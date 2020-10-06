Зеленський звільнив Абромавичуса з поста гендиректора "Укроборонпрому" і призначив в.о. Фоменка, - указ
Президент України Володимир Зеленський звільнив Айвараса Абромавичуса з поста гендиректора "Укрборонпрому" і призначив Ігоря Фоменка виконувачем обов'язків гендиректора держконцерну.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у відповідних указах глави держави.
Указом №422/2020 Зеленський звільнив Абромавичуса з поста генерального директора Державного концерну "Укроборонпром".
А указом №423/2020 президент призначив Ігоря Фоменка в.о. гендиректора ДК "Укроборонпром".
Ігор Фоменко займав керівні посади на Луганському патронному заводі, в Холдинговій компанії АвтоКрАЗ, Corum Group, ICDI Group, отримав ступінь MBA в Institute of International Business Relations (Німеччина).
Раніше Абромавичус призначив Ігоря Фоменка своїм заступником з бронетанкової, радіолокаційної та спеціальної техніки.
Будь ласка, зачекайте...
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Абромавічус попрохав звільнити, Зеленський його звільнив.
а был же ж символом не меньшим за зеленского...
Оплот нашей обороноспособности - Наем.
Морду" - говорил Наем.
И слово сдержал.
Вже ж не має мальдівсько-роттердамського бариги - мародьора?
"Ігор Фоменко в "Укроборонпромі" від 22 листопада 2019 року обіймає посаду заступника генерального директора з виробництва. Працював на Луганському акумуляторному заводі, Луганському станкобудівному заводі, який було реорганізовано та перетворено в Луганський патронний завод. Обіймав керівні посади на Луганському патронному заводі, у Холдинговій компанії АвтоКрАЗ, Corum Group, ICDI Group."
Также будет и с другими зелеными кадрами. Прибарахлился - уходи вовремя. Дай прибарахлится следующей плесени.
Шайка пришла подзаработать детишкам на молочишко
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Интересно
Віктор Шишкін наш Президент
@fjfghfg
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Московиты в Баренцевом море в 2019 г учения затеяли, туча кораблей_подлодок...пусть .уки НАТОвские трепещут... Всё шло хорошо и не предвещало опы...но всё испортила хорошая лётная погода-прилетел НАТОвский самолётик и накидал буёв везде где были атомные субмарины...и все окуели..
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Selvestor Vivat
@S_vivat
Уровень 1:
Российские военные увидели что их ПВО легло, а все цели исчезли с радаров. Именно РФ и начала истерику грозя Британии, что если те будут ломать российское ПВО, то Москва это может расценить как акт агрессии. Британцы может бы и молчали, но вопли из Москвы уже услышал весь мир.
Цитировать
Радио Ночных котов
@N24Ru
· 3 ч
В ответ @S_vivat
Когда британцы взломали шифры Enigma, они молчали об этом ещё 50 лет после войны. Когда британцы взломали советские коды радиообмена, они молчали об этом ещё 50 лет. А сейчас просто взяли и сказали, что "всё, мы умеем дистанционно выводить из строя российские ПВО"?
Хоча у Айвараса Абромавічуса є квартира на Хрещатику, литовець з сім'єю проживає в заміському будинку під Києвом в селищі Лебедівка.
Особняк з 7-ми кімнат площею 302 кв. м знаходиться в котеджному містечку Riviera Villas. Ця нерухомість і земельна ділянка в 13 соток оформлені на дружину Абромавічуса Катерину.
Котеджне селище Riviera Villas розміщене в природоохоронній лісовій території і отримати законно землю для будівництва котеджів тут неможливо. Проте котеджі були побудовані.
Правоохоронці вважають, що земля раніше була видана незаконно.
Зампрокурора Київської області Ігор Грабець і. https://from-ua.com/articles/423554-svoi-sredi-chuzhih-i-chuzhoi-sredi-svoih-ili-o-tom-kak-aivaras-abromavichus-obmanul-ozhidaniya-ukraincev.html скаржився своєму начальнику на міністра економічного розвитку Айвараса Абромавічуса, який чинив на прокурора тиск.
