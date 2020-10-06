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Новини
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Пристайко про нову угоду України з Великою Британією: Будете здивовані. Приблизно така сама, як асоціація з ЄС

Пристайко про нову угоду України з Великою Британією: Будете здивовані. Приблизно така сама, як асоціація з ЄС

Україна і Велика Британія підпишуть нову угоду про стратегічні відносини під час візиту президента Володимира Зеленського в Лондон 7-8 жовтня.

Про це розповів посол України у Великій Британії Вадим Пристайко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"Величезний документ. Багато сотень сторінок. Думаю, публіка буде здивована, коли документ буде підписуватися лідерами, на столі ви побачите великий cтос паперів. Ця угода встановить стратегічне партнерство між Україною та Великою Британією. Це фактично угода про постійну політичну взаємодію і торгівлю. Ця угода приблизно така ж, як ми підписували асоціативну угоду з Європейським союзом", - сказав Пристайко.

Пристайко визнав, що незадовільним поки залишається питання британських віз для українських громадян, але Лондон це визнає і найближчим часом міністри закордонних справ повинні обговорити це питання окремо.

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"Квоти окремо, торгівля окремо, високий політичний рівень співробітництва також чудовий фон для міграційної частини. Процес чутливий для внутрішньої політики як України, так і Британії. Але щонайменше ми можемо говорити про спрощення тих процедур, які найбільше дошкуляють українцям", - додав він.

Автор: 

Велика Британія (5666) угода (684) Пристайко Вадим (498)


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Топ коментарі
+19
читайте статтю. При Зебілі хоча б з Європою зберегти.
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06.10.2020 10:54 Відповісти
+16
З британцями, канадцями та США потрібне якнайтісніше зближення й співробітництво . І в економіці, і в обороному секторі.
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06.10.2020 10:53 Відповісти
+11
Ой Бубочке подписать больше сотни страниц.Та оно отродясь столько не работало!
Пусть уже Дерьмак подписывает а Бубу отведите шаурму покушать в Лондоне и квартиры свои проведать зайдет проветрить
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06.10.2020 10:54 Відповісти
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а безвиз с Великобританией? - не? - можем и не мечтать, Пристайка?
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06.10.2020 10:53 Відповісти
читайте статтю. При Зебілі хоча б з Європою зберегти.
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06.10.2020 10:54 Відповісти
Зачем вам безвиз? Скоро и ЕС закроет безвиз.С Неплохом в Норильск поедим!!!
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06.10.2020 10:56 Відповісти
поедим, по средам - маркароны, по вторникам - микроны, зато пИлы выдают - марки "Борщ", совсем на лесоповале бодрым будешь)
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06.10.2020 11:00 Відповісти
На морєєєєє!
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06.10.2020 11:00 Відповісти
Карское? Охотское? )))
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06.10.2020 13:52 Відповісти
Певні шанси правда є. Після Брексіту з Великобританії всі їдуть. вони вже вводять квоти на highly skilled migrants.
https://workpermit.com/immigration/united-kingdom/highly-skilled-migrants-program Highly Skilled Migrants Program
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06.10.2020 10:59 Відповісти
Чорт. вже поміняли програму. Тепер це категорія 2 візи. а ось список вакансій.
https://workpermit.com/immigration/united-kingdom/uk-tier-2-shortage-occupation-list#uk UK Tier 2 Shortage Occupation List
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06.10.2020 11:03 Відповісти
Хто вси йидуть? Всё кто сдесь мало кто уезжает Наоборот Англия как вы сказали запретит въезд низкоквалифицированных работников их сдесь хватает и так.Так что наоборот они ограничивают въезд в страну.Ни о какой отмене безвиза речи не может быть пока.Хотя бы упростили выдачу виз и их стоимость.Но не с ними клоунами у власти
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06.10.2020 11:12 Відповісти
100% согласен.... Британская корона 👑 контролировала пол мира. Их задоблали обизяны.... при вступлении в EC фунт не отменили в пользу евро..... Все сразу было понятно.... Сейчас выгребают за свою лояльную политику..... Навезли индусов и прочих чёрных..." есть на свете чудо остров - жить на нем легко и просто» это песенка про Великобританию 💂🏻‍♂️
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06.10.2020 16:00 Відповісти
Єрмак спробує все пере*рать.
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06.10.2020 11:18 Відповісти
Зараз британський розвідник RC-135 барражирує над Чорним морем. І вчора літав разом з американським.Пристайко про нову угоду України з Великою Британією: Будете здивовані. Приблизно така сама, як асоціація з ЄС - Цензор.НЕТ 9253
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06.10.2020 11:31 Відповісти
З британцями, канадцями та США потрібне якнайтісніше зближення й співробітництво . І в економіці, і в обороному секторі.
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06.10.2020 10:53 Відповісти
О олігархи собі шлях широкий проклали грабувати будуть тут а жити там все як завжди
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06.10.2020 10:53 Відповісти
То, хіба це проблема Британії? Такі речі є нашими внутрішніми проблемами, які маємо вирішувати самі.
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06.10.2020 11:56 Відповісти
Ой Бубочке подписать больше сотни страниц.Та оно отродясь столько не работало!
Пусть уже Дерьмак подписывает а Бубу отведите шаурму покушать в Лондоне и квартиры свои проведать зайдет проветрить
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06.10.2020 10:54 Відповісти
просто бедоносец решил отметится
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06.10.2020 10:58 Відповісти
Это фактически соглашение о постоянном политическом взаимодействии и торговле. Это соглашение примерно такое же, как мы подписывали ассоциативное соглашение с Европейским союзом", - сказал Пристайко. Источник: https://censor.net/ru/n3223118

