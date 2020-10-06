Зеленський про відносини з ЄС: Ми показуємо розвиток антикорупційної системи, ВАКС вже пів року дає результати
Укрїна демонструє Євросоюзу, що є серйозним партнером і підтверджує це розвитком антикорупційної системи.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю виданню Politico Europe.
"Ми показуємо, що є серйозними партнерами, і підтверджуємо це розбудовою антикорупційної системи спільно з фахівцями з країн ЄС. Що ми зробили за рік мого президентства? Я розумію, що ЄС розраховував, що це все буде вибудовано ще п'ять років тому. Мені зрозуміло, чому це не було вибудовано, але ми з вами люди майбутнього, тому не будемо багато говорити про минуле чи минулих. Поговоримо про нас. За рік ми дали повну незалежність НАБУ – головному антикорупційному органу в нашій країні. Ми запустили Антикорупційний суд, він сьогодні працює, повністю технічно підготовлений, і ми вже півроку маємо результати щодо вироків тим корупціонерам, які, на жаль, ще існують у нашій країні", - сказав Зеленський.
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Ось такий прапор ви можете бачити на дорогах ваших міст і на трасах між ними. Це прапор Швейцарії, точніше Швейцарської Конфедерації. Такий прапор піднято над автозаправками фірми Glusco.
Це - піратський прапор.
Ні, не тому, що швейцарці погані. Швейцарці чудові. Це тому, що пірати часто-густо вивішували над своїми суднами прапор іншої країни, аби наблизитися впритул до судна-жертви. Так само робить і фактичний власник мережі заправок Glusco.
Його ім'я - Віктор Медведчук.
Так, над заправками Glusco ви бачите швейцарський прапор. Так, його сайт знаходиться на домені .swiss. Але це маскування. Це тактика пірата. Бо насправді там мав би висіти російський триколор, бо діяльність цих заправок неможлива без Росії - сама схема постачання палива закріплена на країну-агресора.
Але якщо Медведчук вивісить там свій справжній прапор, то ці заправки перестануть приносити гроші, на які годуються партія ОПЗЖ та його телеканали. Якщо Медведчук вивісить той прапор, який є його прапором насправді, то замість генерування грошей його заправки почнуть генерувати тепло у повітря. Тому його бізнес мімікрує під швейцарський, хоча там тільки зареєстрована юридична особа, а справжній бенефіціар - аж ніяк не швейцарець. Ні, він росіянин з українським паспортом і ворог моєї держави.
Звичайно, що ніхто з влади особливо не хоче шкодити пану Медведчуку. Саме тому його мімікрія дає свої плоди, саме тому українці, навітт патріотичні, щодня приносять йому свої гроші, фактично власноруч фінансуючи війну проти нашої нації. Вони просто не знають.
Не знали. А тепер знатимуть.
Ми розпочали кампанію https://www.livejournal.com/rsearch/?tags=%23%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%B7%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B0%D1%94_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80 #медведчук_знімає_прапор . Досить з нас цієї мімікрії. Ми хочемо вдарити Медведчука по його грошах. Ми хочемо бойкоту. Ми хочемо, щоб за телеканал «Ньюзван» не платили довірливі українці, які бачать швейцарський прапор і несуть ворогу свої гроші. Ми знаємо, що така мімікрія порушує закон. Ми знаємо, що можемо зробити Медведчука хоч трохи біднішим.
Ми подали звернення до контролюючих органів, повідомивши їм, що паливний бізнес Медведчука порушує закон (конкретно підпункт 6 частини 1 статті 8 закону «Про рекламу», який прямо забороняє використовувати або імітувати в рекламі зображення державних символів інших держав). Ми чекаємо на офіційну відповідь. Ми хочемо спочатку спробувати зробити все по закону, бо по закону пірат і ворог Медведчук вже точно має сидіти у тюрмі, а не заробляти гроші під чужими прапорами.
А якщо ти, от власне ти, прямо зараз приймеш рішення не заправлятися на Glusco і розкажеш своїм друзям, хто його власник, то можеш вважати, що Медведчук втратив трішки грошей.
Хоча б краще він втратив свободу, але це, нажаль, поки що не у наших силах.
Знімай прапор, курво. Ми тебе помітили.
