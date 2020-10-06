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Новини
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Шмигаль порушив зобов’язання виплатити борги іноземним інвесторам в зелену енергетику, - заява

Шмигаль порушив зобов’язання виплатити борги іноземним інвесторам в зелену енергетику, - заява

Уряд порушує Меморандум про взаєморозуміння з виробниками зеленої електроенергії та не виконує зобов’язання щодо погашення боргів перед ними.

Про це йдеться у спільному зверненні Європейсько-українського енергетичного агентства та Української вітроенергетичної асоціації до прем’єр-міністра.

Представники організацій нагадали, що при ухваленні рішення щодо зниження зелених тарифів, на яке погодились інвестори у виробництво електроенергії з ВДЕ, уряд взяв на себе зобов’язання відновити повні платежі ДП "Гарантованого покупця" "зеленій" генерації вже в наступному місяці після прийняття відповідного закону (№ 810-ІХ). Проте на сьогодні ДП "Гарантований покупець" все ще не дотримується платіжної дисципліни, як було обіцяно.

"На даний час, ДП "Гарантований покупець" виконав свої зобов’язання лише по сплаті за електроенергію, що була поставлена у серпні, а рівень платежів за поставки у вересні складає 27%. Викликають ще більшу стурбованість прогнози Гарантованого покупця, відповідно до яких середній рівень сплати за електроенергію, поставлену у серпні-грудні 2020 р., дорівнює лише 56% від поточних зобов’язань, що призведе до нарощення заборгованості виробникам електроенергії з ВДЕ на додаткові 9.8 млрд. грн. до кінця 2020 року", - зазначається в зверненні.

Автори звернення наголосили: у Меморандумі про Взаєморозуміння уряд зобов’язувався забезпечить 100% виконання ДП "Гарантований покупець" своїх щомісячних платіжних зобов’язань.

Окрім того, уряд зобов’язувався забезпечити спроможність ДП "Гарантований покупець" сплатити заборгованість, що накопичилась перед виробниками "зеленої" електроенергії на загальну суму 22,4 млрд грн. Зокрема, 40% цієї заборгованості має бути сплачено у 4 кварталі 2020 року, а сплату решти 60% розподілено порівну між кожним з чотирьох кварталів 2021 року.

"На сьогоднішній день ми не були проінформовані про тверді рішення Вашого Уряду щодо забезпечення джерел цих виплат, наприклад, включно з, випуском державних облігацій на внутрішньому чи зовнішньому ринках або залученням ОСП позик від державних банків або міжнародних фінансових установ", - зазначається в зверненні.

Автори звернення констатували: уряд порушує Меморандум про Взаєморозуміння та закликали прем’єра забезпечити повне виконання його положень, а також Закону України №810-ІХ без будь-яких подальших затримок.

Як повідомлялося, 1 серпня набув чинності Закон № 810-IX, який підписав президент України Володимир Зеленський. Завдання закону - реалізувати основні положення меморандуму про взаєморозуміння між Кабінетом Міністрів України та іноземними інвесторами в ВДЕ. Закон передбачає, зокрема, зниження "зелених" тарифів, обмеження обсягів введення в експлуатацію нових потужностей ВДЕ, введення повної відповідальності за небаланси для виробників "чистої" електроенергії з 2022 року (50% у 2021 році) та інші норми. Ці заходи дозволять економити державі 7 млрд грн щороку. Крім того, закон визначає терміни та обсяги погашення накопиченої заборгованості перед виробниками ВДЕ - у четвертому кварталі цього року держава має погасити 40% заборгованості (9 млрд грн), а решту 60% в 2021 році. У свою чергу меморандум передбачає забезпечення 100% виплат за вироблену "зелену" електроенергію, починаючи з серпня цього року. Станом на початок жовтня борги за попередні періоди не погашені, а рівень розрахунків за електроенергію по ВДЕ за серпень становив 100% (зі значним запізненням), за 20 днів вересня - 22%. У серпні прем'єр-міністр України Д. Шмигаль заявив, що уряд забезпечить оплату 40% боргу до кінця цього року.