Примерно как и вБуду и Пешт.?
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06.10.2020 10:58 Відповісти
То есть договор , который подписал Порох зебильская власть признала таки как достижение ?! Или как ?
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06.10.2020 11:07 Відповісти
Как и все остальные.
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06.10.2020 11:23 Відповісти
Українці, сидіть вдома! Поки лютує коронавірус, по закордонах їздити треба тільки по роботі.
Відпочинок та шопінг почекає до 2022 року - тоді коронавірус мутує до безпечного мікроба.
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06.10.2020 11:13 Відповісти
Подарок на день рождения путина
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06.10.2020 11:17 Відповісти
Это соглашение примерно такое же, как мы подписывали ассоциативное соглашение с Европейским союзом" ,а что нового и удивительного для народа Украины???х,з
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06.10.2020 11:20 Відповісти
много ЕС украинских товаров на свой рынок не пустили - сами делают много. Украине очень выгодент брекзит - будет продавать свою сельхоз продукцию прямо в Великобританию мимо квот ЕС
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07.10.2020 16:10 Відповісти
слышишь Изя,а что до англицкого брекзита украинское зерно , плохо китайцы с арабами покупали,или у бритов недостаток ножек и чвертушек американских "наших-рябых"?
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07.10.2020 20:33 Відповісти
Не просто плохо, а очень плохо - учи материал
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08.10.2020 14:16 Відповісти
когда где-то найдешь какие страны мира покупают украинское зерно и кукурузу,тогда увидишь,что очень плохо и плохо ,это у тебья, а так Украина наращивает от года в год експорт , и в списке и Китай и Бангладеш и Египет с Нидерландами и даже кое что Израиль с Турцией прикупает в Украине .
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08.10.2020 14:50 Відповісти
Та мы уже полтора года удивляемся. Чё вы там ещё придумали?
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06.10.2020 11:20 Відповісти
Не надо удивлений. Пусть будет такое какое было. Удивление от зедебилов ,это ожидание визы от 6 месяцев! Или я преуменьшил?
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06.10.2020 11:25 Відповісти
тобто безвіз закриють?
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06.10.2020 11:30 Відповісти
это то чудо на букву М, у которого своя точка зрения на оккупацию расией Украины и воровство Крыма... еще когда он министром был было видно, что оно ни рыба, ни мясо...
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06.10.2020 11:42 Відповісти
Схоже на пердеж у калюжу, а там подивимся
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06.10.2020 12:36 Відповісти
Чё там Скабеиха со товарищи запоёт? ))
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06.10.2020 13:54 Відповісти
Хорошо, правильно.
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07.10.2020 01:50 Відповісти
Ну хоть такое... ПреЗедент скоро расскажет, как ОНИ добились таких важных результатов.
А англичане уж точно перейдут из "глубокой" озабоченности в "чрезвычайно глубокую" по Крыму и продадут какой-нибудь кораблик. Всем бы таких принципиальных "гарантов".
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07.10.2020 12:50 Відповісти
Украине очень выгодент брекзит - будет продавать свою сельхоз продукцию прямо в Великобританию мимо квот ЕС
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07.10.2020 16:08 Відповісти
 
 