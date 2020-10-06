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Новини Коронавірус і карантин
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За добу в Києві виявили 355 випадків COVID-19, 6 осіб померли, одужали 282 пацієнти, - Кличко

За добу в Києві виявили 355 випадків COVID-19, 6 осіб померли, одужали 282 пацієнти, - Кличко

Серед хворих на коронавірус за минулу добу в Києві 19 дітей і 10 медиків.

Про це в Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу в Києві виявили 355 хворих. 6 осіб померли. Загалом коронавірус забрав життя 436 жителів Києва. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 25 091", - йдеться в повідомленні.

Серед захворілих 190 жінок віком від 18 до 89 років, 146 чоловіків віком від 18 до 84 років, 9 дівчаток від 3 до 16 років і 10 хлопчиків від 1 року до 17. Захворіли 10 медиків.

У лікарні столиці госпіталізували 36 пацієнтів. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.

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Одужали за минулу добу 282 людини. Всього коронавірус побороли 8545 жителів Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі - 50, в Солом'янському - 47, а також 44 випадки в Дніпровському районі.

Автор: 

карантин (18172) Київ (19688) Кличко Віталій (3529) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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За сутки в Киеве выявили 355 случаев COVID-19, 6 человек умерли, выздоровели 282 пациента, - Кличко - Цензор.НЕТ 9425
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06.10.2020 10:02 Відповісти
 
 