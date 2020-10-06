COVID-19: у трійці лідерів з добового приросту нових випадків Харківщина - 487, Київ - 355 і Полтавщина - 305

За минулу добу найбільша кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Києві, Харківській та Полтавській областях.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Станом на ранок 6 жовтня в Харківській області на коронавірус захворіли 487 осіб.

Загальна кількість інфікованих становить 21 451 особа.

Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 377 осіб, за останню добу - 8. З початку епідемії одужали 4 589 пацієнтів.

Станом на 6 жовтня кількість активних хворих в Харківській області становить 16 485 осіб.

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У трійку лідерів з добової захворюваності на коронавірус також потрапили Київ та Київська область.

Так, в Києві добовий приріст хворих на коронавірус становить 355 осіб. Загальна кількість хворих - 25 091. Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 436 осіб, за добу - 6. З початку епідемії одужали 8 545 пацієнтів. Кількість активних хворих у Києві - 16 110.

На Полтавщині на коронавірус захворіли 305 осіб. Загальна кількість інфікованих становить 3 270 осіб. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 50 осіб, за минулу добу - 3. З початку епідемії одужали 1 284 пацієнти. Кількість активних хворих на Полтавщині становить 1936 осіб.