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Новини
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Кабмін вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо санкцій за видачу паспортів РФ на Донбасі

Кабмін вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо санкцій за видачу паспортів РФ на Донбасі

Міністрів України схвалив і вніс на розгляд Ради національної безпеки і оборони (РНБО) пропозиції щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів у зв'язку із систематичним здійсненням уповноваженими органами Росії видачі громадянам України паспортних документів.

"У зв'язку з триваючою збройною агресією Російської Федерації проти України, що призвела до порушення територіальної цілісності України, прав і свобод її громадян, тимчасової окупації частини території, численних людських жертв, реальних та потенційних загроз національним інтересам, національній безпеці та суверенітету України, а також систематичним здійсненням уповноваженими органами Російської Федерації видачі громадянам України паспортних документів, що порушує принципи та норми міжнародного права, відповідно до частини першої статті 5 закону України "Про санкції" схвалити та внести в місячний строк на розгляд Ради національної безпеки і оборони України пропозицію щодо застосування строком на три роки персональних спеціальних економічних та інших обмежувальний заходів (санкцій) до фізичних осіб за переліком згідно з додатком (для службового користування)", - йдеться у розпорядженні уряду №1165 від 23 вересня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Цим документом Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, Міністерству юстиції, Міністерству закордонних справ, Фонду державного майна, Державній податковій службі, Державній митній службі, адміністрації Державної прикордонної служби, Державній міграційній службі разом зі Службою безпеки, Національним банком та іншими державними органами відповідно до компетенції доручено забезпечити виконання рішення РНБО про застосування персональних санкцій, моніторинг стану виконання такого рішення та його ефективність.

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Крім того, Міністерству закордонних справ після набрання чинності рішенням РНБО про застосування санкцій необхідно поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, США та інших держав з метою розгляду ними питання щодо запровадження аналогічних обмежувальних заходів.

Автор: 

Кабмін (14163) паспорт (1161) росія (66175) санкції (12153) РНБО (2295) Донбас (22358)


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Топ коментарі
+6
Кабмин внес на рассмотрение СНБО предложения по санкциям за выдачу паспортов РФ на Донбассе - Цензор.НЕТ 7870
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06.10.2020 12:18 Відповісти
+3
Вовремя, наверно уже всем раздали. А как они там выборы хотели проводить, по каким паспортам?
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06.10.2020 12:16 Відповісти
+2
Это при Порохе была торговля на крови, теперь все кошерно...
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06.10.2020 13:16 Відповісти
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Правила форума Рада форумчан
Вовремя, наверно уже всем раздали. А как они там выборы хотели проводить, по каким паспортам?
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06.10.2020 12:16 Відповісти
Кабмин внес на рассмотрение СНБО предложения по санкциям за выдачу паспортов РФ на Донбассе - Цензор.НЕТ 7870
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06.10.2020 12:18 Відповісти
Кабмин внес на рассмотрение СНБО предложения по санкциям за выдачу паспортов РФ на Донбассе - Цензор.НЕТ 824
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06.10.2020 12:17 Відповісти
Ausweis таки..
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06.10.2020 12:19 Відповісти
Еще одну вышку на халяву дадут.
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06.10.2020 12:31 Відповісти
проснулись
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06.10.2020 12:43 Відповісти
Кабмін вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо санкцій за видачу паспортів РФ на Донбасі - Цензор.НЕТ 2219
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06.10.2020 13:00 Відповісти
Вот и премия...
Кабмін вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо санкцій за видачу паспортів РФ на Донбасі - Цензор.НЕТ 1401
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06.10.2020 13:18 Відповісти
Основной источник финансирования агрессора - нефть и нефтепродукты.
Самые действенные санкции - не покупать у них!
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06.10.2020 13:10 Відповісти
Это при Порохе была торговля на крови, теперь все кошерно...
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06.10.2020 13:16 Відповісти
а чому при Порошенко не було санкцій?
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06.10.2020 15:22 Відповісти
Откуда я знаю, у нас Президент Ермак теперь, его и спрашивай...
Кабмін вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо санкцій за видачу паспортів РФ на Донбасі - Цензор.НЕТ 7746
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06.10.2020 15:41 Відповісти
То, може заборонять в'їзд в Україну ***** з Сеченовим?
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06.10.2020 15:23 Відповісти
"...поручено обеспечить выполнение решения СНБО о применении персональных санкций..."
Персональных санкций - это персонально против каждой сволочи, получившей расийский паспорт?
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06.10.2020 16:30 Відповісти
 
 