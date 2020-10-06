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Новини Місцеві вибори-2020
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До роздачі проднаборів у Кремінній, яку припинила поліція, готувався кандидат у мери, ексрегіонал і сепаратист Струк, - Казанський

До роздачі проднаборів у Кремінній, яку припинила поліція, готувався кандидат у мери, ексрегіонал і сепаратист Струк, - Казанський

Роздачу продуктових наборів у Кремінній на Луганщині, яку днями викрила поліція, планував здійснити ексрегіонал Володимир Струк.

Про це повідомив блогер Денис Казанський, передає Цензор.НЕТ.

"У Кремінній Луганської області поліція зловила на підкупі виборців сепаратиста Володимира Струка, який в 2014 підтримував бойовиків "ЛНР", а тепер балотується в мери Кремінної", - написав він.

За словами Казанського, Струк робить все це "абсолютно відкрито і в промислових масштабах. На фото - тільки одна точка".

"А тепер головне питання - чи понесе Струк відповідальність? Після того, як поліція офіційно задокументувала підкуп, вдати, що нічого цього не було, вже не вийде. Якщо Струк таки купить посаду мера, це буде означати, що державні структури з ним заодно і покривають його злочини", - резюмує Казанський.

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До роздачі проднаборів у Кремінній, яку припинила поліція, готувався кандидат у мери, ексрегіонал і сепаратист Струк, - Казанський 01

Автор: 

місцеві вибори (1366) підкуп (279) Струк (9) Казанський Денис (308) Луганська область (4894)


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Люди ЖРАТЬ хотят и ничего с этим не поделаешь ....
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06.10.2020 14:37 Відповісти
це не про таких "людей" Тарас Григорович писав: "...за шмат гнилої ковбаси..." ?
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06.10.2020 14:50 Відповісти
Тю! Соєва ботоферма тільки от недавно "в єдіном поривє" доказувала, що https://censor.net/ru/photo_news/3185052/3_tysyachi_produktovyh_naborov_ot_fonda_poroshenko_otpravleny_pensioneram_i_lyudyam_s_invalidnostyu/sortby/tree/order/desc/page/4#comments
І павьолся ций Струк на їх завіряння.
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06.10.2020 14:44 Відповісти
73/43%зебіл https://censor.net/ru/user/46103, "гречкосійство" - це термін, що означає підкуп виборців кандидатами під час виборчої кампанії. Але ви, боти ферми подоляка (до речі, доведеться тебе туди перемістити в моєму кондуїті) благодійну допомогу нужденним поза виборчим періодом навмисне плутаєте з гречкосійством.
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06.10.2020 14:53 Відповісти
Я тобі зебілу охоче вірю! Пиши ще!
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06.10.2020 14:56 Відповісти
эксрегионал и сепаратист - будущий коалициант с партией зеленского. у зебилов любят сепарюг всех мастей
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06.10.2020 14:55 Відповісти
сучук довбаний - не пролізло депутатом по округу, тепер у мери лізе.
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06.10.2020 15:45 Відповісти
То, зніміть його з виборів.
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06.10.2020 16:27 Відповісти
А почему СБУ не пресекает самого Струка? Или нет доказательств?
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07.10.2020 13:15 Відповісти
 
 