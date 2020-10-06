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Новини
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Жахлива трагедія на Виноградарі в Києві: чоловік підпалив дитяче ліжечко і вийшов із квартири, у вогні загинула 6-річна дитина. ФОТО

У Подільському районі Києва на Виноградарі сталася трагедія: у вогні загинула маленька дитина. Причиною пожежі, ймовірно, став навмисний підпал.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"5 жовтня о 19:57 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що у 22-поверховому житловому будинку на просп. Правди, 31А, що у Подільському районі столиці, жінка потребує допомоги. До оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві зателефонувала мешканка квартири та повідомила, що у помешканні знаходиться неадекватний чоловік з малолітньою дитиною й погрожує підпалити квартиру на фоні сварки.

О 20:06 до місця події прибули вогнеборці 7-ї Державної пожежно-рятувальної частини та викликали працівників Служби "102". Бійці, очікуючи правоохоронців, піднялись на 7-й поверх та просили чоловіка добровільно відчинити двері, адже без присутності поліції рятувальники не вповноважені зламати двері.

Вогнеборці, які перебували на вулиці та проводили зовнішню розвідку, о 20:15 побачили, як з тієї ж квартири відчинилось вікно та пішов густий чорний дим та передали інформацію колегам. Бійці, які були у під’їзді, відразу ж за допомогою шанцевого інструменту розпочали роботи з відкривання дверей, проте, коли двері майже зрізали, чоловік їх відчинив та вийшов із помешкання", - сказано в повідомленні.

Жахлива трагедія на Виноградарі в Києві: чоловік підпалив дитяче ліжечко і вийшов із квартири, у вогні загинула 6-річна дитина 01

Фото: сайт ДСНС

Зазначається, що рятувальники відразу ж приступили до гасіння пожежі, під час якої виявили на згорілому дитячому ліжку тіло 6-річної дитини.

О 20:30 пожежу було локалізовано на площі 20 кв. м і о 20:36 - ліквідовано.

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Жінка була передана фахівцям медичної служби, а чоловік - правоохоронним органам.

Також під час проведення розвідки у квартирі, вогнеборці виявили на кухні підозрілий предмет схожий на саморобну вибухівку та викликали вибухотехніків. Після цього відразу ж провели евакуацію з 4 по 10 поверхи та вивели на безпечну відстань 50 осіб.

На місці було задіяно 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 20 чоловік особового складу.

Обставини виникнення події встановлюють правоохоронні органи.

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Автор: 

діти (5157) Київ (19693) пожежа (4361) смерть (6782) ДСНС (5172)


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Топ коментарі
+8
Когда то в Украине проводили массовую флюорографию. Тех, кто болел - лечили.
Пора проводить массовую психиатрическую экспертизу!
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06.10.2020 11:33 Відповісти
+7
Люди по чуть-чуть сходят с ума! Но нас ждет экономический прорыв 🥵
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06.10.2020 11:20 Відповісти
+7
Для многих дети, это лишь средство влияния на супругу (супруга).
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06.10.2020 11:28 Відповісти
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Люди по чуть-чуть сходят с ума! Но нас ждет экономический прорыв 🥵
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06.10.2020 11:20 Відповісти
Это преступление
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06.10.2020 11:23 Відповісти
это просто зеленый хаос
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06.10.2020 11:54 Відповісти
Население балагана старается подражать своему главному паяцу.
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06.10.2020 11:28 Відповісти
Для многих дети, это лишь средство влияния на супругу (супруга).
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06.10.2020 11:28 Відповісти
к сожалению Вы правы
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06.10.2020 11:38 Відповісти
Да задолбал уже мудрый нарит. Верните смертную казнь для неадекватов, общество нуждается в очищении.
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06.10.2020 11:29 Відповісти
ты совок?
давай, давай - тебя "засудят", бо сосед жалобу подал. И ты = "неадекват"(а чего с "погибшего" спрашивать то?)
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06.10.2020 11:34 Відповісти
А ты либераст/толераст ? Если я своего ребенка сожгу - согласен на смертную казнь. А ты бойся, чтобы сосед жалобу не подал и живи в говне, на всякий случай, как бы чего не вышло.
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06.10.2020 12:21 Відповісти
либераст/толераст\\\\\\\\\\

и живи в говне\\\\\\\\\\\

Классика. Как там цена на самогон-то?

Еще ты же забыл про ж..пы, "сасат" и "рот". - искренный кацапский поцреот.
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06.10.2020 12:53 Відповісти
поскольку без присутствия полиции спасатели не уполномочены взламывать дверь. Источник: https://censor.net/ru/n3223125\\\\\\\\\\\\\

Классные законы. за дверью = "помогите, горю" = "а мы ждем участкового, если протрезвеет", а так - вы там держитесь, кислорода нет.(звук падения на пол за дверью)
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06.10.2020 11:32 Відповісти
в чем проблема,следователи с полиции на пожар прибывают раньше спасателей, сам неоднократно такое наблюдал
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06.10.2020 13:15 Відповісти
не бачив
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06.10.2020 13:50 Відповісти
Прибуття на пожежу силовиків обов'язкове,вони приїзджають швидко, а не бачив ти їх тому , що вони приїзджають тихенько, не на великій червоній машині, без сирен, і не в брезентовій робі
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06.10.2020 14:01 Відповісти
урра, а у всех.. не так.... и все возлагают за житник огня, и все возлежают за мудрость столетий.....давай не свисти, две минутки, ага
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06.10.2020 13:53 Відповісти
Когда то в Украине проводили массовую флюорографию. Тех, кто болел - лечили.
Пора проводить массовую психиатрическую экспертизу!
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06.10.2020 11:33 Відповісти
психіатри перші її не пройдуть
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06.10.2020 11:52 Відповісти
безнадежно, те кто голосовал за блазня неизлечимы
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06.10.2020 12:01 Відповісти
Тогда стране хана!
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06.10.2020 13:03 Відповісти
Провели в прошлом году. 73% - неадекватны )))
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06.10.2020 12:21 Відповісти
Із тексту не випливає, що "чоловік підпалив".
Був у практиці випадок, коли приблизно так само на етапі розлучення і спроб заволодіти майном колишнього чоловіка жінка викликала поліцію, швидку і пожежну, верещала про "неадекватного чоловіка, який підпалює квартиру".
Приїхали усі. Пожежні і поліція установиили, що чоловік був у квартирі, а жінка не у квартирі, тримаючи поруч 10-річну дитину, намагалася підпалити двері квартири із спільного коридору.
Лікарі швидкої констатували, що "психдопомога потрібна не чоловіку, а жінці".
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06.10.2020 11:51 Відповісти
Скільки всякої мерзоти в Україні ,майже кожного дня гинуть невині люди, діти .
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06.10.2020 12:10 Відповісти
Мерзоты в любой стране хватает. Катастрофа начинается тогда, когда эта мерзота оказывается во власти. Тогда проблемы начинаются у каждого жителя страны.
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06.10.2020 12:30 Відповісти
У тебя точно проблемы.
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06.10.2020 12:42 Відповісти
Свиноботы уже писали про "это избиратель Зеленского"?
Трагедия жуткая. Не ходите, девки, замуж за неадекватов. Они и детей своих не пожалеют... Расстрелял бы эту мразь.
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06.10.2020 12:26 Відповісти
живут же 22 этажках наркоманы алко чикатилы
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06.10.2020 14:04 Відповісти
 
 