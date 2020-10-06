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Новини Авіакатастрофа під Чугуєвом
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У Харкові попрощалися з курсантами та офіцерами, загиблими в катастрофі Ан-26. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Харкові відбулася церемонія прощання з військовими і курсантами, загиблими в результаті катастрофи літака Ан-26 під Чугуєвом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на трансляцію і сайт телеканалу "Суспільне".

Церемонія прощання почалася о 10:00 на площі Свободи в центрі Харкова. Загиблих несуть через площу до місць, відведених для їхніх родичів. Оголошують кожне ім'я загиблого. Фотографії загиблих з'являються на екрані прямої трансляції.

"На виконання військового оркестру прозвучав Державний Гімн України. Військові встановили труни з тілами загиблих на постаменти і обернули їх Державним прапором. Над площею Свободи пролетіли три військові літаки. Пам'ять загиблих вшанували хвилиною мовчання", - йдеться в повідомленні Офісу Президента.

У Харкові попрощалися з курсантами та офіцерами, загиблими в катастрофі Ан-26 01

На площі Свободи присутні президент Володимир Зеленський, його дружина Олена, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак та інші високопоставлені особи.

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У Харкові попрощалися з курсантами та офіцерами, загиблими в катастрофі Ан-26 11
У Харкові попрощалися з курсантами та офіцерами, загиблими в катастрофі Ан-26 12
У Харкові попрощалися з курсантами та офіцерами, загиблими в катастрофі Ан-26 13У Харкові попрощалися з курсантами та офіцерами, загиблими в катастрофі Ан-26 14

У зв'язку з церемонією прощання перекривали рух транспорту на прилеглих вулицях.

З 9:30 до 12:00 проїзд транспорту обмежений по вулиці Сумській (від вулиці Жон Мироносиць до проспекту Незалежності), а також по вулиці Трінклера (від проспекту Незалежності до майдану Свободи).

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак із курсантами Харківського університету Повітряних сил ЗС України.

На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 25 осіб. Двох потерпілих госпіталізовано в медустанови, один із них помер у лікарні. На сайті вузу оприлюднили список загиблих.

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Вижив і перебуває в лікарні В'ячеслав Золочевський - курсант 133-ї навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.

Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський. 26 вересня Зеленський прибув на місце авіакатастрофи на Харківщині, а також відвідав у лікарні курсанта Золочевського, який вижив в авіакатастрофі на Харківщині.

Раніше Кучер говорив про затримку з дозволом на посадку Ан-26. За його словами, пілот нібито отримав відповідь на прохання про посадку тільки через хвилину.

З'ясувалося, що в цей же час на посадку заходив ще один літак з курсантами. На цьому другому борту перебував син командувача ПС ЗСУ Дроздова.

Командування Повітряних сил звинувачує Кучера в брехні і маніпуляціях. Згідно з візуалізацією, опублікованою ЗС, першим повинен був сісти саме борт, на якому був син командувача ПС ЗСУ Дроздова.

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Автор: 

авіакатастрофа (1101) Харків (5721) Харківщина (6054)


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Топ коментарі
+23
В Харькове прощаются с курсантами и офицерами, погибшими в катастрофе Ан-26 - Цензор.НЕТ 8692
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06.10.2020 10:27 Відповісти
+14
Царствие небесное. Вечная память ..
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06.10.2020 11:11 Відповісти
+13
Царство небесне. Вічна память.
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06.10.2020 12:21 Відповісти
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В Харькове прощаются с курсантами и офицерами, погибшими в катастрофе Ан-26 - Цензор.НЕТ 8692
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06.10.2020 10:27 Відповісти
я конечно скорблю и соболезную родственникам погибших ребят! но в чём геройство? я что то не разу не видел таких почестей для настоящих героев погибших в бою и в застенках захватчиков! включил видео, несколько секунд, и не смог смотреть! стало невыносимо тошно от этого пиара на чужом горе и до боли обидно за тех забытых сознательно отдавших свою жизнь за родину, за всех нас в конце концов! Слава Героям! и вечная память!
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06.10.2020 11:52 Відповісти
Любой военнослужащий, погибший при исполнении служебных обязанностей, не нарушивший Присяги, априори достоин подобных почестей. Все остальное тобой сказанное - на совести власти
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06.10.2020 13:53 Відповісти
сЦЫуко бідоносець квартальний довів армію за рік до того, що навіть курсанти гинуть при навчальному процесі, тварюка криворізька!
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06.10.2020 11:10 Відповісти
За рік?
Навіщо ти брешеш?
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06.10.2020 11:26 Відповісти
а що менше ніж за рік?
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06.10.2020 14:18 Відповісти
Царствие небесное. Вечная память ..
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06.10.2020 11:11 Відповісти
Загробили два курса элиты Украинской Военной Авиации.
Царство Небесное погибшим ни за грош курсантам .

