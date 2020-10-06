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Зеленський про активи Коломойського в США: Цим займаються правоохоронці України і Сполучених Штатів

Зеленський про активи Коломойського в США: Цим займаються правоохоронці України і Сполучених Штатів

Президент України Володимир Зеленський зазначає, що йому відомо тільки про факт проведення розслідувань правоохоронцями України та США щодо можливого привласнення бізнесменом Ігорем Коломойським коштів ПриватБанку і відмивання їх за рахунок придбання активів у США.

"Якщо чесно, я не знаю, за які кошти, що і в яких країнах купувала ця людина. Ми це бачимо й читаємо лише у ЗМІ. Сьогодні ПриватБанк є державним банком. У нього прекрасний прибуток, він один з найкращих банків в Україні, підтримує стабільність банківської системи. І цим я задоволений. Щодо розслідування цих справ я знаю, що правоохоронці займаються цим і в Україні, і у США. Чи обмінюються вони інформацією на правоохоронному рівні? Думаю, так, але мені це не відомо", - сказав він в інтерв'ю європейському виданню Politico Europe, яке опубліковано на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомлялося, Мін'юст США 6 серпня подав два цивільні позови до Окружного суду Південного округу Флориди про конфіскацію майна, стверджуючи, що комерційна нерухомість в Луїсвіллі (штат Кентуккі) і Далласі (штат Техас) була придбана з використанням незаконно привласнених з ПриватБанку коштів і підлягає конфіскації на підставі про порушення федерального законодавства про відмивання грошей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦПК про зустріч із главою дипломатії ЄС Боррелем: Він шокований сумою в $5 млрд, яку Коломойський вивів із "Приватбанку", і очікує на розслідування

Згідно з документом, ексвласники ПриватБанку Коломойський і Геннадій Боголюбов звинувачуються у відмиванні частини доходів з використанням низки банківських рахунків підставних компаній, перш за все, в кіпрському відділенні ПриватБанку, до того як вони перевели кошти в США для купівлі там активів. Як стверджується в позові, позики рідко виплачувалися, крім як через нові позики.

Коломойський спростував звинувачення Міністерства юстиції США в незаконному привласненні і відмиванні коштів банку і вказав, що всі інвестиції в США зроблені за рахунок коштів, отриманих з власного бізнесу.

17 серпня директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник заявив про наявність меморандуму про співпрацю з Федеральним бюро розслідувань США (ФБР, FBI) ​​у справі ПриватБанку, яка пов'язана з бізнесменом Коломойського.

"Єдине, що я можу розголосити - це те, що у нас давно підписаний меморандум про співпрацю з FBI. Окремі люди дуже хотіли його почитати, навіть цілий позов був з цього приводу в Окружному адміністративному суді Києва, де просили нас показати цей меморандум такої собі громадської організації. Але це рішення не набуло чинності", - повідомив він на брифінгу за звітом про діяльність НАБУ за I півріччя 2020 року.

Він зауважив, що у справі ПриватБанку є тривале співробітництво з США, але на розкриття інформації повноважень у нього немає.

Автор: 

Зеленський Володимир (24409) Коломойський Ігор (3126) США (23465) Приватбанк (2438)


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Топ коментарі
+28
Этим занимаются правоохранители Украины Кумедно.
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06.10.2020 11:58 Відповісти
+23
Там і твої вуха стирчать. Готуйся.
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06.10.2020 12:03 Відповісти
+14
А скільки дєрьма вилили на Порошенка за націоналізацію приватбанка.Зараз ЗЄ даволєн,що приват дає прибуток.Ну і мразь.
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06.10.2020 12:02 Відповісти
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Этим занимаются правоохранители Украины Кумедно.
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06.10.2020 11:58 Відповісти
Питання--А вони є *правоохоронні* органи??))))
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06.10.2020 12:02 Відповісти
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_5.html Хроника заседаний Канцлерского Суда штата Делавэр. Дело "Приватбанк против Коломойского и К

23.09.2020 г.

