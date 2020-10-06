У Харкові попрощалися з курсантами та офіцерами, загиблими в катастрофі Ан-26. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Харкові відбулася церемонія прощання з військовими і курсантами, загиблими в результаті катастрофи літака Ан-26 під Чугуєвом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на трансляцію і сайт телеканалу "Суспільне".

Церемонія прощання почалася о 10:00 на площі Свободи в центрі Харкова. Загиблих несуть через площу до місць, відведених для їхніх родичів. Оголошують кожне ім'я загиблого. Фотографії загиблих з'являються на екрані прямої трансляції.

"На виконання військового оркестру прозвучав Державний Гімн України. Військові встановили труни з тілами загиблих на постаменти і обернули їх Державним прапором. Над площею Свободи пролетіли три військові літаки. Пам'ять загиблих вшанували хвилиною мовчання", - йдеться в повідомленні Офісу Президента.

На площі Свободи присутні президент Володимир Зеленський, його дружина Олена, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак та інші високопоставлені особи.

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У зв'язку з церемонією прощання перекривали рух транспорту на прилеглих вулицях.

З 9:30 до 12:00 проїзд транспорту обмежений по вулиці Сумській (від вулиці Жон Мироносиць до проспекту Незалежності), а також по вулиці Трінклера (від проспекту Незалежності до майдану Свободи).

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак із курсантами Харківського університету Повітряних сил ЗС України.

На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 25 осіб. Двох потерпілих госпіталізовано в медустанови, один із них помер у лікарні. На сайті вузу оприлюднили список загиблих.

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Вижив і перебуває в лікарні В'ячеслав Золочевський - курсант 133-ї навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.

Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський. 26 вересня Зеленський прибув на місце авіакатастрофи на Харківщині, а також відвідав у лікарні курсанта Золочевського, який вижив в авіакатастрофі на Харківщині.

Раніше Кучер говорив про затримку з дозволом на посадку Ан-26. За його словами, пілот нібито отримав відповідь на прохання про посадку тільки через хвилину.

З'ясувалося, що в цей же час на посадку заходив ще один літак з курсантами. На цьому другому борту перебував син командувача ПС ЗСУ Дроздова.

Командування Повітряних сил звинувачує Кучера в брехні і маніпуляціях. Згідно з візуалізацією, опублікованою ЗС, першим повинен був сісти саме борт, на якому був син командувача ПС ЗСУ Дроздова.

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