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Новини
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Керівництво Єврокомісії зауважило, що Україна робить усе для виконання вимог безвізу, - Точицький

Керівництво Єврокомісії зауважило, що Україна робить усе для виконання вимог безвізу, - Точицький

У Європейському Союзі констатують, що Україна належним чином виконує умови, необхідні для функціонування безвізового режиму.

Таку позицію було озвучено у вівторок у Брюсселі під час зустрічей міністра юстиції України Дениса Малюськи з віцепрезидентом Єврокомісії, єврокомісаром з питань цінностей та прозорості Вірою Юровою і комісаром ЄС з питань юстиції Дідьє Рейндерсом, які відбулися перед самітом Україна-ЄС. Про це повідомив представник України при ЄС, посол Микола Точицький, який був присутній на зустрічах, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Важливо, що перед початком пленарного засідання саміту керівництво Єврокомісії зазначило, що Україна робить усе для виконання вимог візової лібералізації, які було визначено Другою доповіддю моніторингу. Київ чітко виконує показники лібералізації візового режиму. Крім того, співпраця України і Євросоюзу у сфері реадмісії осіб перебуває на належному рівні. Сказане дає підстави стверджувати, що Україна належним чином виконує умови, необхідні для подальшого функціонування безвізового режиму", - сказав Точицький.

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Окрім того, за його словами, сторони обговорили питання впровадження в Україні реформ у сфері правосуддя, забезпечення належного функціонування антикорупційних органів, відзначили ухвалену урядом України наприкінці вересня Антикорупційну стратегію на 2020-2024 роки, якої не було в Україні протягом останніх трьох років.

Під час зустрічі також було наголошено на важливості подальшої взаємодії України з Венеціанською комісією в питаннях, пов'язаних із судовою реформою.

Нагадаємо, троє європарламентарів направили на адресу Арахамії відкритий лист, у якому зазначено, що через проблеми в боротьбі з корупцією в Україні деяким олігархам і політикам може загрожувати скасування безвізового режиму з Євросоюзом. Раніше посол ЄС в Україні Матті Маасікас розповів, що Євросоюз буде стежити за антикорупційною інфраструктурою в Україні, ситуація з якою може загрожувати безвізовому режиму.

Автор: 

Єврокомісія (2186) безвізовий режим (1344) Євросоюз (13697) Точицький Микола (75)


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Топ коментарі
+12
Укроборонпром - банкрот
Укрзалізниця - банкрот
Укрнафтогаз - банкрот
Энергоатом - банкрот
Укрексімбанк - банкрот
Пенсійний фонд- ну тут понятно, а пачему я налогі платіть должен?
армія - скорочення
менти - збільшення
сепари - амністія
- ну шо, поігралісь в демократію с бидлом ?
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06.10.2020 14:19 Відповісти
+8
Зелена пліснява робить все щоб похєріть минулі здобутки !!)))
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06.10.2020 14:17 Відповісти
+7
Євродепутати протилежної точки зору. Навіть не знаю кому вірити.
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06.10.2020 14:21 Відповісти
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Зелена пліснява робить все щоб похєріть минулі здобутки !!)))
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06.10.2020 14:17 Відповісти
Укроборонпром - банкрот
Укрзалізниця - банкрот
Укрнафтогаз - банкрот
Энергоатом - банкрот
Укрексімбанк - банкрот
Пенсійний фонд- ну тут понятно, а пачему я налогі платіть должен?
армія - скорочення
менти - збільшення
сепари - амністія
- ну шо, поігралісь в демократію с бидлом ?
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06.10.2020 14:19 Відповісти
ахахаха)))пусть евродепутаты сами это скажут
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06.10.2020 14:20 Відповісти
Євродепутати протилежної точки зору. Навіть не знаю кому вірити.
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06.10.2020 14:21 Відповісти
Так скоро все зʼясується. Вже недовго залишилося. До того ж на так звану іншу точку зору євродепутатів вказує поки що одне джерело інформації. І це джерело третій за розмірами медійний холдінг кацапії. Не дуже надійне джерело як на мене.
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06.10.2020 14:54 Відповісти
Це також кацапське джерело? https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=3241215612643873&id=195616963870435
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06.10.2020 15:05 Відповісти
шабунин... белобрысая шалава. Если ему кацапы заплатят побольше, то будет их источником.
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06.10.2020 15:17 Відповісти
Якщо Вам дати посилання на мій фейсбук це буде надійним джерелом? Якби Ви не дали мені це посилання, то я б навіть не уявляв, що в нашій країні діє якась недержавна організація з гучною назвою http://anticoragenda2019.org.ua/ Центр Протидії Корупції , яка навіть має сайт (створений судячи з назви домену в 2019 році) на якому про саму цю організацію навіть немає інформації. А мене цікавить хто засновники, які засади цієї організації, яким коштом фінансується та інше. Поцікавився у вікі.
«Центр» создан в 2012 году https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82 юристом https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8E%D0%BA,_%D0%94%D0%B0%D1%80%D1%8C%D1%8F_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1 Дарьей Каленюк и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C общественным деятелем https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Виталием Шабуниным . Головной офис расположен в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2 Киеве . Финансируется на пожертвования, в том числе международные.

