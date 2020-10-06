На місце Фокіна в ТКГ нікого не розглядають, посада фактично скасована, - Казанський

На місце ексзаступника голови української делегації в Тристоронній контактній групі Вітольда Фокіна поки нікого не розглядають, а його посада фактично скасована.

Як передає Цензор.НЕТ, про це "Громадському радіо" заявив представник Донецької області, член української делегації в Тристоронній контактній групі, журналіст Денис Казанський.

"Фактично у нього (Фокіна. - Ред.) не було якоїсь посади, він формально був заступником, але наразі нікого не розглядають. Ця посада не є обов’язковою, голові делегації не обов’язково мати заступника, тому просто можна сказати, що ця посада скасована", – каже Казанський.

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Нагадаємо, на засіданні комітету ВР перший заступник глави української делегації в ТКГ Вітольд Фокін заявив, що поки не бачив підтверджень того, що на Донбасі воюють Україна і Росія.

Після цього Зеленський вивів Фокіна зі складу делегації України в ТКГ.

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