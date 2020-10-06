Зеленський про держдачу в Конча-Заспі: Для мене це просто готель, я нікуди не переїжджав

Президент України Володимир Зеленський назвав тимчасовим проживання в резиденції в Конча-Заспі, а саму резиденцію порівняв із готелем.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю виданню Politico Europe, текст якого 6 жовтня виклав на своєму сайті Офіс Президента України.

На запитання журналіста, чи живе Зеленський у своїй квартирі або переїхав у президентську резиденцію, відповідь була такою: "Я нікуди не переїжджаю, у мене є квартира. Я виїхав зі свого будинку, у мене був приватний будинок під Києвом, але там було неможливо працювати через ковід. Будинок було продано".

"Тоді я тимчасово переїхав до резиденції. Сьогодні це для мене просто готель, інакше я це не використовував би. Хоча, згідно з нашим законодавством, маю повне право, але я хочу жити вдома. Зараз ми з дружиною шукаємо нове місце. Чи побудуємо дім, чи візьмемо в оренду. Для нас важливо мати, як кажуть в Україні, своє особисте сімейне гніздечко", - прокоментував Зеленський.

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Нагадаємо, на початку липня програма "Схеми" (спільний проєкт "Радіо Свобода" і телеканалу "UA: Перший") повідомила, що Зеленський почав жити на державній дачі. Згодом Офіс Президента підтвердив інформацію журналістів і повідомив, що це "тимчасово".