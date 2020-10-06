Збитки "Укренерго" за наступні чотири роки перевищать 26 млрд грн, з них 15,1 млрд грн в поточному році, - Мінфін
У 2020-2023 роках збитки НЕК "Укренерго" перевищать 26 млрд грн.
Про це йдеться в звіті про фіскальні ризики Міністерства фінансів, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Мінфін прогнозує, що в 2020 році збитки НЕК перевищать 15,1 млрд грн, в 2021 році - 3,5 млрд грн, у 2022 році - 4,6 млрд грн, а в 2023 році - 3,1 млрд грн.
Відомство розглядає три сценарії - базовий, стресовий і оптимістичний. Незалежно від розглянутих в моделі сценаріїв, в 2020 році "Укренерго" очікує збиткова діяльність. Оптимістичний сценарій передбачає отримання прибутку в 2021-2023 роках.
За діючих умов функціонування "Укренерго" на ринку електроенергії в 2020 році, і в умовах базового і стресового сценаріїв в 2021 - 2023 роках прогнозується збиткова діяльність компанії, що негативно відіб'ється на обсягах сплати до державного бюджету сум відповідних платежів, повідомляє відомство.
"Укренерго" здійснює експлуатацію магістральних і міждержавних ліній електропередачі, а також централізовану диспетчеризацію об'єднаної енергосистеми країни. НЕК належить державі в особі Міністерства фінансів. ПрАТ "НЕК" Укренерго "в січні-червні 2020 року отримало чистий збиток у сумі 18 млрд грн проти 1,7 млрд грн чистого прибутку за аналогічний період минулого року. В той же час чистий дохід зріс усемеро - до 25,3 млрд грн. З 1 серпня 2020 року тариф НЕК "Укренерго" на передачу електроенергії збільшиться на 54,6% - з 155,4 грн / МВт до 240,23 грн / МВт (без ПДВ).
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свыня купу навалыла зеленым
тарифом
https://biz.censor.net/news/3222834/sudy_razreshili_dtek_ahmetova_ne_platit_ukrenergo_bolee_1_milliarda
докерувались.
Или тупые или воруете сами у себя!
Ревизоры Госаудитслужбы насчитали недостатков и нарушений в работе «Нафтогаза» на более 225 млрд гривен, что привело к прямым потерям компании на сумму более 75 млрд грн.
Об этом говорится https://www.epravda.com.ua/rus/publications/2020/10/6/665879/ в статье ЭП.
«Согласно процедуре обработки выводов, «Нафтогаз» имел время для изучения документа и на представление замечаний к изложенной в акте ревизии фактов, что в итоге и сделал.
Часть из них была учтена, однако даже с учетом этого, цифры, которые вскоре будут официально обнародованы, будет трудно объяснить обществу», - говорится в материале.
В «Нафтогазе» изданию подтвердили, что получили от Госудитслужбы акт ревизии и предоставили свои возражения.
«В ответ компания предоставила свои возражения к акту ГАСУ, получила заключение службы на возражения и ожидает требование службы, которое будет содержать окончательные результаты ревизии», - отметили в пресс-службе НАК.
При этом, многостраничный документ, который попал в распоряжение ЭП, содержит данные о нарушениях различного характера.
«Здесь и продажа газа по заниженным ценам, и безосновательная выплата премий членам правления «Нафтогаза», и занижение услуг за транспортировку газа, и провал программы увеличения добычи голубого топлива, и нарушения в закупках, и скрытое кредитование, и многое другое.
Но всю суть документа можно свести к четырем пунктам. Все они касаются занижения размера уплаченных в государственный бюджет дивидендов», - подчеркивается в статье.
В тему:
- https://www.economics-prorok.com/2019/08/%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D1%83%D0%BF%D1%8B%D1%80%D1%8C-%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%B2-30-%D1%80%D0%B0%D0%B7-%D0%B1.html Почему упырь Коболев получает в 30 раз больше президента Трампа?!
