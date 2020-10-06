Росія все ще дуже впливає на Україну, занадто багато людей отримують гроші з РФ, - генерал США Ходжес
Україна зможе стати членом НАТО. Але в той же час Росія поки має занадто сильний вплив на Україну.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив колишній командувач військ США в Європі, генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес, інформує Цензор.НЕТ.
Він вважає, що Україні для вступу в НАТО необхідно виконати велику роботу з точки зору ліберальної демократії і прозорості державних систем і судового процесу. Також необхідно відмовитися від впливу Кремля.
"Україна повинна вирішити, і її керівництво має вирішити, чи буде воно робити все, що потрібно з точки зору західної інтеграції, що означає повну відмову від кремлівського впливу і кримінальних грошей. Я вважаю, що занадто багато людей отримують занадто багато грошей з Росії. Так що це ускладнює завдання", - сказав Ходжес.
Також американський генерал побоюється російської загрози з боку Білорусі.
"Немає ніяких сумнівів у тому, що Кремль бачить прекрасні можливості в нинішніх проблемах у Мінську, і вони зроблять все можливе, щоб Лукашенко залишався при владі, поки це добре для них. Або вони замінять його кимось, хто ще більш готовий до співпраці", - додав Ходжес.
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Без "кормільців" залишаться :
- весь жопоблок
- 50% складу в силових структурах України
- старі пердуни часів СРСР (типа фокіна)
- а скільки "бізнесменів", які присмокталися до російської цицьки
- а "упороті" шанувальники 1с
ЦЕ ЖАХ!!!
До недоразвитых доходит только в формате, как с деркачем.
решение на поверхности
делайте так, что бы слишком много людей получали деньги из США ( в том числе зарабатывали деньги на производствах выведенных из Китая и размещенных в Украине)
Чи мо ви там на Лахтє-2, щось знаєте?
Просто фирме Медведчука поставляют газ-нефть по дешёвке, а он продаёт по рынку!
Ти диви, дядько хоч із Шаттів, а ситуацію знаю краще деяких українців і по суті називає Зе сокодрочером залежним від Кремля
поток никогда не иссякал.