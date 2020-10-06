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Новини Авіакатастрофа під Чугуєвом
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Авіакатастрофа під Чугуєвом: Зеленський нагородив медалями 27 військовослужбовців, 26 з них - посмертно

Авіакатастрофа під Чугуєвом: Зеленський нагородив медалями 27 військовослужбовців, 26 з них - посмертно
Фото: hups.mil.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський нагородив посмертно медаллю "За військову службу Україні" військовослужбовців, які загинули в катастрофі літака Ан-26 під Чугуєвом на Харківщині 25 вересня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в Указі президента №421/2020 від 6 жовтня, опублікованому на сайті ОП.

"За самовіддане служіння Українському народові, зразкове виконання військового обов’язку постановляю:

Нагородити медаллю "За військову службу Україні"

АНДРУЩЕНКА Дмитра Романовича (посмертно) — молодшого сержанта

БОЙКА Олександра Анатолійовича (посмертно) — солдата

БУЛІЯ Ростислава Володимировича (посмертно) — солдата

ВІЛЬХОВОГО Віталія Богдановича (посмертно) — солдата

ДОБРЕЛІО Дмитра Денисовича (посмертно) — капітана

ДОНЦЯ Дмитра Євгеновича (посмертно) — солдата

ДУДЛУ Артема Михайловича (посмертно) — солдата

ЗИБЮКА Костянтина Олеговича (посмертно) — солдата

ЗОЛОЧЕВСЬКОГО В’ячеслава Віталійовича— солдата

ІВАНОВА Євгенія Сергійовича (посмертно) — прапорщика

КИШЕНЮ Богдана Вячеславовича (посмертно) — майора

КЛЕВЦЯ Олександра Олександровича (посмертно) — солдата

КОЗАЧЕНКА Олега Михайловича (посмертно) — старшого лейтенанта

КОРЧОВСЬКОГО Романа Олександровича (посмертно) — старшого сержанта

МАТВІЙЧУКА Богдана Миколайовича (посмертно) — солдата

МИКИТЧЕНКА Миколая Анатолійовича (посмертно) — сержанта

МСУЯ Ашрафа Азізовича (посмертно) — старшого лейтенанта

ОЛАБІНА Володимира Вадимовича (посмертно) — солдата

ОСТАПЕНКА Олексія Георгійовича (посмертно) — капітана

ПОМЕРАНЦЕВА Андрія Андрійовича (посмертно) — солдата

РОСПОТНЮКА Андрія Юрійовича (посмертно) — солдата

СКОРОБОГАТЬКА Євгена Івановича (посмертно) — старшого солдата

СКОЧКОВА Олександра Ігоровича (посмертно) — солдата

СТУДІНСЬКОГО Дмитра Віталійовича (посмертно) — солдата

ХОМ’ЯЧУКА Максима Володимировича (посмертно) — солдата

ШЕРЕМЕТА Руслана Едуардовича (посмертно) — солдата

ШИРОЧУКА Олега Миколайовича (посмертно) — прапорщика.

Дивіться: У Харкові прощаються з курсантами та офіцерами, загиблими в катастрофі Ан-26. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ + ФОТОрепортаж

Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак із курсантами Харківського університету Повітряних сил ЗС України.

На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 25 осіб. Двох потерпілих госпіталізовано в медустанови, один із них помер у лікарні. На сайті вузу оприлюднили список загиблих.

Читайте також: У ЗСУ спростували "масові відрахування" із ХНУПС після авіакатастрофи під Чугуєвом: Жоден курсант не виявив бажання

Вижив і перебуває в лікарні В'ячеслав Золочевський - курсант 133-ї навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.

Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський. 26 вересня Зеленський прибув на місце авіакатастрофи на Харківщині, а також відвідав у лікарні курсанта Золочевського, який вижив в авіакатастрофі на Харківщині.

Раніше Кучер говорив про затримку з дозволом на посадку Ан-26. За його словами, пілот нібито отримав відповідь на прохання про посадку тільки через хвилину.

З'ясувалося, що в цей же час на посадку заходив ще один літак з курсантами. На цьому другому борту перебував син командувача ПС ЗСУ Дроздова.

Командування Повітряних сил звинувачує Кучера в брехні і маніпуляціях. Згідно з візуалізацією, опублікованою ЗС, першим повинен був сісти саме борт, на якому був син командувача ПС ЗСУ Дроздова.

