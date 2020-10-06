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Новини Агресія Росії проти України
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Базою для реінтеграції окупованих територій України може стати хорватська модель, - Мінреінтеграції

Базою для реінтеграції окупованих територій України може стати хорватська модель, - Мінреінтеграції

Віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков зустрівся з авторами й організаторами державної політики мирної реінтеграції окупованих територій Республіки Хорватії.

"Дякую, що знайшли час поспілкуватися з нами, бо мета нашого візиту - отримати досвід у мирній реінтеграції. І досягнення, і помилки Хорватії дуже важливі для нас, адже кожна врахована помилка - це врятоване життя. Наше міністерство - про людей і для людей. Сама реінтеграція - це про людей, а не тільки про території. У нас 420 тис. учасників бойових дій. Через війну у той чи інший спосіб пройшли понад 1 500 000 наших громадян. Мир – це питання номер один для України, але точно не мир будь-якою ціною. І безпечна реінтеграція - це не тільки про необхідність повернення окупованих територій, це про наявність червоних ліній, які ми ніколи не перейдемо", - наголосив віцепрем‘єр-міністр України, передає Цензор.НЕТ.

"Хорватські друзі розповіли про ключові складові безпечної реінтеграції: демілітарізація і безпека, запровадження перехідного періоду, забезпечення поновлення майнових прав, соціально-гуманітарна політика, встановлення державного устрою на всіх територіях, примирення між населенням. Окрему увагу приділили питанням інформаційної політики, наголосивши, що забезпечення інформаційного суверенітету та провадження правильної інформполітики - це великий крок на шляху до безпечної реінтеграції", - зазначили в Мінреінтеграціі України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українська делегація на переговорах стосовно Донбасу повинна дотримуватися тільки офіційної позиції держави, - Кравчук, Резніков і Мережко про слова Фокіна

Зі свого боку  Резніков додав, що питання забезпечення сталого інформаційного суверенітету досі відкрите для України.

"У межах спілкування українська і хорватська делегації дійшли висновку, що хорватський досвід безпечної реінтеграції може стати базою для української, проте модель такої реінтеграції в України має бути своя", - акцентували в міністерстві.

Сторони також окремо обговорили питання перехідного періоду, зокрема засади, яких дотримувалася Хорватія. Хорватська сторона зазначила необхідність прийняття законодавчих актів про відповідальність і про амністію, наголосивши, що всі, хто вчиняв воєнні злочини, мають бути притягнуті до відповідальності.

Олексій Резніков принагідно попросив хорватських колег поділитися своїми напрацюваннями.

Варто наголосити, що під час цієї зустрічі фахівці також зазначили, що й досі, по закінченню 25 років, процес реінтеграції у Хорватії повністю не завершено і наразі він ще триває.

Автор: 

Хорватія (302) Резніков Олексій (1446) Міністерство реінтеграції (500)


