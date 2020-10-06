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Новини
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Мінфін прогнозує збитковість "Нафтогазу" упродовж чотирьох років: збиток становитиме понад 21 млрд грн

Міністерство фінансів прогнозує збиткову діяльність Групи "Нафтогаз" протягом 2020-2023 років. Збитки очікуються у разі реалізації песимістичного, базового й оптимістичного сценаріїв.

Про це йдеться в документі "Інформація про фіскальні ризики і їх вплив на показники державного бюджету у 2021 році", який підготував Мінфін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Як зазначити в документі, моделювання діяльності Групи "Нафтогаз" проводилося на підставі прогнозів НАК "Нафтогаз України" про обсяги і ціни реалізації продукції в 2020 - 2023 роках (розглядається як базовий сценарій).

Зокрема, Групою "Нафтогаз" у 2020 році порівняно із 2019 роком очікується значне зниження обсягів реалізації газу усім категоріям споживачів (на 11,2 млрд куб м, або на 37,6%) та у 2021 році - ще на 1,0 млрд куб м, або на 5,5% порівняно із 2020 роком, зростання обсягів реалізації у 2022 - 2023 роках Групою "Нафтогаз" не передбачається.

Незалежно від розглянутих у моделі сценаріїв, у 2020 - 2023 роках очікується збиткова діяльність Групи "Нафтогаз". За базовим сценарієм збиток становитиме 4,285 млрд грн у 2020 році, 7,553 млрд грн у 2021 році, 5,467 млрд грн у 2022 році, 4,434 млрд грн у 2023 році.

Водночас проєктом фінансового плану НАК "Нафтогаз України" на 2020 рік передбачається отримання коштів з державного бюджету в якості компенсації за виконання спеціальних обов’язків у сумі 32,2 млрд гривень. Моделювання фінансового результату Групи "Нафтогаз" за 2020 рік здійснено без урахування отримання АТ "НАК "Нафтогаз України" з державного бюджету вказаної суми компенсації.

Мінфін прогнозує збитковість Нафтогазу упродовж чотирьох років: збиток становитиме понад 21 млрд грн 01

Нагадаємо, консолідований чистий збиток групи "Нафтогаз" у першому півріччі 2020 року становить 11,541 млрд грн. Минулого року "Нафтогаз" отримав за цей період 24,704 млрд грн прибутку.

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Автор: 

Мінфін (3662) Нафтогаз (4433) збитки (1443)


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Топ коментарі
+19
Минфин прогнозирует убыточность "Нафтогаза" в течение четырех лет: убыток составит более 21 млрд грн - Цензор.НЕТ 7803
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06.10.2020 13:07 Відповісти
+19
А при "барыге вальцмане" четыре года подряд - миллиардные прибыли.
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06.10.2020 13:08 Відповісти
+17
У нафтогаза убытки, у хозяина клоуна коломойского - прибыли...
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06.10.2020 13:07 Відповісти
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У нафтогаза убытки, у хозяина клоуна коломойского - прибыли...
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06.10.2020 13:07 Відповісти
Минфин прогнозирует убыточность "Нафтогаза" в течение четырех лет: убыток составит более 21 млрд грн - Цензор.НЕТ 7803
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06.10.2020 13:07 Відповісти
А при "барыге вальцмане" четыре года подряд - миллиардные прибыли.
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06.10.2020 13:08 Відповісти
И кто эту прибыль получал? Только не надо песен, что от этой прибыли пенсионеры и бюджетники как сыр в масле катались. Дыра в ПФУ росла и при Порошенке.
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06.10.2020 13:21 Відповісти
https://censor.net/ru/user/472853 ти краще це прокоментуй ЗеФілітік або стули писка вонючого :

