Звільненого прокурора Петришина, який обіцяв "#бати, як тупих свиней", підлеглих, призначено на високий пост у Спеціалізованій прокуратурі, - ЦПК
Експрокурора Тернопільщини Миколу Петришина, якого звільнили після того, як він "відзначився" на роботі, призначили на посаду заступника голови Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону .
Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє ЦПК.
"Була інфа, що прокурор відзначив хлібну посаду банкетом, на якому змушував підлеглих обіцяти "виконувати будь-які накази". А якщо вони не будуть підкорятися, то пообіцяв їх "#бати, як тупих свиней". Після скандалу Петришина попросили піти. Щоб згодом... призначити заступником керівника Спеціалізованої прокуратури у військовій сфері. І справді, подумала Венедіктова, навіщо звільняти прокурора, у якого за останні кілька років з'явилось 2 квартири, 200-метровий будинок у Києві, земельні ділянки та 4 автомобілі? Цінний кадр!" - йдеться в повідомленні.
Крім того, відповідна інформація міститься і на сайті прокуратури.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прокурор Тернопільської області Микола Петришин у перший день призначення влаштував на роботі банкет, на якому примушував підлеглих "присягати йому на вірність" і обіцяти "виконувати будь-які накази".
Пізніше Петришина звільнили.
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П'янки йому поки що заборонили організовувать, тому по воєнному просто: браги літра зо три на рило і вперед! Розбиратися з вашим братом - уклонистом - дезиком - знімай штани і не варнякай, свинюшка!!!
Таких треба на вас прокурорів, щоб ловили всіх і кожного, хто ухиляється, і на місці "ї@али, як тупих свиней"!
І коли б люди чули на вулицях: хрю-хрю! хрю-хрю-хрю! - то знали б, як військова прокуратура карає тих, хто ухиляється від призовів і мобілізацій!
Оце б була реформа!
По стандартам НАТО!!!
Воин должен быть крепким ,мотивированным парнем или девушкой.То ,что в армию не хотят идти, это не вина призывника,а вина государства,поставившего армию на низшую ступень развития.Армия это интелект и спорт,это интересно и захватывающе когда это так,а у нас как?????
Разве вы не знаете, что при гетьмане армия стала самой боеспособной в Европе, 9-ой на континенте, 29-й на планете!
"Армия это интелект и спорт,это интересно и захватывающе когда это так,а у нас как?????" - а у нас по-вашему не было "интересно и захватывающе" в 2014-2015 годах? А сейчас ещё интересней (в плане спорта и интеллекта)!
Немедленно внедрить реформу с такими прокурорами!
Всех "с бледным личиком" - к таким прокурорам!
НУЖНА НЕ СОВКОВАЯ АРМИЯ А АРМИЯ ЗАПАДНОГО ТИПА.Там призыва нет там есть мотивация.