосам, що вашого апостола мінський договорняк, хай Зе і намагається його марно продовжити, є насправді найбільшею здачею України, яку вже до Зе здійснив Порошенко.
І Зе вже не зможе перевершити цього "досягнення" - два оточення власних військ на власній теріторії кількома батальонно-тактичними групами і підписання в результаті того ганебного договорняка, який, до речі так і залишився юридично нікчемним, бо не був ратифікований ВР - це спадок Порошенка президента.
Зе винний не в тому, що гірший Порошенка, а в тому, що його, як і Пороха сунуло марнославство, правда без побічних (поки що) побажань жаби, яка крепко сиділа в Пороха на шиї, а в Зе відсутня.
Але глупота Зе не є кращою від жаби По, хоча і трішечки поки що менше шкідливою - принаймні ми поки що за рік Зе не здали, наприклад Сєвєродонецьк, чи Щастя, або Краматорськ...
Надо пленных обменивать, и т.д.
А потужный с уйлом разговаривал и даже руку жал.
Це слова найвищої посадової особи ?
"Это касается именно тех медиа, которые принадлежат или большим финансовым структурам, или политикам, которые были во власти до меня и занимали высокие должности. У них у всех есть медиа. Они им принадлежат - к сожалению.
Мерзенне і нице.
Балакай-балакай зі своїм =каллєґай=, наговоритися ж не можеш ...
Коли вже той знак з інаугурації збудеться ?
ну и шмаркля чмо, натурально Зе-чмо.