18.09.2020 г. Канцлерский суд (Court of Chancery) штата Делавер в рамках рассмотрения иска "Приват-Банка" (2019-0377) к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, Мордехаю Корфу, Хаиму Шошету, Уриэлю Лейбергу и других пока не установленных лиц, по обвинению в мошенничестве с целью завладения активами в США стоимостью в 674.533 миллионов долларов путем присвоения и легализации поступлений от корпоративных кредитов, выданных «ПриватБанком» в период, когда он был подконтролен его прежним собственникам,

провел заседание в рамках обычного судопроизводства. На данном заседании было оглашено решение об отказе ходатайства Кабинета Министров Украины о вхождении в судебный процесс, как ненадлежаще поданное и не относящееся к сути рассмотрения дела.
* Наш комментарий.
За всем тим явно видны отчаянные попытки Зеленского притормозить рассмотрение этого вопроса в последней ключевой стадии. Одним из вариантов этого - отказ от юридического сопровождения группой юристов Abrams Bayliss LLP (Делавэр, США) и ***** Emanuel Urquhart&Sullivan LLP(международная), представляющей в данном суде интересы "Приват-Банка".
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06.10.2020 12:06 Відповісти
вы невнимательно прочитали: "...правоохранители занимаются этим и в Украине, и в США..." - кто сказал, что тут вообще речь идет об украинских правоохранителях?)))
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06.10.2020 12:10 Відповісти
Рюкзаков - это моща. Сейчас он нарасследует, а потом они вдвоем с Бубочкой кумендну презенташку с "брихвингом" организуют. И окажется, что это все атошники и волонтеры хотели бедного Беню подставить, подсунув ему награбленное у бедных донецких ополченцев бабло.
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06.10.2020 12:12 Відповісти
А список вітчизняних правоохоронців, що цим займаються - великий?
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06.10.2020 11:59 Відповісти
ребята, я не в курсе
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06.10.2020 12:01 Відповісти
А скільки дєрьма вилили на Порошенка за націоналізацію приватбанка.Зараз ЗЄ даволєн,що приват дає прибуток.Ну і мразь.
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06.10.2020 12:02 Відповісти
Тому оцінювати треба не за дії, а за наслідки від дій !!)))
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06.10.2020 12:05 Відповісти
тупая отмазка зерыгов)тем более, что беня все из него выгреб в зелины офшоры и все об этом знают - уже и вопросики конкретные пошли... В общем зебилы выбрали первого президента Украины, который сядет в американскую тюрьму, но на то вы и дебилы)
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06.10.2020 12:29 Відповісти
Там і твої вуха стирчать. Готуйся.
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06.10.2020 12:03 Відповісти
А він не знає !!))
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06.10.2020 12:06 Відповісти
А що може знати блазень?? Лише те що написано в сценаріі !!)))
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06.10.2020 12:04 Відповісти
Пора бы уже поинтересоваться. Тем более это связано с международными отношениями - прямая обязанность президента.
Это конечно сложнее и стремнее, чем просто ездить по районным центрам.
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06.10.2020 12:06 Відповісти
Умеет дурака включать... А сам ни при чем?!!
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06.10.2020 12:06 Відповісти
Зеленский об активах Коломойского в США: Этим занимаются правоохранители Украины / СБУ-личная охрана Коломойского: СБУ требует от Приватбанка согласовывать иностранные иски против Коломойского/СБУ выступила против открытия рынка электроэнергии. Бывший юрист "Квартала" Баканов выступил против закона который не устраивает Коломойского./ СБУ начала щемить крупнейшее иностранное предприятие, с которым конкурирует Коломойский .На "АрселорМиттал" открыли уголовное дело. /МВД. «Избрание Зеленского - это общая моя победа с Аваковым», - Коломойский. /Коломойский не сомневается, что Аваков останется главой МВД. / ГПУ.Венедиктова разберется с радикалами, Порошенко, - Портнов. Что такое Портнов: По словам Коломойского, Портнов живет в Израиле. Они поддерживают дружеские отношения и часто общаются./ Недавно назначенного заместителя Венедиктовой Любовича считают человеком, близким к главе Днепропетровского облсовета Олийныку, связанному с Коломойским .
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06.10.2020 12:10 Відповісти
Вова ответь на простой вопрос, если США затребудю выдачу грав-рейдера Бени, что ты будешь делать? Сдашь коломойшу или продолжишь сливать Украину?
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06.10.2020 12:11 Відповісти
Зачем задавать вопросы на которые Вы сами знаете ответ?
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06.10.2020 16:07 Відповісти
Моя хата с краю, я ничего не знаю. Блазень коломойского.
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06.10.2020 12:12 Відповісти
я не знаю, за какие средства, что и в каких странах покупал этот человекИсточник: https://censor.net/ru/n3223136
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06.10.2020 12:14 Відповісти
Ліцемер Брехло - віслюк в омані
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06.10.2020 12:15 Відповісти
Зіграв дурника.
Зате йому відомо, які справи політичного переслідування Порошенка в Україні відкриваються...
Ну-ну.
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06.10.2020 12:15 Відповісти
Подумаешь украл $5 млрд. у Украины. Интересоваться такими мелочами.
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06.10.2020 12:16 Відповісти
"этот человек" следал из тебя, шута горохового, преЗЕдента... Так что, мог бы фамилию назвать своим лучшим бархатным войсом=)
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06.10.2020 12:18 Відповісти
этот человек... зебильо, вы представляете ,куда "земогущий" вас закинет, если беню-благодетеля уже по имени не называет
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06.10.2020 12:22 Відповісти
tZE
https://timeze2019.blogspot.com/2020/10/01102020.html Врет и манипулирует

