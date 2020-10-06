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Новини Агресія Росії проти України
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Росія все ще дуже впливає на Україну, занадто багато людей отримують гроші з РФ, - генерал США Ходжес

Росія все ще дуже впливає на Україну, занадто багато людей отримують гроші з РФ, - генерал США Ходжес

Україна зможе стати членом НАТО. Але в той же час Росія поки має занадто сильний вплив на Україну.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив колишній командувач військ США в Європі, генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес, інформує Цензор.НЕТ.

Він вважає, що Україні для вступу в НАТО необхідно виконати велику роботу з точки зору ліберальної демократії і прозорості державних систем і судового процесу. Також необхідно відмовитися від впливу Кремля.

"Україна повинна вирішити, і її керівництво має вирішити, чи буде воно робити все, що потрібно з точки зору західної інтеграції, що означає повну відмову від кремлівського впливу і кримінальних грошей. Я вважаю, що занадто багато людей отримують занадто багато грошей з Росії. Так що це ускладнює завдання", - сказав Ходжес.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Росії немає реальних союзників, тому Кремль розробив гібридний підхід до протистояння із Заходом, - генерал США Ходжес

Також американський генерал побоюється російської загрози з боку Білорусі.

"Немає ніяких сумнівів у тому, що Кремль бачить прекрасні можливості в нинішніх проблемах у Мінську, і вони зроблять все можливе, щоб Лукашенко залишався при владі, поки це добре для них. Або вони замінять його кимось, хто ще більш готовий до співпраці", - додав Ходжес.

Автор: 

Білорусь (7970) НАТО (6563) росія (66144) Ходжес Бен (173)


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Топ коментарі
+25
Ось кілька таких...
Россия все еще очень влияет на Украину, слишком много людей получают деньги из РФ, - генерал США Ходжес - Цензор.НЕТ 5939
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06.10.2020 10:13 Відповісти
+14
будь ласка введіть персональні санкції проти тих,хто отримує гроші звідти!
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06.10.2020 10:12 Відповісти
+11
Ну, поскольку информация у нас тщательно дозируется, США должны огласить список этих людей.
До недоразвитых доходит только в формате, как с деркачем.
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06.10.2020 10:13 Відповісти
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будь ласка введіть персональні санкції проти тих,хто отримує гроші звідти!
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06.10.2020 10:12 Відповісти
Ти що "кровавая" хунта???
Без "кормільців" залишаться :

- весь жопоблок
- 50% складу в силових структурах України
- старі пердуни часів СРСР (типа фокіна)
- а скільки "бізнесменів", які присмокталися до російської цицьки
- а "упороті" шанувальники 1с
ЦЕ ЖАХ!!!
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06.10.2020 11:30 Відповісти
Ось кілька таких...
Россия все еще очень влияет на Украину, слишком много людей получают деньги из РФ, - генерал США Ходжес - Цензор.НЕТ 5939
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06.10.2020 10:13 Відповісти
Эти просто спалились, а другим ты продолжаешь вылизывать в экстазе
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06.10.2020 10:16 Відповісти
Так оце і є анонсом введення персональних санкцій.
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06.10.2020 10:22 Відповісти
Росія все ще дуже впливає на Україну, занадто багато людей отримують гроші з РФ, - генерал США Ходжес - Цензор.НЕТ 8934
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06.10.2020 10:54 Відповісти
Ворог та спецслужби завжди намагатимуться засунути своїх в лави радикалів.
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06.10.2020 13:56 Відповісти
Ну, поскольку информация у нас тщательно дозируется, США должны огласить список этих людей.
До недоразвитых доходит только в формате, как с деркачем.
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06.10.2020 10:13 Відповісти
А ты сам мозг включи и подумай кто разоряет Украину
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06.10.2020 10:23 Відповісти
Ублюдочная ОПЗЖ всегда спонсировалась и спонсируется кацапами
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06.10.2020 10:16 Відповісти
А слуга нчрота лише від Каломойші з Ахмєткою отримує?
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06.10.2020 10:21 Відповісти
А что ответит товарищ Ермак ?
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06.10.2020 10:18 Відповісти
"Ща позвоню Баканову, пусть разберется с йетим бантітом"
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06.10.2020 10:42 Відповісти
Ну и форум просто жуть.
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06.10.2020 10:21 Відповісти
Вот американский генерал в курсе, а многие дебилы тут по месту не в курсе происходящего.
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06.10.2020 10:22 Відповісти
Всі бувші рігонали, блок ЗАЖОПУ, генерали які купили звання при Янику, суді і прокурори Портнова- Кивалова. Ось невеликий перелік осіб яких спонсорує ерефія.
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06.10.2020 10:30 Відповісти
Перша трійка шпигунів - Зєля, Пєця, Єрмак.
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06.10.2020 10:32 Відповісти
Поіменний перелік тих хто отритмує пряники від Кремлівських виродків і... з музикою їх відправити до концтабору років на 10 проводити рекреацію Чорнобильської зони за державну зраду.
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06.10.2020 10:37 Відповісти
Россия все еще очень влияет на Украину, слишком много людей получают деньги из РФ
решение на поверхности
делайте так, что бы слишком много людей получали деньги из США ( в том числе зарабатывали деньги на производствах выведенных из Китая и размещенных в Украине)
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06.10.2020 10:41 Відповісти
Піндоси з радістю підкинуть нам зброю, безкоштовно! Їм це дуууже вигідно! Але ж їм необхідно побачити що ми дійсно маємо бажання воювати а не соплі порохо-зелені жувати! Ходжес має на увазі у тому числі і підприємства орієнтовані на Рашу й заробітчан! Шановні, ЦЕ ПІВ УКРАЇНИ!
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06.10.2020 10:46 Відповісти
Так де ж та безкоштовна зброя?
Чи мо ви там на Лахтє-2, щось знаєте?
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06.10.2020 12:19 Відповісти
Дякую. дуже дякую. но ніА тепер вийди зідси розбійник.
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06.10.2020 10:47 Відповісти
С рыгами надо поступить как в японцами в США после нападения на Перл Харбор.
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06.10.2020 10:57 Відповісти
Ригів і їх колег треба ФІЗИЧНО відсторонити від влади, як що залишити то вони і надалі будуть вбивати Україну.
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06.10.2020 12:47 Відповісти
Какие деньги? Ни каких денег!
Просто фирме Медведчука поставляют газ-нефть по дешёвке, а он продаёт по рынку!
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06.10.2020 10:57 Відповісти
"Украина должна решить, и ее руководство должно решить, будет ли оно делать все, что требуется с точки зрения западной интеграции, что означает полный отказ от кремлевского влияния и криминальных денег. Я полагаю, что слишком много людей получают слишком много денег из России. Так что это усложняет задачу", - сказал Ходжес. Источник: https://censor.net/ru/n3223104

Ти диви, дядько хоч із Шаттів, а ситуацію знаю краще деяких українців і по суті називає Зе сокодрочером залежним від Кремля
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06.10.2020 12:46 Відповісти
І презедент України теж там побирається разом зі своїм регентом.
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06.10.2020 13:27 Відповісти
пане генерал, в вас там у США гроші від параші отримує мабуть ще більше людей
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06.10.2020 14:09 Відповісти
2,4 млн заробитчан в рф, газ российский, импорт-экспорт.
поток никогда не иссякал.
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07.10.2020 02:17 Відповісти
 
 