Базою для реінтеграції окупованих територій України може стати хорватська модель, - Мінреінтеграції
Віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков зустрівся з авторами й організаторами державної політики мирної реінтеграції окупованих територій Республіки Хорватії.
"Дякую, що знайшли час поспілкуватися з нами, бо мета нашого візиту - отримати досвід у мирній реінтеграції. І досягнення, і помилки Хорватії дуже важливі для нас, адже кожна врахована помилка - це врятоване життя. Наше міністерство - про людей і для людей. Сама реінтеграція - це про людей, а не тільки про території. У нас 420 тис. учасників бойових дій. Через війну у той чи інший спосіб пройшли понад 1 500 000 наших громадян. Мир – це питання номер один для України, але точно не мир будь-якою ціною. І безпечна реінтеграція - це не тільки про необхідність повернення окупованих територій, це про наявність червоних ліній, які ми ніколи не перейдемо", - наголосив віцепрем‘єр-міністр України, передає Цензор.НЕТ.
"Хорватські друзі розповіли про ключові складові безпечної реінтеграції: демілітарізація і безпека, запровадження перехідного періоду, забезпечення поновлення майнових прав, соціально-гуманітарна політика, встановлення державного устрою на всіх територіях, примирення між населенням. Окрему увагу приділили питанням інформаційної політики, наголосивши, що забезпечення інформаційного суверенітету та провадження правильної інформполітики - це великий крок на шляху до безпечної реінтеграції", - зазначили в Мінреінтеграціі України.
Зі свого боку Резніков додав, що питання забезпечення сталого інформаційного суверенітету досі відкрите для України.
"У межах спілкування українська і хорватська делегації дійшли висновку, що хорватський досвід безпечної реінтеграції може стати базою для української, проте модель такої реінтеграції в України має бути своя", - акцентували в міністерстві.
Сторони також окремо обговорили питання перехідного періоду, зокрема засади, яких дотримувалася Хорватія. Хорватська сторона зазначила необхідність прийняття законодавчих актів про відповідальність і про амністію, наголосивши, що всі, хто вчиняв воєнні злочини, мають бути притягнуті до відповідальності.
Олексій Резніков принагідно попросив хорватських колег поділитися своїми напрацюваннями.
Варто наголосити, що під час цієї зустрічі фахівці також зазначили, що й досі, по закінченню 25 років, процес реінтеграції у Хорватії повністю не завершено і наразі він ще триває.
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Для послаблення сербів хорвати активно боролися на території сусідньої Боснії. Іноді навіть створювали коаліції з армією Боснії, яка по великому була ворогами Герцег-Босни.
У них как то все более реально в перспективе!
В 1941 году https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%88 усташами под руководством https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B5_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87 Анте Павелича было создано пронацистское https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F Независимое государство Хорватия , которое проводило https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%B2_(1941%E2%80%941945) геноцид сербов , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82_%D0%B2_%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B8 евреев и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4_%D1%86%D1%8B%D0%B3%D0%B0%D0%BD#%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4_%D0%B2_%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B8 цыган . Также на его территории сербские https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8 четники совершали массовые убийства босняков и хорватов. Под натиском коммунистически настроенных партизанских отрядов https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF_%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B7_%D0%A2%D0%B8%D1%82%D0%BE Иосипа Броза Тито режим Павелича в Хорватии и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87 Недича в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%8F Сербии пал и была создана https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F Социалистическая Федеративная Республика Югославия или СФРЮ, в состав которой вошли шесть республик: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%8F НР Сербия , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F НР Хорватия , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F НР Словения , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F НР Македония , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F НР Черногория и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0 НР Босния и Герцеговина .
В 1991 году, на фоне острого внутриреспубликанского конфликта между https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 сербами и хорватами, Хорватия провозгласила независимость. Межэтнические столкновения в республике после провозглашения независимости переросли в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B8 войну в Хорватии (1991-1995), продолжавшуюся до конца 1995 года (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8F%C2%BB Операция «Буря» ). Провозглашение независимости Хорватией и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Словенией стало началом распада СФРЮ. Окончательно целостность Хорватии была восстановлена в 1998 году.
По-друге, в Хорватії причини і хід конфлікту мало чим відрізнявся від процесів в Україні. Там прихильники колишньої Югославії вирішили відродити СФРЮ але з домінуючою сербською ролью. Побудувати такий собі "сербский мир". З цим не погодилися спочатку словенці, а потім і хорвати. Етнічним данний конфлікт назвати поскільки в армії хорватії воювали не тільки виключно хорвати. Там були і представники національних меншин, включаючи сербів. Просто їх було менше в порівнянні з російськомовними в Україні, які повстали проти московської агресії. До того ж, при тіто виникла "нація" югославів, які не причисляли себе ні до сербів, ні до хорватів. І вони теж воювали проти сербів.
пока обойдёмся селом Талыш Тертерского района, селами Мехдили, Чахырлы, Ашагы Маральян, Шайбяй и Гуйчаг Джабраильского района, селом Ашагы Абдурахманлы Физулинского района.
https://www.youtube.com/watch?v=HcRIa9Gkluw
Важливо знати і розуміти що, після мирної реінтеграції там і через 22 роки існують нерозвязані проблеми і невидима лінія розділу, в яких обидві сторони звинувачують хорватську владу. Хорвати за те що, і досі непокарані винуватці, а серби за те що їх нєпанімают.
Не варто очікувати що, у цьому столітті на окупованих територіях настане мир і все повернеться до того, як було до війни. Скоріше на відвойованій території Криму настане більш-менш адекватне життя ніж на реінтегрованому Донбасі.