Раніше основним симптомом коронавірусу була висока температура, зараз - втрата смаку та нюху, - лікар Дубров

На початку пандемії серед захворілих COVID-19 основним симптомом була висока температура. Зараз більшість людей із коронавірусом скаржаться на втрату смаку та нюху.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське Радіо", про це заявив лікар-анестезіолог вищої категорії, експерт МОЗ, член робочої групи протоколу Надання медичної допомоги при коронавірусній хворобі Сергій Дубров.

"Перебіг хвороби дещо змінюється. На початку пандемії навіть у нашій країні основним симптомом була висока температура, а зараз багато пацієнтів мають низьку сатурацію, задишку, а температура у них залишається нормальною. Разом з тим останнім часом більше пацієнтів втрачають смак і нюх, напочатку це траплялося значно рідше", - говорить лікар.

За словами Дуброва, з початку пандемії сталося вже кілька сотень мутацій коронавірусу.

Він зазначає, що хворіти на грип та COVID-19 одночасно цілком реально. В Україні було кілька випадків, коли людина хворіла одночасно на коронавірус і грип типу А.

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Разом з тим Дубров зазначає, що сезонних вірусів стало менше, ніж до коронавірусу. Коронавірус, швидше за все, не дає активності іншим сезонним вірусам, які циркулюють у середовищі.