Раніше основним симптомом коронавірусу була висока температура, зараз - втрата смаку та нюху, - лікар Дубров
На початку пандемії серед захворілих COVID-19 основним симптомом була висока температура. Зараз більшість людей із коронавірусом скаржаться на втрату смаку та нюху.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське Радіо", про це заявив лікар-анестезіолог вищої категорії, експерт МОЗ, член робочої групи протоколу Надання медичної допомоги при коронавірусній хворобі Сергій Дубров.
"Перебіг хвороби дещо змінюється. На початку пандемії навіть у нашій країні основним симптомом була висока температура, а зараз багато пацієнтів мають низьку сатурацію, задишку, а температура у них залишається нормальною. Разом з тим останнім часом більше пацієнтів втрачають смак і нюх, напочатку це траплялося значно рідше", - говорить лікар.
За словами Дуброва, з початку пандемії сталося вже кілька сотень мутацій коронавірусу.
Він зазначає, що хворіти на грип та COVID-19 одночасно цілком реально. В Україні було кілька випадків, коли людина хворіла одночасно на коронавірус і грип типу А.
Разом з тим Дубров зазначає, що сезонних вірусів стало менше, ніж до коронавірусу. Коронавірус, швидше за все, не дає активності іншим сезонним вірусам, які циркулюють у середовищі.
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1. Налейте вино в бокал и попробуйте его понюхать
2. Если вы почувствуете запах, выпейте и посмотрите, сможете ли вы почувствовать вкус
3. Если вы чувствуете запах и вкус - у вас нет COVID-19
Прошлым вечером я сделала 9 тестов и все они, слава Богу, оказались отрицательными.
Сегодня пройду тест опять, т.к. утром встала с лёгкой головной болью.
Всем здоровья
Скоро у переболевших начнут налог собирать, бо коровавирус, оказывается, ещё и жутко полезный.
По бумажкам то нет. А вы сами как министр их видели? 80% т.н. "ИВЛ" - это деревянные ящики с ржавыми железяками , которые ждут срока списания в подвалах больниц. На ВСЮ страну только ДВА (!!!) ИВЛ с программируемым содержанием кислорода. И то один у Тодурова. (с)
Аптеки уже заказывают памперсы.
и мы все в памперсах обсуждаем, что в 2020-м в масках было лучше