Міноборони планує закупити до 48 ударно-розвідувальних дронів Bayraktar, - глава "Укрспецекспорту" Ноздря
Згідно з концепцією розвитку Збройних сил України, Міноборони планує придбання від 6 до 12 турецьких комплексів Bayraktar TB2, кожен з яких має 3-4 ударно-розвідувальні безпілотники.
Про це в інтерв'ю LB.ua розповів генеральний директор компанії "Укрспецекспорт" Вадим Ноздря, передає Цензор.НЕТ.
"Нас цікавить розвиток виробництва ударних безпілотних авіаційних комплексів Bayraktar TB2, оскільки Міноборони України, згідно з Візією розвитку ЗСУ, планує закупити від 6 до 12 таких ударних комплексів найближчим часом, а до комплексу входять чотири безпілотники та одна базова станція. Отже, Україна планує отримати 48 безпілотників, які Міноборони планує поставити на озброєння в ЗСУ", - сказав Ноздря.
За його словами, великовузлова збірка таких комплексів планується на території України в межах спільного виробництва.
"При цьому вартість кожного комплексу у такому разі зменшиться на 35%. У тому числі з урахуванням імпортних комплектуючих, які й сама Туреччина закуповує. Наразі триває вибір місця для локалізації такого виробництва", - уточнив Ноздря.
Нагадаємо, угоду про закупівлю Україною турецьких оперативно-тактичних безпілотних комплексів Bayraktar TB2 виробництва компанії Baykar Makina було підписано в листопаді 2018 року (контракт на придбання шести БПЛА і трьох станцій управління на суму $70 млн уклали в січня 2019 року). У березні 2019 року перші комплекси прибули в Україну і були вперше випробувані.
На цей момент комплекси Bayraktar TB2 активно використовуються Азербайджаном проти Вірменії в Нагірному Карабасі. Про результат їхнього застосування можна прочитати в статті головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова "Аналітика війни в Карабасі під кінець 5 жовтня".
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Для ефективного їх використання мають бути розроблені протоколи взаємодії і тактика застосування включаючи авіацію та артилерію.
Боюся що, діючому командуванню важко буде зрозуміти навіть нащо воно їм. Байрактари, як безпілотні бомбардувальники то, одне, а цілий комплекс то, зовсім інше. Саме собою напрошується питання створення окремої служби, яка співпрацює з іншими родами військ і підпорядковується вищому керівництву.
винищувачі https://en.wikipedia.org/wiki/JAS_39_Gripen JAS 39 Gripen
літаючі радари Saab 340
протитанкові системи Saab https://en.wikipedia.org/wiki/AT4 AT4 portable
І взялася виготовляти автомобілі, які стали приводом для жартів у всьому світі
Просрати можна швидко все і порізати на металобрухт. Ви знайдіть зараз станок, який здатен знімати соті міліметра. Потім знайдіть матеріали з яких має бути виготовлені деталі. Чого варте підключення майстерні до електромережі. А таких майстерень має бути багато аби була конкуренція і стимул. Потрібна державна система, яка не тільки дозволяє будь-кому реалізувати ідею, а й отримати винагороду за реалізоване.
В ******** умовах людям, які здатні таке робити легше виїхати в цивілізовану країну і там реалізуватися.