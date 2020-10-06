Зеленський вивів гендиректора "Укрпошти" Смілянського зі складу наглядової ради "Укроборонпрому"

Президент Володимир Зеленський припинив повноваження Ігоря Смілянського як члена наглядової ради державного концерну "Укроборонпром".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті глави держави.

Зазначається, що відповідний указ №424/2020 президент підписав 6 жовтня.

Раніше повідомлялося, що Смілянський, який обіймає посаду генерального директора АТ "Укрпошта", попросив Зеленського вивести його зі складу наглядової ради "Укроборонпрому". "Укрпошта" найближчим часом, сподіваюся, підпише багатомільйонну (в євро) інвестиційну угоду з провідними міжнародними фінансовими інституціями. За їхніми правилами - вони не можуть це робити з особами, залученими в оборонну галузь. Тому сьогодні я попросив президента України вивести мене зі складу наглядової ради", - пояснив тоді Смілянський своє рішення.

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