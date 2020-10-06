У Харкові попрощалися з курсантами та офіцерами, загиблими в катастрофі Ан-26. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Харкові відбулася церемонія прощання з військовими і курсантами, загиблими в результаті катастрофи літака Ан-26 під Чугуєвом.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на трансляцію і сайт телеканалу "Суспільне".
Церемонія прощання почалася о 10:00 на площі Свободи в центрі Харкова. Загиблих несуть через площу до місць, відведених для їхніх родичів. Оголошують кожне ім'я загиблого. Фотографії загиблих з'являються на екрані прямої трансляції.
"На виконання військового оркестру прозвучав Державний Гімн України. Військові встановили труни з тілами загиблих на постаменти і обернули їх Державним прапором. Над площею Свободи пролетіли три військові літаки. Пам'ять загиблих вшанували хвилиною мовчання", - йдеться в повідомленні Офісу Президента.
На площі Свободи присутні президент Володимир Зеленський, його дружина Олена, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак та інші високопоставлені особи.
У зв'язку з церемонією прощання перекривали рух транспорту на прилеглих вулицях.
З 9:30 до 12:00 проїзд транспорту обмежений по вулиці Сумській (від вулиці Жон Мироносиць до проспекту Незалежності), а також по вулиці Трінклера (від проспекту Незалежності до майдану Свободи).
Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак із курсантами Харківського університету Повітряних сил ЗС України.
На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 25 осіб. Двох потерпілих госпіталізовано в медустанови, один із них помер у лікарні. На сайті вузу оприлюднили список загиблих.
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Вижив і перебуває в лікарні В'ячеслав Золочевський - курсант 133-ї навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.
Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський. 26 вересня Зеленський прибув на місце авіакатастрофи на Харківщині, а також відвідав у лікарні курсанта Золочевського, який вижив в авіакатастрофі на Харківщині.
Раніше Кучер говорив про затримку з дозволом на посадку Ан-26. За його словами, пілот нібито отримав відповідь на прохання про посадку тільки через хвилину.
З'ясувалося, що в цей же час на посадку заходив ще один літак з курсантами. На цьому другому борту перебував син командувача ПС ЗСУ Дроздова.
Командування Повітряних сил звинувачує Кучера в брехні і маніпуляціях. Згідно з візуалізацією, опублікованою ЗС, першим повинен був сісти саме борт, на якому був син командувача ПС ЗСУ Дроздова.
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Навіщо ти брешеш?
Царство Небесное погибшим ни за грош курсантам .
из-за л..мпасников .
Сколько было авиационных происшествий из-за не финансирования материального обеспечения полетов и летной квалификации паркетных инструкторов в штабах !
Денех нет.
На "Майбахи -элитные "Мерсы" и прочую лабуду - есть.
Правда жизни такова -
АНАЛИЗ развития событий с самолетом Ан-26Ш бортовой номер 76 25.09.2020
Экспертиза определяет поведение командира как "неумения балансировать самолет с несимметричной тягой".
Выводы Александра Пахольченко говорят о том, что крушение Ан-26 было вызвано системными проблемами украинской авиации -
устаревшее оборудование, слабая подготовка пилотов и халатность наземных служб управления полетами.
Минобороны ранее заявляли, будто "полетел" лишь датчик, а не сам двигатель. Как видим, ситуация предельно другая.
И это уже вопрос к техническим службам и к тем, кто минувшим летом продлил 43-летнему самолету,
а заодно и двигателю срок эксплуатации еще на год (детальнее об этом - в материале "Страны"
Делают крайним пилота, а не разруху).
Пилотировал борт Экипаж майора КЕШЕНИ Б.В.
Нужно знать всё, что привело к трагедии.
И учить пилотов летать с несимметричной тягой тоже!
В Харькове.
Скорбная рожа.
Обещания.
Президент при котором на 75% урезали закупку топлива для ВВС, обещает дать денег семьям погибших ..
Помнится он и семьям погибших рейса PS752 обещал !
У меня все тот же вопрос :, почему столько курсантов оказалось на одном самолёте во время учений ? "
Мой ответ ,- економили на горюче. , твари !
..
Правила полётов, нормы лётной безопасности всегда пишутся кровью . . .
А вывод простой - на эксплуатации сложной техники нельзя экономить. На обучении обращению со сложной техникой тоже нельзя экономить. На обеспечении безопасности (в плане защиты транспортных средств и транспортной инфраструктуры от внешнего вмешательства) так само нельзя экономить. Иначе будем и дальше писать правила кровью.
Родным и близким - соболезнования.