Мінфін прогнозує збитковість "Нафтогазу" упродовж чотирьох років: збиток становитиме понад 21 млрд грн - Цензор.НЕТ 6486
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06.10.2020 13:29 Відповісти
Мінфін прогнозує збитковість "Нафтогазу" упродовж чотирьох років: збиток становитиме понад 21 млрд грн - Цензор.НЕТ 8442
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06.10.2020 13:31 Відповісти
Мінфін прогнозує збитковість "Нафтогазу" упродовж чотирьох років: збиток становитиме понад 21 млрд грн - Цензор.НЕТ 6475
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06.10.2020 13:31 Відповісти
Один тот факт что эти 73% появились именно в эпоху правления Порошенки, валит эту вашу теорию о его мудром правлении на корню.
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06.10.2020 13:37 Відповісти
Мінфін прогнозує збитковість "Нафтогазу" упродовж чотирьох років: збиток становитиме понад 21 млрд грн - Цензор.НЕТ 6023
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06.10.2020 13:38 Відповісти
Мінфін прогнозує збитковість "Нафтогазу" упродовж чотирьох років: збиток становитиме понад 21 млрд грн - Цензор.НЕТ 5091
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06.10.2020 13:39 Відповісти
Уже и Гонтарева стала "спасителем Украины"??? Как то свиноботы быстро забыли, что именно при при ее правлении произошел трехкратный обвал гривни и исчезло золото из ЗВР на млрд.$
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06.10.2020 13:52 Відповісти
Було таке, а що вона зробила чи не зробила, що там було не так, чого долар грохнувся ?Поясни на пальцях!А Чого його зараз не зроблять по 8 ?
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06.10.2020 14:07 Відповісти
https://censor.net/ru/user/472853 Кацап , не повторюй гівновисери ********** - палишся .
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06.10.2020 14:09 Відповісти
При Кубиве доллар держался в районе 12 гривень. Как только Порошенка пропихнул Гонтареву то наступил пи...ец.
А то что буквально через 3 месяца после своего назначения Глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева сообщила об исчезновении из золотовалютных резервов страны (ЗВР) золота стоимостью около 900 миллионов долларов. При этом она не стала разъяснять обстоятельств, при которых количество «желтого металла» резко снизилось.
Это вы свиноботы почему то боитесь вспоминать.
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06.10.2020 14:20 Відповісти
Да все знают, в газете писали!
Это миллиард унёс Яценюк!
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06.10.2020 16:24 Відповісти
Один и той же очильник Нафтогазу шо при Порошенко, шо сейчас, но у порохоботов во всем виноват народ )
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06.10.2020 16:20 Відповісти
https://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/F74766DEBAA8F44AC22583E5005BF5BF?Open За результатами діяльності у 2018 році НАК «Нафтогаз України» як окрема юридична особа отримала чистий прибуток в сумі 13,6 млрд грн.

https://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/F74766DEBAA8F44AC22583E5005BF5BF?Open Нафтогаз залишається прибутковим третій рік поспіль
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06.10.2020 13:10 Відповісти
Ревизоры Госаудитслужбы насчитали недостатков и нарушений в работе «Нафтогаза» на более 225 млрд гривен, что привело к прямым потерям компании на сумму более 75 млрд грн.
Таким образом, по оценкам аудиторов, сумма потерь государственного бюджета из-за установленных ими финансовых нарушений превышает 75 млрд гривен. !!! ПЗДЦ докерувались
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06.10.2020 13:11 Відповісти
Сократите зарплаты Кобелям !!! 2020 году по сравнению с 2019 годом ожидается значительное снижение объемов реализации газа всем категориям потребителей ..... что идиоты не ожидали что все будут искать альтернативы газу ,переходить на дрова ,торф электрику ? Что думали деребанить на ценах будите вечно ?
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06.10.2020 13:11 Відповісти
Какой то зелёный с оттенком рыгов бред....
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06.10.2020 13:14 Відповісти
три котла ,газ ,дрова ,электрика + поставил проточный 7 КВт Electrolux на мелкие дела
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06.10.2020 13:19 Відповісти
В квартирі?))
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06.10.2020 13:20 Відповісти
дом
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06.10.2020 13:21 Відповісти
А ви перейшли на торф чи дрова?))
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06.10.2020 13:15 Відповісти
три котла ,газ ,дрова ,электрика + поставил проточный 7 КВт Electrolux на мелкие дела
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06.10.2020 13:20 Відповісти
Вы не с пилотов, случаем? Троекратное дублирование систем. Я бы посоветовал еще педальный привод на всякий случай.
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06.10.2020 13:36 Відповісти
это от любви к нашей власти , ....... защити себя от её пакостей заранее
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06.10.2020 13:56 Відповісти
Что такое "проточный" в перечне котлов, и почему именно 7 кВт?
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06.10.2020 13:44 Відповісти
проточный электронагреватель (не котел,не бойлер ) для нагрева воды на кухню ванну , 7кВТ мощность что бы хорошо грел , у него 2 режима нагрева , но для его подключения нужен отдельный ввод и заземление что бы не спалить существующую проводку
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06.10.2020 13:54 Відповісти
На сколько точек водопотребления он стоит? Чем он лучше бойлера? Бойлер коственного нагрева + солнечная панель?
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06.10.2020 14:09 Відповісти
на кухню и ванну , 3 смесителя душ , лучше тем что не греет лишнего ,помыть посуду надо 5-10 литров которые он нагревает , в бойлере же греется весь бойлер ( 30,50,80 литров )
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06.10.2020 14:17 Відповісти
Боюсь показаться навязчивой, но ещё раз. Ваш китайский проточный нагреватель выходом горячей воды врезан в трубопровод, и может одновременно раздать горячую, тёплую воду на 3 точки потребления? Рециркуляция и полотенцесушитель тоже от проточного нагревателя работают?

