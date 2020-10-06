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Підстав для визнання закону про ВАКС неконституційним немає, - представник президента в КС Веніславський

Підстав для визнання закону про ВАКС неконституційним немає, - представник президента в КС Веніславський

Подання про конституційність закону "Про Вищий антикорупційний суд" є ще одним елементом боротьби з антикорупційними органами України.

Це зазначає представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

У вівторок під час виступу в КС на слуханні справи за поданням щодо конституційності закону про ВАКС Веніславський назвав подання, що розглядається, "ще однією сходинкою боротьби з антикорупційними органами".

За його словами, подання народних депутатів до КС "ґрунтується на припущеннях".

"Корупційні правопорушення справді є загрозою національній безпеці, тому існування ВАКС є обґрунтованим", - зазначив Веніславський. Він уточнив, що робота апеляційної палати ВАКС, про неконституційність якої заявляють автори конституційного подання, повністю відповідає вимогам Основного закону, оскільки в Конституції закріплено право на апеляційний перегляд, а не форма.

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"Позиція президента чітка і незмінна: система антикорупційних органів в Україні існуватиме і буде незалежною, які б намагання з боку політичних сил не здійснювалися для її зникнення", - заявив представник президента в КС.

Він закликав суддів КС ретельно оцінити цей закон і додав: "На думку президента України, підстави для визнання закону про ВАКС таким, що повністю або частково не відповідає Конституції, нині відсутні".

Постійний представник Верховної Ради в КС Ольга Совгиря, аргументуючи позицію парламенту щодо конституційності закону про ВАКС, зазначила відмінність між особливими судами, які суперечать Конституції, і спеціалізованими. Вона наголосила, що касаційною інстанцією рішень ВАКС є Верховний Суд, що свідчить про те, що антикорупційний суд не має особливого статусу. "Парламент вважає, що підстав для перегляду конституційності положень закону про ВАКС немає", підсумувала вона.

Представник суб'єкта права на конституційне подання, народний депутат України ОПЗЖ Василь Німченко заявив про особливий, на думку авторів подання, статус ВАКС, що свідчить про неконституційність його існування.

Автор: 

КС (1427) Антикорупційний суд ВАКС (1984) Веніславський Федір (295) Совгиря Ольга (52)


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Ну, очень большая потеря
Оснований для признания закона о ВАКС неконституционным нет, - представитель президента в КС Вениславский - Цензор.НЕТ 9326
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06.10.2020 14:00 Відповісти
Імітація бурхливих рехворм триває !!!
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06.10.2020 14:03 Відповісти
думаю нікого не здивує рішення кс по вакс.бо сильно вакс почав (прада несміло) на пяти наступати бєніно-портновських слугам. тож команді напівшостого я не заздрю, в європі їх ви...ть ва хвіст та гриву! бо ж інтереси бєні і ко для них убер алес
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06.10.2020 14:09 Відповісти
Після ліквідації Військових судів, усі спеціалізовані суди стали неконституційні...
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06.10.2020 15:22 Відповісти
 
 