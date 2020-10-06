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На місце Фокіна в ТКГ нікого не розглядають, посада фактично скасована, - Казанський

На місце ексзаступника голови української делегації в Тристоронній контактній групі Вітольда Фокіна поки нікого не розглядають, а його посада фактично скасована.

Як передає Цензор.НЕТ, про це "Громадському радіо" заявив представник Донецької області, член української делегації в Тристоронній контактній групі, журналіст Денис Казанський.

"Фактично у нього (Фокіна. - Ред.) не було якоїсь посади, він формально був заступником, але наразі нікого не розглядають. Ця посада не є обов’язковою, голові делегації не обов’язково мати заступника, тому просто можна сказати, що ця посада скасована", – каже Казанський.

Читайте також: У делегації України в ТКГ була домовленість узгоджувати позиції, але Фокін багато наговорив від себе, - Костін

Нагадаємо, на засіданні комітету ВР перший заступник глави української делегації в ТКГ Вітольд Фокін заявив, що поки не бачив підтверджень того, що на Донбасі воюють Україна і Росія.

Після цього Зеленський вивів Фокіна зі складу делегації України в ТКГ.

Також читайте: Чи запрошувати Фокіна до ТКГ, вирішували колективно, враховували, що він народився на Донбасі і має політичний управлінський досвід, - Єрмак

Автор: 

Фокін Вітольд (98) Казанський Денис (308) Тристороння контактна група (827)


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Топ коментарі
+6
Ото надо было тому фокину на старости лет так позорится. Так вошел бы в историю как первый премьер министр независимой Украины, а не штопаный гондон.
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06.10.2020 13:47 Відповісти
+5
Мавр сделал свое дело, гавкнул на весь Мир, ...что там гражданская война и РФ ни при чем..., мавр может уходить.
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06.10.2020 13:54 Відповісти
+1
Там більше нема кого "упразднить" ???))
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06.10.2020 13:47 Відповісти
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А спикер Маркиян вступил в должность?
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06.10.2020 13:42 Відповісти
Был пенек, и нет пенька.
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06.10.2020 13:43 Відповісти
Мавр сделал свое дело, гавкнул на весь Мир, ...что там гражданская война и РФ ни при чем..., мавр может уходить.
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06.10.2020 13:54 Відповісти
Більш не знайшли по всій Україні такого козла щоб замінив фокіна?
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06.10.2020 13:46 Відповісти
Ото надо было тому фокину на старости лет так позорится. Так вошел бы в историю как первый премьер министр независимой Украины, а не штопаный гондон.
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06.10.2020 13:47 Відповісти
Там більше нема кого "упразднить" ???))
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06.10.2020 13:47 Відповісти
Как же мы теперь без "знатока" Донбасса? Он, может, и знал Донбасс, но почему-то считал, что Донбасс должен находиться в привилегированном положении.
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06.10.2020 13:49 Відповісти
Ярош вже висував свою кандидатуру, але Зе затягнув свого язика до...
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06.10.2020 14:07 Відповісти
Что ТКГ что ППР( Посвистели, посвистели, разошлись). Принуждение силой к братским отношениям - единственный эффективный метод, - Сурков об Украине./Россия прямо заявила в ООН, что без снятия санкций не будет глобального перемирия.
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06.10.2020 14:09 Відповісти
На місце Фокіна в ТКГ нікого не розглядають, посада фактично скасована, - Казанський - Цензор.НЕТ 711
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06.10.2020 18:46 Відповісти
просто маша еще не придумала
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07.10.2020 00:44 Відповісти
 
 