Автор: 

Кабмін (14163) енергетика (2620) інвестори (446)


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Топ коментарі
+11
Зеля знов кинув лохів?
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06.10.2020 13:01 Відповісти
+7
Тут скоро пенсии выплачивать нечем будет, а вы о каких-то инвесторах...
Инвесторы были при барыге мародере Порошенко, а теперь эпоха бедности закончилась, евроинтеграция заморожена и ни инвесторов ни роста экономики ни бюджета.
Банкуют только олигархи.
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06.10.2020 13:06 Відповісти
+5
Нужна - не нужна, а нае..алово от зеленой слизи налицо!
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06.10.2020 13:06 Відповісти
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Зеля знов кинув лохів?
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06.10.2020 13:01 Відповісти
Те лохИ развернутся и пойдут. И обратно не придут. Кого он кинул и поимел так это его избиратели да и украинцы вообще
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06.10.2020 13:05 Відповісти
Шмыгаль нарушил обязательство выплатить долги иностранным инвесторам в зеленую энергетику, - заявление - Цензор.НЕТ 3213
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06.10.2020 13:02 Відповісти
народу очень нужна зеленая энергетика по 10гр за квт
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06.10.2020 13:02 Відповісти
Нужна - не нужна, а нае..алово от зеленой слизи налицо!
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06.10.2020 13:06 Відповісти
ну да, это ведь от поросятников
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06.10.2020 13:09 Відповісти
И тебя, зебила, нае...али, только ты об этом еще не знаешь
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06.10.2020 13:14 Відповісти
он этим наслаждается.
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06.10.2020 13:17 Відповісти
Шмигаль порушив зобов’язання виплатити борги іноземним інвесторам в зелену енергетику, - заява - Цензор.НЕТ 8352
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06.10.2020 13:22 Відповісти
Это твой фотопортрет.
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06.10.2020 13:26 Відповісти
Гарна пика !!))
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06.10.2020 13:29 Відповісти
нет и ты знаешь чей, так и останется в истории
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06.10.2020 13:32 Відповісти
Народу вообще, судя по вашим словам, кроме хавки мало что нужно. Да чтото никто в корыто не сыплет
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06.10.2020 13:07 Відповісти
Тут скоро пенсии выплачивать нечем будет, а вы о каких-то инвесторах...
Инвесторы были при барыге мародере Порошенко, а теперь эпоха бедности закончилась, евроинтеграция заморожена и ни инвесторов ни роста экономики ни бюджета.
Банкуют только олигархи.
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06.10.2020 13:06 Відповісти
Ну может хоть это научит глупых, что хуже может быть всегда. А если ты делаешь глупость, то наверняка и будет
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06.10.2020 13:10 Відповісти
Сомневаюсь я ,однака!!!)))
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06.10.2020 13:27 Відповісти
Суды разрешили ДТЭК Ахметова не платить "Укрэнерго" более 1 миллиарда. 05.10.20 / Госкомпания "Центрэнерго" работала прибыльно но с с сентября 2019 г. в госкомпании начали формироваться огромные долги.Туда зашли люди Коломойского./ Коломойский пытается зарабатывать на аукционах "Энергоатома" по схеме, аналогичной в "Центрэнерго"./ По мнению председателя профсоюза горняков Волынца, Герус уничтожил энергобезопасность страны, а пролоббированный им импорт российского угля и электроэнергии разрушили отечественный энергетический комплекс./ Организованная "слугой народа" Герусом схема с трейдерами довела энергетику до дефицита в 50 млрд грн./Виновата зелёная энернетика.
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06.10.2020 13:12 Відповісти
Не зелену енергетику треба щимити ,а вселяких Херусів на нари пакувати !!!))
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06.10.2020 13:29 Відповісти
Закордонні інвестори януковичи курченко клюєви мертвечук порошенко ахмєтов колом ойський фірташ і інша погань.
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06.10.2020 13:53 Відповісти
100%
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06.10.2020 14:07 Відповісти
это Украина детка
большие прибыля - большие риски
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06.10.2020 14:05 Відповісти
Подавайте котлеты отдельно, мух отдельно. Зеля кинул всё население Украины. Это Афёра 21 века. А кто кого кинул в энергетике, надо долго и нудно разбираться, но атомная энергетика Украины при этом страдать не должна. Но на настоящий момент терпит убытки атомная энергетика в угоду олигархов занявшихся зелёной энергетикой. Значит это положение надо исправлять. Без атомной энергетики Украина не выживет уже сегодня. А пользу от зелёной мы собираемся иметь лет через 20.
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06.10.2020 15:11 Відповісти
Шо он уже только не нарушил, скотособака...
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06.10.2020 17:27 Відповісти
надо платить за зелёную по тарифу АЭС.
И всё встанет на свои места.
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07.10.2020 03:15 Відповісти
 
 