Автор: 

авіакатастрофа (1101) Зеленський Володимир (24409) нагорода (1280) наказ (445) Харківщина (6054)


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Топ коментарі
+9
Піар на крові.
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06.10.2020 12:38 Відповісти
+9
А Воин, который умирал 3 дня под открытым небом , потому что гавнокомандующий запретил его спасать Ярослав Журавель , по мнению преЗэдента, не достоин награды! Вовик - ты Лицемер !
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06.10.2020 12:47 Відповісти
+3
Обычная процедура в таких случаях.Это и не хорошо и не плохо. Так принято, вот и всё...
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06.10.2020 12:44 Відповісти
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Піар на крові.
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06.10.2020 12:38 Відповісти
Саме так і є.
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06.10.2020 12:40 Відповісти
Авіакатастрофа під Чугуєвом: Зеленський нагородив медалями 27 військовослужбовців, 26 з них - посмертно - Цензор.НЕТ 8386

Не намагайтесь мене спамити. Я пишу скопійовані коментарі зебілів які вони писали до виборів.
Він таки повернувся.
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06.10.2020 12:51 Відповісти
Обычная процедура в таких случаях.Это и не хорошо и не плохо. Так принято, вот и всё...
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06.10.2020 12:44 Відповісти
Спасибо, пояснили. А то я, честно говоря, хотел написать "не понимаю, зачем это делается..."
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06.10.2020 13:09 Відповісти
А Воин, который умирал 3 дня под открытым небом , потому что гавнокомандующий запретил его спасать Ярослав Журавель , по мнению преЗэдента, не достоин награды! Вовик - ты Лицемер !
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06.10.2020 12:47 Відповісти
Можно увидеть где-то подтверждение ваших слов про "главнокомандующий запретил спасать"?
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06.10.2020 12:55 Відповісти
Диви який збіг. Наступного дня після обстрілу Блазень направив туди головнокомандувач ЗСУ та заступник керівника офісу президента які нічого не зробили для порятунку пораненого. Питання: з чиєї вказівки вони нічого не робили для порятунку Журавля?
https://www.president.gov.ua/news/na-vikonannya-zavdannya-glavi-derzhavi-golovnokomanduvach-zs-62265
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06.10.2020 13:08 Відповісти
Як це вони нічого не робили? Хіба не було на порятунок Журавля організовано группу порятунку, яка також попала під обстріл і у якій також був загиблий та поранений?
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06.10.2020 13:11 Відповісти
президент Зеленський на наступний день після розстрілу групи https://www.president.gov.ua/news/na-vikonannya-zavdannya-glavi-derzhavi-golovnokomanduvach-zs-62265 направив в зону ООС головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака та заступника голови свого офісу Романа Машовця. І нічого не було зроблена

А та група в який загинув медик була за день до цього.
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06.10.2020 13:28 Відповісти
Троляка, ця група була організована ще 13 липня і там загинув медик Ільїн. Ці два перця прибули туди 14 липня і після цього жодних спроб порятунку не було.
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06.10.2020 13:29 Відповісти
Лучше бы посадил тех кто допустил катастрофу. Иначе можно готовить новый комплект медалей для следующих жертв.
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06.10.2020 13:19 Відповісти
"Медаль «За військову службу Україні» - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 державна нагорода України для нагородження https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C військовослужбовців https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Збройних Сил України та інших https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F військових формувань , утворених відповідно до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 законів України , а також https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83 Державної спеціальної служби транспорту , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D1%83_%D1%82%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України , інших осіб за https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B6%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C мужність і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%B0 відвагу , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C самовіддані дії, виявлені у захисті державних інтересів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 України ."

поясните кто-нить, какие мужество, отвагу и самоотверженные действия, проявленные в защите государственных интересов, проявили/совершили сии курсанты? бо я чё-то не догоняю.
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06.10.2020 13:24 Відповісти
Яка користь з цих медальок. За скляні буси у папуасів можна було хоть щось отримати.
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07.10.2020 02:19 Відповісти
Вы меня извините, конечно, за то, что может написанное мной не понравится. За что наградили погибших? Мне очень жаль людей, страшная трагедия. Но наградили их за что? Проходили плановые учения. Помните, в одесском колледже был пожар, погибли учащиеся? Их никто посмертно не наградил. Эти ситуации чем-то отличаются?
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06.10.2020 13:36 Відповісти
Ну честно говоря это спорное решение ...
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06.10.2020 13:47 Відповісти
Бідоносець квартальний не думав їх нагородити коли вони були живими? Щоб нагородити, спочатку потрібно було їх угробити? За рік довело армію до такого стану, що курсанти вбиваються під час навчального процесу, дійсно бідоносець говнокомандувач.
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06.10.2020 14:33 Відповісти
всё правильно сделал.
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07.10.2020 03:27 Відповісти
 
 