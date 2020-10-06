Член Ради НБУ Шапран заявив, що догана Рожковій і Сологубу мала "виховний характер": "У 90-х деяких членів Правління просто зустріли б у під'їзді"
Рішення Ради Національного банку України (НБУ) оголосити догану і висловити недовіру першій заступниці глави НБУ Катерині Рожковій і заступнику голови НБУ Дмитру Сологубу законне, і мало виховний характер, заявив член Ради Нацбанку Віталій Шапран.
Про це Шапран написав на своїй сторінці в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Насправді, жоден закон в Україні не забороняє Раді НБУ висловити довіру чи недовіру членам Правління, тим більше, що саме Рада НБУ призначає і звільняє членів Правління НБУ за поданням глави НБУ, і оцінює роботу Правління в окремих сегментах роботи НБУ. Інша справа - це правові наслідки такого рішення. Зверну увагу, що голова НБУ на засіданні 02/10/2020 р. не надсилав подання на звільнення пані Рожкової і пана Сологуба, а Рада НБУ не розглядала питання про відставку жодного з членів Правління. на мою думку, рішення Ради НБУ 02/10/2020 мали суто виховний (педагогічний) характер.
Додатково можу поділитись своїми цікавими спостереженнями. Якщо б на рішення Ради НБУ хоча б на 10% впливав хтось з олігархів, то просто вже звільнили б всіх старих членів правління та набрали нових. А так я в захваті від значного прогресу, якій зараз спостерігається у системі корпоративного управління НБУ і в Україні в цілому. У лихих 90-их рр. декого з членів Правління просто перестріли б у під’їзді власного будинку (згадайте історію пана Гетьмана). За часів Віктора Андрійовича (а потім і Федоровича) їх би просто звільнили в кращих рейдерських традиціях, а потім би вони роками поновлювались через суди (згадайте історію Приходько). А в наші часи з ними поводять себе більш толерантно та педагогічно, сподіваючись на кращі зміни. Так сподіваюсь років за 10-15 ми до живемо і до кращих європейських стандартів, коли при зміні команди "незгодні" йдуть у відставку, а не залишаються займатись саботажем та іншими неприємними речами зсередини", - заявив Шапран.
Раніше Рада НБУ оголосила догану і висловила недовіру Рожковій і Сологубу. Перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що догану було винесено за спілкування із засобами масової інформації: "Це тривожний сигнал для незалежності Національного банку".
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Чи таке спрацює лише на рівні блазня?
Це ви за таке майбутнє для своїх дітей голосували в 2019?
https://censor.net/ru/comments/locate/3223114/019214b3-9fba-73ca-8bfc-93c581ae2c3f
ну не распивали же спиртные напитки на рабочем?
"несогласные" уходят в отставку, а не остаются заниматься саботажем и прочими неприятными вещами изнутри",
" не направлял представление на увольнение госпожи Рожковой и господина Сологуба, а Совет НБУ не рассматривала вопрос об отставке ни одного из членов Правления"
Выговор саботажникам?
Не слишком ли гуманно?
Когда оно идет по коридорам НБУ, его не видя по паравозному пыхтению можно определить.
писец, что в башке у этих гондонов?
вот поэтому с вами нормальный западный бизнес и говорить даже не хочет.
как были гопотой, так и остались
1 ч
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Що ми зрозуміли з погроз члена Ради НБУ Віталія Шапрана на адресу замголів НБУ Сологуба та Рожкової.
Передісторія. Сологубу та Рожковій(стара команда Смолія у НБУ) Рада НБУ(усупереч відсутності у Ради таких повноважень) вліпила догану, ЗА КОМЕНТАРІ СМІ.
Тобто догана за правду про реальний стан справ з перемовинами з МВФ, з макрофінансами і т.і. Притому що члени Правління мають право і навіть ПОВИННІ прозоро комунікувати зі СМІ, це їх обов'язок, ми їм за це зарплату платимо.
Після цієї догани Шапран написав дуже дивний пост, в якому сказав що членам Правління НБУ ще й пощастило, бо все могло б бути гіршим, якщо б вплив олігархів на країну(та Раду НБУ) був більшим ніж зараз. А так вплив не дуже сильний, не такий який був колись у золоті часи, тому тільки догана, а могли би...
Що могли.
Віталій сказав що, цитую:
"У лихих 90-их рр. декого з членів Правління просто перестріли б у під'їзді власного будинку (згадайте історію пана Гетьмана). За часів Віктора Андрійовича (а потім і Федоровича) їх би просто звільнили в кращих рейдерських традиціях, а потім би вони роками поновлювались через суди (згадайте історію Приходько). А в наші часи з ними поводять себе більш толерантно та педагогічно..."
Так, часи дійсно змінилися і кримінал став менш відвертим, але що нам каже Шапран, які висновки?
По пунктам.
1. Він член ради НБУ який разом з головою НБУ Кирилом Шевченко та головою Ради НБУ Данилішин виніс догану Рожковій та Сологубу. Що він вважає більш педагогічним ніж то що робили раніше.
2. Вплив олігархів на країну не такій як в буремні 90-ті та й взагалі практики змінилися, тому лише догана, а не застрелили в під'їзді як Вадима Гетьмана.
3. Тобто якщо б вплив олігархів був би сильніший та вони б давали Шевченку та Данилішину більше важелів, то голова НБУ та голова Ради НБУ би замовили вбивство інших членів Правління або запроторили їх за грати майже відразу. А так доводиться ліпити догани, примушувати звільнятися за власним бажанням, робити вигляд що ти технократ і т.і.
Шапран знаходиться серед тих хто тепер діє ПЕДАГОГІЧНІШЕ ніж вбивство, але ніяких проблем з тим що він взагалі діє так і займається тим чим займається Шапран не бачить. Тіпа так ми порушуємо закони та рейдеримо НБУ, АЛЕ Ж МИ НІКОГО НЕ ВБИВАЄМО...
Тобто цілі в нього такіж як у криміналу 90х, але методи еволюціонували.
Тобто Шапран нам каже, що голова НБУ та голова Ради НБУ це два члена організованої кримінального угрупування(або декількох угрупувань), які діють так як дують лише з огляду на власну публічність та обмеженість можливості олігарів у країні, тому що реформа корпоративного управління та прозорість держустанов пройшли шлях розвитку. А якщо б не пройшли цей шлях тут би вже їх "просто перестріли б у під'їзді власного будинку" та застрелили як Вадима Гетьмана.
Я як би не здивований що МВФ, Ворлдбенк не поспішають домовлятися з Шевченком та Данилішиним, який Шевченка та його нову команду підтримав.
Пздць просто якийсь, як воно з них лізе.
Притому що Шапран справжній задрот, йому таке взагалі непритаманно. Але Шапран попав в тім Коломойського-Данілішина і тепер їх методи - це його методи. Те що вони між собою постійно обговорюють і те що у Данилішина(або Шевченка) майже не проривається - Шапран викладає відразу, бо ще молодий.
Вбивства, арешти, ух ми би іх заколпашилі, та вот блін відішь не дают.
Такі справи.