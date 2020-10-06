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Міноборони планує закупити до 48 ударно-розвідувальних дронів Bayraktar, - глава "Укрспецекспорту" Ноздря

Міноборони планує закупити до 48 ударно-розвідувальних дронів Bayraktar, - глава

Згідно з концепцією розвитку Збройних сил України, Міноборони планує придбання від 6 до 12 турецьких комплексів Bayraktar TB2, кожен з яких має 3-4 ударно-розвідувальні безпілотники.

Про це в інтерв'ю LB.ua розповів генеральний директор компанії "Укрспецекспорт" Вадим Ноздря, передає Цензор.НЕТ.

"Нас цікавить розвиток виробництва ударних безпілотних авіаційних комплексів Bayraktar TB2, оскільки Міноборони України, згідно з Візією розвитку ЗСУ, планує закупити від 6 до 12 таких ударних комплексів найближчим часом, а до комплексу входять чотири безпілотники та одна базова станція. Отже, Україна планує отримати 48 безпілотників, які Міноборони планує поставити на озброєння в ЗСУ", - сказав Ноздря.

Дивіться: Глава турецького оборонпрому Ісмаїл Демір рекламує удари дронів "Байрактар" по армії Асада. ВIДЕО

За його словами, великовузлова збірка таких комплексів планується на території України в межах спільного виробництва.

"При цьому вартість кожного комплексу у такому разі зменшиться на 35%. У тому числі з урахуванням імпортних комплектуючих, які й сама Туреччина закуповує. Наразі триває вибір місця для локалізації такого виробництва", - уточнив Ноздря.

Також читайте: Україна й Туреччина обговорюють питання спільної розробки і виробництва дронів Bayraktar, - посол Гюльдере

Нагадаємо, угоду про закупівлю Україною турецьких оперативно-тактичних безпілотних комплексів Bayraktar TB2 виробництва компанії Baykar Makina було підписано в листопаді 2018 року (контракт на придбання шести БПЛА і трьох станцій управління на суму $70 млн уклали в січня 2019 року). У березні 2019 року перші комплекси прибули в Україну і були вперше випробувані.

На цей момент комплекси Bayraktar TB2 активно використовуються Азербайджаном проти Вірменії в Нагірному Карабасі. Про результат їхнього застосування можна прочитати в статті головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова "Аналітика війни в Карабасі під кінець 5 жовтня".

Автор: 

оборона (4837) Туреччина (3629) ЗСУ (7680) дрони (4939)


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Топ коментарі
+21
любезный, не надо больше процедуры пропускать
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06.10.2020 12:13 Відповісти
+18
Но накосячит и не закупит.
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06.10.2020 12:11 Відповісти
+15
Хороша новина. В небі Карабаху Байрактари добре себе зарекомендували.
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06.10.2020 12:14 Відповісти
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Гарна річ Байрактари але, по одинці вони не діють, а тільки роєм разом з БПЛА-розвідниками до яких відносять, як дрони візуальної так і електронної розвідки, БПЛА-постановщики перешкод та хибних цілей, дрони-камікадзе і дрони наведення тощо. Крім того, разом з БПЛА взаємодіють і пілотовані апарати та ствольна з реактивною артилерії.
Для ефективного їх використання мають бути розроблені протоколи взаємодії і тактика застосування включаючи авіацію та артилерію.
Боюся що, діючому командуванню важко буде зрозуміти навіть нащо воно їм. Байрактари, як безпілотні бомбардувальники то, одне, а цілий комплекс то, зовсім інше. Саме собою напрошується питання створення окремої служби, яка співпрацює з іншими родами військ і підпорядковується вищому керівництву.
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06.10.2020 14:58 Відповісти
та вони цю службу вже ліквідували . тварюки
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06.10.2020 15:34 Відповісти
Для тих, хто питає: А куди дивляться Антонов і Южмаш? Хочу нагадати історію шведської фірми SAAB, яка виробляла:
винищувачі https://en.wikipedia.org/wiki/JAS_39_Gripen JAS 39 Gripen
Міноборони планує закупити до 48 ударно-розвідувальних дронів Bayraktar, - глава "Укрспецекспорту" Ноздря - Цензор.НЕТ 6688

літаючі радари Saab 340
Міноборони планує закупити до 48 ударно-розвідувальних дронів Bayraktar, - глава "Укрспецекспорту" Ноздря - Цензор.НЕТ 9462

протитанкові системи Saab https://en.wikipedia.org/wiki/AT4 AT4 portable
Міноборони планує закупити до 48 ударно-розвідувальних дронів Bayraktar, - глава "Укрспецекспорту" Ноздря - Цензор.НЕТ 2405

І взялася виготовляти автомобілі, які стали приводом для жартів у всьому світі
Міноборони планує закупити до 48 ударно-розвідувальних дронів Bayraktar, - глава "Укрспецекспорту" Ноздря - Цензор.НЕТ 7095 Міноборони планує закупити до 48 ударно-розвідувальних дронів Bayraktar, - глава "Укрспецекспорту" Ноздря - Цензор.НЕТ 4188Міноборони планує закупити до 48 ударно-розвідувальних дронів Bayraktar, - глава "Укрспецекспорту" Ноздря - Цензор.НЕТ 3629
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06.10.2020 15:18 Відповісти
Підозрюю що, навіть самі заттяті патріоти у Швеції не купують автомобілі SAAB
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06.10.2020 15:20 Відповісти
ти просто з глузду зьіхав кажучи таке про SAAB
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06.10.2020 15:36 Відповісти
Питання не в тому що, SAAB технічно поганий автомобіль. Він просто мав недолугий дизайн від гарних авіаконструкторів. До речі, після того, як SAAB років десять тому здихався автовиробництва на користь GM провідний дизейнер перейшов на Geely.
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06.10.2020 17:04 Відповісти
маємо 190 НИИ в Академии Наук.вони гов що мало фінансують науку на 0.5ставки роблять.так закажіть їм розробити ці дрони а не турецьких вчених і заводи виручають турецькі а самі на поле до пана польського.повна деградація.Сатану випускали і ксмічні а тепер хто на ослах тоді їздив в них все купують.Дебілізація за 30років.Танки ракети бмп 50% Академії розробляли при КПСС
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06.10.2020 17:02 Відповісти
Ну, допустимо що, старі пердуни знайдуть нових "очкариків", які за чверть ставки зроблять ляльку, хто їм просто ось так продасть комплектуючі? На Алі їх не купиш це, зовсім інші речі, які коштують відповідних коштів. Для самостійного виробництва в Україні має існувати науково-економічна база. Це створюється роками, а то й десятиліттями.
Просрати можна швидко все і порізати на металобрухт. Ви знайдіть зараз станок, який здатен знімати соті міліметра. Потім знайдіть матеріали з яких має бути виготовлені деталі. Чого варте підключення майстерні до електромережі. А таких майстерень має бути багато аби була конкуренція і стимул. Потрібна державна система, яка не тільки дозволяє будь-кому реалізувати ідею, а й отримати винагороду за реалізоване.
В ******** умовах людям, які здатні таке робити легше виїхати в цивілізовану країну і там реалізуватися.
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06.10.2020 17:14 Відповісти
Хоть что-то... Хотя, это какой-то позор... Страна производит турбины, двигатели, ракеты, АНы, а покупать хочет гораздо более простые изделия у турков. Вместо того, чтобы вкладывать в своих, предпочитают откат за чужое. Позор ПреЗеденту.
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07.10.2020 13:04 Відповісти
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