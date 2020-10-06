Міноборони планує закупити до 48 ударно-розвідувальних дронів Bayraktar, - глава "Укрспецекспорту" Ноздря

Згідно з концепцією розвитку Збройних сил України, Міноборони планує придбання від 6 до 12 турецьких комплексів Bayraktar TB2, кожен з яких має 3-4 ударно-розвідувальні безпілотники.

Про це в інтерв'ю LB.ua розповів генеральний директор компанії "Укрспецекспорт" Вадим Ноздря, передає Цензор.НЕТ.

"Нас цікавить розвиток виробництва ударних безпілотних авіаційних комплексів Bayraktar TB2, оскільки Міноборони України, згідно з Візією розвитку ЗСУ, планує закупити від 6 до 12 таких ударних комплексів найближчим часом, а до комплексу входять чотири безпілотники та одна базова станція. Отже, Україна планує отримати 48 безпілотників, які Міноборони планує поставити на озброєння в ЗСУ", - сказав Ноздря.

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За його словами, великовузлова збірка таких комплексів планується на території України в межах спільного виробництва.

"При цьому вартість кожного комплексу у такому разі зменшиться на 35%. У тому числі з урахуванням імпортних комплектуючих, які й сама Туреччина закуповує. Наразі триває вибір місця для локалізації такого виробництва", - уточнив Ноздря.

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Нагадаємо, угоду про закупівлю Україною турецьких оперативно-тактичних безпілотних комплексів Bayraktar TB2 виробництва компанії Baykar Makina було підписано в листопаді 2018 року (контракт на придбання шести БПЛА і трьох станцій управління на суму $70 млн уклали в січня 2019 року). У березні 2019 року перші комплекси прибули в Україну і були вперше випробувані.

На цей момент комплекси Bayraktar TB2 активно використовуються Азербайджаном проти Вірменії в Нагірному Карабасі. Про результат їхнього застосування можна прочитати в статті головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова "Аналітика війни в Карабасі під кінець 5 жовтня".