Мінфін прогнозує збитковість "Нафтогазу" упродовж чотирьох років: збиток становитиме понад 21 млрд грн
Міністерство фінансів прогнозує збиткову діяльність Групи "Нафтогаз" протягом 2020-2023 років. Збитки очікуються у разі реалізації песимістичного, базового й оптимістичного сценаріїв.
Про це йдеться в документі "Інформація про фіскальні ризики і їх вплив на показники державного бюджету у 2021 році", який підготував Мінфін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Як зазначити в документі, моделювання діяльності Групи "Нафтогаз" проводилося на підставі прогнозів НАК "Нафтогаз України" про обсяги і ціни реалізації продукції в 2020 - 2023 роках (розглядається як базовий сценарій).
Зокрема, Групою "Нафтогаз" у 2020 році порівняно із 2019 роком очікується значне зниження обсягів реалізації газу усім категоріям споживачів (на 11,2 млрд куб м, або на 37,6%) та у 2021 році - ще на 1,0 млрд куб м, або на 5,5% порівняно із 2020 роком, зростання обсягів реалізації у 2022 - 2023 роках Групою "Нафтогаз" не передбачається.
Незалежно від розглянутих у моделі сценаріїв, у 2020 - 2023 роках очікується збиткова діяльність Групи "Нафтогаз". За базовим сценарієм збиток становитиме 4,285 млрд грн у 2020 році, 7,553 млрд грн у 2021 році, 5,467 млрд грн у 2022 році, 4,434 млрд грн у 2023 році.
Водночас проєктом фінансового плану НАК "Нафтогаз України" на 2020 рік передбачається отримання коштів з державного бюджету в якості компенсації за виконання спеціальних обов’язків у сумі 32,2 млрд гривень. Моделювання фінансового результату Групи "Нафтогаз" за 2020 рік здійснено без урахування отримання АТ "НАК "Нафтогаз України" з державного бюджету вказаної суми компенсації.
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А то что буквально через 3 месяца после своего назначения Глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева сообщила об исчезновении из золотовалютных резервов страны (ЗВР) золота стоимостью около 900 миллионов долларов. При этом она не стала разъяснять обстоятельств, при которых количество «желтого металла» резко снизилось.
Это вы свиноботы почему то боитесь вспоминать.
Это миллиард унёс Яценюк!
https://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/F74766DEBAA8F44AC22583E5005BF5BF?Open Нафтогаз залишається прибутковим третій рік поспіль
Таким образом, по оценкам аудиторов, сумма потерь государственного бюджета из-за установленных ими финансовых нарушений превышает 75 млрд гривен. !!! ПЗДЦ докерувались
Рециркуляцияи полотенцесушитель тоже от проточного нагревателя работают?
В накопительном бойлере Вы нагреваете не ВСЮ воду, а только аналогичное количество израсходованной холодной воды. Без потребления в хорошем бойлере падение температуры порядка 3 градуса/сутки.
Всё вы правильно делаете. Мы состоятельным людям, данные системы монтировали ещё лет 15 назад. На 2-3 источника тепла. Тепловой насос - твердотопливный котёл - газовый котёл. Автоматика отслеживала приоритетность источника тепла в указанном порядке. Система позволяла отапливать значительные объёмы в 2-3 раза дешевле газа. Рад за вас!
Полотенцесушитель мы устанавливаем в системе рециркуляции горячей воды от бойлера коственого нагрева. С таймером работы циркуляционного насоса.
У человека в нарушение СНИПов проточный водонагреватель врезан в трубопровод водоснабжения. на кухню и ванну , 3 смесителя душ. Вы тоже врезаете проточные водонагреватели в трубопровод?
Какая будет температура воды если откроют второй кран? Или только СТРОГО по очереди?
Ваш китайский проточный нагреватель выходом горячей воды врезан в трубопровод?
Вам ясно сказали что проточный обогреватель не встроен в отопительную систему
Спасибо.
гении наверно там управляют
" на 2020 год предполагается получение средств из государственного бюджета в качестве компенсации за выполнение специальных обязанностей в сумме 32,2 млрд гривен. "
Это за зилёную энергетику?