из-за л..мпасников .
Сколько было авиационных происшествий из-за не финансирования материального обеспечения полетов и летной квалификации паркетных инструкторов в штабах !

Денех нет.
На "Майбахи -элитные "Мерсы" и прочую лабуду - есть.
Правда жизни такова -

АНАЛИЗ развития событий с самолетом Ан-26Ш бортовой номер 76 25.09.2020
Экспертиза определяет поведение командира как "неумения балансировать самолет с несимметричной тягой".
Выводы Александра Пахольченко говорят о том, что крушение Ан-26 было вызвано системными проблемами украинской авиации -
устаревшее оборудование, слабая подготовка пилотов и халатность наземных служб управления полетами.
Минобороны ранее заявляли, будто "полетел" лишь датчик, а не сам двигатель. Как видим, ситуация предельно другая.
И это уже вопрос к техническим службам и к тем, кто минувшим летом продлил 43-летнему самолету,
а заодно и двигателю срок эксплуатации еще на год (детальнее об этом - в материале "Страны"
Делают крайним пилота, а не разруху).
Пилотировал борт Экипаж майора КЕШЕНИ Б.В.
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06.10.2020 11:52 Відповісти
Никто никого крайним не делает.
Нужно знать всё, что привело к трагедии.
И учить пилотов летать с несимметричной тягой тоже!
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06.10.2020 12:07 Відповісти
Царство небесне. Вічна память.
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06.10.2020 12:21 Відповісти
блин. в настояще время известно только: борт упал, парни погибли. Остальное - на уровне "как стало известно, якобы, вроде бы, говорят, что, по непроверенным данным, одна бабка сказала". Но выводы уэе сделаны: и экспертами с комментариев в "цензоре", и суперэкспертами во всех ток-шоу по всем каналам, и главой Харьковской ОДА, и..... всеми "компетентными лицами".
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06.10.2020 12:31 Відповісти
Вова-похоронное бюро"
В Харькове.
Скорбная рожа.
Обещания.
Президент при котором на 75% урезали закупку топлива для ВВС, обещает дать денег семьям погибших ..
Помнится он и семьям погибших рейса PS752 обещал !
У меня все тот же вопрос :, почему столько курсантов оказалось на одном самолёте во время учений ? "
Мой ответ ,- економили на горюче. , твари !
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06.10.2020 12:35 Відповісти
светлая память....
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06.10.2020 12:38 Відповісти
У Харкові прощаються з курсантами та офіцерами, загиблими в катастрофі Ан-26 - Цензор.НЕТ 7102
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06.10.2020 13:35 Відповісти
С.У.М.
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06.10.2020 13:51 Відповісти
У Харкові попрощалися з курсантами та офіцерами, загиблими в катастрофі Ан-26 - Цензор.НЕТ 6993

..
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06.10.2020 14:22 Відповісти
У Харкові попрощалися з курсантами та офіцерами, загиблими в катастрофі Ан-26 - Цензор.НЕТ 7020
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06.10.2020 14:37 Відповісти
R.I.P.

Правила полётов, нормы лётной безопасности всегда пишутся кровью . . .
А вывод простой - на эксплуатации сложной техники нельзя экономить. На обучении обращению со сложной техникой тоже нельзя экономить. На обеспечении безопасности (в плане защиты транспортных средств и транспортной инфраструктуры от внешнего вмешательства) так само нельзя экономить. Иначе будем и дальше писать правила кровью.

Родным и близким - соболезнования.
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06.10.2020 16:10 Відповісти
А я думав,що єрмак завхоз,а виходить що він високопосадовець. Квартальні сукі і тут піаряться.
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06.10.2020 16:19 Відповісти
Скоро й на хліб не вистачатиме, не те що на паливо. Прийшов ВИРОК українцям від клоуна.
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06.10.2020 16:39 Відповісти
Земля пухом, Вечная память ребятам. Соболезнование родным и близким, держитесь, надо держаться, надо и дальше жить.
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06.10.2020 17:04 Відповісти
У Харкові попрощалися з курсантами та офіцерами, загиблими в катастрофі Ан-26 - Цензор.НЕТ 4169
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06.10.2020 20:54 Відповісти
 
 