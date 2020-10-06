Парламентські вибори в Киргизстані визнані недійсними. ЦВК обговорює питання про саморозпуск

Центральна виборча комісія Киргизстану визнала недійсними парламентські вибори, які призвели до масових протестів у країні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Факти", про це заявила член ЦВК Гульнара Джурабаєва.

Також вона зазначила, що ЦВК обговорює питання про саморозпуск.

"Я вважаю, що цією виборчою кампанією ми дискредитували себе, і тому найкращим і правильним в цьому випадку буде рішення про дострокове складення повноважень", - заявила Гульнара Джурабаєва.

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Сутички в Бішкеку розпочалися в понеділок після оголошення попередніх підсумків виборів до парламенту Киргизстану. Відразу кілька опозиційних партій заявили, що не визнають результати виборів через масові порушення і фальсифікації у ході виборчого процесу. Демонстранти вийшли на мітинг з вимогою скасувати результати голосування та оголосити повторні вибори.

У результаті спроб розгону маніфестантів міліцією із застосуванням водометів, сльозогінного газу і світлошумових гранат постраждали вже понад 100 осіб, більшість із них силовики.

Президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков у вівторок проведе зустріч з лідерами політичних партій, які брали участь у парламентських виборах.

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