УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7221 відвідувач онлайн
Новини
5 267 64

"Слуга народу" Кравчук про лист євродепутатів: Безвіз ніхто не збирається скасовувати. Це дуже складна процедура

Заступниця глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук запевнила, що загрози скасуванню безвізового режиму з Європейським Союзом для всіх українців немає.

Таким чином вона прокоментувала лист від трьох європарламентарів, який надійшов на адресу голови фракції Давида Арахамії. Про це Кравчук розповіла в коментарі РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Ми (на фракції. - Ред.) не обговорювали це питання. Для себе я зрозуміла точно, що безвіз в цілому для українців залишається, буде, ніхто не збирається скасовувати. Це дуже складна процедура, яку ми пройшли для того, щоб отримати це, і тому це дуже складно скасувати", - запевнила нардеп.

Вона зазначила, що в листі не вказано, яким саме олігархам і політикам може загрожувати скасування безвізу з ЄС.

Також читайте: Євросоюз попереджав Зеленського про ризики втрати безвізу і макрофінансової допомоги, - Atlantic Council

"Ці троє європарламентарів прізвища не назвали, тому здогадуватися ми не будемо. У Європарламенті в принципі підтвердили, що це їхня особиста думка, там три прізвища, три підписи, це не є якоюсь офіційною позицією європарламентарів у цілому", - сказала депутатка.

Нагадаємо, троє європарламентарів направили на адресу Арахамії відкритий лист, в якому зазначено, що через проблеми в боротьбі з корупцією в Україні деяким олігархам і політикам може загрожувати скасування безвізового режиму з Євросоюзом. Раніше посол ЄС в Україні Матті Маасікас розповів, що Євросоюз буде стежити за антикорупційної інфраструктурою в Україні, ситуація з якою може загрожувати безвізового режиму.

Автор: 

Європарламент (1055) безвізовий режим (1344) Євросоюз (13697) Слуга народу (2820) Кравчук Євгенія (375)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+39
Эта процедура не сложнее чем проголосовать "поприколу", а вот последствия...
показати весь коментар
06.10.2020 12:46 Відповісти
+30
Земиші кололися, плакали, але продовжували жерти кактус...
показати весь коментар
06.10.2020 12:46 Відповісти
+28
это звиздец
показати весь коментар
06.10.2020 12:46 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Эта процедура не сложнее чем проголосовать "поприколу", а вот последствия...
показати весь коментар
06.10.2020 12:46 Відповісти
и главное через полгода єтих "слуг" и имен не вспомнят. А безвиза не будет.
И виноват будет угадайте кто.
показати весь коментар
06.10.2020 12:50 Відповісти
Порошенко! Ведь если не было бы безвиза, то его и не отобрали бы!
показати весь коментар
06.10.2020 14:26 Відповісти
это звиздец
показати весь коментар
06.10.2020 12:46 Відповісти
Скажите этой дуре что получить безвиз это сложная задача а вот потерять на раз два.
Секта дурачков хуже не будет достало уже.
показати весь коментар
06.10.2020 13:24 Відповісти
звиздец - это 73%, обосрались и тишина, где ВЫ ау, исправлять не стыдно, смириться и ждать это позор
показати весь коментар
06.10.2020 16:31 Відповісти
Земиші кололися, плакали, але продовжували жерти кактус...
показати весь коментар
06.10.2020 12:46 Відповісти
Кумедна Сосна.
показати весь коментар
06.10.2020 12:47 Відповісти
Напевне рочнуть таки з неї. Думаю, це її приведе до тями. Вони, кбогі справді думають, що їхні яисери ніхто в Європі не читає. От Пхламвдія вже мовить. Про щось здогадується. В тут голос подала Кравчук. 😊 Вони справді дурні. Більшість з них. От розумний Ражкюумков нічого не коментує і у пляшку не лізе. І буде їздити Європою на відміну від Кравчук і Зламідіх навіть після того, як перестанеш бути депутатом.
показати весь коментар
06.10.2020 12:56 Відповісти
"Слуга народа" Кравчук о письме евродепутатов: Безвиз никто не собирается отменять. Это очень сложная процедура - Цензор.НЕТ 7787зеленим вірити - себе не поважати. Протикороновірусний фонд, розтягнули - залишиви зебілам одну вакцину:
показати весь коментар
06.10.2020 12:47 Відповісти
_Кто она такая? У неё в руках рубильник от безвиза? Не? Так какого буя она мне лапшу пытается на уши повесить? Нах пошла, курва!
показати весь коментар
06.10.2020 12:47 Відповісти
"Очень сложная процедура" была - безвиз получить, зелёные явно нарываются. Этой первой безвиз отменить, вместе с Арахамией.
показати весь коментар
06.10.2020 12:47 Відповісти
Вони ще й про перепідписання угоди про асоціацію України з ЄС на нових "поліпшених" умовах періодично торочать...
показати весь коментар
06.10.2020 12:51 Відповісти
То есть, теперь можно свинячить как угодно? Зеленый свет зеленым дебилам.
показати весь коментар
06.10.2020 12:48 Відповісти
Нова порція сечі
показати весь коментар
06.10.2020 12:48 Відповісти
Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук

