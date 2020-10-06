Зеленський про активи Коломойського в США: Цим займаються правоохоронці України і Сполучених Штатів

Президент України Володимир Зеленський зазначає, що йому відомо тільки про факт проведення розслідувань правоохоронцями України та США щодо можливого привласнення бізнесменом Ігорем Коломойським коштів ПриватБанку і відмивання їх за рахунок придбання активів у США.

"Якщо чесно, я не знаю, за які кошти, що і в яких країнах купувала ця людина. Ми це бачимо й читаємо лише у ЗМІ. Сьогодні ПриватБанк є державним банком. У нього прекрасний прибуток, він один з найкращих банків в Україні, підтримує стабільність банківської системи. І цим я задоволений. Щодо розслідування цих справ я знаю, що правоохоронці займаються цим і в Україні, і у США. Чи обмінюються вони інформацією на правоохоронному рівні? Думаю, так, але мені це не відомо", - сказав він в інтерв'ю європейському виданню Politico Europe, яке опубліковано на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомлялося, Мін'юст США 6 серпня подав два цивільні позови до Окружного суду Південного округу Флориди про конфіскацію майна, стверджуючи, що комерційна нерухомість в Луїсвіллі (штат Кентуккі) і Далласі (штат Техас) була придбана з використанням незаконно привласнених з ПриватБанку коштів і підлягає конфіскації на підставі про порушення федерального законодавства про відмивання грошей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦПК про зустріч із главою дипломатії ЄС Боррелем: Він шокований сумою в $5 млрд, яку Коломойський вивів із "Приватбанку", і очікує на розслідування

Згідно з документом, ексвласники ПриватБанку Коломойський і Геннадій Боголюбов звинувачуються у відмиванні частини доходів з використанням низки банківських рахунків підставних компаній, перш за все, в кіпрському відділенні ПриватБанку, до того як вони перевели кошти в США для купівлі там активів. Як стверджується в позові, позики рідко виплачувалися, крім як через нові позики.

Коломойський спростував звинувачення Міністерства юстиції США в незаконному привласненні і відмиванні коштів банку і вказав, що всі інвестиції в США зроблені за рахунок коштів, отриманих з власного бізнесу.

17 серпня директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник заявив про наявність меморандуму про співпрацю з Федеральним бюро розслідувань США (ФБР, FBI) ​​у справі ПриватБанку, яка пов'язана з бізнесменом Коломойського.

"Єдине, що я можу розголосити - це те, що у нас давно підписаний меморандум про співпрацю з FBI. Окремі люди дуже хотіли його почитати, навіть цілий позов був з цього приводу в Окружному адміністративному суді Києва, де просили нас показати цей меморандум такої собі громадської організації. Але це рішення не набуло чинності", - повідомив він на брифінгу за звітом про діяльність НАБУ за I півріччя 2020 року.

Він зауважив, що у справі ПриватБанку є тривале співробітництво з США, але на розкриття інформації повноважень у нього немає.