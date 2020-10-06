"Чорний реєстратор" позбавив будинку і земельної ділянки мешканця Одещини: збиток перевищив 12 млн грн
В Одеській області кіберполіція викрила "чорного реєстратора", який позбавив громадянина будинку і земельної ділянки.
Про це повідомляє Департамент кіберполіції Національної поліції України, передає Цензор.НЕТ.
Кіберполіція встановила, що посадовець, діючи в інтересах шахраїв, незаконно змінив право власності на земельну ділянку та житловий будинок жителя області.
Далі новий "власник"як забезпечення за кредитом передав цю нерухомість в іпотеку банку. Після скасування іпотеки працівники банку передали права власності на користь колекторської установи. Зловмисникам не завадило навіть рішення суду про визнання іпотечного договору недійсним.
Таким чином, зловмисники заподіяли майнову шкоду власнику на понад 12 млн гривень.
Держреєстратору оголошено підозру за ч. 3 ст. 362 (Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в комп'ютерах, вчинені особою, яка має право доступу до неї) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років.
Підозрюваному суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 12 мільйонів гривень. Досудове слідство триває.
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Это только начало, когда откажемся от бумаги все круче будет.
И не говорите мне про "прошлый век". Прошлый век это и есть отжим собственности, прошлый век это когда твоё имущество у царя-батюшки в кармане, а ты раб, прошлый век это тоталитарный строй и полный контроль и дело не в том, что "нам нечего скрывать" аргумент у алептов державы в смартфоне один, как под копирку, а в том что государство у нас ворует когда ругаться банки и позволяет воровать другим, в том что контроль обернётся рабством.