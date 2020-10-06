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До п'яти років ув'язнення засудили експрокурора Черкас, якого СБУ викрила на вимаганні $1,5 тис.

До позбавлення волі засуджено колишнього прокурора Черкаської місцевої прокуратури, якого Служба безпеки України затримала на одержанні неправомірної вигоди.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Оперативники спецслужби задокументували факт вимагання посадовцем від місцевого комерсанта 1,5 тисячі доларів США. За цю суму прокурор "гарантував" чоловіку повернення автомобіля, який перебував на штрафмайданчику через нібито виявлені порушення прав власності.

У листопаді 2015 року правоохоронці затримали прокурора поблизу місця роботи під час отримання всієї суми хабаря.

До пяти років увязнення засудили експрокурора Черкас, якого СБУ викрила на вимаганні $1,5 тис. 01

Фото: сайт СБУ

Придніпровський районний суд Черкас визнав зловмисника винним за ч. 1 ст. 190 і ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України та призначив йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі із конфіскацією частини належного йому майна і позбавленням права обіймати посади в органах державної влади строком 2 роки.

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Наразі апеляційний суд залишив рішення суду першої інстанції без змін.

Вирок суду набув законної сили.

Автор: 

хабар (4738) здирство (284) СБУ (12991) Чернігівська область (953)


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"с конфискацией части принадлежащего ему имущества" - понятно, как всегда отмазали...
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06.10.2020 10:09 Відповісти
А як же вовчі печерні суди там йдется про мільйони доларів і мільярдні втрати для країни?
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06.10.2020 10:28 Відповісти
Так у нас же "Борьба с коррупцией" - ШОУ !!!! На которое собирают деньги с европейцев и американцев!!!! Вот и "коррупционеры" у нас копеешные!!!
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06.10.2020 13:40 Відповісти
и лишением права занимать должности в органах государственной власти сроком на 2 года. Источник: https://censor.net/ru/n3223103

Это классно как и - "ударил кирпичем соседа и тот..... " = "по неосторожности"(потерпевшего?, ну, усопшего то)
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06.10.2020 10:41 Відповісти
так он эти 5 лет под следствием находился - т.е. опять ничего
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06.10.2020 11:26 Відповісти
А вот если бы на его месте был бы какой-то "бриллиантовый" прокурор.....
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06.10.2020 12:48 Відповісти
 
 