В накопительном бойлере Вы нагреваете не ВСЮ воду, а только аналогичное количество израсходованной холодной воды. Без потребления в хорошем бойлере падение температуры порядка 3 градуса/сутки.
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06.10.2020 14:42 Відповісти
во первых не китайский а шведский , во вторых не на 3 точки ,а на одну из трех, в третьих бойлер греет весь обьем что в бойлере ( замкнутый сосуд с теном ) а проточный не замкнутый , в четвертых причем тут полотенцесушитель ? Вам ясно сказали что проточный обогреватель не встроен в отопительную систему , он работает по другой и для других целей
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06.10.2020 14:57 Відповісти
Полотенцесушитель - это обратка горячего водоснабжения многоквартирных домов. К отоплению никакого отношения не имеет. Это две независимые системы.
Всё вы правильно делаете. Мы состоятельным людям, данные системы монтировали ещё лет 15 назад. На 2-3 источника тепла. Тепловой насос - твердотопливный котёл - газовый котёл. Автоматика отслеживала приоритетность источника тепла в указанном порядке. Система позволяла отапливать значительные объёмы в 2-3 раза дешевле газа. Рад за вас!
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06.10.2020 15:25 Відповісти
В "хрущёвках" полотенцесушитель стоит на пол дюймовой трубе "обратки" отопления.
Полотенцесушитель мы устанавливаем в системе рециркуляции горячей воды от бойлера коственого нагрева. С таймером работы циркуляционного насоса.

У человека в нарушение СНИПов проточный водонагреватель врезан в трубопровод водоснабжения. на кухню и ванну , 3 смесителя душ. Вы тоже врезаете проточные водонагреватели в трубопровод?

Какая будет температура воды если откроют второй кран? Или только СТРОГО по очереди?
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06.10.2020 15:51 Відповісти
У человека в нарушение СНИПов проточный водонагреватель врезан в трубопровод водоснабжения. на кухню и ванну , 3 смесителя душ..... точнее параллельно добавлен что не есть нарушение , где это отражено в 3 части ( теплоснабжение ) СНИПов ? где там запрет на параллельность ? на счет открытия 2 крана ? зачем? 90 % это используется на мыть посуду , или душ летом,что бы не гонять котел
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06.10.2020 18:33 Відповісти
нету никакого нарушения ,я же не заземлил его на батареи , а вывел в землю на контур
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06.10.2020 18:42 Відповісти
Ок. Равнобедренный треугольник? Метр в землю? Соль сыпали?
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06.10.2020 18:54 Відповісти
какой получился не мерил ,ну а как же 2 мешка , что бы в радиусе метров на 5 брало
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06.10.2020 18:59 Відповісти
Поговорили.

Ваш китайский проточный нагреватель выходом горячей воды врезан в трубопровод?
Вам ясно сказали что проточный обогреватель не встроен в отопительную систему
Спасибо.
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06.10.2020 15:54 Відповісти
в отличии от бойлера ,греет сразу воду , и не греешь лишнюю как в бойлере
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06.10.2020 14:02 Відповісти
По факту, при Порошенко прибыль, при чем везде, при клоунах опять убыток, при чем все знают кто реальный вор и на кого это работает...
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06.10.2020 13:12 Відповісти
Це дивним чином збігається з каденцією оманського брехуна. Совпадєніє?
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06.10.2020 13:13 Відповісти
Мінфін прогнозує збитковість "Нафтогазу" упродовж чотирьох років: збиток становитиме понад 21 млрд грн - Цензор.НЕТ 3848
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06.10.2020 13:50 Відповісти
Зебилы навибирали=)))
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06.10.2020 13:16 Відповісти
Ну то й що, що той, хто приносив державі мільйярди доларів прибутків, поставив "газпром" раком, знову став збитковим, як і при "господарниках" януковича? Зате Вітренко звільнений і без премії. Правда, дебіли?
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06.10.2020 13:16 Відповісти
эпоха бедности закончилась, началась эпоха нищеты, эпоха вымирания на очереди.
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06.10.2020 13:20 Відповісти
Это что, на жалость давят? Дескать, мы как нация патриотов увеличенными в разы тарифами покроем убытки госпредприятия.Сейчас вжарят гривень по 8-9 за куб без доставки при нефти 40, потом при 70 еще раз удвоят уже вроде как с обоснованием.
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06.10.2020 13:31 Відповісти
Не зря зебилов предупредили что пенсий не будет . Тока у клоуна и бени
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06.10.2020 14:07 Відповісти
как энергетическую компанию-монополиста сделать из прибыльной в убыточную?
гении наверно там управляют
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06.10.2020 14:11 Відповісти
Криминальные гении
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06.10.2020 14:46 Відповісти
Эти заявления свидетельствуют о размерах воровства зелёной падалью и возвращения старых, ещё Тимошенко обкатанных, схем. Ну что, любители халявы?! Как вам ваш избранничек янелох? Красава, правда?! Но, не смешно...
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06.10.2020 15:37 Відповісти
Вы бы почмтали прежде, чем трындеть!
" на 2020 год предполагается получение средств из государственного бюджета в качестве компенсации за выполнение специальных обязанностей в сумме 32,2 млрд гривен. "
Это за зилёную энергетику?
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06.10.2020 16:26 Відповісти
Мінфін прогнозує збитковість "Нафтогазу" упродовж чотирьох років: збиток становитиме понад 21 млрд грн - Цензор.НЕТ 8041
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07.10.2020 01:15 Відповісти
 
 