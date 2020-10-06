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Противник активізував на Донбасі заходи з бойової підготовки із залученням максимальної кількості особового складу, - розвідка

Противник активізував на Донбасі заходи з бойової підготовки із залученням максимальної кількості особового складу, - розвідка

Командування ЗС РФ продовжує нарощувати боєздатність з'єднань і частин оперативного угруповання російсько-окупаційних військ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

Так, за даними української розвідки, 5 жовтня цього року, на єдиному оперативному тлі розпочато командно-штабні навчання з органами військового управління, частинами і підрозділами першого і другого армійських корпусів російсько-окупаційних військ, приведені в бойову готовність "Повна" (з навчання). На полігонах, в районах зосередження військ окупантів проводяться тренування і розгортання польових командних пунктів.

Крім того, повідомляється, що противник активізував заходи бойової підготовки із залученням максимальної кількості особового складу мотострілкових, танкових, артилерійських підрозділів і підрозділів протиповітряної оборони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку доби на Донбасі без обстрілів, - Міноборони

Автор: 

Міноборони (7490) розвідка (3886) військові навчання (2781) Донбас (22358)


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06.10.2020 13:20 Відповісти
Всё указывает на то,что будет обещанный ермаком с клованом мир.
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06.10.2020 13:26 Відповісти
А у нас мЬІр.
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06.10.2020 13:29 Відповісти
Противник активизировал на Донбассе мероприятия по боевой подготовке/ Четыреждыуклонист-главнокомандующий уверен: это приближение к миру. Как был уверен раньше-Зеленский о бое в районе Золотого: мы уверенно приближаемся к миру
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06.10.2020 13:48 Відповісти
 
 