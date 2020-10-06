У МВС за добу рекордні 237 випадків COVID-19, більшість на Хмельниччині, Рівненщині та в Києві
Сьогодні, 6 жовтня, лабораторно підтверджені 237 випадків коронавірусної хвороби серед правоохоронців МВС в добу.
Про те повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.
Найбільша кількість хворих COVID-19 працівників МВС зареєстровано в Хмельницькій області (20), у Рівненській області (19) та м. Київ (50).
З початку пандемії на коронавірус захворіли 6 678 співробітників МВС, одужали - 5 966, померли - 16.
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