Источник: https://censor.net/ru/n3223150

"Слуга народа" Кравчук о письме евродепутатов: Безвиз никто не собирается отменять. Это очень сложная процедура - Цензор.НЕТ 922
показати весь коментар
06.10.2020 12:48 Відповісти
а єто кто, - тамада или гадалка на кофею? Откуда в политику пришла єта сосна?
показати весь коментар
06.10.2020 12:48 Відповісти
Пиарастка и мастер разговорного жанра.
показати весь коментар
06.10.2020 12:52 Відповісти
И вообще безвиз это вредное наследие барыги.
показати весь коментар
06.10.2020 12:49 Відповісти
а этим все "божья роса" - дура малахольная
показати весь коментар
06.10.2020 12:49 Відповісти
когда эта процедура начнется, то ее уже не остановить. зеленая плесень и 73% ее начали.
показати весь коментар
06.10.2020 12:50 Відповісти
А это кто такая ? Давай! До свидания !
показати весь коментар
06.10.2020 12:50 Відповісти
Т.е. ЗЕленые осознанно еарушают договоренности с ЕС и международными финансовыми организациями, расчитывая только на то, что тем будет лень проводить сложную процедуру отмену безвиза?

Варианта всего два:
1. ЗЕкоманде нужен разрыв с Западом, но пока что нужно делать хорошую мину.
2. ЗЕкоманда состоит исключительно из самоуверенных дебилов.
показати весь коментар
06.10.2020 12:51 Відповісти
1!
показати весь коментар
06.10.2020 12:54 Відповісти
" Для себя я поняла точно... что это их личное мнение",' фамилии не назвали, потому догадываться мы не будем",. "Мы (на фракции. - Ред.) не обсуждали этот вопрос"...шо служки урода припадочные, шо рядовая зесрань ,их выбравшая ...
показати весь коментар
06.10.2020 12:51 Відповісти
Боже...... Сколько идиотов ****-ов у зелени......
Арахнию уже спалили..... Теперь эта пиз-т......
показати весь коментар
06.10.2020 12:52 Відповісти
В письме речь шла об отмене безвиза для действующих чиновников зебильной власти, а не о всем народе Украины. Так что готовься.
показати весь коментар
06.10.2020 12:53 Відповісти
Это очень сложная процедура, которую мы прошли для того, чтобы получить это
Ох ти ж и чмо))) Мы пахали ...ля
показати весь коментар
06.10.2020 12:53 Відповісти
"Слуга народа" Кравчук о письме евродепутатов: Безвиз никто не собирается отменять. Это очень сложная процедура - Цензор.НЕТ 9256
показати весь коментар
06.10.2020 12:56 Відповісти
Качура медведчуковский шнырь.
Легким движением руки брюки монобольшинство превращается в медведчуковское.
показати весь коментар
06.10.2020 13:00 Відповісти
Він же повністю медведчуковський, тобто промоскальський
показати весь коментар
06.10.2020 13:14 Відповісти
зеленая дебилка даже не понимает,что введя визы,Запад еще и убеспечит себя от ее зедебилоизбирателей,будут новые рабочие места - ситуация в мировой экономике далеко на та,что была три года назад
показати весь коментар
06.10.2020 12:57 Відповісти
https://twitter.com/Redcoukr_
https://twitter.com/Redcoukr_

