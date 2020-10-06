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Кремль має бажання повернути Радянський Союз. Завжди є два "слабкі місця" - релігія і мова, - Зеленський

Кремль має бажання повернути Радянський Союз. Завжди є два

В Україні чудово розуміють, що Кремль має бажання повернути Радянський Союз.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП, про це Зеленський заявив в інтерв'ю Politico.

"У Кремлі є бажання повернути Радянський Союз. Ми це прекрасно розуміємо. Завжди є два "слабкі місця", на яких базується інформаційна політика, – це релігія та мова. Ці речі або об'єднують, або розколюють суспільство. Є така політика Російської Федерації. Не лише пан Тіхановський (білоруський блогер, який висловив підтримку ідеї "русского мира", в якому Україна, Росія і Білорусь мають бути єдиним народом. - Ред.), а багато хто говорить, що люди, які розмовляють російською мовою, мають об'єднатися під єдиною країною", - сказав президент.

Водночас Зеленський наголосив, що Україна - демократична, ліберальна, унітарна держава: "Державна мова – українська, але в нас, повірте, є російська мова. Багато людей розмовляють польською, угорською, румунською, болгарською. У нас така багата, велика країна. Навколо мови ніхто не буде об'єднуватися, і це вже казали на початку війни, коли окупували Донбас. Усім здавалося, що, наприклад, у Дніпрі та Дніпропетровській області, де більшість людей розмовляє російською мовою, теж приєднуватимуться до російської політики, до ескалації конфлікту й до розколу в Україні".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про саміт Україна-ЄС: Пріоритетним питанням будуть санкції проти Росії

"Це регіон, у якому я народився. І хочу сказати, що там живуть великі патріоти України. Це була велика, трагічна помилка Кремля щодо нашої країни. Повернути відносини, які були між людьми… Я не знаю, скільки потрібно років і чи це в принципі можливо на сьогодні… Людей, які любили, довели до стану, коли вони ненавидять. Ось до чого дійшла ця помилкова політика в бажанні повернутися до Радянського Союзу. Я впевнений, цього не станеться в будь-якому разі. Україна ні на що ніколи не проміняє свою незалежність", - резюмував Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (24391) кремль (528) мова (742)


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Топ коментарі
+44
Поэтому ты ржал над термосом и хохляцкой мовой
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06.10.2020 10:24 Відповісти
+36
и при этом оно верит что путин диалогом вернет донбасс и крым... идиото!
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06.10.2020 10:24 Відповісти
+26
наш напівшостий великий патріот...російського бабла
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06.10.2020 10:25 Відповісти
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вначале деньги.
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06.10.2020 10:24 Відповісти
та если бы не твои старания по приумножению богатства страны, то вообще бы нищая страна была
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06.10.2020 10:32 Відповісти
Рыба гниёт с головы. Отчет российской фирмы, ранее частично принадлежавшей Зеленскому: убытки сократили, хотят увеличить продажи, 02.10.20/ Расследование центра «Миротворец»: Кампания Зеленского финансируется ФСБ России. 7 апр. 2019 г. /"Бред. Я об этом читал", - Зеленский про "слив" операции по задержанию террористов из ЧВК Вагнера.
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06.10.2020 10:49 Відповісти
Поэтому ты ржал над термосом и хохляцкой мовой
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06.10.2020 10:24 Відповісти
Кремль має бажання повернути Радянський Союз. Завжди є два "слабкі місця" - релігія і мова, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7439
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06.10.2020 11:04 Відповісти
и при этом оно верит что путин диалогом вернет донбасс и крым... идиото!
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06.10.2020 10:24 Відповісти
наш напівшостий великий патріот...російського бабла
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06.10.2020 10:25 Відповісти
хтось таки доніс до криворагульного членограя слушну думку, чи то передвиборчий хід?
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06.10.2020 10:26 Відповісти
хотелось бы в живую услышать а не читать
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06.10.2020 10:29 Відповісти
будь ласка: .... е-е-е... хочу сказати... е-е-е... мова... е-е-е... і не тільки... е-е-е-е... і віра... е-е-е-е... Савєцкій Саюз.... патамушта!
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06.10.2020 10:32 Відповісти
дужедякую!
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06.10.2020 10:34 Відповісти
В какой, нафиг, советский союз ???? Только в Российскую Империю! Путин и его шобла, что "о черных волгах" мечтает, об отдыхе в Сочи ????? Акститесь... Не трогайте Советский Союз, хай почивает в истории... А вот Империи опасаться надо! Хоть и претендент на трон "сморчек голова с кулачек... Но злобности в нем аграмадный объем..."
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06.10.2020 13:36 Відповісти
Судячи по вчинкам, лише передвиборчий хід.
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06.10.2020 10:29 Відповісти
друге
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06.10.2020 10:31 Відповісти
щас зелебобики взвоют про Вiру i Мову от ишака оманского, и побегут голосовать Зажиддя.
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06.10.2020 10:32 Відповісти
чес прикрытия какой то лютой зрады
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06.10.2020 15:36 Відповісти
Хто по що, а хворий про "слабкі" місця. У випадку Зєлєнского чюяжик справді слабке місце, бо верзе дурню незалежно від мізків. Хоча там просто мізки відсутні. Та й релігія - слабке місце у переконаного безбожника.
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06.10.2020 10:30 Відповісти
вот только 5-й президент эти места бронировал, а ты, гниль зеленая, ослабляешь.
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06.10.2020 10:31 Відповісти
Щоб якось наблизитися до цивілізованого світу, треба порвати всі зв'язки з мракобіссям рускава міра. Перш за все - це позбавитися головної ознаки рускава міра - московитського язика.
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06.10.2020 10:31 Відповісти
Три..!!! И....время!!! Нельзя прошлое повторить в будущем....оно будет или изменено или сильно искажено.
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06.10.2020 10:32 Відповісти
Зеля, учить у Алиева . Ни «термоса» ни «мова»- а взял армию и сказал «будем стрелять , пока не выгоним»
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06.10.2020 10:32 Відповісти
Так сегодня на саммите и скажи - 7 лет прошло , а мир НИ ГУГУ . Так шо начинаем стрелять , пока не выгоним
Рашка сейчас слаба - Беларусь Киргизия Карабах Сирия Ливия - на все ресурсов не хватает
САМОЕ ВРЕМЯ СТРЕЛЯТЬ
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06.10.2020 10:35 Відповісти
И Кравчука под зад , а Яроша - руководить ТКГ
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06.10.2020 10:36 Відповісти
тогда остальные сбегут из ТКГ. в смысле "та сторона".
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06.10.2020 10:41 Відповісти
Сами сбегут - сами санкции ещё заработают 😀😀😀
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06.10.2020 10:43 Відповісти
от Украины в ТКГ надо не Яроша, а несколько терпеливых глухонемых.

