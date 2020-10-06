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Новини
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Парламентські вибори в Киргизстані визнані недійсними. ЦВК обговорює питання про саморозпуск

Парламентські вибори в Киргизстані визнані недійсними. ЦВК обговорює питання про саморозпуск

Центральна виборча комісія Киргизстану визнала недійсними парламентські вибори, які призвели до масових протестів у країні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Факти", про це заявила член ЦВК Гульнара Джурабаєва.

Також вона зазначила, що ЦВК обговорює питання про саморозпуск.

"Я вважаю, що цією виборчою кампанією ми дискредитували себе, і тому найкращим і правильним в цьому випадку буде рішення про дострокове складення повноважень", - заявила Гульнара Джурабаєва.

Також читайте: Протести в Киргизстані: одна людина загинула, майже 600 постраждали

Сутички в Бішкеку розпочалися в понеділок після оголошення попередніх підсумків виборів до парламенту Киргизстану. Відразу кілька опозиційних партій заявили, що не визнають результати виборів через масові порушення і фальсифікації у ході виборчого процесу. Демонстранти вийшли на мітинг з вимогою скасувати результати голосування та оголосити повторні вибори.

У результаті спроб розгону маніфестантів міліцією із застосуванням водометів, сльозогінного газу і світлошумових гранат постраждали вже понад 100 осіб, більшість із них силовики.

Президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков у вівторок проведе зустріч з лідерами політичних партій, які брали участь у парламентських виборах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Експрезидента Киргизстану Атамбаєва звільнено із СІЗО на вимогу протестувальників

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вибори (6721) Киргизстан (145) парламент (2390) протест (2408)


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Топ коментарі
+18
Шах и мат за 24 часа,белорусам с ихними хороводами по 100 000 и почти 2 месяца страдать)
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06.10.2020 11:51 Відповісти
+13
"пострадали уже более 100 человек, большинство из них силовики"
Киргизи не білоруси.
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06.10.2020 11:54 Відповісти
+13
Тю.. Так все быстро произошло в Кырнызстане, что аж неинтересно.
А где цветочки ОМОНу, где романтика?
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06.10.2020 11:55 Відповісти
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06.10.2020 11:49 Відповісти
Шах и мат за 24 часа,белорусам с ихними хороводами по 100 000 и почти 2 месяца страдать)
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06.10.2020 11:51 Відповісти
Просто у киргизов нет своего Нобелевского лауреата.
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06.10.2020 11:54 Відповісти
У киргизов нет страха.
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06.10.2020 11:56 Відповісти
В Киргизстані управління здійснюється родовими кланами по домовленості. На цей раз домовленості були порушені... Держава бідна, ділити вже немає чого. Все заставлено і продано....
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06.10.2020 12:26 Відповісти
Тюрьмы и контрабанда товаров из Китая
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06.10.2020 13:33 Відповісти
они немножко несоветские, и братьев у них с востока нету
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06.10.2020 13:50 Відповісти
Просто чиновники помнили что происходило с их предшественниками в 2005-м и в 2010 году и не захотели повторений.
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06.10.2020 11:53 Відповісти
"пострадали уже более 100 человек, большинство из них силовики"
Киргизи не білоруси.
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06.10.2020 11:54 Відповісти
Тю.. Так все быстро произошло в Кырнызстане, что аж неинтересно.
А где цветочки ОМОНу, где романтика?
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06.10.2020 11:55 Відповісти
Да вообще скукота: где выстрелы в живот протестующим, изнасилование в СИЗО женщин и мужчин дубинкой в зад и благодарственные поцелуйчики и цвети ОМОНу за это - скучные они ...
P.s. хочется напомнить кстати в этом случае "майдан Русланы" - они там тоже танцюлькали ... Я еще тогда сказал: или валите сами или валите власть - остальное х-ня ...
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06.10.2020 12:38 Відповісти
Кыыргызы просто молодцы!
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06.10.2020 12:03 Відповісти
Вот так надо протестовать, быстро и эффективно, а белорусы могли бы все сделать в первые три дня, но зассали дав время усатому таракану адаптироватся и закрепится. Теперь там светит КНДР.
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06.10.2020 12:10 Відповісти
А киргизы оказались мудрее беларусов. Удачи им ДО ПОБЕДНОГО РЕЗУЛЬТАТА!
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06.10.2020 12:14 Відповісти
экспресс версия всегда лучше. и экономически и политически. Тут и нам нужно у них учиться.
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06.10.2020 12:18 Відповісти
Снаряды ложатся все ближе.
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06.10.2020 12:21 Відповісти
путин президент бункера
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06.10.2020 12:22 Відповісти
Ага! А НАТОвскую базу кто из Киргизии выгнал. Вот как раз сейчас пророссийские и взяли власть в свои руки. Друг Путина, Алмазбек, приговорённый на 11 лет уже на свободе. А неделю назад действующий президент к Путину приезжал, уехал недовольный.
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06.10.2020 12:26 Відповісти
Просто у Киргизов есть два народа, говорящих на одном языке. Южане извечно враждуют с северянами. Им бы разделиться по хорошему как Чехи со Словаками, а не ревностно следить за тем чей клан должен быть у власти.
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06.10.2020 12:20 Відповісти
"восток дело тонкое..." но пендель животворящий ,власть имущим ,нужно прописывать регулярно!
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06.10.2020 13:11 Відповісти
От совка - цветная революция.
К совку - ??
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06.10.2020 13:16 Відповісти
"В результате попыток разгона манифестантов милицией с применением водометов, слезоточивого газа и светошумовых гранат пострадали уже более 100 человек, большинство из них силовики."- необережне поводження зі спецзасобами.
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06.10.2020 13:35 Відповісти
Цікаво, що думають білоруси з цього приводу? Як їм тепер?
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06.10.2020 14:54 Відповісти
 
 