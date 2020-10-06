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Новини Мовне питання
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Секретаріат мовного омбудсмена реагуватиме на всі скарги громадян стосовно порушення закону про держмову чиновниками, - Кремінь

Секретаріат мовного омбудсмена реагуватиме на всі скарги громадян стосовно порушення закону про держмову чиновниками, - Кремінь

Секретаріат Уповноваженого із захисту державної мови реагуватиме на всі скарги громадян щодо порушення закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" чиновниками, в тому числі і чиновниками найвищого рангу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив мовний омбудсмен Тарас Кремінь.

"Що стосується порушень мовного закону представниками влади, порушень права громадян на отримання інформації та послуг державною мовою, зафіксованих або в зверненнях, або в скаргах, то, звичайно, ми будемо реагувати на них незалежно від посад", - зазначив Кремінь.

Омбудсмен також нагадав, що штрафні санкції за порушення мовного законодавства почнуть застосовуватися із 16 липня 2022 року.

Кремінь також наголосив, що з 2021 року Національна комісія зі стандартів державної мови, яка також створена відповідно до закону, започаткує серію державних іспитів для державних чиновників від вищого рангу на рівень володіння українською мовою.

Також читайте: "Вимагаємо зберегти комплексне ЗНО з української мови та літератури для всіх", - мовний омбудсмен Кремінь

"Такі іспити будуть для всіх чиновників без винятку. Червень наступного року стане своєрідним Рубіконом для тих чиновників, хто хоче по-справжньому продемонструвати законослухняність і повагу до української мови", - додав Кремінь.

Автор: 

чиновник (803) мова (742) штраф (1886) Кремінь Тарас (153)


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Російськомовність це фашизм, чи нацизм?
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06.10.2020 14:25 Відповісти
Це рашизм!! Зросійщення , це ганебна спадщина богаторічної асиміляціі українців московитами !!)))
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06.10.2020 14:26 Відповісти
Спочатку треба означити ,хто є держслужбовцями, а потім всіх без винятку екзаменувати !!)))
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06.10.2020 14:25 Відповісти
А-аа, ну-ну...
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06.10.2020 14:33 Відповісти
Идиотский закон! Пока он и все подобные не отменят, РФ победить невозможно. Увы, украинские националисты слишком тупые, чтобы это понять. Неужели нельзя было потерпеть, сперва победить в войне, а уж потом закручивать гайки? Или язык важнее целосности страны?
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06.10.2020 15:43 Відповісти
Русский язык важнее целосности страны?
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06.10.2020 15:55 Відповісти
Я же не предлагаю прописывать что-то про русский язык в законах. Блин, неужели не понятно, в чем проблема? Чем это плохо для Украины, как страны? Любая дискриминация разделяет людей. Становится меньше желающих защщать страну. Каждый такой закон делает Украину все больше похожей на Россию. Зачем?
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07.10.2020 12:45 Відповісти
Аваков уже вивчив українську? Чи закінчиться новим-старим "...ідітє_всє_в_жопу!..."?
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06.10.2020 15:44 Відповісти
Куда жаловаться, что аваков не знает украинсокго и мелкий этот чёрт криворожский тоже на суржике наваливает ?
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06.10.2020 15:52 Відповісти
 
 