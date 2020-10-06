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Новини Коронавірус і карантин
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Раніше основним симптомом коронавірусу була висока температура, зараз - втрата смаку та нюху, - лікар Дубров

Раніше основним симптомом коронавірусу була висока температура, зараз - втрата смаку та нюху, - лікар Дубров

На початку пандемії серед захворілих COVID-19 основним симптомом була висока температура. Зараз більшість людей із коронавірусом скаржаться на втрату смаку та нюху.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське Радіо", про це заявив лікар-анестезіолог вищої категорії, експерт МОЗ, член робочої групи протоколу Надання медичної допомоги при коронавірусній хворобі Сергій Дубров.

"Перебіг хвороби дещо змінюється. На початку пандемії навіть у нашій країні основним симптомом була висока температура, а зараз багато пацієнтів мають низьку сатурацію, задишку, а температура у них залишається нормальною. Разом з тим останнім часом більше пацієнтів втрачають смак і нюх, напочатку це траплялося значно рідше", - говорить лікар.

За словами Дуброва, з початку пандемії сталося вже кілька сотень мутацій коронавірусу.

Він зазначає, що хворіти на грип та COVID-19 одночасно цілком реально. В Україні було кілька випадків, коли людина хворіла одночасно на коронавірус і грип типу А.

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Разом з тим Дубров зазначає, що сезонних вірусів стало менше, ніж до коронавірусу. Коронавірус, швидше за все, не дає активності іншим сезонним вірусам, які циркулюють у середовищі.

Автор: 

карантин (18172) лікарі (1290) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+12
Как пройти тест на COVID-19 в домашних условиях :
1. Налейте вино в бокал и попробуйте его понюхать
2. Если вы почувствуете запах, выпейте и посмотрите, сможете ли вы почувствовать вкус
3. Если вы чувствуете запах и вкус - у вас нет COVID-19

Прошлым вечером я сделала 9 тестов и все они, слава Богу, оказались отрицательными.
Сегодня пройду тест опять, т.к. утром встала с лёгкой головной болью.
Всем здоровья
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06.10.2020 13:48 Відповісти
+11
Ранее основным симптомом коронавируса была высокая температура, сейчас - потеря вкуса и обоняния, - врач Дубров - Цензор.НЕТ 9431
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06.10.2020 13:35 Відповісти
+11
Ранее основным симптомом коронавируса была высокая температура, сейчас - потеря вкуса и обоняния, - врач Дубров - Цензор.НЕТ 1304
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06.10.2020 13:41 Відповісти
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Ранее основным симптомом коронавируса была высокая температура, сейчас - потеря вкуса и обоняния, - врач Дубров - Цензор.НЕТ 9431
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06.10.2020 13:35 Відповісти
Ранее основным симптомом коронавируса была высокая температура, сейчас - потеря вкуса и обоняния, - врач Дубров - Цензор.НЕТ 1304
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06.10.2020 13:41 Відповісти
Это да ,ворьё в Украине давно нюх потеряло ... ну, что-же ,будем ЛЕЧИТЬ ....
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06.10.2020 13:41 Відповісти
Как пройти тест на COVID-19 в домашних условиях :
1. Налейте вино в бокал и попробуйте его понюхать
2. Если вы почувствуете запах, выпейте и посмотрите, сможете ли вы почувствовать вкус
3. Если вы чувствуете запах и вкус - у вас нет COVID-19

Прошлым вечером я сделала 9 тестов и все они, слава Богу, оказались отрицательными.
Сегодня пройду тест опять, т.к. утром встала с лёгкой головной болью.
Всем здоровья
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06.10.2020 13:48 Відповісти
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06.10.2020 13:53 Відповісти
Есть несколько видов таких тестов. Сегодня попробуйте пивком...
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06.10.2020 13:55 Відповісти
Раніше основним симптомом коронавірусу була висока температура, зараз - втрата смаку та нюху, - лікар Дубров - Цензор.НЕТ 6209
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06.10.2020 13:59 Відповісти
напоминает детский анекдот про таблетку №2
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06.10.2020 13:51 Відповісти
"Коронавирус, скорее всего, не дает активности другим сезонным вирусам, которые циркулируют в среде."
Скоро у переболевших начнут налог собирать, бо коровавирус, оказывается, ещё и жутко полезный.
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06.10.2020 13:51 Відповісти
Ранее основным симптомом коронавируса была высокая температура, сейчас - потеря вкуса и обоняния, - врач Дубров - Цензор.НЕТ 117
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06.10.2020 13:53 Відповісти
Пусть заодно очередь в морг купит.
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06.10.2020 13:58 Відповісти
Дефицита аппаратов ИВЛ для больных коронавирусом в больницах нет, - Степанов

По бумажкам то нет. А вы сами как министр их видели? 80% т.н. "ИВЛ" - это деревянные ящики с ржавыми железяками , которые ждут срока списания в подвалах больниц. На ВСЮ страну только ДВА (!!!) ИВЛ с программируемым содержанием кислорода. И то один у Тодурова. (с)
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06.10.2020 14:04 Відповісти
Раніше основним симптомом коронавірусу була висока температура, зараз - втрата смаку та нюху, - лікар Дубров - Цензор.НЕТ 8572
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06.10.2020 14:28 Відповісти
А на подходе - кишечный вирус!
Аптеки уже заказывают памперсы.
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06.10.2020 14:40 Відповісти
В продолжении повествования врача Дуброва - А после вакцинации, особенно китайской. отпадет необходимость ходить в туалет и не нужно будет стирать трусы!!! И откуда они все такие умные появляются? Вон доктор Комаровский очень быстро переквалифицировался из уважаемого мамашами педиатра во всезнайку по вирусологии с углубленными знаниями короновируса и теперь его крутят на всех сайтах и телеканалах, хотя мировая медицина ещё до сих пор не озвучила суть и фактуру этой болячки, а личный врач Билла Гейтса заявил, что ученые ещё не определились - вирус ли это вообще??? А отсюда главный вопрос - а как и чем лечить или ремонтировать то, существа которого не знаешь???
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06.10.2020 14:54 Відповісти
Приснился сон: будто на дворе лето 2021 года, в мире - пандемия нового кишечного вируса,
и мы все в памперсах обсуждаем, что в 2020-м в масках было лучше
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06.10.2020 16:15 Відповісти
 
 