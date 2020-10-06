Пристайко про нову угоду України з Великою Британією: Будете здивовані. Приблизно така сама, як асоціація з ЄС

Україна і Велика Британія підпишуть нову угоду про стратегічні відносини під час візиту президента Володимира Зеленського в Лондон 7-8 жовтня.

Про це розповів посол України у Великій Британії Вадим Пристайко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"Величезний документ. Багато сотень сторінок. Думаю, публіка буде здивована, коли документ буде підписуватися лідерами, на столі ви побачите великий cтос паперів. Ця угода встановить стратегічне партнерство між Україною та Великою Британією. Це фактично угода про постійну політичну взаємодію і торгівлю. Ця угода приблизно така ж, як ми підписували асоціативну угоду з Європейським союзом", - сказав Пристайко.

Пристайко визнав, що незадовільним поки залишається питання британських віз для українських громадян, але Лондон це визнає і найближчим часом міністри закордонних справ повинні обговорити це питання окремо.

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"Квоти окремо, торгівля окремо, високий політичний рівень співробітництва також чудовий фон для міграційної частини. Процес чутливий для внутрішньої політики як України, так і Британії. Але щонайменше ми можемо говорити про спрощення тих процедур, які найбільше дошкуляють українцям", - додав він.