Зеленський про активи Коломойського в США: Цим займаються правоохоронці України і Сполучених Штатів - Цензор.НЕТ 604

За 1 октября 2020 года Зеленский соврал 3 раза.
"... жесткие карантинные меры сбили полностью первую волну. Мы были на душу населения почти самыми лучшими в Европе. Просто самыми лучшими"
Со времени введения карантина наблюдается беспрерывный рост рост количества заболевших, который уже превысил уровень 4000 в день. Реальные действий Зеленского по борьбе с эпидемией и его команды были просто провальными.
см. по теме
2020-07-31 Мы предупредили https://timeze2019.blogspot.com/2020/07/blog-post_31.html
2020-07-24 Второй тест на выздоровление, или они опасны для нашего здоровья
https://timeze2019.blogspot.com/2020/07/blog-post_24.html
"Многие страны будут работать над уничтожением атомной энергетики в Украине, а мы ее будем наоборот защищать "
За время правления Зеленского доля энергогенерации (самой дешевой из всех) АЭС в Украине упала до уровня 43% и продолжает падать. Из прибыльного и стабильно работающего предприятия "Энергоатом" превратился в убыточное.
"...Дубненский, Острожский замки и Таракановский форт отреставрируют в рамках проекта "Большая реставрация" "
Такой программы не существует вообще. Это просто выдумка Зеленского.

Манипуляции
Ни разу не упомянуты колоссальные пожары на Луганщине и человеческие жертвы среди мирного населения и военных.
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06.10.2020 12:28 Відповісти
tZE
https://timeze2019.blogspot.com/2020/10/04102020.html Врет и манипулирует

Зеленський про активи Коломойського в США: Цим займаються правоохоронці України і Сполучених Штатів - Цензор.НЕТ 7582

Ермак "Власти не растратили все деньги из фонда COVID-19 на строительство дорог ..."
Вы не растратили ВСЕ деньги из фонда COVID-19.
Вы потратили 77% денег из фонда на борьбу с эпидемией на расходы не имеющие никакого отношения к эпидемии.
С момента создания по момент фактического исчерпания средств в т.н. бюджетном "Фонде борьбы с COVID-19" непосредственно на мероприятия по борьбе с COVID-19 было выделено 10,894 млрд. грн.
В этот же период на программу строительства дорог было выделено 36.677 млрд грн.
Ермак "...и государство абсолютно контролирует ситуацию, в том числе и с финансовой точки зрения"
Отсутствие законодательно необходимых тендерных процедур на бюджетные расходы, завышение цен на 62,5% на проведение работ называется коррупцией и хищениями. И контролировать это могут лишь причастные к этой коррупции и хищениям
Из запланированных 6,5 тысяч километров строительства дорог (на которое из "Фонда борьбы с COVID-19" перераспределено 34,89 млрд. гривен) на нынешнее время в стадии "первичной готовности" находится 984 км дорог на что потрачено 5 281 809 230 гривен. Из этой суммы только 893.665 млн. гривен проходит по проведенным государственным тендерам на строительство дорог, остальное числится расходами на "підтриманні належного стану доріг державного значення".
Средняя тендерная цена 1 км дороги в 2020 году составляла 234 млн. грн. Для сравнения - средняя тендерная цена 1 км дороги в 2019 году составляла 144 млн. грн
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06.10.2020 12:30 Відповісти
tZE
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html Хроника одного президента

05.10.2020 г.