пусть сидят и ждут, пока Кацапия что-нибудь выполнит.
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06.10.2020 10:41 Відповісти
Не предлагайте белорусские варианты . Вон азеры 30 лет ждали . Но хитрецы. дождались когда раша совсем запутается и пошли в бой
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06.10.2020 10:45 Відповісти
в ТКГ невозможно что-то решить.

так написаны Минские соглашения, что они заведомо невыполнимы.

они и писались с целью их не выполнять.

о чём там в этом ТКГ можно пусть даже теоретически договориться ?
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06.10.2020 10:51 Відповісти
Так пусть Ярош туда поедет -и будет решение - козломордые разбегутся как тараканы 😀😀😀
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06.10.2020 10:56 Відповісти
и в глазах Европы будут выглядеть потерпевшими от провокации.

Так, конечно, красиво,

но надо, чтобы полезно.
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06.10.2020 11:23 Відповісти
Кстати ФЛАГ королевства Вюртемберг ( столица Штутгарт - Родина Мерседесов )
У Кремля есть желание вернуть Советский Союз. Всегда есть два "слабых места" - религия и язык, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6233
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06.10.2020 10:38 Відповісти
хм?родина мерседеса?? как по мне уместней бы упомянуть ка родину порше(фердинанд порше) P.S.вне сомнений мерседес хорошая марка но порше таки именитей(или ,,породистей"если можно так сказать.) (слегка поправил надеюсь не послужит поводом для оскорблений)
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06.10.2020 11:37 Відповісти
Зелелох сегодня противоречивую ***** несёт😂
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06.10.2020 10:33 Відповісти
Только сегодня? - у него в голове не каша, а оливье по-советски - много несовместимых продуктов, приправленных вредным соусом.
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06.10.2020 11:08 Відповісти
И тут Остапа не хило "понесло" - по всем направлениям.
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06.10.2020 13:32 Відповісти
У розумної людини факт кривавого відновлення СРСР і бажання домовитись з тим, хто те СРСР бажає відновити ніколи не зможуть існувати разом. Але у порожній голові найвеличнішого - як два пальці об асфальт! Недолуге, мілке, злопам'ятне чмо, зате нелох!
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06.10.2020 10:33 Відповісти
У Кремля есть желание вернуть Советский Союз. Всегда есть два "слабых места" - религия и язык, - Зеленский

