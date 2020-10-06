Євросоюз вирішив відкликати для консультацій частину послів, акредитованих у Білорусі, - глава МЗС Польщі Рау

Європейський Союз ухвалив рішення відкликати для консультацій частину послів, акредитованих у Білорусі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомив глава Міністерства закордонних справ Польщі Збігнєв Рау.

Раніше про відкликання своїх послів для консультацій повідомив Мінськ.

"У згоді з Європейською службою зовнішніх дій і країнами-членами ЄС ми вирішили відкликати для консультацій частину послів, акредитованих у Республіці Білорусь", - написав Рау в соцмережі.

Він подякував Євросоюзу за солідарність з Польщею і Литвою, яка вже вирішила відкликати главу свого диппредставництва.

2 жовтня в МЗС Білорусі були викликані посли Польщі та Литви, за словами офіційного представника білоруського дипломатичного відомства, "з гляду на однозначно деструктивну діяльність з боку зазначених країн".

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Він також пояснив, що дипломатам було запропоновано до 9 жовтня довести склад своїх диппредставництв у Білорусі до паритету з білоруськими зарубіжними установами в їхніх країнах. Для Литви - це з 25 до 14 дипломатів, для Польщі - з 50 до 18.

У Мінську наголосили, що пропозиція МЗС Білорусі обов'язкова для виконання.

5 жовтня Литва вирішила викликати свого посла з Мінська.