УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7613 відвідувачів онлайн
Новини
26 189 133

Звільненого прокурора Петришина, який обіцяв "#бати, як тупих свиней", підлеглих, призначено на високий пост у Спеціалізованій прокуратурі, - ЦПК

Звільненого прокурора Петришина, який обіцяв

Експрокурора Тернопільщини Миколу Петришина, якого звільнили після того, як він "відзначився" на роботі, призначили на посаду заступника голови Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону .

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє ЦПК.

"Була інфа, що прокурор відзначив хлібну посаду банкетом, на якому змушував підлеглих обіцяти "виконувати будь-які накази". А якщо вони не будуть підкорятися, то пообіцяв їх "#бати, як тупих свиней". Після скандалу Петришина попросили піти. Щоб згодом... призначити заступником керівника Спеціалізованої прокуратури у військовій сфері. І справді, подумала Венедіктова, навіщо звільняти прокурора, у якого за останні кілька років з'явилось 2 квартири, 200-метровий будинок у Києві, земельні ділянки та 4 автомобілі? Цінний кадр!" - йдеться в повідомленні.

Крім того, відповідна інформація міститься і на сайті прокуратури.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прокурор Тернопільської області Микола Петришин у перший день призначення влаштував на роботі банкет, на якому примушував підлеглих "присягати йому на вірність" і обіцяти "виконувати будь-які накази".

Пізніше Петришина звільнили.

Читайте також: У "слуги народу" Дубінського виявлено активи в Євросоюзі, - Центр протидії корупції

Автор: 

призначення (2301) прокурор (626) Центр протидії корупції (268) Венедіктова Ірина (829)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+61
...браво, шимпанЗЕ!
Уволенный за пьянку и угрозы подчиненным прокурор Петришин назначен на пост замглавы Специализированной прокуратуры, - ЦПК - Цензор.НЕТ 6430
показати весь коментар
06.10.2020 14:31 Відповісти
+50
зебіли й Ко
показати весь коментар
06.10.2020 14:30 Відповісти
+40
Зеля продолжает гнуть линию олигархов и коррупционеров.
показати весь коментар
06.10.2020 14:30 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Кто тебя из свинарника выпустил, животное?
показати весь коментар
06.10.2020 16:29 Відповісти
А надо было его назначить главным хряком на свиноферму
показати весь коментар
06.10.2020 16:05 Відповісти
Ну, він пройшов майновий контроль.
показати весь коментар
06.10.2020 16:26 Відповісти
Відчуваю занепокоєння серед стратегічного мобілізаційного резерву загонів повільного реагування Диванних військ!
П'янки йому поки що заборонили організовувать, тому по воєнному просто: браги літра зо три на рило і вперед! Розбиратися з вашим братом - уклонистом - дезиком - знімай штани і не варнякай, свинюшка!!!
Таких треба на вас прокурорів, щоб ловили всіх і кожного, хто ухиляється, і на місці "ї@али, як тупих свиней"!
І коли б люди чули на вулицях: хрю-хрю! хрю-хрю-хрю! - то знали б, як військова прокуратура карає тих, хто ухиляється від призовів і мобілізацій!
Оце б була реформа!
По стандартам НАТО!!!
показати весь коментар
06.10.2020 16:42 Відповісти
Я конечно дико извиняюсь,но по моему в армию должны идти достойные ,а не те кого поймают.Если он музыкант или програмист,с бледным личиком,какой с него вояка?
Воин должен быть крепким ,мотивированным парнем или девушкой.То ,что в армию не хотят идти, это не вина призывника,а вина государства,поставившего армию на низшую ступень развития.Армия это интелект и спорт,это интересно и захватывающе когда это так,а у нас как?????
показати весь коментар
06.10.2020 16:57 Відповісти
Вот она - рука Москвы. Только агент Кремля может утверждать подобное: "...вина государства,поставившего армию на низшую ступень развития."
Разве вы не знаете, что при гетьмане армия стала самой боеспособной в Европе, 9-ой на континенте, 29-й на планете!
"Армия это интелект и спорт,это интересно и захватывающе когда это так,а у нас как?????" - а у нас по-вашему не было "интересно и захватывающе" в 2014-2015 годах? А сейчас ещё интересней (в плане спорта и интеллекта)!
Немедленно внедрить реформу с такими прокурорами!
Всех "с бледным личиком" - к таким прокурорам!
показати весь коментар
06.10.2020 17:16 Відповісти
Рука Моргунова а не москвы.Агент ху...ент.и при чём тут гетьман ?У нас воюющая армия и извините нахера ей солдат который не будет воевать? не потому что он не хочет а он не сможет.Его просто убьют на третий день.Солдата нужно учить и не просто солдата а подготовленного к службе.А в 2014 и в 2015 гг у нас не солдаты были виноваты а генералы.
НУЖНА НЕ СОВКОВАЯ АРМИЯ А АРМИЯ ЗАПАДНОГО ТИПА.Там призыва нет там есть мотивация.
показати весь коментар
06.10.2020 21:13 Відповісти
Это просто жесть.Кто то его двигает ,есть где то папка.У меня бы этот сучий потрох дальше ППС бы не работал.
показати весь коментар
06.10.2020 16:52 Відповісти
все правильно . так и должно быть
показати весь коментар
06.10.2020 17:20 Відповісти
Шобла, по коммуняцки - номенклатура, своих не бросает.
показати весь коментар
06.10.2020 17:27 Відповісти
наверняка Родственик зеленского или венидиктовой!! иначе бы он так не выпячивался!!
показати весь коментар
06.10.2020 17:29 Відповісти
Да какая разница где,кого, как, когда. Самцы щеленского.
показати весь коментар
06.10.2020 17:55 Відповісти
Так давно ясно что колода одна Просто постоянно перемешивают.. Как говорила моя бабушка - * Ворон ворону глаз не выклюет *
показати весь коментар
06.10.2020 18:10 Відповісти
Мабуть однієї квартири нестало
показати весь коментар
06.10.2020 18:25 Відповісти
Думаю Венедиктовой приглянулся его домик в 200 квадратов. Ей ведь негде жить, ютится на правительственной даче.
показати весь коментар
06.10.2020 18:29 Відповісти
а може й таке бути, кадр перспективнний
показати весь коментар
06.10.2020 18:50 Відповісти
Как такого не пристроить на хлебное место если он всей своей скотской жизнью доказал преданность баблу и начальству? И здесь очень важна последовательность: вначале баблу, а затем начальству. Ведь бабло вечно, а начальники время от времени меняются.
показати весь коментар
06.10.2020 18:28 Відповісти
ось де заніс генеральній курві, так заніс. Напевне на дофіга хватить.
показати весь коментар
06.10.2020 20:33 Відповісти
Нічого дивного - який піп, така й парафія. Залишається тільки констатувати, що правоохоронна система в Україні, після приходу до влади зеленого збіговиська, зруйнована остаточно. Єдиний порятунок - військова диктатура за чилійським сценарієм.
показати весь коментар
06.10.2020 20:53 Відповісти
Звільненого прокурора Петришина, який обіцяв "#бати, як тупих свиней", підлеглих, призначено на високий пост у Спеціалізованій прокуратурі, - ЦПК - Цензор.НЕТ 8684
показати весь коментар
07.10.2020 01:12 Відповісти
Зоофилов - на высокие должности в прокуратеру. Во, классно!
показати весь коментар
07.10.2020 10:50 Відповісти
Поясняю: которые по свинкам...
показати весь коментар
07.10.2020 10:52 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 