За добу в Києві виявили 355 випадків COVID-19, 6 осіб померли, одужали 282 пацієнти, - Кличко

Серед хворих на коронавірус за минулу добу в Києві 19 дітей і 10 медиків.

Про це в Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу в Києві виявили 355 хворих. 6 осіб померли. Загалом коронавірус забрав життя 436 жителів Києва. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 25 091", - йдеться в повідомленні.

Серед захворілих 190 жінок віком від 18 до 89 років, 146 чоловіків віком від 18 до 84 років, 9 дівчаток від 3 до 16 років і 10 хлопчиків від 1 року до 17. Захворіли 10 медиків.

У лікарні столиці госпіталізували 36 пацієнтів. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.

Читайте також: COVID-19: у трійці лідерів з добового приросту нових випадків Харківщина - 487, Київ - 355 і Полтавщина - 305

Одужали за минулу добу 282 людини. Всього коронавірус побороли 8545 жителів Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі - 50, в Солом'янському - 47, а також 44 випадки в Дніпровському районі.