Далі буде.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3366149333433161&set=a.566565323391590&type=3&theater Юрій Гудименко , Демократична Сокира.
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ПОНЕДІЛОК, 5 ЖОВТНЯ 2020, 15:38
Депутати Європарламенту звернулися до глави фракції "Слуга народу" Давида Арахамії з відкритим листом, в якому виступили з попередженням для політиків і олігархів, відповідальних за згортання реформ»
Зєлю геть. Пєцю на нари. Тролів з ботоферми Пєці - на примусові в автодор.
Дострокові.
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3299145.html Есть такая гнида в Украине, как Сирожа Лещенко
Только сейчас прочёл расследование депутата Алексея Гончаренко о Сергее Лещенко.
И вот что мне вспомнилось...
Со скандальным корреспондентом УПячки СерЛещем, я познакомился в марте 2009-го, когда он в пуле журналистов сопровождал тогдашнего Премьер-министра Тимошенко во время её официального визита в Японию.
Как сотрудник посольства, я размещал гостей в отеле и осуществлял информационное содействие.
Лещенко подошёл ко мне и попросил осветить ряд вещей, касающихся украинско-японских отношений, а также взаимоотношений украинского и российского диппредставительств. Не вспомню уже, что конкретно ему поведал.
Помню только, что в его материале, опубликованном в УП, всё сказанное было перевёрнуто с ног на голову, и не было почти ни слова правды. Честно, я был в шоке.
Потом он каким-то образом оказался в рядах БПП. Сразу предал эту партию, и продолжил то, что умеет лучше всего - врать и перекручивать. Но если бы только врать...
Связь с РФ давно стала политическим фатумом Лещенко, который нацепил на себя тогу "антикоррупционера" и использует её исключительно в целях прикрытия.
То окажется, что за свою ВИП-квартиру он расплачивается со счета «Сбербанка России», то личный контракт с российским бизнесменом Григоришиным в СМИ попадёт, то за российский импорт электроэнергии в телеэфирах надрывается.
Последний скандальный факт получил ещё более скандальное продолжение - оказалось, что незадолго до всей этой истории с импортом электричества из РФ, главным спонсором избирательной кампании Сергея Лещенко был один из идеологов энергокапитуляции перед РФ - Валерий Тарасюк.
С осени прошлого года, он возглавляет НКРЭКУ и весь этот период идея импорта тока из РФ звучит рефреном.
Параллельно, уничтожаются украинские и международные инвесторы, вложившие средства в возобновляемую энергию. С начала года, им практически ничего не платят, и они - в преддефолтном состоянии.
Не помогают даже письма западных послов, поэтому они готовятся к международному арбитражу против Украины.
Это будет громкий процесс, от которого Украина получит не только материальные потери, но и репутационные.
Инвесторов Лещенко тоже активно критикует за "высокий зелёный тариф".
Хотя уже сто раз всем объяснили, что стоимость "зеленого тарифа" выше цены атома лишь потому, что в него включены затраты на строительство новых генерирующих мощностей.
Атомные и угольные блоки постепенно вырабатывают свой срок эксплуатации, и уже сейчас постепенно заменять их на ВИЭ проще и дешевле, чем через несколько лет искать миллиарды долларов на строительство новых АЭС и ТЕС.
Единственная страна, которой это выгодно - РФ. Ибо для неё сокращение потребления традиционных энергоресурсов (будь то нефть, газ, уголь или уран) - прямая угроза экономической стабильности.
Совпадение?
Просто Лещенко занял удобную позицию на тонкой грани, отделяющей первую древнейшую профессию от второй, и стал хорошо оплачиваемой пешкой, которой играют силы, заинтересованные в срыве интеграции Украины в цивилизованный мир. Правда, это ему не мешает бегать по посольствам западных держав, вешать лапшу на уши, обильно получать гранты, обслуживать в "Укрзализныце" чужие интересы и тайком подавать иски на Турчинова и других лидеров Майдана за "сдачу Крыма".
Но это - уже совсем другая история…
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3299145.html Helgi Sharp
Пусті слова, недолугі виправдання, а то й просто - дурість і підлість.
https://twitter.com/zer0corruption_
ЦПК
@zer0corruption_
Перелік проступків "Слуг Народу"
-Собака.
(С) собачье сердце