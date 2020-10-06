Росія все ще дуже впливає на Україну, занадто багато людей отримують гроші з РФ, - генерал США Ходжес

Україна зможе стати членом НАТО. Але в той же час Росія поки має занадто сильний вплив на Україну.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив колишній командувач військ США в Європі, генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес, інформує Цензор.НЕТ.

Він вважає, що Україні для вступу в НАТО необхідно виконати велику роботу з точки зору ліберальної демократії і прозорості державних систем і судового процесу. Також необхідно відмовитися від впливу Кремля.

"Україна повинна вирішити, і її керівництво має вирішити, чи буде воно робити все, що потрібно з точки зору західної інтеграції, що означає повну відмову від кремлівського впливу і кримінальних грошей. Я вважаю, що занадто багато людей отримують занадто багато грошей з Росії. Так що це ускладнює завдання", - сказав Ходжес.

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Також американський генерал побоюється російської загрози з боку Білорусі.

"Немає ніяких сумнівів у тому, що Кремль бачить прекрасні можливості в нинішніх проблемах у Мінську, і вони зроблять все можливе, щоб Лукашенко залишався при владі, поки це добре для них. Або вони замінять його кимось, хто ще більш готовий до співпраці", - додав Ходжес.