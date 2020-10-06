Зеленський про активи Коломойського в США: Цим займаються правоохоронці України і Сполучених Штатів
Президент України Володимир Зеленський зазначає, що йому відомо тільки про факт проведення розслідувань правоохоронцями України та США щодо можливого привласнення бізнесменом Ігорем Коломойським коштів ПриватБанку і відмивання їх за рахунок придбання активів у США.
"Якщо чесно, я не знаю, за які кошти, що і в яких країнах купувала ця людина. Ми це бачимо й читаємо лише у ЗМІ. Сьогодні ПриватБанк є державним банком. У нього прекрасний прибуток, він один з найкращих банків в Україні, підтримує стабільність банківської системи. І цим я задоволений. Щодо розслідування цих справ я знаю, що правоохоронці займаються цим і в Україні, і у США. Чи обмінюються вони інформацією на правоохоронному рівні? Думаю, так, але мені це не відомо", - сказав він в інтерв'ю європейському виданню Politico Europe, яке опубліковано на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.
Як повідомлялося, Мін'юст США 6 серпня подав два цивільні позови до Окружного суду Південного округу Флориди про конфіскацію майна, стверджуючи, що комерційна нерухомість в Луїсвіллі (штат Кентуккі) і Далласі (штат Техас) була придбана з використанням незаконно привласнених з ПриватБанку коштів і підлягає конфіскації на підставі про порушення федерального законодавства про відмивання грошей.
Згідно з документом, ексвласники ПриватБанку Коломойський і Геннадій Боголюбов звинувачуються у відмиванні частини доходів з використанням низки банківських рахунків підставних компаній, перш за все, в кіпрському відділенні ПриватБанку, до того як вони перевели кошти в США для купівлі там активів. Як стверджується в позові, позики рідко виплачувалися, крім як через нові позики.
Коломойський спростував звинувачення Міністерства юстиції США в незаконному привласненні і відмиванні коштів банку і вказав, що всі інвестиції в США зроблені за рахунок коштів, отриманих з власного бізнесу.
17 серпня директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник заявив про наявність меморандуму про співпрацю з Федеральним бюро розслідувань США (ФБР, FBI) у справі ПриватБанку, яка пов'язана з бізнесменом Коломойського.
"Єдине, що я можу розголосити - це те, що у нас давно підписаний меморандум про співпрацю з FBI. Окремі люди дуже хотіли його почитати, навіть цілий позов був з цього приводу в Окружному адміністративному суді Києва, де просили нас показати цей меморандум такої собі громадської організації. Але це рішення не набуло чинності", - повідомив він на брифінгу за звітом про діяльність НАБУ за I півріччя 2020 року.
Він зауважив, що у справі ПриватБанку є тривале співробітництво з США, але на розкриття інформації повноважень у нього немає.
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23.09.2020 г.
18.09.2020 г. Канцлерский суд (Court of Chancery) штата Делавер в рамках рассмотрения иска "Приват-Банка" (2019-0377) к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, Мордехаю Корфу, Хаиму Шошету, Уриэлю Лейбергу и других пока не установленных лиц, по обвинению в мошенничестве с целью завладения активами в США стоимостью в 674.533 миллионов долларов путем присвоения и легализации поступлений от корпоративных кредитов, выданных «ПриватБанком» в период, когда он был подконтролен его прежним собственникам,
провел заседание в рамках обычного судопроизводства. На данном заседании было оглашено решение об отказе ходатайства Кабинета Министров Украины о вхождении в судебный процесс, как ненадлежаще поданное и не относящееся к сути рассмотрения дела.
* Наш комментарий.
За всем тим явно видны отчаянные попытки Зеленского притормозить рассмотрение этого вопроса в последней ключевой стадии. Одним из вариантов этого - отказ от юридического сопровождения группой юристов Abrams Bayliss LLP (Делавэр, США) и ***** Emanuel Urquhart&Sullivan LLP(международная), представляющей в данном суде интересы "Приват-Банка".
Это конечно сложнее и стремнее, чем просто ездить по районным центрам.
Зате йому відомо, які справи політичного переслідування Порошенка в Україні відкриваються...
Ну-ну.
https://timeze2019.blogspot.com/2020/10/01102020.html Врет и манипулирует
За 1 октября 2020 года Зеленский соврал 3 раза.
"... жесткие карантинные меры сбили полностью первую волну. Мы были на душу населения почти самыми лучшими в Европе. Просто самыми лучшими"
Со времени введения карантина наблюдается беспрерывный рост рост количества заболевших, который уже превысил уровень 4000 в день. Реальные действий Зеленского по борьбе с эпидемией и его команды были просто провальными.
