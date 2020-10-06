Авіакатастрофа під Чугуєвом: Зеленський нагородив медалями 27 військовослужбовців, 26 з них - посмертно

Президент України Володимир Зеленський нагородив посмертно медаллю "За військову службу Україні" військовослужбовців, які загинули в катастрофі літака Ан-26 під Чугуєвом на Харківщині 25 вересня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в Указі президента №421/2020 від 6 жовтня, опублікованому на сайті ОП.

"За самовіддане служіння Українському народові, зразкове виконання військового обов’язку постановляю:

Нагородити медаллю "За військову службу Україні"

АНДРУЩЕНКА Дмитра Романовича (посмертно) — молодшого сержанта

БОЙКА Олександра Анатолійовича (посмертно) — солдата

БУЛІЯ Ростислава Володимировича (посмертно) — солдата

ВІЛЬХОВОГО Віталія Богдановича (посмертно) — солдата

ДОБРЕЛІО Дмитра Денисовича (посмертно) — капітана

ДОНЦЯ Дмитра Євгеновича (посмертно) — солдата

ДУДЛУ Артема Михайловича (посмертно) — солдата

ЗИБЮКА Костянтина Олеговича (посмертно) — солдата

ЗОЛОЧЕВСЬКОГО В’ячеслава Віталійовича— солдата

ІВАНОВА Євгенія Сергійовича (посмертно) — прапорщика

КИШЕНЮ Богдана Вячеславовича (посмертно) — майора

КЛЕВЦЯ Олександра Олександровича (посмертно) — солдата

КОЗАЧЕНКА Олега Михайловича (посмертно) — старшого лейтенанта

КОРЧОВСЬКОГО Романа Олександровича (посмертно) — старшого сержанта

МАТВІЙЧУКА Богдана Миколайовича (посмертно) — солдата

МИКИТЧЕНКА Миколая Анатолійовича (посмертно) — сержанта

МСУЯ Ашрафа Азізовича (посмертно) — старшого лейтенанта

ОЛАБІНА Володимира Вадимовича (посмертно) — солдата

ОСТАПЕНКА Олексія Георгійовича (посмертно) — капітана

ПОМЕРАНЦЕВА Андрія Андрійовича (посмертно) — солдата

РОСПОТНЮКА Андрія Юрійовича (посмертно) — солдата

СКОРОБОГАТЬКА Євгена Івановича (посмертно) — старшого солдата

СКОЧКОВА Олександра Ігоровича (посмертно) — солдата

СТУДІНСЬКОГО Дмитра Віталійовича (посмертно) — солдата

ХОМ’ЯЧУКА Максима Володимировича (посмертно) — солдата

ШЕРЕМЕТА Руслана Едуардовича (посмертно) — солдата

ШИРОЧУКА Олега Миколайовича (посмертно) — прапорщика.

Дивіться: У Харкові прощаються з курсантами та офіцерами, загиблими в катастрофі Ан-26. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ + ФОТОрепортаж

Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак із курсантами Харківського університету Повітряних сил ЗС України.

На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 25 осіб. Двох потерпілих госпіталізовано в медустанови, один із них помер у лікарні. На сайті вузу оприлюднили список загиблих.

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Вижив і перебуває в лікарні В'ячеслав Золочевський - курсант 133-ї навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.

Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський. 26 вересня Зеленський прибув на місце авіакатастрофи на Харківщині, а також відвідав у лікарні курсанта Золочевського, який вижив в авіакатастрофі на Харківщині.

Раніше Кучер говорив про затримку з дозволом на посадку Ан-26. За його словами, пілот нібито отримав відповідь на прохання про посадку тільки через хвилину.

З'ясувалося, що в цей же час на посадку заходив ще один літак з курсантами. На цьому другому борту перебував син командувача ПС ЗСУ Дроздова.

Командування Повітряних сил звинувачує Кучера в брехні і маніпуляціях. Згідно з візуалізацією, опублікованою ЗС, першим повинен був сісти саме борт, на якому був син командувача ПС ЗСУ Дроздова.