Добіса

@Redcoukr_

·https://twitter.com/Redcoukr_/status/1313391625582698496 1 ч

Жінка свободівця Мірошниченка вже рік працює в фсбшника Пальчевського. А так да. Свободівці справжні націоналісти

"Слуга народа" Кравчук о письме евродепутатов: Безвиз никто не собирается отменять. Это очень сложная процедура - Цензор.НЕТ 2233

"Слуга народа" Кравчук о письме евродепутатов: Безвиз никто не собирается отменять. Это очень сложная процедура - Цензор.НЕТ 6097
показати весь коментар
06.10.2020 12:58 Відповісти
команда набранная на вокзале, в основногм бомжи и сошедшие из 1-2 поезда.
показати весь коментар
06.10.2020 13:03 Відповісти
"Свобода" - это кремлёвский проект, давно известный факт.
показати весь коментар
06.10.2020 13:06 Відповісти
Дура.
показати весь коментар
06.10.2020 13:00 Відповісти
малохольное... оно малохольное во всем.... какой с них спрос? они же еще Зеленые... туповатые и дурноватые...
показати весь коментар
06.10.2020 13:00 Відповісти
Хочете почекати поки плісняві підаростуть та дозріють? До того моменту, вже й України не буде.
показати весь коментар
06.10.2020 13:06 Відповісти
кодировка там другая, генно или хромосомномодифицированная... не зозреют и недорастут...
показати весь коментар
06.10.2020 13:24 Відповісти
Лишити безвізу, це мета зелених. Згадайте їхні тези, ми повернемо людей додому. Їм потрібен закритий соціум
показати весь коментар
06.10.2020 13:00 Відповісти
Им сказали что как раз их слуг кто причастен к этому не пустят а не весь народ так что пусть не мечтают что все мы будем сидеть дома
показати весь коментар
06.10.2020 13:03 Відповісти
ну где же какая нибудь бостууга которая сейчас все победит
показати весь коментар
06.10.2020 13:00 Відповісти
"А шо ви нам сделаєте?"
Бидлота зелена, нічого путнього для України зробити не здатні, а в прос.ати здобутки і репутацію, вони спеціалісти.
показати весь коментар
06.10.2020 13:02 Відповісти
з якою радість Є. Кравчук вмовляє себе і нас, про те що ЄС, не зможе так швидко відмінити безвіз для українців, може і дотягнуть до місцевих виборів і вони знову, безкарно, продовжать дерибан України і її бюджету.
показати весь коментар
06.10.2020 13:02 Відповісти
Объясните кто-нибудь этой сосне на пальцах - если она развела какого-то мужика конфетно-букетным периодом несколько месяцев сдувая с него пылинки, то сев ему на шею после свадьбы, начав относиться как к говну и водить каких-то мужиков в дом - это все долго не продлиться, какой бы сложной процедура развода не была.
А в случае с "прислугой" вообще конфетно-букетный период даже не их заслуга, они просто приперлись на готовое и сходу начали развели в доме срач и бл#дство.
показати весь коментар
06.10.2020 13:03 Відповісти
Вместо того, чтобы заявить, что, да, это письмо - сигнал, что мы что-то делаем не так, эта дура ведет себя как малолетний ребенок, который говорит "и ничего мне не будет".
показати весь коментар
06.10.2020 13:09 Відповісти
- послы говорят о возможной отмене безвиза.
- арахамия заявляет: слова ничто, нужно письмо.
- послы предупреждают письменно.
- зам. арахамии заявляет: письмо туфта, процедура сложная.
- [ вы находитесь здесь ]
- арахамию убирают с поста.
- новое лицо заявляет: а зачем нам вообще безвиз?

