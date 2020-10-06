Противник активізував на Донбасі заходи з бойової підготовки із залученням максимальної кількості особового складу, - розвідка

Командування ЗС РФ продовжує нарощувати боєздатність з'єднань і частин оперативного угруповання російсько-окупаційних військ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

Так, за даними української розвідки, 5 жовтня цього року, на єдиному оперативному тлі розпочато командно-штабні навчання з органами військового управління, частинами і підрозділами першого і другого армійських корпусів російсько-окупаційних військ, приведені в бойову готовність "Повна" (з навчання). На полігонах, в районах зосередження військ окупантів проводяться тренування і розгортання польових командних пунктів.

Крім того, повідомляється, що противник активізував заходи бойової підготовки із залученням максимальної кількості особового складу мотострілкових, танкових, артилерійських підрозділів і підрозділів протиповітряної оборони.

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