После саммита в ЕС, 6-7 октября Зеленский посетит Великобританию. Визит не планировался, но будет осуществлен по настоятельному требованию правительства Великобритании. (???)

Общая задолженность по зарплате медицинских работников государственной сферы на 01.10.2020 составляет 896 млн. гривен.
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06.10.2020 12:32 Відповісти
https://twitter.com/chastime
Березовский хвастал, что может сделать президентом табуретку.
Беня с медведчуком сделали президентом лапшерезку.

https://twitter.com/chastime Голоc Амepики
https://twitter.com/chastime @chastime

«Шкодуємо, що досі немає кримінального переслідування у справі Приватбанку стосовно шахрайства на понад $5 мільярдів», - Жозеп Борель.

В ЄС щораз більше гострих запитань до Зеленського.

https://ukrainian.voanews.com/a/ukraine-eu-reforms-zelensky/5610509.html
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06.10.2020 12:36 Відповісти
...правда для Березовского эта самоуверенность вышла боком...
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06.10.2020 12:54 Відповісти
Табуретка его и грохнула или он об неё грохнулся 😂
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06.10.2020 13:00 Відповісти
Чуєш, недолуге, а що там про преференції компаніям Бєні від цього КМУ, від КМУ самокатчика? І все те при твоєму царюванні! А де робота правоохоронців США та України стосовно цього "поважного бізнесмена" в Україні??? Чи тоді в тебе та у всієї "СН" різко впаде достаток? Де всі ті "патріоти", що верещали про збагачення "папєрєднікафф" у 800 разів? Де щоденний огляд ціни борщового набору від "Г+Г", де рішення всіх тих питань, про які це дрібне чмо репетувало на стадіоні так, що аж зі своїх підгузків вистрибувало? І нагадайте-но мені: до чийого карману пішло більш, ніж половина коштів з фонду боротьби з вірусом? Я вже мовчу про ганебну історію зі звинуваченням РІфа та дівчат!
І після цього воно щось белькоче про правові засади, боротьбу з корупцією та олігархами та вектором до ЄС?
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06.10.2020 12:41 Відповісти
Тада. Те самые украинские правоохранители, которых слуга Коломойского ЗЕ решил подчинить себе.

Так что в Украине по активам Коломойского можно ничего не ждать.
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06.10.2020 13:00 Відповісти
Зализали. Як Зеленський все більше стає схожим на Брежнєва - "Стоп реванш"
Аніматор для дорослих. Для чого президент України повернувся на сцену та поїхав на гастролі?
Зализали. Як Зеленський все більше стає схожим на Брежнєва.
Ще один "проффесор"? Шостого президента підозрюють, що його диплом про вищу освіту - фальшивий.https://www.youtube.com/watch?v=MWwL_j_n-UM Дивіться у програмі "Стоп реванш".
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06.10.2020 13:01 Відповісти
а конец неприкосновенности так близок
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06.10.2020 13:04 Відповісти
В США он покупал как гражданин Израиля.
Каким боком Приватбанк к гражданам Израиля?
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06.10.2020 13:14 Відповісти
Покупал за украденньіе через Приват деньги.
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06.10.2020 13:42 Відповісти
В США похрен чей ты гражданин , украл садись в тюрьму . Надеюсь скоро беня будет петушарить клоуна в одной камере
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06.10.2020 13:51 Відповісти
Кроме Бени все "За" !
Посадят обязательно, если докажут. Есть проблема у обвинителей с его тройным (точнее 5-кратным) гражданством. Как гражданин Израиля он не владелец Приватбанка а инвестор. Если деньги украдены, значит виновато руководство банка, а Беня белый и пушистый.
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06.10.2020 14:32 Відповісти
отморозился, типа не в курсе, неизвестно, бла-бла-бла.
дурачком прикинулся. еще б сказал, "а кто это такой коломойский"
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06.10.2020 14:17 Відповісти
https://twitter.com/chastime

Голоc Амepики


https://twitter.com/chastime
https://twitter.com/chastime

@chastime


«Шкодуємо, що досі немає кримінального переслідування у справі Приватбанку стосовно шахрайства на понад $5 мільярдів», - Жозеп Борель.
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06.10.2020 14:36 Відповісти
всё верно.
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07.10.2020 03:29 Відповісти
 
 