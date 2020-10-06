Керівництво Єврокомісії зауважило, що Україна робить усе для виконання вимог безвізу, - Точицький

У Європейському Союзі констатують, що Україна належним чином виконує умови, необхідні для функціонування безвізового режиму.

Таку позицію було озвучено у вівторок у Брюсселі під час зустрічей міністра юстиції України Дениса Малюськи з віцепрезидентом Єврокомісії, єврокомісаром з питань цінностей та прозорості Вірою Юровою і комісаром ЄС з питань юстиції Дідьє Рейндерсом, які відбулися перед самітом Україна-ЄС. Про це повідомив представник України при ЄС, посол Микола Точицький, який був присутній на зустрічах, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Важливо, що перед початком пленарного засідання саміту керівництво Єврокомісії зазначило, що Україна робить усе для виконання вимог візової лібералізації, які було визначено Другою доповіддю моніторингу. Київ чітко виконує показники лібералізації візового режиму. Крім того, співпраця України і Євросоюзу у сфері реадмісії осіб перебуває на належному рівні. Сказане дає підстави стверджувати, що Україна належним чином виконує умови, необхідні для подальшого функціонування безвізового режиму", - сказав Точицький.

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Окрім того, за його словами, сторони обговорили питання впровадження в Україні реформ у сфері правосуддя, забезпечення належного функціонування антикорупційних органів, відзначили ухвалену урядом України наприкінці вересня Антикорупційну стратегію на 2020-2024 роки, якої не було в Україні протягом останніх трьох років.

Під час зустрічі також було наголошено на важливості подальшої взаємодії України з Венеціанською комісією в питаннях, пов'язаних із судовою реформою.

Нагадаємо, троє європарламентарів направили на адресу Арахамії відкритий лист, у якому зазначено, що через проблеми в боротьбі з корупцією в Україні деяким олігархам і політикам може загрожувати скасування безвізового режиму з Євросоюзом. Раніше посол ЄС в Україні Матті Маасікас розповів, що Євросоюз буде стежити за антикорупційною інфраструктурою в Україні, ситуація з якою може загрожувати безвізовому режиму.