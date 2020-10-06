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Зеленський вивів гендиректора "Укрпошти" Смілянського зі складу наглядової ради "Укроборонпрому"

Зеленський вивів гендиректора

Президент Володимир Зеленський припинив повноваження Ігоря Смілянського як члена наглядової ради державного концерну "Укроборонпром".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті глави держави.

Зазначається, що відповідний указ №424/2020 президент підписав 6 жовтня.

Раніше повідомлялося, що Смілянський, який обіймає посаду генерального директора АТ "Укрпошта", попросив Зеленського вивести його зі складу наглядової ради "Укроборонпрому". "Укрпошта" найближчим часом, сподіваюся, підпише багатомільйонну (в євро) інвестиційну угоду з провідними міжнародними фінансовими інституціями. За їхніми правилами - вони не можуть це робити з особами, залученими в оборонну галузь. Тому сьогодні я попросив президента України вивести мене зі складу наглядової ради", - пояснив тоді Смілянський своє рішення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський звільнив Абромавичуса з поста гендиректора "Укроборонпрому" і призначив в.о. Фоменка, - указ

Автор: 

Зеленський Володимир (24409) Укрпошта (1089) Укроборонпром (1739) Смілянський Ігор (188)


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Топ коментарі
+9
А введет очередного своего некума?
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06.10.2020 14:30 Відповісти
+9
Оказывается, что у Смелянского, кроме зарплаты в 1,8 млн. грн. в Укрпочте была ещё зарплата в набсовете "Укроборонпрома". Вот это пацан таки к успеху пришёл! Раньше это называлось "устроился по блату".
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06.10.2020 14:31 Відповісти
+6
Этот ворюга смилянсий ещё и укроборонпроме работал?? Ну дела!! Всюду зашёл этот зелёный воровитый и безграмотный понос !!
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06.10.2020 14:54 Відповісти
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А введет очередного своего некума?
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06.10.2020 14:30 Відповісти
Оказывается, что у Смелянского, кроме зарплаты в 1,8 млн. грн. в Укрпочте была ещё зарплата в набсовете "Укроборонпрома". Вот это пацан таки к успеху пришёл! Раньше это называлось "устроился по блату".
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06.10.2020 14:31 Відповісти
И американский паспорт
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07.10.2020 02:35 Відповісти
Этот ворюга смилянсий ещё и укроборонпроме работал?? Ну дела!! Всюду зашёл этот зелёный воровитый и безграмотный понос !!
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06.10.2020 14:54 Відповісти
Находиться возле больших денег Смелянский уже имеет право:Руководитель Укрпочты открестился от антиукраинских взглядов родителей.15 января 2020 .-Обсуждение провокационных постов Эллы и Ефима Смелянских произошло на странице руководителя Укрпочты в Facebook,
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06.10.2020 14:56 Відповісти
у кого бы спросить...почему не хватает на пенсии (2-3 тыс грн на нос), но хватает чинушам и лакеям на зарплаты , стартующим с 80-90 тыс грн (порог уже сняли) и до бесконечности???
цікава така математика !!!!
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06.10.2020 15:07 Відповісти
а що він взагалі там робив?
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06.10.2020 16:54 Відповісти
Этот еврей не спавляется с укрпочтой, так его еще в укроборонпром посадили!!!!!!????
А потом спрашивают почему люди так не любят евреев?
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06.10.2020 18:36 Відповісти
 
 