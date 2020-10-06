Шмигаль порушив зобов’язання виплатити борги іноземним інвесторам в зелену енергетику, - заява

Уряд порушує Меморандум про взаєморозуміння з виробниками зеленої електроенергії та не виконує зобов’язання щодо погашення боргів перед ними.

Про це йдеться у спільному зверненні Європейсько-українського енергетичного агентства та Української вітроенергетичної асоціації до прем’єр-міністра.

Представники організацій нагадали, що при ухваленні рішення щодо зниження зелених тарифів, на яке погодились інвестори у виробництво електроенергії з ВДЕ, уряд взяв на себе зобов’язання відновити повні платежі ДП "Гарантованого покупця" "зеленій" генерації вже в наступному місяці після прийняття відповідного закону (№ 810-ІХ). Проте на сьогодні ДП "Гарантований покупець" все ще не дотримується платіжної дисципліни, як було обіцяно.

"На даний час, ДП "Гарантований покупець" виконав свої зобов’язання лише по сплаті за електроенергію, що була поставлена у серпні, а рівень платежів за поставки у вересні складає 27%. Викликають ще більшу стурбованість прогнози Гарантованого покупця, відповідно до яких середній рівень сплати за електроенергію, поставлену у серпні-грудні 2020 р., дорівнює лише 56% від поточних зобов’язань, що призведе до нарощення заборгованості виробникам електроенергії з ВДЕ на додаткові 9.8 млрд. грн. до кінця 2020 року", - зазначається в зверненні.

Автори звернення наголосили: у Меморандумі про Взаєморозуміння уряд зобов’язувався забезпечить 100% виконання ДП "Гарантований покупець" своїх щомісячних платіжних зобов’язань.

Окрім того, уряд зобов’язувався забезпечити спроможність ДП "Гарантований покупець" сплатити заборгованість, що накопичилась перед виробниками "зеленої" електроенергії на загальну суму 22,4 млрд грн. Зокрема, 40% цієї заборгованості має бути сплачено у 4 кварталі 2020 року, а сплату решти 60% розподілено порівну між кожним з чотирьох кварталів 2021 року.

"На сьогоднішній день ми не були проінформовані про тверді рішення Вашого Уряду щодо забезпечення джерел цих виплат, наприклад, включно з, випуском державних облігацій на внутрішньому чи зовнішньому ринках або залученням ОСП позик від державних банків або міжнародних фінансових установ", - зазначається в зверненні.

Автори звернення констатували: уряд порушує Меморандум про Взаєморозуміння та закликали прем’єра забезпечити повне виконання його положень, а також Закону України №810-ІХ без будь-яких подальших затримок.

Як повідомлялося, 1 серпня набув чинності Закон № 810-IX, який підписав президент України Володимир Зеленський. Завдання закону - реалізувати основні положення меморандуму про взаєморозуміння між Кабінетом Міністрів України та іноземними інвесторами в ВДЕ. Закон передбачає, зокрема, зниження "зелених" тарифів, обмеження обсягів введення в експлуатацію нових потужностей ВДЕ, введення повної відповідальності за небаланси для виробників "чистої" електроенергії з 2022 року (50% у 2021 році) та інші норми. Ці заходи дозволять економити державі 7 млрд грн щороку. Крім того, закон визначає терміни та обсяги погашення накопиченої заборгованості перед виробниками ВДЕ - у четвертому кварталі цього року держава має погасити 40% заборгованості (9 млрд грн), а решту 60% в 2021 році. У свою чергу меморандум передбачає забезпечення 100% виплат за вироблену "зелену" електроенергію, починаючи з серпня цього року. Станом на початок жовтня борги за попередні періоди не погашені, а рівень розрахунків за електроенергію по ВДЕ за серпень становив 100% (зі значним запізненням), за 20 днів вересня - 22%. У серпні прем'єр-міністр України Д. Шмигаль заявив, що уряд забезпечить оплату 40% боргу до кінця цього року.