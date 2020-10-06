Зеленський про відносини з ЄС: Ми показуємо розвиток антикорупційної системи, ВАКС вже пів року дає результати

Укрїна демонструє Євросоюзу, що є серйозним партнером і підтверджує це розвитком антикорупційної системи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю виданню Politico Europe.

"Ми показуємо, що є серйозними партнерами, і підтверджуємо це розбудовою антикорупційної системи спільно з фахівцями з країн ЄС. Що ми зробили за рік мого президентства? Я розумію, що ЄС розраховував, що це все буде вибудовано ще п'ять років тому. Мені зрозуміло, чому це не було вибудовано, але ми з вами люди майбутнього, тому не будемо багато говорити про минуле чи минулих. Поговоримо про нас. За рік ми дали повну незалежність НАБУ – головному антикорупційному органу в нашій країні. Ми запустили Антикорупційний суд, він сьогодні працює, повністю технічно підготовлений, і ми вже півроку маємо результати щодо вироків тим корупціонерам, які, на жаль, ще існують у нашій країні", - сказав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремль має бажання повернути Радянський Союз. Завжди є два "слабкі місця" - релігія і мова, - Зеленський