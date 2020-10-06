Член Ради НБУ Шапран заявив, що догана Рожковій і Сологубу мала "виховний характер": "У 90-х деяких членів Правління просто зустріли б у під'їзді"

Рішення Ради Національного банку України (НБУ) оголосити догану і висловити недовіру першій заступниці глави НБУ Катерині Рожковій і заступнику голови НБУ Дмитру Сологубу законне, і мало виховний характер, заявив член Ради Нацбанку Віталій Шапран.

Про це Шапран написав на своїй сторінці в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Насправді, жоден закон в Україні не забороняє Раді НБУ висловити довіру чи недовіру членам Правління, тим більше, що саме Рада НБУ призначає і звільняє членів Правління НБУ за поданням глави НБУ, і оцінює роботу Правління в окремих сегментах роботи НБУ. Інша справа - це правові наслідки такого рішення. Зверну увагу, що голова НБУ на засіданні 02/10/2020 р. не надсилав подання на звільнення пані Рожкової і пана Сологуба, а Рада НБУ не розглядала питання про відставку жодного з членів Правління. на мою думку, рішення Ради НБУ 02/10/2020 мали суто виховний (педагогічний) характер.

Додатково можу поділитись своїми цікавими спостереженнями. Якщо б на рішення Ради НБУ хоча б на 10% впливав хтось з олігархів, то просто вже звільнили б всіх старих членів правління та набрали нових. А так я в захваті від значного прогресу, якій зараз спостерігається у системі корпоративного управління НБУ і в Україні в цілому. У лихих 90-их рр. декого з членів Правління просто перестріли б у під’їзді власного будинку (згадайте історію пана Гетьмана). За часів Віктора Андрійовича (а потім і Федоровича) їх би просто звільнили в кращих рейдерських традиціях, а потім би вони роками поновлювались через суди (згадайте історію Приходько). А в наші часи з ними поводять себе більш толерантно та педагогічно, сподіваючись на кращі зміни. Так сподіваюсь років за 10-15 ми до живемо і до кращих європейських стандартів, коли при зміні команди "незгодні" йдуть у відставку, а не залишаються займатись саботажем та іншими неприємними речами зсередини", - заявив Шапран.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рожкова про догану Ради НБУ: "Тривожний сигнал для незалежності Національного банку"

Раніше Рада НБУ оголосила догану і висловила недовіру Рожковій і Сологубу. Перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що догану було винесено за спілкування із засобами масової інформації: "Це тривожний сигнал для незалежності Національного банку".



