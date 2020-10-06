Завантаженість ліжок у лікарнях перевищує 50% у Києві та 14 областях України, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 6 жовтня Київ і 23 області України не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Завантаженість ліжок у лікарнях першої хвилі пацієнтами з підтвердженими випадками COVID-19 і підозрами на коронавірусну хвороба перевищує 50% у Києві, Вінницькій, Донецькій, Дніпропетровській, Київській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській та Чернігівській областях.

Завантаженість ліжок загалом в Україні становить 57,7%.

Крім того, захворюваність на 100 тис. населення перевищує пороговий рівень у Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.

Вимогам для пом'якшення карантину, як і раніше, відповідає лише Кіровоградська область.

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