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Топ коментарі
+17
может...но для начала надо по-хорватски освободить оккупированные территории
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06.10.2020 11:36 Відповісти
+7
Может по-азербайджански?
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06.10.2020 11:49 Відповісти
+3
А звільнення теж буде за планом Блискавка?
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06.10.2020 11:36 Відповісти
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может...но для начала надо по-хорватски освободить оккупированные территории
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06.10.2020 11:36 Відповісти
Может по-азербайджански?
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06.10.2020 11:49 Відповісти
Не может - там этнический конфликт сербы и хорваты, а кто у нас, украинцы и "малоросы"?!
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06.10.2020 12:02 Відповісти
але і одні і другі були громадяни Хорватії. Розмова про сербів, які приїхали встановлювати "сербский мир" там не шла.
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06.10.2020 12:12 Відповісти
https://censor.net/ua/user/85872, пропонуєшь нічого не робити і чекати путіна?
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06.10.2020 12:34 Відповісти
а у нас с кацапами на донбассе какой?и сербы и кацапы под видом защиты ...езычных проводили агрессию
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06.10.2020 13:02 Відповісти
Украинцы и донбаситы с лугандонами. Кстати, так они сами себя предлагали называть еще в 14 году. А потом сами же и стали обижаться на эти определения "народов Донбаса".
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06.10.2020 13:05 Відповісти
Чудно...вот только для этого нужно быть в постоянной боеготовности для наступления, чтобы использовать первый же случай, когда рашка по каким-то причинам не сможет помешать освобождению наших территорий - не знаю...например - будет находиться в трауре по поводу кончины *****.
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06.10.2020 11:36 Відповісти
А звільнення теж буде за планом Блискавка?
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06.10.2020 11:36 Відповісти
Буря.
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06.10.2020 11:40 Відповісти
Буря це наступний крок.
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06.10.2020 11:45 Відповісти
там був цілий ряд операцій і не тільки на території Хорватії, і не тільки силами виключно HV, а й підрозділами HVO (сили оборони Герце-Босни), які підготовили визволення території Хорватії. Зима-94 та Літо-95 проводилися поза межами Хорватії, але дали змогу суттєво підрізати сербам шляхи постачання окупованих територій.
Для послаблення сербів хорвати активно боролися на території сусідньої Боснії. Іноді навіть створювали коаліції з армією Боснії, яка по великому була ворогами Герцег-Босни.
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06.10.2020 12:33 Відповісти
Пліснява влада здатна лише на одне - перекрутити будь-які раціональні ідеї, рішення, моделі тощо на суто протилежне...
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06.10.2020 11:37 Відповісти
А когда с Азербайджаном встреча?
У них как то все более реально в перспективе!
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06.10.2020 11:39 Відповісти
И что же у нас схожего с ними что бы брать пример?
В 1941 году https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%88 усташами под руководством https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B5_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87 Анте Павелича было создано пронацистское https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F Независимое государство Хорватия , которое проводило https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%B2_(1941%E2%80%941945) геноцид сербов , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82_%D0%B2_%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B8 евреев и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4_%D1%86%D1%8B%D0%B3%D0%B0%D0%BD#%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4_%D0%B2_%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B8 цыган . Также на его территории сербские https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8 четники совершали массовые убийства босняков и хорватов. Под натиском коммунистически настроенных партизанских отрядов https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF_%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B7_%D0%A2%D0%B8%D1%82%D0%BE Иосипа Броза Тито режим Павелича в Хорватии и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87 Недича в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%8F Сербии пал и была создана https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F Социалистическая Федеративная Республика Югославия или СФРЮ, в состав которой вошли шесть республик: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%8F НР Сербия , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F НР Хорватия , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F НР Словения , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F НР Македония , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F НР Черногория и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0 НР Босния и Герцеговина .
В 1991 году, на фоне острого внутриреспубликанского конфликта между https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 сербами и хорватами, Хорватия провозгласила независимость. Межэтнические столкновения в республике после провозглашения независимости переросли в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B8 войну в Хорватии (1991-1995), продолжавшуюся до конца 1995 года (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8F%C2%BB Операция «Буря» ). Провозглашение независимости Хорватией и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Словенией стало началом распада СФРЮ. Окончательно целостность Хорватии была восстановлена в 1998 году.
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06.10.2020 11:39 Відповісти
Я этого тоже не понял. Там был этнический конфликт, соответственно и меры его развязания идут в этнической плоскости (например примирение, переселение, перенос границ...) А у нас украинцы и кто?!