Слабое место всегда одно - это голова. Вот у украинцев головы такие.
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06.10.2020 10:36 Відповісти
Ну озвучил паренек написанный текст. Он их всю жизнь озвучивает, не понимая шо там написано. А думает,то что он? Есть большие подозрения, что о таких "высоких материях" Вова думать не привык. Куда проще думать об домиках в Крыму и Италии, и как будут потом там жить по соседству с РФ-овскими клоунами-Петросяном,Светлаковым, Добронравовым( или как его там).
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06.10.2020 10:36 Відповісти
текст то заученный ...зато вон зерыга- леха прямой уже в падучей
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06.10.2020 11:26 Відповісти
А зелюляфіл суліма в нєпонятках.
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06.10.2020 11:30 Відповісти
Ну власне! Реліґія і язик!! А не мова і віра...
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06.10.2020 10:37 Відповісти
Красиво излагает, учитесь, Киса (с). Тока ты, блазень, уничижительно смеялся над Украиной, ее народом и украинским языком. За это тебя и выбрали 73%.
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06.10.2020 10:38 Відповісти
Резюме. Кремль совершил ошибку, но Зеленский её исправил.
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06.10.2020 10:40 Відповісти
Блеянье перед овцами
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06.10.2020 10:41 Відповісти
если ты имеешь ввиду его избирателей то да
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06.10.2020 10:49 Відповісти
Не хотят они Советский Союз!
Хотят росийскую империю!
В современном мире слабые места другие: мозг и деньги.
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06.10.2020 10:48 Відповісти
слабе місце не гроші, а шаленна любов до них.
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06.10.2020 11:32 Відповісти
Мозг! Точнее кривые мозги или полное их отсутствие.
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06.10.2020 11:34 Відповісти
Щось Зєля розговоривсь. Що там з російським шпигуном Єрмаком, Зєля? Ти знову дурня валяєш?
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06.10.2020 10:52 Відповісти
Начинается, мова, религия, тебя с............ избрали 70 и ...... процентов, сади, выкорчевывай, вот твоя задача. Так нет же. опять за старое. Твоя песенка спета, П................. тебе. Шляпа ты. Вместе с Пэтрухой. Можете забамить. отдохну от мразей.
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06.10.2020 11:15 Відповісти
"Ета била ашіпка". Час вже зрозуміти чим ашіпка відрізняється від міжнародного злочину.
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06.10.2020 11:31 Відповісти
Так роби щось для єдиної мови і віри... Ну, вайшнави нехай будуть окремо, і буддисти, і мусульмани, і протестанти, можна пару синагог - у Кривому Розі...
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06.10.2020 11:32 Відповісти
є люди, яким краще нічого не робити. Ціліше залишиться і менше буде шкоди. Навіть добрі діла.
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06.10.2020 11:35 Відповісти
Янелох! Жгі! У зебілів почався когнітивний дисонанс. Нарешті!
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06.10.2020 11:34 Відповісти
Знову Зесранці за мову заварнякали!!
Як вже дістали гнусаві жидокацапи, спасибі 73% що вибрали "українця" президентом!!!
Дубінські, Бужанські, Кацмани, Рабіновичі, Сивухи, Коломойські, Ахметови, Медведчуки, Пальчевські всі Україну рятують!!!!!
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06.10.2020 12:08 Відповісти
Что решит объединение? Ровным счетом ничего!!!
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06.10.2020 12:20 Відповісти
21.04.2019 73% украницев вроде ясно сказали, что им насрать на свою армию, мову, веру.

Так что никаких слабых мест. ***** знает, на что расчитывает.

Иначе в Украине не стало бы возможным избрание в президенты ватного клоуна-наркомана ЗЕ.
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06.10.2020 13:18 Відповісти
Українців об'єднує українська мова і українська культура. А зеленському чоловічку #какаразніца. То що ж об'єднує український народ? Невже тільки ненависть до росіян?
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06.10.2020 13:24 Відповісти
не угадал ни одной буквы
там правит контора, у которой нет варианта Б, грехи претяжкие против человечества
при смене власти турма в лучшем случае
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06.10.2020 13:54 Відповісти
И по этому у тебя дебила в этих местах "какая разница"?
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06.10.2020 18:07 Відповісти
Все верно сказал. Не к чему придраться.
Языков у нас много, страна одна.
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07.10.2020 02:11 Відповісти
ПреЗедент открыл большую тайну. А что сам сделал для исправления ситуации? Мост открыл? Мартышка лицемерная.
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07.10.2020 12:41 Відповісти
 
 