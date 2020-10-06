Зеленський звільнив Абромавичуса з поста гендиректора "Укроборонпрому" і призначив в.о. Фоменка, - указ

Президент України Володимир Зеленський звільнив Айвараса Абромавичуса з поста гендиректора "Укрборонпрому" і призначив Ігоря Фоменка виконувачем обов'язків гендиректора держконцерну.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у відповідних указах глави держави.

Указом №422/2020 Зеленський звільнив Абромавичуса з поста генерального директора Державного концерну "Укроборонпром".

А указом №423/2020 президент призначив Ігоря Фоменка в.о. гендиректора ДК "Укроборонпром".

Ігор Фоменко займав керівні посади на Луганському патронному заводі, в Холдинговій компанії АвтоКрАЗ, Corum Group, ICDI Group, отримав ступінь MBA в Institute of International Business Relations (Німеччина).

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Раніше Абромавичус призначив Ігоря Фоменка своїм заступником з бронетанкової, радіолокаційної та спеціальної техніки.