Керівництво Єврокомісії зауважило, що Україна робить усе для виконання вимог безвізу, - Точицький
У Європейському Союзі констатують, що Україна належним чином виконує умови, необхідні для функціонування безвізового режиму.
Таку позицію було озвучено у вівторок у Брюсселі під час зустрічей міністра юстиції України Дениса Малюськи з віцепрезидентом Єврокомісії, єврокомісаром з питань цінностей та прозорості Вірою Юровою і комісаром ЄС з питань юстиції Дідьє Рейндерсом, які відбулися перед самітом Україна-ЄС. Про це повідомив представник України при ЄС, посол Микола Точицький, який був присутній на зустрічах, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Важливо, що перед початком пленарного засідання саміту керівництво Єврокомісії зазначило, що Україна робить усе для виконання вимог візової лібералізації, які було визначено Другою доповіддю моніторингу. Київ чітко виконує показники лібералізації візового режиму. Крім того, співпраця України і Євросоюзу у сфері реадмісії осіб перебуває на належному рівні. Сказане дає підстави стверджувати, що Україна належним чином виконує умови, необхідні для подальшого функціонування безвізового режиму", - сказав Точицький.
Окрім того, за його словами, сторони обговорили питання впровадження в Україні реформ у сфері правосуддя, забезпечення належного функціонування антикорупційних органів, відзначили ухвалену урядом України наприкінці вересня Антикорупційну стратегію на 2020-2024 роки, якої не було в Україні протягом останніх трьох років.
Під час зустрічі також було наголошено на важливості подальшої взаємодії України з Венеціанською комісією в питаннях, пов'язаних із судовою реформою.
Нагадаємо, троє європарламентарів направили на адресу Арахамії відкритий лист, у якому зазначено, що через проблеми в боротьбі з корупцією в Україні деяким олігархам і політикам може загрожувати скасування безвізового режиму з Євросоюзом. Раніше посол ЄС в Україні Матті Маасікас розповів, що Євросоюз буде стежити за антикорупційною інфраструктурою в Україні, ситуація з якою може загрожувати безвізовому режиму.
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«Центр» создан в 2012 году https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82 юристом https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8E%D0%BA,_%D0%94%D0%B0%D1%80%D1%8C%D1%8F_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1 Дарьей Каленюк и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C общественным деятелем https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Виталием Шабуниным . Головной офис расположен в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2 Киеве . Финансируется на пожертвования, в том числе международные.
А потім знайшов цікаву інфу відносно цього центру та його засновника Віталія Шабуніна
https://vz.ua/news/65179-antikorruptsioner-vitaliy-shabunin-sam-uvyaz-vo-vzyatkakh «Антикоррупционер» Виталий Шабунин сам увяз во взятках
І це так - тільки трошки поцікавився. Тому в мене зустрічне питання - можна такому джерелу довіряти? Власне як на мене питання риторичне і відповіді не потребує. Відповідь на поверхні.
Шановний пане Арахаміє, Ми чули що ви відповідаєте лише на листиhttps://news.liga.net/politics/news/arahamiya-nazval-sluhom-novost-o-vozmojnom-lishenii-ukrainy-bezviza-i-transha-ot-mvf , тому ми вам його написали. Ми також чули, що ви вважаєте небезпеку втрати безвізового режиму та фінансової допомоги лише "чутками". Дозвольте пояснити, чому це не так
https://censor.net/ua/news/3219902/budu_reaguvaty_tilky_na_lysty_arahamiya_pro_vtratu_bezvizu_cherez_konkursnu_komisiyu_sap
Офіційна позиція ЄС нікого ні про що попереджати не стане. Просто поставить перед фактом.
Це знову ж таки окреме бачення окремого депутата. І, доречі, я з нею згоден. З боку євродепутатів був такий собі шантаж. З яких причин та чому - тут треба зʼясовувати. Особисто мені це зараз лінь робити. Але я дуже далекий від думки, що депутат євродепутатка Віола фон Крамон дуже сильно та безкорисливо переймається долею України.
Странно, но представители ЕС говорят и пишут совсем обратное.
Это сродни тому, как ЗЕленые шуты за МВФ все время анонсы сотрудничесива делают.