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"Чорний реєстратор" позбавив будинку і земельної ділянки мешканця Одещини: збиток перевищив 12 млн грн

В Одеській області кіберполіція викрила "чорного реєстратора", який позбавив громадянина будинку і земельної ділянки.

Про це повідомляє Департамент кіберполіції Національної поліції України, передає Цензор.НЕТ.

Кіберполіція встановила, що посадовець, діючи в інтересах шахраїв, незаконно змінив право власності на земельну ділянку та житловий будинок жителя області.

Далі новий "власник"як забезпечення за кредитом передав цю нерухомість в іпотеку банку. Після скасування іпотеки працівники банку передали права власності на користь колекторської установи. Зловмисникам не завадило навіть рішення суду про визнання іпотечного договору недійсним.

Таким чином, зловмисники заподіяли майнову шкоду власнику на понад 12 млн гривень.

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Держреєстратору оголошено підозру за ч. 3 ст. 362 (Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в комп'ютерах, вчинені особою, яка має право доступу до неї) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років.

Підозрюваному суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 12 мільйонів гривень. Досудове слідство триває.

Автор: 

нерухомість (915) Одеська область (3309) кіберполіція (413)


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Поки що перші, наразі поодинокі наслідки "держави в смартфоні"...
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06.10.2020 12:57 Відповісти
не так вже й поодинокі... до знайомих приходять "нові щасливі власники" їх житла і показують документи..суди тягнуться роками..нічого нікому не можливо довести і знайти правду...
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06.10.2020 13:00 Відповісти
а доказывать ничего не надо твоя собственность а бумажка то такое тьфу..пришли "оновленные собственники" а прямо на пороге положил их из автомата или ружья..банк взял твою собственность в кредит и выдал соучастникам бабки так же само пришел и положил все отделении банка.. черный агент агенства недвижимости черный регистратор группа мошенников главное что все полицаи прокурорские судьи и чиновники черные нотариусы черные банки все в сговоре и прекрасно знаю КАКАЯ И КОМУ ПРИНАДЛЕЖИТ по факту и на самом деле недвижимость.. пока их не начнут отстреливать(у нас выгодней и быстрее отсидеть за убийство если поймают умные могут устроить все так что будет выглядеть как несчастные случаи...или естественная смерть...
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06.10.2020 13:26 Відповісти
Только проблема в том, что у тех у кого отжимают нет оружия, оно у тех кто отжимают и его больше и силы больше, втч так называемый закон, который должен защищать людей на стороне этих рейдеров.
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06.10.2020 13:45 Відповісти
Вот это отличный пример для любителей электронного варианта всех документов, безнал а-державы в смартфоне.

Это только начало, когда откажемся от бумаги все круче будет.

И не говорите мне про "прошлый век". Прошлый век это и есть отжим собственности, прошлый век это когда твоё имущество у царя-батюшки в кармане, а ты раб, прошлый век это тоталитарный строй и полный контроль и дело не в том, что "нам нечего скрывать" аргумент у алептов державы в смартфоне один, как под копирку, а в том что государство у нас ворует когда ругаться банки и позволяет воровать другим, в том что контроль обернётся рабством.
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06.10.2020 13:44 Відповісти
Знаходимо ласий шмат власності - підприємство, житловий будинок, тощо. Йдемо до честного регістратора - він переоформлює через смартфон усе на вас, а власника через той самий смартфон видаляє із реєстру як громадянина україни. Без паспорту він ніхто, і поки буде його відновляти(нехай щастить) розпродуєш захоплене майно. Профіт.
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06.10.2020 15:31 Відповісти
Це, вже держава в телефоні чи ще ні?
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06.10.2020 15:36 Відповісти
банк всё это и затеял.
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07.10.2020 03:16 Відповісти
 
 