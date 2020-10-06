До роздачі проднаборів у Кремінній, яку припинила поліція, готувався кандидат у мери, ексрегіонал і сепаратист Струк, - Казанський

Роздачу продуктових наборів у Кремінній на Луганщині, яку днями викрила поліція, планував здійснити ексрегіонал Володимир Струк.

Про це повідомив блогер Денис Казанський, передає Цензор.НЕТ.

"У Кремінній Луганської області поліція зловила на підкупі виборців сепаратиста Володимира Струка, який в 2014 підтримував бойовиків "ЛНР", а тепер балотується в мери Кремінної", - написав він.

За словами Казанського, Струк робить все це "абсолютно відкрито і в промислових масштабах. На фото - тільки одна точка".

"А тепер головне питання - чи понесе Струк відповідальність? Після того, як поліція офіційно задокументувала підкуп, вдати, що нічого цього не було, вже не вийде. Якщо Струк таки купить посаду мера, це буде означати, що державні структури з ним заодно і покривають його злочини", - резюмує Казанський.

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