До п'яти років ув'язнення засудили експрокурора Черкас, якого СБУ викрила на вимаганні $1,5 тис.

До позбавлення волі засуджено колишнього прокурора Черкаської місцевої прокуратури, якого Служба безпеки України затримала на одержанні неправомірної вигоди.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Оперативники спецслужби задокументували факт вимагання посадовцем від місцевого комерсанта 1,5 тисячі доларів США. За цю суму прокурор "гарантував" чоловіку повернення автомобіля, який перебував на штрафмайданчику через нібито виявлені порушення прав власності.

У листопаді 2015 року правоохоронці затримали прокурора поблизу місця роботи під час отримання всієї суми хабаря.

Фото: сайт СБУ

Придніпровський районний суд Черкас визнав зловмисника винним за ч. 1 ст. 190 і ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України та призначив йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі із конфіскацією частини належного йому майна і позбавленням права обіймати посади в органах державної влади строком 2 роки.

Читайте також: СБУ затримала чоловіка, який погрожував підірвати всі електростанції країни і вимагав $1 мільйон

Наразі апеляційний суд залишив рішення суду першої інстанції без змін.

Вирок суду набув законної сили.