- безвиз отменяют.
показати весь коментар
06.10.2020 13:10 Відповісти
Дура, дура, дура я, Дура я проклятая, У него четыре дуры, А я дура пятая.
показати весь коментар
06.10.2020 13:12 Відповісти
Задача Слуг и Зеленского замыливать глаза народу словами об интеграции страны с западом одновременно ведя эту страну в пасть пуйлу. Для этого и создавался зеленый проект. Ибо резкость Януковича привела к его изгнанию, а страну к развороту от Москвы. Сейчас будут тихим сапом. Будем молчать в тряпочку-очутимся в брацких объятиях быстрее чем даже кажется.
показати весь коментар
06.10.2020 13:22 Відповісти
це так кажуть підбурювачі, щоб точно відібрали. поганий знак, все до того йде.
показати весь коментар
06.10.2020 13:25 Відповісти
ОСЛАБЛЯТЬ думаНие
показати весь коментар
06.10.2020 13:31 Відповісти
Новый спец.по процедурным вопросам-крав.чучка. Оно хоть понимает,что блеет?
показати весь коментар
06.10.2020 13:33 Відповісти
пигалица, без визу "существует угроза", его, возможно, не отменят, но могут ограничить
показати весь коментар
06.10.2020 13:38 Відповісти
Почему-то вспомнилась фраза из фильма "Иван Васильевич меняет профессию"- ай дурак, ай дурак. Применительно к этой "служанке народа" - ай дура, ай дура...
показати весь коментар
06.10.2020 13:51 Відповісти
а его не будут отменять, просто приостановят
показати весь коментар
06.10.2020 14:08 Відповісти
Ну, если это "очень сложная процедура", то, значит, можно быть свиньями? Я правильно понял политику "слуг народа"?
показати весь коментар
06.10.2020 14:15 Відповісти
Раньше я думал , что только Зеля -сказочный придурок,. а оказывается они там все такие чокнутые, включая и кравчук и арахамия и другие! Точно клуб дебилов и кухарок-недоучек!!
показати весь коментар
06.10.2020 14:20 Відповісти
первая кандидатка на ограничение безвиза.
показати весь коментар
06.10.2020 14:21 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform


Истерика "Слуг народа" по поводу отмены безвиза очень показательна. Уже звучат доводы о том, что "это мнение части депутатов ЕС" или " ... это сложная процедура". Самое смешное состоит в том, что отменой безвиза еще никто не угрожал. Писали о проблемах с коррупцией и как следствие ограничения безвиза. Если ЕС серьезно нацелится на этот вопрос, то его решение - вопрос недели, не более. Но тогда у Зеленского полыхнет по полной.
показати весь коментар
06.10.2020 14:46 Відповісти
" мы долго и тяжело потели, чтобы нас пустили в баню, поэтому нас оттуда сложно будет выгнать"- логика слуг Зеленского
показати весь коментар
06.10.2020 14:54 Відповісти
Это очень сложная процедура, которую мы прошли для того, чтобы получить это, и поэтому это очень сложно отменить",- ЭТО (что бы получить безвиз ) прошли не Вы, и заслуги в получении украинского народа ЭТОГО (безвиза)у "квартальной зелени" нуль целых куй десятых,но то что "зелень" идеть в обратную рашистскую сторону и показывает ЭТО ЕС очевидно.Порошенко ишел тропой европейской безвизовой- народ его имел (безвиз), "зелень" избрала рашистсую тропу
показати весь коментар
06.10.2020 15:01 Відповісти
всё правильно сказала.
показати весь коментар
07.10.2020 03:23 Відповісти
"Мы прошли". Зелёная шобла прошла или Петро Алексеич продавил? Что будет петь эта мартышка, когда её не пустят в ЕС?
показати весь коментар
07.10.2020 12:55 Відповісти
 
 