Литовський міністр-«реформатор» відзначився в Україні і відстоюванням інтересів свого бізнесу.
https://cfts.org.ua/news/kompaniya_postavlyayuschaya_aviatoplivo_v_litve_i_polshe_khochet_zayti_v_borispol_28678 Для цього вирішено було залучити на український ринок литовську компанію Baltic Ground Services (BGS). . https://informator.news/sbu-rozsliduje-koruptsijni-shemy-z-rozkradannya-palnoho-v-aeroportu-odesy/ У зв'язку з цим СБУ навіть відкрило досудове розслідування .
https://declarations.com.ua/declaration/nacp_6db83983-a61e-47f8-bcbb-91********** Останній фінансовий звіт як державний службовець Айварас Абромавічус надав в 2016 році. Як випливає з декларації екс-міністра велика частина активів належить його дружині Катерині Рибаченко.
Жінка володіє двома квартирами в Києві, квартирою в анексованому Криму і квартирою в окупованому Донецьку. На Катерину записаний згаданий вище котедж в Лебедівці Київської області та земельні ділянки.
Загальний дохід дружини Абромавічуса в 2016 році склав 11 786 536 грн. Крім іншого у сім'ї є великі грошові вклади.
Однако по документам, у жены Абромавичуса есть имение - оно находится в клубном поселке Riviera Villas (с. Лебедевка, в 40 км от Киева).
Такой коттедж риэлторы оценивают примерно в $500 тыс.
АБРОМАВИЧУСУ ПРИНАДЛЕЖИТ жилой дом в Вильнюсе площадью 106 квадратных метров и гараж площадью 81 квадратный метр.
Семья владеет тремя земельными участками в Киевской области, их площадь 0,1200 га, 0,3600 га, 0,1273 га.
Кроме того, семье принадлежат три квартиры. Одна - площадью 244,5 квадратных метра - находится в Крыму. Две в Киеве. Их площади - 185 квадратных метра и 66 квадратных метра.
Также семье принадлежат два гаража, один в Крыму 14,2 квадратных метра и в Киеве 13,4 квадратных метра.
В Абромавичуса нет ниодного транспортного средства, а вот в семье - два Porsche Cayenne 2008 и 2012 годов выпуска.
За розрахунками Мінфіну в 2020 році збитки НЕКу перевищать 15,1 млрд грн, в 2021 році - 3,5 млрд грн, в 2022 році - 4,6 млрд грн, а в 2023 році - 3,1 млрд грн. «За діючих умов функціонування Укренерго на ринку електроенергії у 2020 році, та за умов базового і стресового сценаріїв у 2021 - 2023 роках прогнозується збиткова діяльність компанії, що негативно відобразиться на обсягах сплати до державного бюджету сум відповідних платежів», - йдеться у звіті Мінфіну. Як відомо, у першому півріччі 2020 року НЕК Укренерго отримало збиток в сумі 18 млрд гривень. https://www.epravda.com.ua/news/2020/10/6/665940/ Економічна правда .
А,зачем Украине производить для себя и продавать современную технику, лучьше просить милостыню у умереть в нищите от короновируса, чем жить в нормальной стране как Польша, Турция когда 20 лет назад большенство туркам одеть не чего бало, а сейчас высокая рождаемость, образование, медицина, армия.
Не власть,которая должна работать на народ в тяжелейшие времена а вредители и враги, так еще и тупые мудаки, которые только знают, как все уничтожить и украсть,организовав не целевое использовпние средств с бюджета типа на зе э/э,дороги, которые неэфективны экономически, по завышенной цене и не качественные и финансовую пирамиду с финансами населения и государства,что птиводит к рарушерию экономики, производства, убыткам госурства и нищете населения.