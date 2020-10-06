Звільненого прокурора Петришина, який обіцяв "#бати, як тупих свиней", підлеглих, призначено на високий пост у Спеціалізованій прокуратурі, - ЦПК

Експрокурора Тернопільщини Миколу Петришина, якого звільнили після того, як він "відзначився" на роботі, призначили на посаду заступника голови Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону .

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє ЦПК.

"Була інфа, що прокурор відзначив хлібну посаду банкетом, на якому змушував підлеглих обіцяти "виконувати будь-які накази". А якщо вони не будуть підкорятися, то пообіцяв їх "#бати, як тупих свиней". Після скандалу Петришина попросили піти. Щоб згодом... призначити заступником керівника Спеціалізованої прокуратури у військовій сфері. І справді, подумала Венедіктова, навіщо звільняти прокурора, у якого за останні кілька років з'явилось 2 квартири, 200-метровий будинок у Києві, земельні ділянки та 4 автомобілі? Цінний кадр!" - йдеться в повідомленні.

Крім того, відповідна інформація міститься і на сайті прокуратури.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прокурор Тернопільської області Микола Петришин у перший день призначення влаштував на роботі банкет, на якому примушував підлеглих "присягати йому на вірність" і обіцяти "виконувати будь-які накази".

Пізніше Петришина звільнили.

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