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06.10.2020 12:05 Відповісти
У нас с ними схожая проблема (у них она уже решена) - соседнее государство оккупировало часть территории и создало там марионеточные режимы.
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06.10.2020 12:05 Відповісти
По-перше, конфлік почався з того що, Сербія порушила правило управління федеративними органами. Після Тито, в Югославії була цікава система державного управління за якою вище керівництво переходило від представника однієї республіки до іншої. Мілошевич вирішив припинити цю практику і зайняти єдиновласне положення. З цього і почався розпад СФРЮ.
По-друге, в Хорватії причини і хід конфлікту мало чим відрізнявся від процесів в Україні. Там прихильники колишньої Югославії вирішили відродити СФРЮ але з домінуючою сербською ролью. Побудувати такий собі "сербский мир". З цим не погодилися спочатку словенці, а потім і хорвати. Етнічним данний конфлікт назвати поскільки в армії хорватії воювали не тільки виключно хорвати. Там були і представники національних меншин, включаючи сербів. Просто їх було менше в порівнянні з російськомовними в Україні, які повстали проти московської агресії. До того ж, при тіто виникла "нація" югославів, які не причисляли себе ні до сербів, ні до хорватів. І вони теж воювали проти сербів.
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06.10.2020 12:46 Відповісти
Минреинтеграции делит шкуру неубитого медведа.
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06.10.2020 11:41 Відповісти
сдохшего медведа.
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06.10.2020 12:10 Відповісти
То, что медвед воняет, ещё не значит, что он - сдох.
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06.10.2020 15:50 Відповісти
А шо робити з кармільцами які живуть на тих територіях? Вони ж упороті.
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06.10.2020 11:47 Відповісти
Так разговор про территорию и землю, которая принадлежит Украине ведётся. А с "арендаторами" украинской земли , которым что то не нравится просто "разорвать " "договор аренды" и выгнать с территории.
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06.10.2020 11:51 Відповісти
Куди, за паребрік? Вони там не потрібні. У них свого сміття вистачає.
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06.10.2020 11:59 Відповісти
Це буде визнано примусовою депортацією. Миттєві санкції з боку ЄС, США гарантовані.Ну і повноцінна, класична громадянська війна.Приблизно так.
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06.10.2020 12:13 Відповісти
Всех нельзя выгонять, а вот тех кто взял паспорта РФ, надо лишать гражданства и депортировать в РФ, с запретом въезда обратно на 25 лет.
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06.10.2020 12:16 Відповісти
Вони зробили свій вибір, вони хочуть бути або в росії, або в УРСР. Я не хочу щоб держава Україна перетворилась на братню росії УРСР, а саме це і станеться, коли нас приєднають до ОРДЛО.
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06.10.2020 12:24 Відповісти
нужно будет создать такие условия,при которых кормильцы съедут сами,быстро и с большой охотой..
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06.10.2020 13:32 Відповісти
Панять і прастіть. Ну і готувати грошики для виплати їм котрибуції на відбудову дамбаса і пенсії апалчєнцам.
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06.10.2020 12:15 Відповісти
Ну, як показує досвід Хорватії то, багато з колаборантів надає перевагу добровільному переселенню.
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06.10.2020 12:49 Відповісти
а усташи для лугандона будут ?
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06.10.2020 12:10 Відповісти
Будет Серебряница)
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06.10.2020 12:14 Відповісти
там столько хачиков не найдётся..
пока обойдёмся селом Талыш Тертерского района, селами Мехдили, Чахырлы, Ашагы Маральян, Шайбяй и Гуйчаг Джабраильского района, селом Ашагы Абдурахманлы Физулинского района.
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06.10.2020 12:35 Відповісти
Лично ты, обойдёшься своим продавленным диваном, и зарплатой бота)))
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06.10.2020 15:09 Відповісти
вах,какой смелый хачик,наверное из-под Байрактара пишет - почерк неровный
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06.10.2020 17:00 Відповісти
Я то смелый, а ты..?
https://www.youtube.com/watch?v=HcRIa9Gkluw
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06.10.2020 17:27 Відповісти
я,конечно,похудее буду..
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07.10.2020 09:29 Відповісти
Так ты не мумра-джанавар, а чучуклар?
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07.10.2020 09:47 Відповісти
я хз,но такого говносборника не ношу..
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07.10.2020 13:45 Відповісти
Ще дуже актуальною була б міжнародна конференція про вирощування яблуневих садів на Марсі.
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06.10.2020 12:18 Відповісти
Головне пам'ятати що, мирну реінтеграцію хорвати проводили з маленьким анклавом у Східній Славонії, який складався з одного міста районного значення і десятком сіл.

Важливо знати і розуміти що, після мирної реінтеграції там і через 22 роки існують нерозвязані проблеми і невидима лінія розділу, в яких обидві сторони звинувачують хорватську владу. Хорвати за те що, і досі непокарані винуватці, а серби за те що їх нєпанімают.

Не варто очікувати що, у цьому столітті на окупованих територіях настане мир і все повернеться до того, як було до війни. Скоріше на відвойованій території Криму настане більш-менш адекватне життя ніж на реінтегрованому Донбасі.
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06.10.2020 13:07 Відповісти
Всё таки Югославский вариант?
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06.10.2020 13:17 Відповісти
Якщо ***** погодиться.
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06.10.2020 13:32 Відповісти
Підтримати марш своєю присутністю буде більш ефективно.
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06.10.2020 13:48 Відповісти
Самое главное в хорватской модель метод освобождения своей территории
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06.10.2020 14:10 Відповісти
 
 