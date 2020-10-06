Базою для реінтеграції окупованих територій України може стати хорватська модель, - Мінреінтеграції

Віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков зустрівся з авторами й організаторами державної політики мирної реінтеграції окупованих територій Республіки Хорватії.

"Дякую, що знайшли час поспілкуватися з нами, бо мета нашого візиту - отримати досвід у мирній реінтеграції. І досягнення, і помилки Хорватії дуже важливі для нас, адже кожна врахована помилка - це врятоване життя. Наше міністерство - про людей і для людей. Сама реінтеграція - це про людей, а не тільки про території. У нас 420 тис. учасників бойових дій. Через війну у той чи інший спосіб пройшли понад 1 500 000 наших громадян. Мир – це питання номер один для України, але точно не мир будь-якою ціною. І безпечна реінтеграція - це не тільки про необхідність повернення окупованих територій, це про наявність червоних ліній, які ми ніколи не перейдемо", - наголосив віцепрем‘єр-міністр України, передає Цензор.НЕТ.

"Хорватські друзі розповіли про ключові складові безпечної реінтеграції: демілітарізація і безпека, запровадження перехідного періоду, забезпечення поновлення майнових прав, соціально-гуманітарна політика, встановлення державного устрою на всіх територіях, примирення між населенням. Окрему увагу приділили питанням інформаційної політики, наголосивши, що забезпечення інформаційного суверенітету та провадження правильної інформполітики - це великий крок на шляху до безпечної реінтеграції", - зазначили в Мінреінтеграціі України.

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Зі свого боку Резніков додав, що питання забезпечення сталого інформаційного суверенітету досі відкрите для України.

"У межах спілкування українська і хорватська делегації дійшли висновку, що хорватський досвід безпечної реінтеграції може стати базою для української, проте модель такої реінтеграції в України має бути своя", - акцентували в міністерстві.

Сторони також окремо обговорили питання перехідного періоду, зокрема засади, яких дотримувалася Хорватія. Хорватська сторона зазначила необхідність прийняття законодавчих актів про відповідальність і про амністію, наголосивши, що всі, хто вчиняв воєнні злочини, мають бути притягнуті до відповідальності.

Олексій Резніков принагідно попросив хорватських колег поділитися своїми напрацюваннями.

Варто наголосити, що під час цієї зустрічі фахівці також зазначили, що й досі, по закінченню 25 років, процес реінтеграції у Хорватії повністю не завершено і наразі він ще триває.