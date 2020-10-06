Кремль має бажання повернути Радянський Союз. Завжди є два "слабкі місця" - релігія і мова, - Зеленський

В Україні чудово розуміють, що Кремль має бажання повернути Радянський Союз.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП, про це Зеленський заявив в інтерв'ю Politico.

"У Кремлі є бажання повернути Радянський Союз. Ми це прекрасно розуміємо. Завжди є два "слабкі місця", на яких базується інформаційна політика, – це релігія та мова. Ці речі або об'єднують, або розколюють суспільство. Є така політика Російської Федерації. Не лише пан Тіхановський (білоруський блогер, який висловив підтримку ідеї "русского мира", в якому Україна, Росія і Білорусь мають бути єдиним народом. - Ред.), а багато хто говорить, що люди, які розмовляють російською мовою, мають об'єднатися під єдиною країною", - сказав президент.

Водночас Зеленський наголосив, що Україна - демократична, ліберальна, унітарна держава: "Державна мова – українська, але в нас, повірте, є російська мова. Багато людей розмовляють польською, угорською, румунською, болгарською. У нас така багата, велика країна. Навколо мови ніхто не буде об'єднуватися, і це вже казали на початку війни, коли окупували Донбас. Усім здавалося, що, наприклад, у Дніпрі та Дніпропетровській області, де більшість людей розмовляє російською мовою, теж приєднуватимуться до російської політики, до ескалації конфлікту й до розколу в Україні".

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"Це регіон, у якому я народився. І хочу сказати, що там живуть великі патріоти України. Це була велика, трагічна помилка Кремля щодо нашої країни. Повернути відносини, які були між людьми… Я не знаю, скільки потрібно років і чи це в принципі можливо на сьогодні… Людей, які любили, довели до стану, коли вони ненавидять. Ось до чого дійшла ця помилкова політика в бажанні повернутися до Радянського Союзу. Я впевнений, цього не станеться в будь-якому разі. Україна ні на що ніколи не проміняє свою незалежність", - резюмував Зеленський.