см. по теме
2020-07-31 Мы предупредили https://timeze2019.blogspot.com/2020/07/blog-post_31.html
2020-07-24 Второй тест на выздоровление, или они опасны для нашего здоровья
https://timeze2019.blogspot.com/2020/07/blog-post_24.html
"Многие страны будут работать над уничтожением атомной энергетики в Украине, а мы ее будем наоборот защищать "
За время правления Зеленского доля энергогенерации (самой дешевой из всех) АЭС в Украине упала до уровня 43% и продолжает падать. Из прибыльного и стабильно работающего предприятия "Энергоатом" превратился в убыточное.
"...Дубненский, Острожский замки и Таракановский форт отреставрируют в рамках проекта "Большая реставрация" "
Такой программы не существует вообще. Это просто выдумка Зеленского.
Манипуляции
Ни разу не упомянуты колоссальные пожары на Луганщине и человеческие жертвы среди мирного населения и военных.
https://timeze2019.blogspot.com/2020/10/04102020.html Врет и манипулирует
Ермак "Власти не растратили все деньги из фонда COVID-19 на строительство дорог ..."
Вы не растратили ВСЕ деньги из фонда COVID-19.
Вы потратили 77% денег из фонда на борьбу с эпидемией на расходы не имеющие никакого отношения к эпидемии.
С момента создания по момент фактического исчерпания средств в т.н. бюджетном "Фонде борьбы с COVID-19" непосредственно на мероприятия по борьбе с COVID-19 было выделено 10,894 млрд. грн.
В этот же период на программу строительства дорог было выделено 36.677 млрд грн.
Ермак "...и государство абсолютно контролирует ситуацию, в том числе и с финансовой точки зрения"
Отсутствие законодательно необходимых тендерных процедур на бюджетные расходы, завышение цен на 62,5% на проведение работ называется коррупцией и хищениями. И контролировать это могут лишь причастные к этой коррупции и хищениям
Из запланированных 6,5 тысяч километров строительства дорог (на которое из "Фонда борьбы с COVID-19" перераспределено 34,89 млрд. гривен) на нынешнее время в стадии "первичной готовности" находится 984 км дорог на что потрачено 5 281 809 230 гривен. Из этой суммы только 893.665 млн. гривен проходит по проведенным государственным тендерам на строительство дорог, остальное числится расходами на "підтриманні належного стану доріг державного значення".
Средняя тендерная цена 1 км дороги в 2020 году составляла 234 млн. грн. Для сравнения - средняя тендерная цена 1 км дороги в 2019 году составляла 144 млн. грн
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html Хроника одного президента
05.10.2020 г.
После саммита в ЕС, 6-7 октября Зеленский посетит Великобританию. Визит не планировался, но будет осуществлен по настоятельному требованию правительства Великобритании. (???)
Общая задолженность по зарплате медицинских работников государственной сферы на 01.10.2020 составляет 896 млн. гривен.
Березовский хвастал, что может сделать президентом табуретку.
Беня с медведчуком сделали президентом лапшерезку.
https://twitter.com/chastime Голоc Амepики
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«Шкодуємо, що досі немає кримінального переслідування у справі Приватбанку стосовно шахрайства на понад $5 мільярдів», - Жозеп Борель.
В ЄС щораз більше гострих запитань до Зеленського.
https://ukrainian.voanews.com/a/ukraine-eu-reforms-zelensky/5610509.html
І після цього воно щось белькоче про правові засади, боротьбу з корупцією та олігархами та вектором до ЄС?
Так что в Украине по активам Коломойского можно ничего не ждать.
Аніматор для дорослих. Для чого президент України повернувся на сцену та поїхав на гастролі?
Зализали. Як Зеленський все більше стає схожим на Брежнєва.
Ще один "проффесор"? Шостого президента підозрюють, що його диплом про вищу освіту - фальшивий.https://www.youtube.com/watch?v=MWwL_j_n-UM Дивіться у програмі "Стоп реванш".
Каким боком Приватбанк к гражданам Израиля?
Посадят обязательно, если докажут. Есть проблема у обвинителей с его тройным (точнее 5-кратным) гражданством. Как гражданин Израиля он не владелец Приватбанка а инвестор. Если деньги украдены, значит виновато руководство банка, а Беня белый и пушистый.
дурачком прикинулся. еще б сказал, "а кто это такой коломойский"
Голоc Амepики
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https://twitter.com/chastime
@chastime
«Шкодуємо, що досі немає кримінального переслідування у справі Приватбанку стосовно шахрайства на понад $5 мільярдів», - Жозеп Борель.