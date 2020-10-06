"Слуга народу" Кравчук про лист євродепутатів: Безвіз ніхто не збирається скасовувати. Це дуже складна процедура

Заступниця глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук запевнила, що загрози скасуванню безвізового режиму з Європейським Союзом для всіх українців немає.

Таким чином вона прокоментувала лист від трьох європарламентарів, який надійшов на адресу голови фракції Давида Арахамії. Про це Кравчук розповіла в коментарі РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Ми (на фракції. - Ред.) не обговорювали це питання. Для себе я зрозуміла точно, що безвіз в цілому для українців залишається, буде, ніхто не збирається скасовувати. Це дуже складна процедура, яку ми пройшли для того, щоб отримати це, і тому це дуже складно скасувати", - запевнила нардеп.

Вона зазначила, що в листі не вказано, яким саме олігархам і політикам може загрожувати скасування безвізу з ЄС.

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"Ці троє європарламентарів прізвища не назвали, тому здогадуватися ми не будемо. У Європарламенті в принципі підтвердили, що це їхня особиста думка, там три прізвища, три підписи, це не є якоюсь офіційною позицією європарламентарів у цілому", - сказала депутатка.

Нагадаємо, троє європарламентарів направили на адресу Арахамії відкритий лист, в якому зазначено, що через проблеми в боротьбі з корупцією в Україні деяким олігархам і політикам може загрожувати скасування безвізового режиму з Євросоюзом. Раніше посол ЄС в Україні Матті Маасікас розповів, що Євросоюз буде стежити за антикорупційної інфраструктурою в Україні, ситуація з якою може загрожувати безвізового режиму.