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Новини Коронавірус і карантин
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Завантаженість ліжок у лікарнях перевищує 50% у Києві та 14 областях України, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Завантаженість ліжок у лікарнях перевищує 50% у Києві та 14 областях України, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 6 жовтня Київ і 23 області України не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Завантаженість ліжок у лікарнях першої хвилі пацієнтами з підтвердженими випадками COVID-19 і підозрами на коронавірусну хвороба перевищує 50% у Києві, Вінницькій, Донецькій, Дніпропетровській, Київській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській та Чернігівській областях.

Завантаженість ліжок загалом в Україні становить 57,7%.

Крім того, захворюваність на 100 тис. населення перевищує пороговий рівень у Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.

Вимогам для пом'якшення карантину, як і раніше, відповідає лише Кіровоградська область.

Також читайте: COVID-19: у трійці лідерів з добового приросту нових випадків Харківщина - 487, Київ - 355 і Полтавщина - 305

Завантаженість ліжок у лікарнях перевищує 50% у Києві та 14 областях України, - МОЗ 01

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5401) статистика (2249) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Статистика загрузки койок показала, що вдень вона наближається до нуля, а вночі - до 100%. Причинм такої патології коливання загрузки наразі виясняють.
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06.10.2020 10:23 Відповісти
Короче все ясно - Минздрав Украины просо статист.
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06.10.2020 10:24 Відповісти
Загрузка коек в больницах превышает 50% в Киеве и 14 областях Украины, - Минздрав - Цензор.НЕТ 145
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06.10.2020 10:41 Відповісти
 
 