- https://www.economics-prorok.com/2019/08/%D1%84%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8.html Феномен Коболева, или Почему Зеленский должен гнать в шею главу Нафтогаза - эксперт
Первый - начисление резерва сомнительных долгов при не утвержденном финансовом плане (за 2018 год и 9 месяцев 2019 года - ЭП.) на 38,4 млрд гривен. Из-за этого, по мнению аудиторов, размер выплаченных дивидендов был занижен на 35,3 млрд гривен.
Второй - выявление Офисом крупных налогоплательщиков Государственной налоговой службы нарушений в «Укртрансгазе» на 37,3 млрд гривен. Как результат - «Нафтогаз» не доплатил 35,1 млрд гривен дивидендов.
Третий - занижение доходов из-за не отражения в их составе штрафов, пени и неустойки по решению судов. По этому пункту аудиторы насчитали потери государственного бюджета на сумму 2,9 млрд гривен.
Четвертый - неподписания актов реализации газа в 2016-2018 годах. Последствиями этого нарушения стало занижение суммы выплаченных дивидендов за 2018 год на 2,1 млрд гривен.
Таким образом, по оценкам аудиторов, сумма потерь государственного бюджета из-за установленных ими финансовых нарушений превышает 75 млрд гривен.
https://ru.slovoidilo.ua/2020/08/31/novost/obshhestvo/stoimost-**************-ukraine-okazalas-vyshe-chem-es-evrokomissiya#_blank Об этом говорится в квартальном обзоре рынков электроэнергии, который подготовили эксперты Еврокомиссии.
https://ru.slovoidilo.ua/2020/08/31/novost/obshhestvo/stoimost-**************-ukraine-okazalas-vyshe-chem-es-evrokomissiya#_blank Эксперты проанализировали украинский энергорынок и пришли к выводу, что стоимость электроэнергии, производимой т.н. «Бурштынским энергоостровом» (несколько электростанций на территории Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей) является самой высокой в Европе.
https://ru.slovoidilo.ua/2020/08/31/novost/obshhestvo/stoimost-**************-ukraine-okazalas-vyshe-chem-es-evrokomissiya#_blank В первом квартале она достигла отметки в более 1700 гривен за мегаватт электроэнергии. Для остальных регионов Украины цена за мегаватт была несколько ниже - не более 1500 гривен, что стало третьим показателем в Европе.
https://ru.slovoidilo.ua/2020/08/31/novost/obshhestvo/stoimost-**************-ukraine-okazalas-vyshe-chem-es-evrokomissiya#_blank На втором месте с ценой в почти 1650 гривен оказалась Греция. Четвертое и пятое место занимают Мальта и Болгария.
https://ru.slovoidilo.ua/2020/08/31/novost/obshhestvo/stoimost-**************-ukraine-okazalas-vyshe-chem-es-evrokomissiya#_blank Самая низкая же в Европе электроэнергия в Норвегии - всего 490 гривен за тысячу киловатт, и Швеции - около 555 гривен.
В Норвегии и Швеции генераторы каким-то другим способом крутят, или у них генераторы с КПД 150%? У нас электрический ток - направленное движение электрически заряженных частиц под воздействием электрического поля. Такими частицами могут являться: в проводниках - электроны. Может в Норвегии и Швеции электроны по проводам иначе движутся, что у них электричество в три раза дешевле чем у нас, или у них Коломойских с Ахметовыми и на них похожих нет?
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https://twitter.com/Rage4oK
K0५EGAR
@Rage4oK
В Литве, где нет ничего, собираются выплачивать 13-ю пенсию. В Украине, где ежегодно Нафтогаз разворовывает 15 миллиардов кубов полтавского газа, функционирует 15 атомных энергоблоков, залежи нефти, лития, урана, угля и бескрайние чернозёмы ПЕНСИОННЫЙ ФОНД БАНКРОТ.
Голосуем за СН!!! Шо б Украина быстрее исчезла с политической карты мира! Да, зебилы!
******, не избиратель пошёл, а какие-то биоотходы... пипец.