А потім знайшов цікаву інфу відносно цього центру та його засновника Віталія Шабуніна
https://vz.ua/news/65179-antikorruptsioner-vitaliy-shabunin-sam-uvyaz-vo-vzyatkakh «Антикоррупционер» Виталий Шабунин сам увяз во взятках
І це так - тільки трошки поцікавився. Тому в мене зустрічне питання - можна такому джерелу довіряти? Власне як на мене питання риторичне і відповіді не потребує. Відповідь на поверхні.
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06.10.2020 15:25 Відповісти
Напевно і це також кацапське джерело? https://violavoncramon.eu/2020/10/05/open-letter-to-arakhamia-head-of-sluha-narodu/amp/?__twitter_impression=true&fbclid=IwAR1qml1xSzrR3xxh7kPi3_J-kHDaMps238Mpfh9medDPOMnF0XhnzrkivZc
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06.10.2020 15:07 Відповісти
Я вже написав вище. Офіційну точку зору ЄС ми взнаємо вже незабаром. Тому не дуже переймайтеся. Власне я повірю офіційній заяві ЄС якою б вона не була.
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06.10.2020 15:29 Відповісти
А хіба мова йде про офіційну позицію ЄС? Мова йде про відкритий лист депутатів які попереджають зелену плісняву що вона дограється.

Шановний пане Арахаміє, Ми чули що ви відповідаєте лише на листиhttps://news.liga.net/politics/news/arahamiya-nazval-sluhom-novost-o-vozmojnom-lishenii-ukrainy-bezviza-i-transha-ot-mvf , тому ми вам його написали. Ми також чули, що ви вважаєте небезпеку втрати безвізового режиму та фінансової допомоги лише "чутками". Дозвольте пояснити, чому це не так
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06.10.2020 17:13 Відповісти
Ну тоді взагалі немає про що говорити. Є особисте бачення ситуації окремим депутатом/депутатами і далеко не факт що це бачення вірне. Офіційна позиція ЄС по цьому питанню єдине що може цікавити керівництво країни. Я вже не кажу про те, що за певних умов думка окремого депутата може бути заангажованою. Навіть не зважаючи на те, що це депутат європарламенту. Як наприклад в ЄС немає єдиної думки щодо доцільності північного потоку 2.
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06.10.2020 17:23 Відповісти
Якщо ти ще не зрозумів, то цей лист був написаний у відповідь на коментар той арахамії щодо заяви євродепутатки Віоли фон Крамон про загрозу для безвізового режиму з ЄС.
https://censor.net/ua/news/3219902/budu_reaguvaty_tilky_na_lysty_arahamiya_pro_vtratu_bezvizu_cherez_konkursnu_komisiyu_sap

Офіційна позиція ЄС нікого ні про що попереджати не стане. Просто поставить перед фактом.
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06.10.2020 17:37 Відповісти
І що це змінює щодо відношення до цього питання взагалі? І офіційна заява ЄС за підсумками саміту так чи інакше але повинно бути. Ось що важливе щодо України. Все інше не варте уваги як на мою думку.
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06.10.2020 17:40 Відповісти
Якщо б це не було б варто уваги то дебільна депутатка від СН не вилізла з не менш дебільною заявою... https://censor.net/ua/news/3223150/sluga_narodu_kravchuk_pro_lyst_yevrodeputativ_bezviz_nihto_ne_zbyrayetsya_skasovuvaty_tse_duje_skladna
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06.10.2020 17:46 Відповісти
"Ми (на фракції. - Ред.) не обговорювали це питання. Для себе я зрозуміла точно, що безвіз в цілому для українців залишається, буде, ніхто не збирається скасовувати. Це дуже складна процедура, яку ми пройшли для того, щоб отримати це, і тому це дуже складно скасувати", - запевнила нардеп.

Це знову ж таки окреме бачення окремого депутата. І, доречі, я з нею згоден. З боку євродепутатів був такий собі шантаж. З яких причин та чому - тут треба зʼясовувати. Особисто мені це зараз лінь робити. Але я дуже далекий від думки, що депутат євродепутатка Віола фон Крамон дуже сильно та безкорисливо переймається долею України.
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06.10.2020 17:57 Відповісти
Все, я втомився тобі щось доводити. Якщо ти вважаєш що попередження євродепутатів то пусті балачки, то це твоя особиста справа. Ходи здоровий, хай щастить.
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06.10.2020 18:11 Відповісти
Навзаєм.
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06.10.2020 19:24 Відповісти
Верь своим глазам и тому что ты видишь, что происходит в Украине
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06.10.2020 15:33 Відповісти
Ладно. Вернёмся к этому вопросу после отмены безвиза....
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06.10.2020 14:42 Відповісти
Или не отмены. Или в этом случае возвращаться не будем бо невдобно?
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06.10.2020 15:35 Відповісти
Об этом сообщил представитель Украины при ЕС

Странно, но представители ЕС говорят и пишут совсем обратное.

Это сродни тому, как ЗЕленые шуты за МВФ все время анонсы сотрудничесива делают.
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06.10.2020 14:54 Відповісти
Говорит это не ЕС, а украинский бюрократ. Так что сами понимаете...
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06.10.2020 14:55 Відповісти
Вот потому и стоит дождаться официального заявления ЕС.
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06.10.2020 15:36 Відповісти
только будет уже поздно
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06.10.2020 15:53 Відповісти
А сейчас в самый раз? Каким образом и кто может повлиять на вердикт ЕС сейчас? Все что можно было сделать или не сделать уже сделано или не сделано. А разгонять зрадную волну раньше времени какой смысл? Или таки смысл есть?
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06.10.2020 15:59 Відповісти
Что значить разгонять зрадную волну раньше времени? То есть письма про угрозу отмены безвиза от евродепутатов это еще рано?
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06.10.2020 16:09 Відповісти
зрада отменена.
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07.10.2020 02:58 Відповісти
 
 