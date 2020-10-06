Секретаріат мовного омбудсмена реагуватиме на всі скарги громадян стосовно порушення закону про держмову чиновниками, - Кремінь

Секретаріат Уповноваженого із захисту державної мови реагуватиме на всі скарги громадян щодо порушення закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" чиновниками, в тому числі і чиновниками найвищого рангу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив мовний омбудсмен Тарас Кремінь.

"Що стосується порушень мовного закону представниками влади, порушень права громадян на отримання інформації та послуг державною мовою, зафіксованих або в зверненнях, або в скаргах, то, звичайно, ми будемо реагувати на них незалежно від посад", - зазначив Кремінь.

Омбудсмен також нагадав, що штрафні санкції за порушення мовного законодавства почнуть застосовуватися із 16 липня 2022 року.

Кремінь також наголосив, що з 2021 року Національна комісія зі стандартів державної мови, яка також створена відповідно до закону, започаткує серію державних іспитів для державних чиновників від вищого рангу на рівень володіння українською мовою.

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"Такі іспити будуть для всіх чиновників без винятку. Червень наступного року стане своєрідним Рубіконом для тих чиновників, хто хоче по-справжньому продемонструвати законослухняність і повагу до української мови", - додав Кремінь.