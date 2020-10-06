Багато хто хоче, щоб Лукашенка засудили, але гадаю, що йому дадуть просто піти, якщо він залишить нас у спокої, - Тіхановська

Олександру Лукашенку, який захопив владу в Білорусі, дозволять піти без суду, якщо він залишить у спокої білоруський народ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Світлани Тіхановської, про це вона повідомила на пресконференції в Німеччині.

За словами Тіхановської, зараз багато хто хоче, щоб Лукашенка судили, проте більшість буде готова відпустити його.

"У мене два погляди на це: як особистості і як національного лідера. Я не можу пробачити йому як особистість. Однак як національний лідер я маю ухвалити рішення, яке вплине на історію країни. На цей рахунок є різні думки. Багато хто хоче, щоб його судили. Але я думаю, що більшість просто дасть йому піти, якщо він залишить нас у спокої. Я вважаю, питання потребує діалогу", - повідомила вона.

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