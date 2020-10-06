Жахлива трагедія на Виноградарі в Києві: чоловік підпалив дитяче ліжечко і вийшов із квартири, у вогні загинула 6-річна дитина. ФОТО

У Подільському районі Києва на Виноградарі сталася трагедія: у вогні загинула маленька дитина. Причиною пожежі, ймовірно, став навмисний підпал.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"5 жовтня о 19:57 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що у 22-поверховому житловому будинку на просп. Правди, 31А, що у Подільському районі столиці, жінка потребує допомоги. До оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві зателефонувала мешканка квартири та повідомила, що у помешканні знаходиться неадекватний чоловік з малолітньою дитиною й погрожує підпалити квартиру на фоні сварки.

О 20:06 до місця події прибули вогнеборці 7-ї Державної пожежно-рятувальної частини та викликали працівників Служби "102". Бійці, очікуючи правоохоронців, піднялись на 7-й поверх та просили чоловіка добровільно відчинити двері, адже без присутності поліції рятувальники не вповноважені зламати двері.

Вогнеборці, які перебували на вулиці та проводили зовнішню розвідку, о 20:15 побачили, як з тієї ж квартири відчинилось вікно та пішов густий чорний дим та передали інформацію колегам. Бійці, які були у під’їзді, відразу ж за допомогою шанцевого інструменту розпочали роботи з відкривання дверей, проте, коли двері майже зрізали, чоловік їх відчинив та вийшов із помешкання", - сказано в повідомленні.

Фото: сайт ДСНС

Зазначається, що рятувальники відразу ж приступили до гасіння пожежі, під час якої виявили на згорілому дитячому ліжку тіло 6-річної дитини.

О 20:30 пожежу було локалізовано на площі 20 кв. м і о 20:36 - ліквідовано.

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Жінка була передана фахівцям медичної служби, а чоловік - правоохоронним органам.

Також під час проведення розвідки у квартирі, вогнеборці виявили на кухні підозрілий предмет схожий на саморобну вибухівку та викликали вибухотехніків. Після цього відразу ж провели евакуацію з 4 по 10 поверхи та вивели на безпечну відстань 50 осіб.

На місці було задіяно 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 20 чоловік особового складу.

Обставини виникнення події встановлюють правоохоронні органи.

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