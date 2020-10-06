Збитки "Укренерго" за наступні чотири роки перевищать 26 млрд грн, з них 15,1 млрд грн в поточному році, - Мінфін

У 2020-2023 роках збитки НЕК "Укренерго" перевищать 26 млрд грн.

Про це йдеться в звіті про фіскальні ризики Міністерства фінансів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Мінфін прогнозує, що в 2020 році збитки НЕК перевищать 15,1 млрд грн, в 2021 році - 3,5 млрд грн, у 2022 році - 4,6 млрд грн, а в 2023 році - 3,1 млрд грн.

Відомство розглядає три сценарії - базовий, стресовий і оптимістичний. Незалежно від розглянутих в моделі сценаріїв, в 2020 році "Укренерго" очікує збиткова діяльність. Оптимістичний сценарій передбачає отримання прибутку в 2021-2023 роках.

За діючих умов функціонування "Укренерго" на ринку електроенергії в 2020 році, і в умовах базового і стресового сценаріїв в 2021 - 2023 роках прогнозується збиткова діяльність компанії, що негативно відіб'ється на обсягах сплати до державного бюджету сум відповідних платежів, повідомляє відомство.

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"Укренерго" здійснює експлуатацію магістральних і міждержавних ліній електропередачі, а також централізовану диспетчеризацію об'єднаної енергосистеми країни. НЕК належить державі в особі Міністерства фінансів. ПрАТ "НЕК" Укренерго "в січні-червні 2020 року отримало чистий збиток у сумі 18 млрд грн проти 1,7 млрд грн чистого прибутку за аналогічний період минулого року. В той же час чистий дохід зріс усемеро - до 25,3 млрд грн. З 1 серпня 2020 року тариф НЕК "Укренерго" на передачу електроенергії збільшиться на 54,6% - з 155,4 грн / МВт до 240,23 грн / МВт (без ПДВ).