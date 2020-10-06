"Слуга народу" Кравчук про лист євродепутатів: Безвіз ніхто не збирається скасовувати. Це дуже складна процедура
Заступниця глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук запевнила, що загрози скасуванню безвізового режиму з Європейським Союзом для всіх українців немає.
Таким чином вона прокоментувала лист від трьох європарламентарів, який надійшов на адресу голови фракції Давида Арахамії. Про це Кравчук розповіла в коментарі РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.
"Ми (на фракції. - Ред.) не обговорювали це питання. Для себе я зрозуміла точно, що безвіз в цілому для українців залишається, буде, ніхто не збирається скасовувати. Це дуже складна процедура, яку ми пройшли для того, щоб отримати це, і тому це дуже складно скасувати", - запевнила нардеп.
Вона зазначила, що в листі не вказано, яким саме олігархам і політикам може загрожувати скасування безвізу з ЄС.
"Ці троє європарламентарів прізвища не назвали, тому здогадуватися ми не будемо. У Європарламенті в принципі підтвердили, що це їхня особиста думка, там три прізвища, три підписи, це не є якоюсь офіційною позицією європарламентарів у цілому", - сказала депутатка.
Нагадаємо, троє європарламентарів направили на адресу Арахамії відкритий лист, в якому зазначено, що через проблеми в боротьбі з корупцією в Україні деяким олігархам і політикам може загрожувати скасування безвізового режиму з Євросоюзом. Раніше посол ЄС в Україні Матті Маасікас розповів, що Євросоюз буде стежити за антикорупційної інфраструктурою в Україні, ситуація з якою може загрожувати безвізового режиму.
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И виноват будет угадайте кто.
Секта дурачков хуже не будет достало уже.
Источник: https://censor.net/ru/n3223150
Варианта всего два:
1. ЗЕкоманде нужен разрыв с Западом, но пока что нужно делать хорошую мину.
2. ЗЕкоманда состоит исключительно из самоуверенных дебилов.
Арахнию уже спалили..... Теперь эта пиз-т......
Ох ти ж и чмо))) Мы пахали ...ля
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брюкимонобольшинство превращается в медведчуковское.
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Добіса
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Жінка свободівця Мірошниченка вже рік працює в фсбшника Пальчевського. А так да. Свободівці справжні націоналісти
Бидлота зелена, нічого путнього для України зробити не здатні, а в прос.ати здобутки і репутацію, вони спеціалісти.
А в случае с "прислугой" вообще конфетно-букетный период даже не их заслуга, они просто приперлись на готовое и сходу начали развели в доме срач и бл#дство.
- арахамия заявляет: слова ничто, нужно письмо.
- послы предупреждают письменно.
- зам. арахамии заявляет: письмо туфта, процедура сложная.
- [ вы находитесь здесь ]
- арахамию убирают с поста.
- новое лицо заявляет: а зачем нам вообще безвиз?
- безвиз отменяют.
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@tZEinform
Истерика "Слуг народа" по поводу отмены безвиза очень показательна. Уже звучат доводы о том, что "это мнение части депутатов ЕС" или " ... это сложная процедура". Самое смешное состоит в том, что отменой безвиза еще никто не угрожал. Писали о проблемах с коррупцией и как следствие ограничения безвиза. Если ЕС серьезно нацелится на этот вопрос, то его решение - вопрос недели, не более. Но тогда у Зеленского полыхнет по полной.